Divertikulitida se projevuje bolestí břicha, horečkou i krvácením. Léčba zahrnuje podávání antibiotik a dietu

Divertikulitida je onemocnění tlustého střeva, které nejčastěji postihuje osoby starší padesáti let. Jedná se o stav, kdy se výstupky střevní sliznice nazývané divertikly zanítí, což může způsobit nepříjemné bolesti břicha nebo jiné obtíže, a to včetně závažných komplikací. Co divertikulitidu způsobuje a jak ji léčit?