Co pomáhá na jizvy po akné? Vyzkoušejte hydratační krémy, peeling nebo laserové ošetření

Jizvy po akné

Akné představuje chronické zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů, které se řadí mezi nejrozšířenější kožní choroby. Až devadesát procent lidí se s tímto problémem setká v průběhu dospívání, příznaky se však mohou objevit prakticky v jakémkoliv věku. Mezi typické projevy patří výsev hnisavých puchýřků, které nejvíce postihují obličej, ale také ramena, záda nebo oblast krku.

Pro většinu pacientů není život s akné vůbec lehký a problémy často nekončí ani po ústupu nevzhledných pupínků. Akné totiž na pokožce může zanechat stopy v podobě výrazných jizev, které mohou pacienty trápit podobně jako přítomnost bolestivých vřídků. Především jizvy na obličeji pak pro mnohé představují velký estetický problém.

Zjizvená tkáň se od té zdravé liší v mnoha faktorech. Kromě toho, že se na daném místě pokožka snadněji vysuší, jelikož jsou zde hydratace i krevní oběh výrazně omezeny, platí také následující charakteristiky:

nerostou zde chlupy, vousy ani vlasy,

neobnovují se mazové ani potní žlázy,

zjizvená tkáň v sobě nemá tolik elastických vláken jako ta zdravá,

zjizvená tkáň má na dotek i na pohled hrubší strukturu.

Jak vznikají jizvy po akné?

Málokterý člověk, kterého trápí přítomnost nevzhledných pupínků, si je vydrží nemačkat. Právě mechanické zásahy do komedonů, bílých teček a dalších uhříků (ať už za pomoci prstů nebo jiných pomůcek) však představují ten největší problém. Příliš silné stlačování pupínků totiž vede k poškození drobných cév, žláz a okolních tkání, což zhoršuje projevy akné a zvyšuje riziko vzniku jizev.





Pokud dojde k poškození nejsvrchnější vrstvy kůže (epidermis) a zároveň jsou narušeny i hlubší vrstvy pokožky, dochází k jizvení. Kůže se pak již nedokáže sama regenerovat do původního stavu. Kvůli tomu se v ráně po akné vytvoří granulační tkáň, která je tvořena kolagenovými vlákny a přispívá k jejímu hojení. Ránu sice postupem času zhojí, ale zůstane nadále viditelná.

Výraznější narušení jednotlivých vrstev kůže tedy vede k jejich nedokonalé regeneraci. Náhradní tkáň, pomocí které se rány hojí, navíc mívá jinou strukturu a barvu. Kromě nevzhledných jizev se pak na těle pacienta mohou objevit také tmavší skvrny po pupíncích způsobené hyperpigmentací pokožky, ke které došlo po prodělaném zánětu.

Typy jizev

Ne všechny jizvy, které po akné na pokožce zůstávají, jsou stejné. Podle toho, jak jizvy na první pohled působí a jaké mají vlastnosti, lékaři rozlišují tři základní druhy, kam patří atrofické jizvy, hypertrofické jizvy a keloidní jizvy.

Atrofické jizvy

Jedná se o hluboké a vpadlé jamky, které mohou díky svému vzhledu lidem připadat, jako by se do pokožky na daném místě zapichovaly tlusté jehly. Tento druh zjizvení, který patří mezi nejčastější typy poškození kůže po akné, se někdy označuje také jako „ice pick“ jizvy neboli cepínové jizvy.

Atrofické jizvy vznikají ve chvíli, kdy se rány nehojí správně, nebo když se na daném místě vytvoří příliš malé množství vazivové tkáně. Pod úrovní okolní kůže pak vzniká jizva a přímo v místě rány se kůže mírně, ale viditelně propadne, čímž vytvoří jakousi jamku. Tyto jizvy následně bývá poměrně složité odstranit.

Hypertrofické jizvy

Tento druh jizev můžete na první pohled poznat podle vyvýšení kůže v místě, kde je tkáň zjizvená. Tam, kde se dříve nacházel zanícený pupínek, se v pokožce nově vytvoří tkáň nekvalitní, která má odlišnou strukturu než tkáň zdravá. Důsledkem jsou pak jizvičky po akné, které jsou tužší a vyvyšují se nad okolní pokožku.

Keloidní jizvy

Jestliže hypertrofická jizva dále roste, zvětšuje se a rozšiřuje se do dalších oblastí kůže, lékaři hovoří o keloidních jizvách. Ty jsou vyvýšené a na počátku mají výrazně červenofialovou barvu, později však jejich odstín bledne. Zatímco po akné vznikají tyto jizvy spíše výjimečně, ve většině případů jsou pozůstatkem po popáleninách.

Pigmentace

Jak již bylo zmíněno výše, po ústupu zanícených pupínků někdy na pokožce kromě jizev vznikají také červené nebo hnědé skvrny. Během hojení drobných ran se totiž v kůži nashromáždí větší množství pigmentu s názvem melanin.

Jizvy po akné: léčba

Pacienti, které trápí nevzhledné prohlubně či výstupky na místech, kde se dříve vyskytovaly bolestivé pupínky, se lékařů nejčastěji ptají, jak se zbavit jizev po akné a co na jizvy po akné pomáhá. Existuje několik možností, pomocí kterých je možné nepříjemné projevy zmírnit, ale léčba se samozřejmě vždy odvíjí od velikosti, tvaru a povahy jednotlivých jizev.

Žádná terapie by neměla začínat ve chvíli, kdy akné ještě není zcela vyléčené. U rozsáhlejších jizev je vždy důležité konzultovat problém s lékařem, který zjizvenou tkáň prohlédne a navrhne nejlepší způsob řešení. Léčba jizev po akné bohužel ve většině případů není schopná obtíže zcela odstranit, ale vhodný přístup ze strany pacienta může jizvy výrazně omezit, aby nebyly na první pohled tolik viditelné.

Krém na jizvy po akné

Mezi nejjednodušší a nejvíce cenově dostupné metody, jak odstranit jizvy po akné, patří masáž zjizvené tkáně pomocí vhodného krému. To je možné pravidelně provádět v pohodlí domova, ale i na cestách, přičemž někteří lidé pokožku masírují sami, zatímco jiní dávají přednost masážím v rukou profesionála.

Hydratační mast na jizvy po akné, kterou si pacient jemně vmasíruje do postižené pokožky, zlepšuje cirkulaci krve a pružnost zjizvené tkáně. Zvolený krém by měl být nekomedogenní, protože jinak by mohl přispívat k opětovné tvorbě akné. Výsledky se samozřejmě nedostaví ze dne na den, ale mohou být patrné spíše až po delší době. Důležité je proto ve své snaze nepolevit a pokožku masírovat pravidelně.

Chemický peeling

Jizvy po akné, které nejsou příliš vystouplé, je možné ošetřit pomocí chemického peelingu. K tomu se používají ovocné kyseliny, jako je například kyselina salicylová nebo kyselina trichloroctová. Nižší koncentrace těchto látek jsou volně dostupné, k těm vyšším však mají přístup jen dermatologové a kosmetičky.

Peeling neinvazivně odstraňuje nejsvrchnější vrstvy kůže a odumřelé kožní buňky, čímž dochází k pročištění a projasnění pleti. Po zhojení pokožky je možné pozorovat zjemnění jizev po akné, ale také stáhnutí rozšířených pórů, zatímco chemický peeling eliminuje také přítomné hyperpigmentace. Viditelné výsledky však bývají patrné teprve po několika aplikacích peelingu.

Mikrodermabraze

Poměrně šetrným způsobem, pomocí kterého se provádí odstranění jizev po akné, je mikrodermabraze. Nejsvrchnější vrstvy pokožky se v tomto případě odstraňují mechanicky pomocí malých krystalů, což pozitivně ovlivňuje okolní pleť. Kromě toho má tento nebolestivý zákrok prováděný v kosmetických salónech příznivý vliv také na suchou kůži, rozšířené póry, ale i jiné druhy jizev.

Mikrojehly

Dalším způsobem, který může pacientovi pomoci s vyhlazením jizev po akné, je ošetření pomocí mikrojehliček, což se označuje také jako microneedling. Tato metoda funguje na základě kombinace regeneračních látek aplikovaných přímo na pokožku (aktivní séra na bázi kyseliny hyaluronové) a následného porušení kůže pomocí jemných mikrojehliček.

Výsledkem by mělo být alespoň částečné vyhlazení jizev po akné. Již poměrně brzy po samotném zákroku se pokožka může jevit pevnější, hladší a více svěží. Kromě toho se mikrojehličkování používá také pro odstranění známek hyperpigmentace.

Injekce

Hlubší nebo výrazně propadlé atrofické jizvy po akné je možné ošetřit také pomocí injekcí kyseliny hyaluronové. Tímto způsobem by se vpadlá místa měla dobře vyplnit, ale kyselina hyaluronová se v těle postupem času rozkládá, takže účinek bývá spíše krátkodobý. Pokud jde o hypertrofické a keloidní jizvy, přínos injekcí je většinou dlouhodobější. Do ran se vpichuje kortizon, zjizvená tkáň se pak rozpadá a je méně vyvýšená.

Kryoterapie

Při ošetření keloidních jizev se někdy používá také kryoterapie, kdy lékař zmrazí pokožku a posléze do zjizvené tkáně vpíchne látku s obsahem kortizonu. Výsledky této terapie se však dostavují až po delší době, jelikož lékař musí jizvy ošetřovat jednotlivě a keloidy se zmenšují postupně. Jde však o metodu, která může vzhled jizevnaté tkáně výrazně zlepšit.

Laser na jizvy po akné

Mezi nejznámější metody, jak se zbavit nevzhledných prohlubní a vyvýšenin na kůži, patří laserové odstranění jizev po akné. Tato metoda spočívá v cíleném poškozování pokožky takovým způsobem, aby se v ní později aktivoval přirozený proces spontánního hojení. Jakmile se kůže následně obnoví, pleť je více vypnutá, vypadá hladší a pevnější.

Existuje velké množství laserových metod, které by vždy měl provádět zkušený dermatolog. Jinak by totiž mohlo dojít k nevratnému poškození okolní pokožky. Pro dosažení dobrých výsledků, které budou na kůži patrné dlouhodobě, je zároveň nutné zákrok opakovat.

Prevence

Zjizvení pokožky se v případě akné úplně vyvarovat nelze. Četnost a intenzitu jizev mohou ovšem pacienti výrazně zmírnit, a to v případě, že se budou řídit doporučením svého dermatologa. Ten jim poradí, jak se o pokožku starat a co naopak raději vynechat. V první řadě by se pacienti měli soustředit na tyto rady:

na pupínky si pokud možno nesahejte,

pupínky nevymačkávejte rukama ani pomocí nástrojů,

vyhněte se nešetrným čisticím prostředkům či abrazivním peelingům,

nezapomínejte svou pokožku dostatečně hydratovat, což je nezbytné pro správné hojení,

chraňte se před UV zářením a používejte nekomedogenní opalovací krémy,

nebojte se oslovit dermatologa, který vám s léčbou akné pomůže.

Zdroje: eucerin.cz, asklepion.cz

