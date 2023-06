Očkování proti chřipce je pro seniory zdarma. Kdy se nechat očkovat?

Očkování proti chřipce

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění dýchacích cest, které má závažnější i delší průběh než běžné nachlazení a v zimních měsících způsobuje chřipkové epidemie. Přestože je mnohými lidmi považována za běžnou nemoc, v některých případech způsobuje vážné komplikace, které mohou skončit hospitalizací nebo dokonce úmrtím.

Chřipkovou infekcí u nás každoročně onemocní statisíce lidí a přibližně 1500 jedinců jí každý rok podlehne. Proti chřipce se však lze účinně bránit dobrovolnou vakcinací. Očkování proti chřipce je přitom doporučováno zejména seniorům a osobám s některými chronickými nemocemi, u nichž hrozí riziko vážných komplikací. Pro ně je očkování proti chřipce zdarma.

Očkování sice zcela nezabrání přenosu viru, ale díky vytvoření protilátek spustí imunitní systém v případě nákazy rychlou obrannou reakci, takže průběh onemocnění bude mnohem mírnější. [1, 2, 3, 4]

Kdo by měl podstoupit očkování proti chřipce?

Včasné očkování proti chřipce by měli zvážit především lidé, u nichž hrozí riziko komplikací spojených s touto infekcí. Tyto osoby pak mají očkování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Patří sem zejména senioři a zdravotníci, kteří denně přicházejí do styku s nemocnými pacienty. Za ohrožené skupiny jsou přitom považováni následující jedinci:

lidé ve věku nad 65 let,

osoby s poruchou imunity (trápí je například astma),

zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví,

lidé trpící chronickými onemocněními srdce, plic, ledvin, jater nebo oběhového systému,

osoby s cukrovkou,

pacienti v zařízeních dlouhodobé péče a lidé v domovech pro seniory,

osoby se se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

osoby po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci,

pacienti po odstranění sleziny,

pacienti po transplantaci krvetvorných buněk.

Očkování proti chřipce je dále doporučováno těhotným ženám a ženám, které těhotenství plánují během chřipkové sezóny. Očkovat by se také měli lidé, kteří jsou v kontaktu s rizikovými osobami nebo o ně pečují. [5, 6, 7]

Kdy se očkovat proti chřipce?

Virus chřipky se na našem území každoročně vyskytuje v zimních měsících, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Očkování byste měli zahájit ještě před vypuknutím chřipkové vlny v podzimních měsících, tedy ideálně od září do listopadu. Ochrana proti viru nastoupí přibližně dva týdny po vakcinaci.

Chřipkový virus se ovšem každoročně mění, a z toho důvodu je nezbytné každý rok podstoupit přeočkování. Očkování proti chřipce se podává do deltového svalu na rameni, případně také pod kůži na předloktí. Na možnost očkování se zeptejte vašeho praktického lékaře a v ideálním případě se u něj rovnou objednejte. [8, 9, 10]

Kontraindikace očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce se nedoporučuje lidem přecitlivělým na složky vakcíny a také těm, kteří měli alergickou reakci na vakcínu. Očkování je také nutné odložit u osob, které mají akutní onemocnění.

Očkovat by se tedy měli pouze lidé při plném zdraví. Pokud však trpíte nějakým chronickým onemocněním, může být očkování proti chřipce naopak žádoucí. O vhodnosti očkování se tedy vždy poraďte se svým praktickým lékařem. [11, 12]

Očkování proti chřipce: reakce a nežádoucí účinky

Reakce po očkování nebývají závažné. Většinou se objevuje zarudnutí nebo otok v místě vpichu, který však velmi rychle vymizí. Zmírnit jej ale můžete chladivými obklady. Dále se může dostavit také únava, bolest kloubů a zvýšená teplota, proto je důležité v den očkování úplně omezit jakoukoli fyzickou námahu.

Tyto nežádoucí účinky však zpravidla rychle odezní. Chřipkové vakcíny jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších, proto jsou doporučovány i těhotným ženám a dětem od 6 měsíců věku.

Stejně jako u jakékoli jiné vakcíny i v tomto případě hrozí závažná alergická reakce u pacientů s alergiemi na vaječnou bílkovinu a antibiotikum neomycin. Pokud se u vás objeví reakce na očkování, nahlaste to okamžitě vašemu praktickému lékaři. Jako vzácné nežádoucí účinky se dále uvádějí:

neuralgie,

parestezie,

křeče,

přechodná trombocytopenie, někdy spojená s krvácením a tvorbou hematomů. [13, 14, 15]

Kolik stojí očkování proti chřipce?

Pro osoby, které patří do ohrožené skupiny je vakcína zcela zdarma. Tedy za předpokladu, že ji dotyčný dostane v ordinaci praktického lékaře, případně jiného ošetřujícího zdravotníka (například na ambulanci).

Vakcíny zakoupené v lékárně, stejně jako vakcinace v očkovacích centrech si každý musí hradit sám. Z veřejného zdravotního pojištění jsou rizikovým pacientům hrazeny čtyřvalentní vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra. [16, 17]

Očkování proti chřipce: cena pro nerizikové osoby

Kdo nemá očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tomu na něj zdravotní pojišťovny určitou částkou přispívají. Výsledná cena, kterou zaplatíte, tedy závisí na tom, u jaké pojišťovny jste přihlášeni a také jakou vakcínou budete očkováni.

Vakcíny se mění každý rok, jak už bylo zmíněno výše, a tím pádem se i částka může mírně měnit. Cena za vakcínu se však vždy pohybuje v řádu několika stovek korun. Příspěvky pojišťoven jsou následující:

příspěvek na očkování proti chřipce u VZP: 200 Kč,

příspěvek na očkování proti chřipce u OZP: 500 Kč,

příspěvek na očkování proti chřipce u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda: 400 Kč.

Očkování proti chřipce u dětí: výše příspěvku

Výše příspěvku se dále liší podle toho, zda je očkování určeno pro děti do 18 let, nebo pro dospělé osoby do 65 let. Pro děti jsou hrazeny následující částky:

příspěvek na očkování proti chřipce u VZP: 300 Kč,

příspěvek na očkování proti chřipce u OZP: 500 Kč,

příspěvek na očkování proti chřipce u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda: 400 Kč. [18, 19, 20]

