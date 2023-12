Chřipka typu A a B se od sebe liší četností výskytu. Příznaky jsou v obou případech většinou stejné

Jaké existují druhy chřipky?

Pod pojmem chřipka se skrývá respirační infekce, kterou způsobují čtyři typy RNA virů neboli takzvané chřipkové viry. Vědci je rozlišují jako viry typu A, B, C a D, přičemž všechny čtyři uvedené druhy spadají do čeledi Orthomyxoviridae. Za chřipku u lidí jsou pak zodpovědné především viry typu A a B, které jsou přenášeny prostřednictvím kapének produkovaných nakaženými jedinci při kašlání, kýchání nebo mluvení. Člověk se však může nakazit také, dojde-li k blízkému kontaktu se zvířecími přenašeči.

Virus chřipky typu C není u pacientů detekován příliš často a obvykle navíc způsobuje pouze mírné infekce, takže nepředstavuje výraznou hrozbu pro veřejné zdraví. Co se týká chřipkového viru typu D, tak u něj bylo zjištěno, že napadá primárně skot, a doposud nebylo prokázáno, že by tento typ viru někdy infikoval nějakého člověka. [1, 2, 3, 4]

Chřipka typu A

Přirozeným hostitelem chřipkového viru typu A jsou volně žijící ptáci. Ti přitom mohou nakazit nejen člověka, ale také ostatní zvířata včetně těch hospodářských. Viry chřipky typu A se pak dále dělí na několik podtypů, a to na základě dvou membránových proteinů nacházejících se na jejich povrchu. Tyto proteiny nesou názvy hemaglutinin (HA) a neuraminidáza (NA), přičemž existuje 18 různých subtypů HA a 11 různých subtypů NA.





Jednotlivé podtypy viru chřipky A jsou pojmenovány právě podle jejich povrchových proteinů HA a NA. Například virus označený jako H3N8 představuje podtyp chřipky A, který obsahuje protein HA 3 a protein NA 8, zatímco virus označený jako H5N1 pak obsahuje protein HA 5 a protein NA 1 a tak dále.

Ačkoliv existuje mnoho různých kombinací HA a NA proteinů, v současné době je v obecném oběhu mezi lidmi pouze zlomek z nich. Chřipku typu A u lidí tak způsobují kombinace proteinů H1N1, H1N2 a H3N2. Další subtypy této nemoci se pak nacházejí u jiných živočišných druhů, jako jsou například psi (kombinace proteinů H3N8) nebo koně (kombinace proteinů H7N7).

Kromě výše uvedených označení však existuje ještě také mezinárodně uznávaná nomenklatura virů chřipky, kterou přijala v roce 1979 Světová zdravotnická organizace (WHO). Toto označení zahrnuje kromě subtypu hemaglutininu a neuraminidázy také údaje o typu viru (A, B nebo C), původním hostiteli, geografické oblasti, číslu kmene a roku izolace. [5, 6, 7]

Jaké má chřipka typu A příznaky?

Běžné příznaky chřipky typu A lze snadno zaměnit s jinými zdravotními problémy. Zatímco v některých mírnějších případech může toto onemocnění odeznít samo a symptomy během nemoci nejsou příliš výrazné, těžké případy chřipky typu A mohou pacienta dokonce ohrozit na životě. Na rozdíl od běžného nachlazení je pak pro chřipku tohoto typu charakteristický náhlý nástup příznaků, mezi které nejčastěji patří:

Pokud se chřipka neléčí, může navíc způsobit další zdravotní komplikace, jako je průjem, nevolnost, zvracení, bolest břicha, závrať, ušní infekce, bolest na hrudi, zápal plic nebo třeba i astma. Pokud dojde k rozvoji těchto pokročilejších příznaků, je nezbytně nutné, aby pacient navštívil lékaře, který mu doporučí vhodnou léčbu. [8, 9, 10]

Rozdíly mezi chřipkou typu A a B

Chřipka typu B může být stejně závažná jako chřipka typu A, ale ve srovnání s chřipkou typu A je během chřipkové sezóny méně častá. Přirozeným hostitelem v případě chřipkových virů typu B nicméně nejsou zástupci ptačí říše, nýbrž člověk. Tyto viry přitom mutují mnohem pomaleji a jsou rozdělovány podle kmenů, nikoliv podle subtypů.

Rychlost mutace viru a s ním spojená četnost výskytu onemocnění pak představuje hlavní rozdíl mezi těmito typy infekce. Kmenům viru B trvá změna jejich genetické výbavy výrazně déle než u chřipky typu A. Tato skutečnost je přitom zodpovědná za výrazně nižší riziko vzniku rozsáhlé pandemie způsobené chřipkou typu B. Obecně je pak možné rozdíly mezi chřipkou typu B a chřipkou typu A shrnout do následujících bodů:

infekce chřipkovým virem typu A je častější než virem typu B,

chřipka typu B je častější u dětí mladších 5 let,

chřipka typu A se může přenést ze zvířat a ptáků na lidi, ale chřipka typu B se vyvíjí pouze u lidí,

virus chřipky typu A se šíří rychleji než virus chřipky typu B. [11, 12, 13]

Zdroje: pediatriepropraxi.cz, nzip.cz, wikiskripta.eu, who.int, metropolisindia.com, healthline.com, healthdirect.gov.au, medicalnewstoday.com