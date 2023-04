Krev ve stolici nikdy nepodceňujte. Příčina může být banální, ale i smrtelná

Krev ve stolici

Pokud pacient odhalí krev ve stolici, vždy se jedná o signál, že je s jeho organismem něco v nepořádku. Krvácení z konečníku v dospělosti přitom může být příznakem velkého množství zdravotních komplikací, od těch poměrně běžných až po velice závažné. Právě proto je nutné obrátit se co nejrychleji na svého ošetřujícího lékaře, který provede vyšetření a doporučí další postup. [1, 2, 3, 4]

Druhy krvácení

Asi není nutné dopodrobna vysvětlovat, jak vypadá krev ve stolici, protože tento zdravotní problém obvykle pacienti sami odhalí na první pohled. Lékaře ovšem bude zajímat, o jaký druh krvácení z konečníku se jedná. Nemocný by tedy měl být schopný popsat, zda je tekutina ve stolici tmavá, nebo se naopak objevila světlá krev ve stolici, která má jasně červenou barvu.

Tmavá krev, kterou lékaři označují pojmem meléna, poukazuje na krvácení ve vyšších částech trávicího traktu, tedy z úseku od dutiny ústní po horní část tenkého střeva. V tomto případě se krev při průchodu organismem částečně natráví, a proto se během cesty trávicím traktem zbarvuje do tmavě hněda nebo dokonce až do černa.

Jasně červená krev ve stolici lékařům signalizuje, že ke krvácení dochází v dolní části trávicího traktu. Konkrétně se pak čerstvá krev ve stolici, známá také pod názvem enteroragie, objevuje při krvácení z dolní třetiny tenkého střeva, z tlustého střeva nebo z konečníku. Jelikož není natrávená, uchovává si jasně červený odstín, a člověk si jí v míse nebo na toaletním papíře snadno všimne.

Zatímco výše zmíněné problémy bývají na první pohled jasně patrné, v některých případech nemusí být krev ve stolici viditelná pouhým okem. Taková situace se označuje jako okultní krvácení a je možné ji odhalit pouze odborným vyšetřením pomocí speciálního testu na krev ve stolici nebo laboratorními testy. [5, 6, 7]

Příčiny krve ve stolici

Přítomnost krve ve stolici může mít celou řadu různých důvodů, přičemž v závislosti na vyvolávající příčině může pacient objevit ve stolici také hlen nebo může dokonce pociťovat celou řadu dalších nepříjemných symptomů, kam patří například bolesti břicha, průjem či zácpa, nechutenství nebo třeba zvýšená teplota.

Onemocnění jícnu

Trápí-li pacienta krvácení z jícnu, může se tento problém projevit několika možnými způsoby. Prvním z nich je zvracení krve, druhým pak průchod krve přes žaludek a střeva a výskyt černé natrávené tekutiny ve stolici. Důvodů, proč k rozvoji krvácení u pacienta dochází, přitom může být hned několik. Patří sem například záněty jícnu nebo různé druhy poškození okolní tkáně.

Kromě toho může krvácení pocházet také z jícnových varixů (křečových žil), které typicky doprovázejí pokročilejší stádia cirhózy jater. Příčinou bývá především zvýšený tlak v portálním řečišti, tedy mezi střevy a játry. Dále pak může být za přítomnost krve ve stolici zodpovědný Mallory-Weissův syndrom, který vyvolává úporné zvracení nebo kašel, při němž dochází k poškození sliznice jícnu, což vede ke krvácení.

Vředy v žaludku a dvanáctníku

Původcem krvácení mohou být také žaludeční a dvanáctníkové vředy, tedy zánětlivá onemocnění postihující sliznici trávicího ústrojí. Tyto komplikace se projevují dlouhodobými ztrátami krve v menším množství, což ve stolici nemusí být na první pohled patrné. V některých případech se ovšem objevuje výraznější krvácení, přičemž krev bývá natrávená a velice tmavá.

Jak poznat, že za rozvojem komplikací stojí právě vředy? U pacientů se vyskytuje celá řada charakteristických příznaků, jako je bolest břicha a krev ve stolici. V případě žaludečních vředů přitom bolest společně s nevolností nastupuje po jídle, zatímco u vředu dvanáctníkového pociťují pacienti bolest na lačno a po jídle se jim naopak uleví.

Pokud pacient s návštěvou lékaře příliš otálí a včas nezahájí vhodnou léčbu, neléčený vřed může prasknout, proděravět stěnu žaludku nebo stěnu dvanáctníku a způsobit prudké bolesti břicha. Nemocným následně hrozí rozvoj velice nebezpečné infekce dutiny břišní, přičemž postupně se zhoršující stav může vést k otravě krve, poruše dýchání a někdy dokonce ke smrti pacienta.

Autoimunitní záněty

V důsledku abnormálních imunitních reakcí lidského organismu, kdy systém napadá vlastní buňky trávicího traktu, může u pacienta dojít k rozvoji celé řady různých neinfekčních zánětů. Trávicí trakt přitom bývá postižen v celé své délce, nebo pouze na určitých místech, jako je tenké střevo či tlusté střevo. Jedná se například o tyto komplikace:

Zatímco v případě ulcerózní kolitidy půjde o krev ve stolici, která má jasně červenou barvu, u Crohnovy choroby bude její odstín záviset především na místě zánětu. Obě tyto nemoci ovšem mohou doprovázet také další komplikace, kam patří průjem a krev ve stolici, zvýšená teplota, bolesti břicha či nepříjemné křeče. U pacientů trpících ulcerózních kolitidou se pak někdy objevuje také hlen ve stolici.

Infekční střevní záněty

Objeví-li se krev ve stolici, mohou být na vině také různé bakteriální infekce, jako je například salmonelóza, úplavice nebo kampylobakterióza. Tyto střevní záněty přitom mají celou řadu charakteristických příznaků, jako je krev ve stolici při průjmu, přičemž průjmy bývají velice úporné a doprovází je také zvýšená teplota a dehydratace.

Divertikulóza

Kromě výše zmíněných obtíží může oblast střev postihnout také nemoc označovaná jako divertikulóza, pro kterou je charakteristický vznik výchlipek (drobných vyklenutí) na stěně tlustého střeva. Ty se rozvíjí hlavně jako důsledek nezdravého stravování a konzumace jídel s nedostatečným obsahem vlákniny.

Ačkoliv přítomnost divertiklů obvykle nezpůsobuje pacientům žádné výraznější obtíže, v některých případech se mohou objevit nepříjemné zdravotní komplikace. Sem patří právě krvácení do trávicího traktu nebo třeba rozvoj zánětu, který lékaři označují jako divertikulitida. Zvláštním druhem divertiklu, který je zodpovědný za přítomnost krve ve stolici, je pak Meckelův divertikl způsobený vrozenou vadou trávicí trubice.

Cévní malformace

Jedná se o několik různých druhů cévních útvarů, které jsou buď vrozené, nebo se u pacientů objevují teprve v průběhu života. Tyto malformace, kam lze zařadit například angiodysplázii, se pak mohou stát zdrojem krvácení. Většinou jde o problémy, které nejsou viditelné pouhým okem, ale může docházet také k větším krevním ztrátám, které způsobí přítomnost krve ve stolici.

Hemoroidy

Mezi nejčastější příčiny, proč pacienti nacházejí krev ve stolici, patří hemoroidální onemocnění. Z lékařského hlediska se jedná o stav, kdy vlivem zvýšeného tlaku dochází k rozšíření cévních pletenců v oblasti konečníku a řitního otvoru, což může způsobit celou řadu nepříjemných obtíží. Důležité je ovšem rozlišovat, zda se jedná o hemoroidy vnitřní, nebo jde o hemoroidy vnější.

Zatímco zevní hemoroidy bývají spíše vzácné a obvykle nekrvácí, pro vnitřní hemoroidy je typické bezbolestné krvácení z konečníku. U pacientů se většinou objevuje jasně červená krev při stolici nebo po ukončení defekace, a to hlavně na toaletním papíře a na stolici samotné, ale v některých případech může dokonce odkapávat přímo do toaletní mísy.

V tomto případě je samozřejmě nutné navštívit okamžitě svého ošetřujícího lékaře, který doporučí vhodný způsob léčby či odstranění hemoroidů. Na místě jsou ovšem i další vyšetření, jelikož v některých případech může být nález hemoroidů a současná přítomnost krve ve stolici pouhou shodou okolností a obtíže mohou poukazovat také na jiný zdravotní problém.

Anální fisura

Dalším možným důvodem, proč dochází k nálezu krve ve stolici, jsou různé anální fisury (řitní trhliny, konečníkové praskliny). Jedná se o bolestivé natržení konečníkového kanálu, které bývá způsobeno například průchodem většího objemu tuhé stolice. Kromě přítomnosti krve ve stolici se mezi typické projevy řadí také bolest při vyprazdňování a pocity nepříjemného pálení či svědění.

Krvácivé stavy a některá léčiva

Problematické mohou být také poruchy srážlivosti krve, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o ty vrozené, nebo jde naopak o ty získané. Patří sem například:

Narušení srážlivosti pak může být dáno také vlivem některých protisrážlivých léků, jako je warfarin, a krvácení z trávicího traktu mohou mít na svědomí i nesteroidní protizánětlivá léčiva (například Aspirin). Podle toho, na jakém konkrétním místě ke krvácení dochází, pak bude pacientova stolice obsahovat buď příměs jasně červené krve, nebo naopak krev tmavou a natrávenou. Aby toho nebylo málo, objevit se může i krev v moči.

Rakovina tlustého střeva

Ačkoliv může krvácení při stolici způsobit celá řada různých obtíží, vždy je nutné myslet také na to, že by za tyto komplikace mohla být zodpovědná rakovina tlustého střeva. Jejímu rozvoji obvykle předchází tvorba nezhoubného krvácejícího polypu, a jelikož se jedná právě o tlusté střevo, krev ve stolici bývá v tomto případě jasně červená.

Na častý výskyt kolorektálního karcinomu má vliv hned několik různých rizikových faktorů, kam patří nezdravý životní styl a nedostatek pohybu, ale i genetické predispozice či vyšší věk pacientů. Velké množství nádorů se přitom rozvine právě ze zmiňovaných polypů, ale tlusté střevo může postihnout také lymfom, hemangiom nebo třeba sarkom. Mezi charakteristické příznaky, které rakovinu doprovází, patří:

změna pravidelnosti stolice,

průjem nebo zácpa,

pocit neúplného vyprázdnění,

krev ve stolici a bolest břicha,

„stužkovitá“ stolice,

pocit plnosti či nadmutí,

časté a bolestivé větry,

zažívací problémy,

neúmyslná ztráta na váze,

celková únava.

Pokud některé z výše zmíněných příznaků pociťujete, nemusí to hned znamenat, že se jedná o rakovinu tlustého střeva. Důležité je však co nejdříve vyhledat lékaře, který situaci zhodnotí a provede příslušná vyšetření. Ačkoliv v důsledku této nemoci každoročně umírá více než půl milionu lidí, včasná diagnostika a správná léčba mohou pacientovi zachránit život.

Další možné příčiny

roupy,

ischemická kolitida,

radiační kolitida,

krvácení ze žlučových cest,

venerické choroby (kapavka, syfilis),

vaskulární mezenteriální onemocnění,

anitida (povrchový zánět řitního kanálu),

krev ve stolici po alkoholu či ze stresu,

poranění při léčebných procedurách,

poranění při pádu nebo třeba při jízdě na koni,

poranění cizím tělesem (například při intimním styku).

Jestliže zaznamenáte výraznou změnu barvy stolice bez dalších zdravotních obtíží, mějte na paměti, že zabarvení stolice do červena nebo dokonce až do černa mohou způsobit i některé druhy potravin. Sem patří například borůvky, ostružiny, višně, rajčatová šťáva nebo červená řepa. Kromě toho však mohou barvu stolice podobně ovlivnit i doplňky stravy s obsahem železa. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Diagnostika

Jak poznat krev ve stolici? Jelikož příčin, které mohou způsobit přítomnost krve ve stolici, může být opravdu mnoho, je důležité vyhledat bezodkladně svého ošetřujícího lékaře a poradit se s ním o dalším postupu. Lékař provede sérii doporučených vyšetření, rozhodne o vhodném řešení situace, a buď doporučí konkrétní léčbu, nebo pacienta odešle na specializované pracoviště.

Aby mohl lékař určit přesnou příčinu obtíží, pacient by měl být schopný detailně popsat, jakou měla krev ve stolici barvu, zda se objevila v tekutém stavu, nebo šlo pouze o krevní sraženiny, a kde přesně se krev nacházela. Pro odhalení zdroje obtíží je vždy důležité vědět, zda krev ulpěla pouze na toaletním papíru, nebo přímo na stolici, zda byla se stolicí smísená, nebo zda do mísy odkapávala z řitního otvoru po defekaci.

Kromě toho je nutné lékaři popsat také veškeré další symptomy, které mohou přítomnost krve ve stolici doprovázet, a to například i celkovou únavu, úbytek na váze nebo nechutenství. Poté následuje fyzikální vyšetření, během kterého lékař pacienta důkladně prohlédne a zkontroluje především břicho a konečník.

Průkaz obtíží, které nejsou viditelné prostým okem, se provádí pomocí testu na okultní krvácení. Tento test na krev ve stolici může být odlišný podle typu testovací soupravy. Vzorek se tedy odebírá buď do zkumavky, nebo na připravené plastové kartičky. Orientační sady se dají zakoupit v lékárně, ale všichni pacienti ve věku 50–54 let mohou test jednou ročně podstoupit bezplatně, osoby starší 55 let pak jednou za dva roky.

Další možná vyšetření:

nazogastrická laváž,

esofagogastroduodenoskopie,

rentgen trávicího traktu,

enteroskopie,

kolonoskopie,

sonografie,

gastroskopie,

kapslová endoskopie. [15 , 16 , 17 , 18 , 19 ]

Léčba

Pokud se u pacienta objeví krev ve stolici, léčba tohoto stavu musí být vždy zaměřena především na vyvolávající příčinu obtíží. Pokud je krvácení akutní, je nutné ho co nejrychleji zastavit, přičemž další léčba závisí na primárním onemocnění a jeho symptomech. Někdy mohou pomoci léky či nejrůznější medikamentózní přípravky, režimová opatření a dostatek pohybové aktivity, jindy je však nutné podstoupit chirurgický zákrok. [20, 21, 22, 23, 24]

Krev ve stolici u dětí

Objeví-li se krev ve stolici u miminka, je nutné situaci rychle řešit. Na vině může být celá řada různých příčin, které mohou mít různý stupeň závažnosti. Přítomnost většího množství krve může být způsobena například spolykáním krve matky při porodu nebo během kojení, kdy dítě kouše matčiny bradavky a na místě vznikají ragády (bolestivé trhliny). Existuje ale i celá řada dalších možností.

Časté příčiny okultního krvácení:

poranění nazogastrickou sondou,

intolerance umělé výživy,

gastritida,

stresový vřed,

nekrotizující enterokolitida,

spolykaná krev matky při porodu či kojení,

anální fisura či poranění rekta,

neznámá etiologie.

Možné příčiny viditelného krvácení:

nekrotizující enterokolitida,

diseminovaná intravaskulární koagulace,

koagulopatie (abnormality destiček a srážecích faktorů),

krvácivá nemoc novorozenců,

porucha rotace střeva nebo jeho upevnění,

intususcepce způsobující střevní neprůchodnost,

uskřinutá tříselná kýla,

Meckelův divertikl,

různé druhy kolitidy,

závažné onemocnění jater,

infekce (toxoplazmóza, syfilis, bakteriální sepse).

Ačkoliv se o tom často nemluví, také děti se mohou potýkat s hemoroidálním onemocněním. Při vyprazdňování se pak objevuje jasně červená krev ve stolici, která mnohé rodiče znepokojí. Ať je příčina obtíží jakákoliv, stejně jako v případě dospělých pacientů je nutné krev ve stolici novorozence, kojence i staršího dítěte co nejrychleji konzultovat s ošetřujícím lékařem, který doporučí další postup. [25, 26, 27, 28, 29]

