Tříselná kýla má podobu hmatatelné bulky. Nejvýraznější je při stání či kašlání

Tříselná kýla, odborně označovaná jako hernie, je vyhřeznutí orgánů a měkkých tkání z břišní dutiny na povrch v oblasti třísel. Hlavní příčinou výduti bývá oslabení břišní stěny. K tomu může přispět celá řada faktorů:

dědičné předpoklady,

zvedání těžkých břemen,

chronická zácpa,

nadváha a obezita,

chronický kašel (častý u kuřáků),

těhotenství a porod,

zbytnění prostaty.

Ačkoliv nemusí být vůbec bolestivá, přítomnost bulky v tříslech byste rozhodně neměli přehlížet. Opětovné vtlačování obsahu kýly zpět do břišní dutiny způsobuje její zvětšování. V nejhorších případech pak může dojít k jejímu uskřinutí. [1, 2, 3]

Obecné příznaky tříselné kýly

Tříselná kýla nemívá zpočátku nijak výrazné projevy. Většinou se jedná o hmatatelnou bulku v tříslech, která bývá největší při stání a kašlání. Při ležení na zádech se naopak zmenšuje. Bulka nemusí být vždy bolestivá, nicméně u některých pacientů se objevuje pálení, tlak či mírná bolest zejména po zátěži.





Příznaky uskřinutí kýly

Pokud se tříselná kýla nijak neléčí, může dojít k jejímu uskřinutí. Za normálních okolností lze kýlu při poloze vleže zatlačit zpět do břišní dutiny. Pokud to není možné, znamená to, že kýla ve výduti uvízla. Jedná se o závažnou komplikaci, která vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Mezi příznaky uskřinuté kýly patří:

náhlá akutní bolest,

změna zabarvení kýly (může rudnout či tmavnout),

schvácenost,

horečka,

střevní neprůchodnost,

zástava odchodu větrů,

nevolnost a zvracení,

bušení srdce. [4, 5, 6]

Tříselná kýla u žen: příznaky

U ženského pohlaví je oblast třísel zpevněna vazy držícími dělohu a tříselný kanál je podstatně užší než u mužů. Proto se u nich neobjevuje kýla tak často. Ženy trpící tříselnou kýlou nicméně běžně zaznamenají bouli v oblasti stydké kosti.

Tříselná kýla u mužů: příznaky

Tříselná kýla se vyskytuje u mužské části populace častěji než u žen. Třísla totiž představují oblast, kterou sestupují varlata směrem dolů až do šourku. Po sestupu varlat dojde k uzavření celé oblasti. U některých mužů ale neproběhne uzavření správně, což vyústí v oslabení třísel. Kromě běžných klinických příznaků kýly se u mužů mohou objevit i otoky a bolesti varlat. [7, 8, 9]

Tříselná kýla u dětí: příznaky

Co se týče dětských pacientů, tříselná kýla se vyskytuje nejčastěji u novorozenců a kojenců. V prvních týdnech a měsících života mají děti přirozeně oslabenou břišní stěnu. Jsou tudíž náchylnější ke vzniku kýly, která ovšem nemusí být viditelná celou dobu. U některých miminek se objevuje jen při plakání, kašlání či vyprazdňování. U chlapečků může zasahovat až k šourku. Podobně jako u dospělých je nutné kýlu co nejrychleji odstranit. [10, 11]

Co je to tříselná kýla?

Tříselná kýla je vyhřeznutí měkkých tkání z dutiny břišní k povrchu v oblasti třísel. K vyklenutí dochází tam, kde je břišní stěna oslabená. Postupným zatlačováním obsahu kýly zpět do břišní dutiny dochází k jejímu zvětšování a rozšiřování defektu v břišní stěně.

Jaké má tříselná kýla projevy?

Zpočátku má formu dobře hmatatelné bulky v tříslech, která nemusí být vždy bolestivá. Někteří pacienti pociťují pálení, tlak a bolesti v tříslech. Nejvýraznější bývají po fyzické zátěži. U mužů se pak může kýla vyklenout i v oblasti šourku.

Jak se pozná uskřinutí kýly?

Uskřinutá kýla mění barvu. Může být sytě rudá až fialová. Pacient pociťuje extrémní bolest, má horečku, zrychlený tep a trpí silnou nevolností. Do uvíznuté tkáně v té chvíli neproudí krev, proto je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.