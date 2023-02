Jak se zbavit zácpy? Pomohou babské rady i změna životního stylu

Ačkoli zácpa patří k problémům, o kterých se mezi lidmi příliš často nemluví, ve skutečnosti trápí značnou část populace, přičemž počet postižených neustále roste. Stále častější je navíc také zácpa u dětí, u kterých je obvykle způsobená nezdravým životním stylem a nedostatkem pohybu. Stolice by z těla měla v ideálním případě odcházet alespoň jedenkrát denně, nicméně v pořádku je z lékařského hlediska i stolice jednou za dva dny. O zácpě tak mluvíme až v momentě, kdy k defekaci nedochází alespoň třikrát týdně.

Jaké má zácpa příčiny?

Za problémy v podobě zácpy si valná většina lidí může sama. Viníkem je v takovém případě zpravidla nezdravý životní styl, konkrétně pak nedostatek pohybu. Pro pravidelnou stolici je přitom pravidelný pohyb naprosto stěžejní. A vzhledem k tomu, že je stolice až ze 75 % tvořena z vody, hraje důležitou roli také dostatečná hydratace. Opomenout nelze ani nutnost vyvážené stravy bohaté na vitamíny, minerály, bílkoviny a vlákninu. Příliš mnoho cukrů a tuků zácpu naopak podporuje.

Ne vždy je ale chyba na naší straně, za problémy s vyprazdňování je někdy třeba hledat také různě závažná onemocnění, mezi která patří:

Na vině pak mohou být také některé farmaceutické přípravky, které člověk užívá, jako například léky na vysoký tlak či antidepresiva. Určitou roli hraje i psychický stav pacienta, přičemž někdy zácpu způsobí stres anebo změna životního prostředí. Některé jedince rovněž trápí zácpa na cestách, protože mají problém s vyprazdňováním mimo pohodlí domova.

Velmi častým problémem bývá také zácpa v těhotenství, kdy jde obvykle ruku v ruce s hemoroidy. Výrazně častěji trápí starší lidi a jedince po úrazech a operacích. Obtíže se více objevují u žen, což je dáno nejen hormonálními výkyvy, ale také tím, že častěji než muži vyhledají lékařskou pomoc.

Příznaky zácpy

Zácpa není typická jen delší pauzou mezi vylučováním stolice a její tuhou formou, ale doprovází ji i celá řada dalších nepříjemných příznaků, mezi které patří:

nafouklé břicho,

bolesti břicha,

bolesti hlavy – až migrény,

permanentní únava,

pocit neúplného vyprázdnění,

vyčerpanost,

nevolnost,

pocit na zvracení,

nechutenství,

potíže s váhou,

pocit oteklosti celého těla.

Proč je zácpa nebezpečná?

Kromě toho, že se zácpou souvisí celá řada nepříjemných příznaků, jako je zvýšená tvorba plynů, neustálý pocit plnosti a nafouklé břicho, s sebou přináší také zdravotní riziko. Spolu se stolicí z těla totiž pravidelně odchází i toxiny. Pokud je dotyčný vlivem zácpy zadržuje, způsobují intoxikaci organismu. Hromadící se odpadní látky pak způsobují obtíže jako:

propustnost střev,

poškození jater,

autoimunitní onemocnění,

záněty střeva,

nádor tlustého střeva.

Se zácpou bývá navíc spojena celá řada dalších nepříjemných obtíží. Velmi časté jsou například hemoroidy a řitní trhliny. Ty vznikají v důsledku usilovného tlačení a vedou k tomu, že se nemocný ze strachu z bolesti bojí toaletu použít a defekaci oddaluje. Tím ale celou situaci ještě více zhoršuje, čímž se dostává do bludného kruhu.

Ve výjimečných případech může v důsledku zácpy docházet k obstrukci, zauzlení střev, jejich perforaci či zánětu dutiny břišní. Tyto obtíže mohou vést až k úmrtí pacienta. Akutní silná bolest břicha, která je doprovází, by proto měla být vždy signálem pro okamžité zavolání záchranné služby.

Chronická zácpa

V případě chronické zácpy trápí pacienta tyto potíže po delší časové období. Problémy s vyprazdňováním mají v tomto případě dva obecné původce. Buď může být zácpa zapříčiněna nesprávně naučenými návyky (habituální chronická zácpa), anebo je důsledkem jiného onemocnění, či jedním z jeho příznaků (organická zácpa).

V případě habituální chronické zácpy dochází vlivem špatných návyků k útlumu defekačního reflexu. Děje se tak hlavně z těchto důvodů:

záměrné potlačování spontánní defekace (například při potřebě na veřejnosti),

nedostatek vlákniny ,

, nedostatečný přísun tekutin,

nedostatek pohybu,

stres, změna prostředí,

nedostatek potravy, redukční diety, poruchy příjmu potravy,

zneužívání projímadel (včetně těch přírodního typu).

Zácpu může způsobit také nedostatečná hydratace, o to víc, pokud je podpořena častou konzumací alkoholu či kávy. Spouštěčem pak mohou být i nesprávné stravovací návyky. To je důvod, proč habituální chronickou zácpou často trpí více členů domácnosti najednou.

V případě organické zácpy může za obtíže jiné onemocnění. Vliv má například:

užívání některých léků,

elektrolytová dysbalance,

endokrinní či metabolické onemocnění,

neurologické onemocnění,

gastrointestinální onemocnění (divertikulitida, syndrom dráždivého tračníku, hemoroidy, anatomické abnormality).

Akutní zácpa

V případě akutní zácpy se obtíže zpravidla objevují náhle a bez předchozího varování. Příčinou akutní zácpy mohou být třeba:

mechanický či paralytický ileus,

onemocnění v anální oblasti (například anální píštěle),

akutní záněty (slinivky, slepého střeva, vejcovodů, vaječníků, pobřišnice…),

hořečnatá onemocnění,

narušení peristaltiky při kolikách,

nádor nebo polyp v tlustém střevě.

Zpozornět by pacienti měli také v případě, že se u nich konzistence stolice výrazně proměňuje, tedy pokud se u nich střídá zácpa a průjem, stolice se formuje do tvaru tužky, ubývají na váze, anebo se ve stolici objevují stopy krve. V takovém případě by se totiž mohlo jednat o nádor střev.

Zácpa u dětí

Potíže s vyprazdňováním, konkrétně pak zácpa trápí každoročně stále častěji také děti, a to včetně miminek, přičemž už těch starších jednoho roku stojí za obtížemi zpravidla příčiny organicko-morfologického charakteru. V ojedinělých případech může hrát roli vrozené onemocnění střev anebo získané nemoci, typicky třeba snížená funkce štítné žlázy. Na vině mohou být i exogenní faktory, mezi které patří třeba změny denního režimu, podráždění při utírání anebo léky. U kojenců bývá rizikovým faktorem přechod z mléka na pevnou stravu.

Kdy navštívit lékaře?

Jak už z výše popsaného vyplývá, zácpu rozhodně není radno podceňovat, může vyústit v celou řadu zdravotních problémů. Lékaře proto vyhledejte v případě, se zácpa objeví bez jakýchkoli příčin, najdete ve stolici krev anebo se u vás střídá průjem a zácpa. Dále s návštěvou odborníka neváhejte pokud:

stolice bude černá (neužíváte železo ani černé uhlí),

(neužíváte železo ani černé uhlí), trápí vás akutní bolesti břicha,

vaše břicho je nápadně tvrdé,

dochází k excesivnímu zvracení,

cítíte chuť stolice v ústech či její zápach v dechu,

pociťujete kolikové bolesti břicha.

Diagnostika a léčba zácpy

Dříve, než si řekneme, jak se zbavit zácpy a jak změkčit stolici, je nutné, aby lékař odhalil příčinu obtíží. Kromě důkladné anamnézy může diagnostika zahrnovat také odebrání krve a její následný rozbor, CT vyšetření, sonografii či rentgen a test vyprazdňování. Lékař může udělat také rektální biopsii, endoskopii konečníku, kolonoskopii a u dětí rovněž měření tlaku konečníku.

A jaká je v případě zácpy léčba? Ta se vždy odvíjí od příčiny. Pokud za obtížemi stojí špatné návyky, je na místě změna životosprávy, tedy:

dostatečně pít,

pravidelně se hýbat ,

, jíst přiměřené porce,

soustředit se na vyváženou stravu,

přidat do jídelníčku více vlákniny (ideálně kolem 30 gramů denně).

Pacienty, kteří se dlouho nevyprázdnili, zpravidla zajímá, jak rychle vyvolat stolici a jaká je v případě zácpy okamžitá pomoc. Tak rychlý efekt žádná změna životosprávy bohužel nepřináší. Okamžité uvolnění zácpy zajistí pouze projímadla. Ta se ale nedoporučuje používat často. Jsou totiž návyková. Pokud chcete riziko závislosti snížit (ne však vyloučit), můžete zkusit takzvaná přírodní projímadla, tedy různé byliny anebo například švestky v sušené či kompotované formě. Co proti zácpě pomáhá, je rovněž lokální masáž břicha, která podporuje peristaltiku střev.

Jak se zbavit zácpy pomocí jídla? Rozhodně je dobré zaměřit se na pravidelný přísun probiotik. Ta se dají pořídit ve formě doplňků stravy, anebo je lze získat přímo ze stravy. Probiotika obsahují třeba kysané mléčné výrobky, jogurty, zakysaná smetana či acidofilní mléko. Do jídelníčku je dobré přidat také více:

ovoce,

zeleniny,

luštěnin,

celozrnných výrobků,

otrub, ovesných vloček a lněných semínek.

Jak zácpě předejít?

Zácpě můžete předejít jednoduchými návyky, které zařadíte do vašeho běžného života. Roli hraje především:

spánková hygiena,

dodržování zásad zdravého stolování,

pravidelná pohybová aktivita,

podpora gastrokolitického refluxu po ránu – pravidelná toaleta bez ohledu na nutkání,

zahrnutí masáže břicha po směru tlustého střeva a bederní oblasti,

vyřešení konfliktů,

zařazení autogenního tréninku do každodenního života,

vyhýbání se drastickým dietám ,

, nezneužívání projímadel a jiných medikamentů.

Babské rady na zácpu

Co na zácpu podle našich babiček? Účinná je například pampeliška (Smetánka lékařská), která roste divoce ve většině oblastí světa. V Evropě se nachází země, kde se pampeliška pěstuje jak pro účely lékařské, tak i jako zelenina, která se přidává například do salátů. V jiných zemích zase slouží k předpovídání deště, jelikož se její květ rozevírá s příchodem dne a uzavírá za soumraku nebo před deštivým počasím.

Z pampelišky se dá využít nejen její květ, ale i listy a kořen, což znamená, že léčebné účinky má celá rostlinka. K léčení zácpy je nejvhodnější kořen pampelišky, ze kterého se připravuje čaj.

Co pomáhá na zácpu, je i jitrocel blešníkový, který tělu dodává velké množství vlákniny. Zapíjejte ho však větším množstvím tekutin. Zlepšíte tím průchod nadměrného množství vlákniny zažívacím ústrojím. Vynechejte alkohol nebo tekutiny s obsahem kofeinu, ty problémy se zácpou spíše zhoršují. Voda nebo zeleninové a ovocné šťávy jsou daleko lepší variantou nejen k zapití jitrocele, ale i k dodání další vlákniny do těla.

Sušené či kompotované švestky působí velmi jemně na naše zažívací problémy a můžeme je konzumovat nejen každý den, ale i v kombinaci s jinými přípravky.

Využít můžete také hořčík, jenž pomáhá při svalových křečích, které mohou zácpu doprovázet. Jen nezapomeňte, že k hořčíku je nejlepší užívat i vápník, aby se tyto dva vitamíny udržely v rovnováze. Nejlepší je proto využívání tablet, které obsahují již oba dva zmíněné vitamíny.

Ověřená rychlá první pomoc při zácpě

Pokud vás nulové vyprázdnění trápí už několik dní nebo se vás týká již celý týden bez stolice, jistě přemýšlíte nad tím, co proti zácpě zabírá okamžitě. Zácpa dokáže být velmi nepříjemná a bolestivá věc, která může narušit váš život. Proto pokud nepomohou výše zmíněné rady, sáhněte po volně dostupných lécích. Okamžitou pomoc při zácpě přinese: Hylak Forte, Gutalax, Forlax a Mastodynon.

