Kýchnutí předchází plný žaludek i pohled do ostrého světla. K čemu je dobré?

Všichni to dobře známe. Začíná to nepříjemným svěděním nosu a končí křečovitým prskáním hlenu po našem okolí. Kýchání je proces, který každý z nás zažil ve svém životě už mnohokrát. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, co všechno ho způsobuje a jak tento mechanismus vlastně funguje?

Slyšeli jste už pojem sternutace? Jedná se o poloautonomní křečovité vylučování vzduchu nosem či ústy, kterému obvykle předchází podráždění nosní sliznice. Tento proces zná většina z nás pod pojmem kýchání, které je přirozenou součástí našich životů. Zcela běžně totiž doprovází nachlazení či alergickou rýmu. Objevit se ale může i ze zcela jiných důvodů.

Kýchání je totiž spojeno také s:

Náhlou expozicí ostrému světlu (fotický kýchací reflex)

Poklesem teploty

Proudem studeného vzduchu

Plným žaludkem

Kýchací reflex pak může vyvolat také ostré jídlo, typicky bílý, černý, červený i zelený pepř, který obsahuje dráždivou chemickou látku piperin. Podobný účinek mají i jiné chemické látky, zvířecí srst, kůže či prach.

Funkce kýchání spočívá ve vyloučení hlenu, který obsahuje cizí částice anebo dráždivé látky, čímž dojde k očistění nosní dutiny a zpřístupnění dýchacích cest. Během procesu dochází ke stlačení měkkého patra a čípku, zatímco zadní část jazyka se zvedá, a tím se částečně otevírá průchod k ústům. Většina vzduchu se ale vylučuje nosem, přičemž síla jednotlivých kýchnutí se vždy liší.

Zajímavé je, že kýchání nemůže nastat během spánku, a to konkrétně kvůli REM atonii. Jedná se o tělesný stav, kdy nedochází ke stimulaci pohybových neuronů, a reflexní signály proto nejsou přenášeny do mozku. Pokud je ale dráždivý podnět příliš silný, může se stát, že se člověk probudí ze spánku do kýchnutí, které ale probíhá už alespoň v částečné bdělosti.

Jak proces probíhá?

Ke kýchání dochází v momentě, kdy se cizí částice anebo některý z vnějších stimulantů pokoušejí skrze nosní chloupky dostat do sliznice. Tato situace spouští uvolňování histaminů dráždících nervové buňky v nose. Do mozku jsou vyslány signály, na jejichž základě je odstartován kýchací proces, a to pomocí trigeminální nervové sítě. Následně dojde k aktivaci hltanových a tracheálních svalů a vytvoří se velký otvor nosní a ústní dutiny, což má za následek to, že dojde k silnému uvolnění vzduchu a biologických částic. Celý proces může rovněž odstartovat stimulace sinusového nervu, typicky se tak děje u ucpaného nosu nebo alergie.

A proč je kýchnutí zpravidla tak silné? Je to primárně dáno tím, že se do procesu zapojuje hned několik orgánů horní části těla. Tento reflex tudíž zahrnuje svaly obličeje, hrudníku i hrdla, zapojuje se ale i celá řada dalších svalů celého těla, a to včetně očních víček. Tvrzení, že nelze kýchnout bez zavřených očí, je však mylné.

Co značí časté kýchání?

Obtěžuje vás neustálé kýchání? Pak se o vás dost možná pokouší nachlazení. To bývá časté hlavně s příchodem podzimu a zimy. Kromě kýchání ho doprovází také tyto příznaky:

Rýma

Kašel

Bolest v krku

Únava

Zvýšená teplota

Bolestivé uzliny

Pokud vás časté kýchání trápí spíše na jaře, může se jednat o jeden z projevů alergické neboli senné rýmy, kterou trpí až 20 % populace. Jde o zánětlivé onemocnění nosní sliznice, mezi jehož další projevy patří výtok z nosu, svědění v nose, ucpaný nos, svědění v krku a svědění a slzení očí. Tyto příznaky jsou vyvolávány alergenem, který je obsažen v inhalovaném vzduchu a po nadechnutí působí na imunitní buňky v nosní sliznici. Ty pak začínají produkovat již zmíněný histamin – látky dráždící nosní sliznici.

A zatímco u alergických jedinců je kýchání obecně neškodné, nemocní tímto způsobem šíří infekční aerosolové kapénky. Proto se obecně doporučuje při kýchání vždy používat kapesník. Není-li po ruce, doporučuje se obličej směřovat do předloktí.

Prevence

Přesný návod na to, jak zastavit kýchání, neexistuje, lze ale natrénovat preventivní dechové techniky, pomocí kterých se můžete problém naučit alespoň částečně kontrolovat. Mezi tyto techniky patří:

Hluboké vydechnutí vzduchu z plic, který by jinak odešel kýchnutím

Zadržování dechu při počítání do deseti

Jemné štípání můstku nosu po dobu několika sekund

Obecně se také doporučuje vyhýbat se dráždivým látkám, tedy zvířecím chlupům a kůži, včasné odstraňování nečistot a prachu v domácnosti, či častá výměna filtrů vzduchu.

