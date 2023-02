9. týden těhotenství: miminko se začíná v bříšku pohybovat

Jak se vyvíjí miminko

9. týdnem těhotenství začíná u člověka fetální období a miminko se tedy již neoznačuje jako embryo, ale jako plod. V průběhu tohoto týdne mu definitivně mizí ocásek a stále více připomíná malého človíčka, má ovšem v děloze stále tvar písmene C. Postupné zdokonalování trávicí soustavy a zvětšování i rozvoj jater však zárodek napřimují.

Klouby horních i dolních končetin jsou v průběhu 9. týdne těhotenství již plně funkční a umožňují plodu pohybovat se volně v plodovém vaku. Díky tomu se paže začínají ohýbat v lokti a miminko si může cucat palec nebo třeba sevřít ruku v pěst. Na prstech se začínají vytvářet bříška a horní i dolní končetiny rychle rostou.

Srdce plodu se skládá ze čtyř samostatných komor a začínají se vyvíjet také srdeční chlopně. Co se týče obličeje, oční víčka jsou již zcela vyvinutá a zakrývají oči, vznikají oční panenky, čočka i sítnice a oční nerv začínají být funkční. Po stranách hlavy se také objevují viditelné ušní lalůčky a v ústech začínají vznikat zoubky.

V 9. týdnu těhotenství se vyvíjí také placenta, která se stará o výživu plodu a zásobuje ho kyslíkem a dalšími potřebnými živinami. I když to ještě maminka necítí, plod se začíná v bříšku pohybovat a reaguje na vnější podněty, jako je světlo, zvuk nebo hluk. Tyto pohyby ovšem budou patrné až na začátku 2. trimestru.

A jaká je 9. týden těhotenství velikost plodu? Při zjišťování délky lékaři zkoumají velikost od temene ke kostrči. Miminko měří zhruba 22 až 30 milimetrů a jeho velikost tedy odpovídá třeba jedné kuličce hroznového vína. Váha plodu se pohybuje kolem 2 gramů.

Co se děje v matčině těle?

Ačkoliv těhotenství 9. týden na nastávající mamince nemusí být ještě vůbec znát, i přesto mohou být patrné některé těhotenské změny. Ženám se totiž v tomto období zvětšuje dutina břišní a děloha se od početí zdvojnásobila. Tělesná teplota neklesá pod 37 stupňů a zároveň se v těle zvyšuje také množství těhotenských hormonů i ženských pohlavních hormonů, což jsou progesteron a estrogen.

Zhruba mezi 8. – 11. týdnem těhotenství dosahuje hladina hormonu hCG (lidský choriový gonadotropin) v těle nastávající maminky vrcholu. Pokud jde o ženské pohlavní hormony, progesteron udržuje funkci placenty, zpevňuje pánevní stěny, brání děložním kontrakcím a rozvolňuje některé vazy a svaly. Estrogen pomáhá připravit děložní sliznici a je zodpovědný také za zvětšení krevního objemu a zmnožení cév a žláz v děložní sliznici.

Činnost dalších hormonů:

Lidský choridový somatomamotropin (HCS) napomáhá vývoji dítěte

Kalcitonin zvyšuje tvorbu vitaminu D a zabraňuje vyplavování vápníku

Prolaktin pomáhá připravit mléčné žlázy na kojení

Inzulin pomáhá s ukládáním živin a regulací cukru u plodu

Spoustu nastávajících maminek také zajímá, jak se zvětšuje 9. týden těhotenství bříško. Ačkoliv ženy v tomto období obvykle začínají zjišťovat, že některé oblečení již nedopnou nebo je jim těsné, těhotenství na nich nebývá ještě na první pohled patrné.

Jaké můžete pociťovat příznaky?

Zatímco těhotenství nemusí být na nastávající mamince v 9. týdnu ještě vůbec vidět, obvykle se již dostavily některé z typických těhotenských příznaků. Jedná se například o tyto problémy:

Bolest prsou

Nevolnost

Zvracení

Časté močení

Pálení žáhy

Únava a motání hlavy

Bolest hlavy

Emoční labilita

Střídání nálad

Největší změny pozorují nastávající maminky v průběhu 9. týdne těhotenství na svých prsou. Ty jsou obvykle plnější a na pohmat velmi citlivé, rýsují se na nich žilky a prsní dvorce i bradavky tmavnou. Můžete na nich také začít pozorovat malé bílé hrbolky, které se nazývají Montgomeryho žlázky. Jejich úkolem je produkovat maz, jenž bradavky udržuje během kojení zvlhčené.

Tip pro nastávající maminky: U žen, které tyto změny výrazně pociťují, se vyplatí použít speciální krém proti striím, zvláčňující krém nebo olej. Také je dobré pořídit si těhotenskou podprsenku.

Kromě výše zmíněných projevů si některé těhotné ženy stěžují také na nadbytek hořkých slin v ústech, tuhý jazyk nebo otok tváře. Tento jev se odborně nazývá ptyalismus a objevuje se v první polovině těhotenství zejména u žen, které trápí ranní nevolnosti. Nepříjemné příznaky může zmírnit máta, ovoce a časté malé porce jídla, zatímco vyhnout by se nastávající maminka měla mléčným výrobkům a potravinám, které obsahují škrob.

Krvácení v 9. týdnu těhotenství

Nacházíte se právě v 9. týdnu těhotenství a zpozorovala jste slabé špinění nebo krvácení? Nepropadejte panice, většinou se totiž nejedná o nijak závažný příznak. Zejména během 1. trimestru si na tyto komplikace stěžuje až polovina těhotných žen. Příčiny krvácení mohou být různé, a to od neškodného natržení cévky při pohlavním styku až ke krajně nebezpečnému mimoděložnímu těhotenství.

Důvodem pro okamžitou návštěvu lékaře by mělo být silné krvácení kdykoliv v průběhu těhotenství nebo také jakékoliv krvácení, které doprovází silné bolesti, křeče, horečka, zimnice nebo děložní kontrakce. S návštěvou gynekologa byste rozhodně neměla váhat ani ve chvíli, kdy je špinění slabé, ale nepřestává, nebo kdy se objeví jasně červená krev či dokonce krevní sraženiny.

Na co si dát pozor?

Co se týče správného vývoje plodu, první trimestr (1 tt – 13 tt) je zcela zásadní. Zvláště v průběhu těchto týdnů je dítě náchylné k infekcím a nastávající maminky by proto měly důkladně pečovat o svou imunitu. Zároveň je důležité jíst hodně zeleniny a ovoce, přiměřeně se pohybovat a o užívání jakýchkoliv léků se poradit s lékařem. Vyhnout by se těhotné ženy naopak měly užívání návykových látek, rentgenovému záření i veškerým náročným aktivitám a kontaktním sportům.

Tip pro nastávající maminky: V těhotenství se doporučuje omezit konzumaci měkkých sýrů, jako je například Brie. Ty totiž mohou obsahovat bakterii jménem listerie, která by mohla ohrozit nejen vás, ale i váš plod.

Na počátku těhotenství se mohou vyskytnout také sklony k omdlévání a během 9. týdne může na maminku dopadnout silná únava. Proto je důležité se nepřepínat a každý den dostatečně odpočívat. Těhotenství ještě není příliš vidět, takže sami cestující v MHD vás nejspíš sednout jen tak nepustí. Nebojte se jim proto říct, že se necítíte dobře a že byste si potřebovala odpočinout.