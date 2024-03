Příznaky rakoviny prsu zahrnují výskyt podezřelých útvarů a změny na kůži. Objevuje se i výtok z bradavky

Co je to karcinom prsu?

Karcinom prsu představuje nejčastější typ maligního nádorového onemocnění postihující ženy v České republice. Zhoubný nádor vzniká v důsledku genové mutace, která má na svědomí narušení regulace buněčného dělení. Nádorové buňky se tak buď nekontrolovaně množí, nebo v postiženém místě nedochází k odumírání starých buněk, které by v určité fázi svého životního cyklu měly zaniknout.

Ženská prsa jsou tvořena třemi typy tkání, a to tukovou, žlázovou a pojivovou. V pojivové tkáni se pak nachází lymfatické cévy, které z prsou odvádí odpadní látky a zároveň zásobují prsní tkáň živinami. Odpadní látky se pak filtrují v lymfatických uzlinách, jež se v této oblasti vyskytují nad klíční kostí, v podpaží a podél hrudní kosti.

Tyto uzliny mají standardně zhruba velikost hrášku a žena je za normálních okolností obvykle na dotyk necítí. Vlivem různých hormonálních výkyvů však může dojít ke změně těchto útvarů a například před menstruací nebo během ní je možné v uvedených místech zvětšené uzliny nahmatat. Vytváření hrbolků v prsou se tak často děje v důsledku různých nezhoubných změn a asi tři čtvrtiny zjištěných nádorů v prsu jsou benigní.

Přesto je ale každoročně diagnostikováno přibližně 7000 nových případů rakoviny prsu v České republice. Maligní nádory navíc prorůstají skrz prsní tkáň, produkují vlastní proteiny a mohou vytvářet metastáze, které jsou tvořeny buňkami uvolněnými z původního karcinomu. Do dalších částí těla se pak tyto uvolněné buňky dostávají prostřednictvím lymfatického systému nebo krevního řečiště.





Typy rakoviny prsu

Z lékařského hlediska se přitom karcinom prsu dělí na několik typů a subtypů podle toho, kde se nádor vyskytuje a kam se šíří. Aby bylo možné stanovit co nejúčinnější léčbu, je tak potřeba nejprve přesně určit, o jaký typ karcinomu se jedná. Nejběžněji se u žen vyskytují následující druhy zhoubných nádorů:

invazivní duktální karcinom (IDC) : nádor vzniká v mlékovodech a šíří se do okolní prsní tkáně,

: nádor vzniká v mlékovodech a šíří se do okolní prsní tkáně, invazivní lobulární karcinom (ILC) : rakovina se začíná vyvíjet v prsních žlázách a postupně se rozšiřuje do blízkého okolí,

: rakovina se začíná vyvíjet v prsních žlázách a postupně se rozšiřuje do blízkého okolí, duktální karcinom in situ (DCIS): vzniká stejně jako IDC v mléčných kanálcích, ale mimo ně se dále nešíří.

Existují však také méně časté typy rakoviny prsu, jako je například takzvaný triple-negativní karcinom, což je agresivní druh nádoru, který se šíří do okolní tkáně velice rychle. Dále je to zánětlivá rakovina prsu neboli IBC, která je vzácnější a projevuje se jako vyrážka. A jako třetí typ je ještě vhodné zmínit Pagetovu chorobu prsu, což je vzácný druh rakoviny postihující kůži a bradavky. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Kdo je nejvíce ohrožen?

Rakovina prsu nejčastěji postihuje ženy ve věku od 60 do 74 let. Zhoubný nádor v prsu se nicméně vyskytuje také u mladších pacientek. Některé zdroje uvádějí, že zhruba 35 % případů této nemoci postihuje osoby, kterým ještě nebylo 60 let. Velmi vzácně se pak karcinom prsu může objevit také u mužů, přičemž se uvádí, že se jedná zhruba o 1 % všech případů.

Doposud nebylo zjištěno, co tyto nádorové změny přesně spouští, nicméně vědci se domnívají, že na rozvoj této nemoci mohou mít vliv určité faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku karcinomu. Kromě výše zmíněného věku a pohlaví pacientek mohou svou roli sehrát také následující okolnosti:

genetické predispozice,

kouření,

konzumace alkoholu,

obezita,

vystavení ionizujícímu záření (například v rámci radioterapie),

hormonální substituční terapie. [7, 8, 9]

Příznaky rakoviny prsu u žen

Pokud jde o to, jaké má rakovina prsu projevy, u každé pacientky či pacienta mohou být různé a někdy je dotyčná osoba ani nezaznamená. Nejčastějším příznakem je nicméně bulka v prsu nebo v podpažní jamce. Tu si v některých případech pacientka buď nahmatá sama, nebo ji zjistí až lékař v rámci pravidelné prohlídky na mamografu.

Ačkoliv je vhodné od určitého věku chodit na pravidelné lékařské screeningy, je důležité zároveň vědět, jak vaše prsa vypadají, a všímat si všech podezřelých změn, které se objeví. Bulka v prsu je často nebolestivá, takže pokud žena neprovádí čas od času samovyšetření doma, nemusí o její přítomnosti vůbec vědět. Kromě výskytu podezřelého útvaru v prsu pak tento druh rakoviny zahrnuje také následující příznaky:

otok celého prsu nebo jeho části,

dolíčky na kůži (někdy vypadající jako celulitida),

bolest prsou nebo bradavek,

zatažení bradavky dovnitř,

červená, suchá nebo odlupující se kůže bradavek či prsou,

výtok nebo krvácení z bradavek,

zduřelé lymfatické uzliny pod paží nebo blízko klíční kosti.

Mnoho z uvedených příznaků však může být způsobeno nezhoubnými nádory. Pokud se tedy u vás některý s daných symptomů projeví, není potřeba hned panikařit. Každopádně jakýkoliv nový útvar nalezený v prsu nebo jeho okolí je potřeba nechat vyšetřit, aby lékař mohli stanovit přesnou diagnózu a nasadit případně vhodnou léčbu.

Nezapomeňte také na to, že domácí samovyšetření jsou sice potřeba, ale nikdy nenahradí pravidelné mamografické screeningy. Ty mohou rakovinu odhalit ještě dříve, než se projeví jakékoliv příznaky, což pacientce dává větší šanci na úspěšnou léčbu. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]

Jak se projevuje rakovina prsu u mužů?

Rakovina prsu u mužů je sice velice vzácná, ale přesto se u malé části pánské populace vyskytuje, jelikož i oni disponují prsní tkání, kde může nádor vzniknout. Obvykle jsou přitom touto nemocí postiženi starší jedinci, stejně jako je tomu v případě žen, avšak stále není jasné, co za rozvojem těchto potíží stojí. Mezi projevy rakoviny prsu u mužů pak patří zejména:

výskyt nebolestivé bulky na hrudi,

kožní změny na hrudníku (například různé důlky, svraštění, šupinatění nebo změna barvy kůže),

změna barvy nebo struktury bradavek (mohou být šupinaté nebo vpáčené dovnitř),

výtok nebo krvácení z bradavky. [16, 17, 18]

