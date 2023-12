Inkubační doba chřipky trvá jen několik dnů. Léčba nemoci se však může protáhnout i na několik týdnů

Přenos a inkubační doba chřipky

Většina odborníků tvrdí, že chřipkové viry se šíří hlavně kapénkami, které vypouštějí do okolí pacienti nakažení chřipkou při kašlání, kýchání, smrkání nebo mluvení. Tyto kapičky se mohou dostat do úst nebo nosu osob, které se nachází poblíž nakaženého, nebo mohou být vdechnuty do plic. Méně často se pak může člověk nakazit chřipkou, když se dotkne povrchu nějakého předmětu, na kterém ulpěl chřipkový virus, a poté se dotkne vlastních úst, nosu nebo případně očí.

Osoba, která má chřipku, je nejvíce nakažlivá ke konci inkubační doby. Ta je poměrně krátká, udává se v rozmezí zhruba od jednoho do tří dnů. Vysoce nakažlivý pak pacient zůstává navíc ještě krátce poté, co se u něj objeví první příznaky. U některých jedinců však může být období nakažlivosti o něco delší. To se týká zejména malých dětí a jedinců s oslabenou imunitou. Tyto skupiny pacientů tak mohou virus přenášet přibližně ještě 7–10 dní po propuknutí nemoci. [1, 2, 3, 4]

Jak dlouho trvá chřipka?

Chřipka je sice nepříjemné, avšak ve většině případů krátkodobé onemocnění. U mnoha pacientů přetrvávají obtíže obvykle jeden až dva týdny. V případě komplikovaného průběhu nemoci, typicky u starších osob či jedinců s přidruženým onemocněním, se však mohou příznaky projevovat až po dobu několika týdnů. Někdy pak může chřipka vyústit také v těžký zánět průdušek či oboustranný zápal plic.

I po odeznění příznaků chřipky se však pacient může cítit ještě nějakou dobu unavený. Někteří lidé jsou navíc vystaveni zvýšenému riziku komplikací spojených s dýchacím ústrojím, které chřipka způsobuje a jež mohou být v krajních případech i smrtelné. Mezi nejohroženější skupiny přitom patří následující osoby:





malé děti,

lidé starší 65 let,

lidé s chronickými nemocemi, jako je astma, srdeční onemocnění, HIV nebo cukrovka,

těhotné ženy,

lidé s indexem tělesné hmotnosti (BMI) 40 nebo vyšším. [5, 6, 7]

Prevence chřipky

Jak už to tak s nemocemi bývá, stoprocentně jim předejít nelze. Svým chováním ale můžeme riziko nákazy alespoň snížit na minimum. Základem je dodržování hygienických návyků, přičemž v období chřipky, tedy na podzim a v zimě, je dobré tyto návyky ještě zvýšit.

Obecně pak můžete předejít onemocnění chřipkou hlavně zdravým životním stylem (aktivní pohyb, dostatečný přísun vitamínů), pravidelným větráním místností, v zimě zvlhčováním vzduchu a očkováním. Dopřejte si také dostatečný odpočinek a spánek. Zároveň je potřeba vyhýbat se kontaktu s nakaženými jedinci, často si umývat ruce, používat dezinfekční prostředky, a pokud je to potřeba, zakrývat si ústa a nos.

V době epidemie chřipky se vyhýbejte místům s koncentrací velkého počtu lidí. Užívejte multivitaminové a multiminerální doplňky, které během zimy podpoří imunitní systém a pomůžou odvrátit infekci. Ideální jsou doplňky jako:

Základem je rovněž bohatý přísun ovoce a zeleniny, které jsou ideálním zdrojem veškerých vitamínů. Ty hrají podstatnou roli také na počátku onemocnění. Sáhněte po nich proto ihned, jakmile se objeví první příznaky chřipky. Okamžitá léčba může v některých případech zabránit plnému rozvinutí nemoci. [8, 9, 10, 11]

Očkování proti chřipce

Účinnou prevencí proti chřipce je rovněž očkování. To se doporučuje absolvovat vždy před začátkem chřipkové sezóny. Nenechávejte to ale na poslední chvíli. Tělu trvá přibližně 10 až 14 dní, než si vytvoří ochranné protilátky. Ty se v organismu následně udrží 6 až 9 měsíců. To je ostatně důvod, proč je očkování proti chřipce nutné absolvovat opakovaně každý rok. Virus chřipky navíc neustále mutuje, a tak se očkovací látka pořád upravuje tak, aby byla účinná proti všem existujícím mutacím.

Mnozí lidé se kvůli obavám z chřipky a dalších komplikací vyhýbají sociálním kontaktům, což může mít negativní vliv na jejich psychiku. Právě z toho důvodu je dobré absolvovat na podzim očkování proti chřipce, přičemž složení vakcíny pro konkrétní sezónu vždy doporučuje Světová zdravotnická organizace, která se snaží, aby bylo očkování v nadcházejícím rizikovém období co nejúčinnější.

Podle lékařů je pak samozřejmě důležité také správné načasování vakcinace. Vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl na tiskové konferenci k očkování a chřipce vysvětlil, že ideální doba pro očkování je před začátkem chřipkové sezóny, tedy od října do prosince. U seniorů se pak doporučuje začít s očkováním spíše až v druhé polovině října, a to z důvodu rychlejšího poklesu protilátek a vyvanutí imunity.

Rizikovým skupinám obyvatelstva, u nichž hrozí těžký průběh chřipky nebo s ní spojené závažné zdravotní komplikace, je očkování plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto rizikové skupiny zahrnují:

osoby starší 65 let,

osoby trpící onemocněním diabetes mellitus,

jedince dlouhodobě pobývající ve zdravotnických a sociálních zařízeních,

děti i dospělé s vážným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacího traktu, ledvin a jater,

pacienty po odstranění sleziny či po transplantaci krvetvorných buněk,

pacienty s vrozenou či získanou poruchou imunitního systému. [12, 13, 14, 15]

