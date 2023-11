Akné netrápí jen puberťáky, pozlobit umí i dospělé. Jak se ho jednou provždy zbavit?

Už vám dávno není 16, ale stále se vám na obličeji dělají nevzhledné pupínky? Nezoufejte, rozhodně nejste jediní. Ačkoli akné nejčastěji postihuje jedince v dospívajícím věku, docela běžně se s ním setkávají i někteří dospělí. Koneckonců se jedná o jedno z nejrozšířenějších kožních onemocnění na světě. Problematickou pletí je do jisté míry postiženo 70 až 95 procent dospívajících.

Akné postihuje obě pohlaví přibližně ve stejné míře, o něco málo častější však bývá u chlapců. U každého jedince se navíc objevuje jiný průběh a intenzita. Zatímco některým se na kůži vytvoří jen pár pupínků, které rychle zmizí, jiní se potýkají s těžkými abscesy, po kterých mohou zůstávat i jizvy. Akné se může objevit na:

Obličeji

Zádech

Dekoltu

Hýždích

Jak akné vzniká?

Akné je zánětlivý proces, kterému předchází ucpání vývodu mazové žlázy. K tomu nejčastěji dochází vlivem působení hormonů androgenů, kvůli kterým žláza produkuje nadměrné množství mazu. To je důvod, proč se problematická pleť více mastí. Buňky vývodného kanálku se následně začnou nepřiměřeně množit, čímž dochází k jeho ucpání. Toto prostředí je pak přímo ideální pro množení bakterií, tou je nejčastěji Propionibacterium acnes, na jejíž přítomnost tělo reaguje zánětlivým procesem, který se projevuje zarudnutím místa, jeho otokem a bolestí. Výsledkem jsou ony nevzhledné pupínky.

Příznaky akné

Většina lidí si pod lovem akné představí červený zanícení pupínek. To je však pouze jeden z možných příznaků. Existuje totiž více druhů nemoci. Konkrétně:





Acne comedonica projevující se drobnými tečkami na povrchu kůže, ve kterých však neprobíhá zánět

projevující se drobnými tečkami na povrchu kůže, ve kterých však neprobíhá zánět Acne papulopustulosa vyznačující se výskytem částečně zanícených a na pohmat bolestivých zčervenalých pupínků

vyznačující se výskytem částečně zanícených a na pohmat bolestivých zčervenalých pupínků Acne conglobata, což je nejtěžší forma nemoci projevující se velkým množstvím hnisajících pupenů a abscesů s hnisem. Právě tato forma akné o sobě často zanechává jizvy.

A stejně jako rozeznáváme druhy akné, existují i různé typy pupínků. Tady jsou nejčastěji používané termíny:

Černá tečka (otevřený komedon) – jedná se o malou tmavou a plochou lézi, která vznikla v důsledku ucpání mazové žlázy. Většina lidí je toho názoru, že tmavé zbarvení je důsledkem hromadících se nečistot. Ve skutečnosti jde o důsledek oxidace kožního mazu .

(otevřený komedon) – jedná se o malou tmavou a plochou lézi, která vznikla v důsledku ucpání mazové žlázy. Většina lidí je toho názoru, že tmavé zbarvení je důsledkem hromadících se nečistot. Ve skutečnosti jde o . Bílá tečka (uzavřený komedon) – vyvýšená okrouhlá léze s bílou čepičkou. Je stejně jako černá tečka důsledkem ucpání mazové žlázy.

(uzavřený komedon) – vyvýšená okrouhlá léze s bílou čepičkou. Je stejně jako černá tečka důsledkem ucpání mazové žlázy. Pupínek neboli uhřík – je zanícená, vyvýšená a zarudlá léze vyplněná hnisem. Obvykle ji doprovází bolest.

– je zanícená, vyvýšená a zarudlá léze vyplněná hnisem. Obvykle ji doprovází bolest. Papula – pevné vyvýšení kůže, které nemá hnisavý obsah (zanícený pupínek)

– pevné vyvýšení kůže, které nemá hnisavý obsah (zanícený pupínek) Pustula – zvětšená bílá tečka (zanícený pupínek naplnění hnisem)

– zvětšená bílá tečka (zanícený pupínek naplnění hnisem) Uzlík – zatvrdlá léze, která je uložena hluboko v kůži. Tato forma je typičtější pro oblast zad a ramen.

– zatvrdlá léze, která je uložena hluboko v kůži. Tato forma je typičtější pro oblast zad a ramen. Cysta – měkká léze, která je naplněná hnisem. Stejně jako uzlík je uložena hluboko v kůži.

Jaké jsou příčiny vzniku akné?

Na rozvoj akné může mít vliv mnoho faktorů. V první řadě jsou to hormony, které jsou zodpovědné za vývoj mazových žláz a jsou rovněž stimulanty tvorby mazu. Ke zvýšení hladiny hormonů dochází převážně v pubertě, kdy u chlapců i děvčat rovněž začne růst produkce mužského hormonu testosteronu, který je u mužského pohlaví zodpovědný například za rozvoj pohlavních orgánů, růst svalové hmoty či ochlupení. U žen je tento hormon (i když v menším množství) důležitý pro pevné kosti. Ovlivňuje rovněž reprodukční orgány.

Hladina hormonů pak u žen kolísá také v závislosti na jejich menstruačním cyklu. Velká spousta žen tak kromě premenstruačního syndromu před začátkem periody bojuje také se zhoršující se pletí. Na vznik nemoci má dále vliv také:

Strava

Stres

Kouření

Nevhodná péče o pleť

Léky

Léčba akné

Pokud se u vás obtíže vyskytují v těžší formě, rozhodně byste se onemocnění neměli snažit porazit sami s pomocí přípravků z drogerií. Mohou vám totiž ještě více uškodit. Proto neotálejte a navštivte dermatologa, který vám předepíše vhodné přípravky pro léčbu akné.

V případě, že se jedná o lehčí problém, můžete se jej zkusit zvládnout i sami. Základem v boji s problematickou pletí je její pečlivé čištění. Ideálně by se měla pleť čistit alespoň dvakrát denně, a to ráno a večer. Zvláště záležet byste si měli dát v případě, že používáte make-up a jiné kosmetické přípravky na pleť, které ji zatěžují. Před spaním pleť vždy pečlivě omyjte! Zároveň se ujistěte, že používáte přípravky, které jsou určeny právě pro problematickou pokožku. A co dál?

Pokud se odmítáte vzdát make-upu, používejte alespoň speciální dekorativní kosmetiku určenou pro aknózní pleť

Jednotlivé pupínky neškrábejte! Z jedince na jedince nemoc sice nakažlivá není, tímto způsobem si ji však můžete přenést na jiné části obličeje, dekoltu či zad

Nekonzumujte alkohol, který problém ještě zhoršuje

Nekuřte

Dieta při akné

Obtíže vám může pomoci zmírnit i správná strava. Základem jsou potraviny bohaté na zinek (játra, brokolice, kapusta), omega-3 mastné kyseliny (ryby) a antioxidanty (červené hrozny, borůvky). Velmi důležitý je i dostatečný pitný režim a pozitivní vliv mají i některé bylinky, konkrétně kopřiva, která detoxikuje organismus, šalvěj obsahující protizánětlivé složky a například ostropestřec, který má pozitivní vliv na játra. Pokud máte sklon k akné, měli byste naopak omezit:

Mléčné výrobky

Potraviny obsahující bílý cukr

Bílou mouku

Tučné potraviny

Psychická stránka nemoci

Ačkoli je nemocí postižena kůže, trpí lidé s akné paradoxně nejvíce po psychické stránce. Za svou pleť se stydí a ve společnosti se často cítí v nevýhodě. U některých jedinců (častěji u žen) může vést onemocnění ke ztrátě sebevědomí, někdy až ke komplexu méněcennosti. Velmi obtížné bývá pro tyto lidi také navazování vztahu s člověkem opačného pohlaví. Nemoc jim může komplikovat i pracovní kariéru, a to konkrétně u profesí, kde je vzhled velmi důležitý. Výjimkou není ani šikana.

Lidé s tímto onemocněním kůže:

se běžně vyhýbají očnímu kontaktu

skrývají svou pleť pod silnou vrstvou make-upu, kterou někdy nosí i přes noc, protože se svému partnerovi stydí ukazovat přirozený vzhled pleti

působí plaše

nezapojují se do sportovních aktivit

odmítají se fotit

vyhýbají se sociálním interakcím

Prevence akné

Jelikož bývají spouštěčem nemoci hormonální výkyvy, nelze problémům vždy účinně předejít. Zaměřit se můžete pouze na zlepšení životního stylu, to znamená: jíst vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály, dostatečně pít, vyhnout se potravinám způsobujícím akné, nekouřit, nekonzumovat alkohol a vyhýbat se stresu.