Cvičení v pokročilém věku: Menopauza ani artritida nejsou důvody k vynechání pohybu

Pravidelný pohyb je důležitý v každém věku, ale jeho podoba se může postupně měnit. V mladším věku se lidé zaměřují spíše na výkon nebo budování svalů, později však bývá hlavním cílem udržení zdraví, mobility a prevence chronických onemocnění.
Podle doporučení zdravotnických organizací by dospělí lidé měli usilovat o přibližně 150 minut středně intenzivní fyzické aktivity týdně. Do pohybového programu je vhodné zařadit kombinaci různých typů cvičení, například posilování, vytrvalostní aktivity, trénink rovnováhy a zlepšování flexibility. Důležité je také pamatovat na to, že i menší množství pohybu je pro zdraví přínosné. Prospěšná je tak třeba i pravidelná chůze nebo lehké posilování.
Jak se mění potřeby při cvičení s věkem?
S přibývajícími roky se mění nejen fyzická kondice, ale také cíle, které lidé od pohybové aktivity očekávají. Místo intenzivních tréninků zaměřených na výkon se často více prosazuje cvičení podporující celkové zdraví. Důraz se proto přesouvá například na posilování hlubokých svalů, udržování rovnováhy nebo zlepšování flexibility.
Odborníci doporučují kombinovat různé typy pohybu, aby bylo možné rozvíjet více aspektů fyzické kondice. Silový trénink pomáhá udržovat svalovou hmotu, vytrvalostní aktivity podporují zdraví srdce a cév a cvičení zaměřená na rovnováhu mohou snížit riziko pádů. Stejně důležité je také pravidelné protahování, které zlepšuje rozsah pohybu a může usnadnit každodenní aktivity.
Cvičení během menopauzy
Menopauza je období, kdy dochází k výrazným hormonálním změnám, zejména ke snížení hladiny estrogenu. Tyto změny mohou být spojeny s různými příznaky, jako jsou návaly horka, změny nálady, poruchy spánku nebo zvýšené ukládání tělesného tuku. Pravidelný pohyb může pomoci některé z těchto potíží zmírnit a podpořit celkové zdraví.
Odborníci obvykle doporučují zařadit především aerobní cvičení střední intenzity. Aktivity jako svižná chůze, jízda na kole nebo plavání mohou pomoci zvýšit srdeční frekvenci a zlepšit kondici. Přibližně třicet minut takového pohybu denně může mít pozitivní vliv nejen na fyzické zdraví, ale také na psychickou pohodu.
Kromě vytrvalostních aktivit je vhodné zařadit také silový trénink. Doporučuje se začínat s lehčími váhami a vyšším počtem opakování a postupně zátěž zvyšovat podle individuální kondice. Při cvičení v období menopauzy může pomoci dále dostatečná hydratace, lehké oblečení nebo trénink v chladnějším prostředí, což může zmírnit nepříjemné návaly horka během fyzické aktivity.
Cvičení při artritidě
Artritida je onemocnění, které může způsobovat bolest, ztuhlost a omezenou pohyblivost kloubů. Přesto však není nutné se pohybu úplně vyhýbat. Naopak vhodně zvolená fyzická aktivita může pomoci udržet pohyblivost kloubů a zlepšit celkovou kondici.
Při cvičení je důležité sledovat intenzitu bolesti. Odborníci doporučují, aby bolest během pohybu nepřekračovala přibližně střední úroveň. Pokud se po cvičení objeví výrazný otok nebo zvýšená bolest, může to znamenat, že byla zátěž příliš vysoká a je vhodné příště snížit počet opakování nebo intenzitu tréninku.
Pro lidi s artritidou mohou být vhodné také aktivity s nízkým dopadem na klouby. Například cvičení ve vodě poskytuje přirozený odpor, aniž by zatěžovalo klouby vlastní hmotností těla. Podobně může pomoci rovněž cvičení s oporou, například využití kuchyňské linky nebo židle při dřepech či klikách.
Jak zvládat únavu při cvičení?
S věkem může docházet k přirozenému úbytku svalové hmoty a ke změnám v metabolismu, což může vést k pocitu větší únavy během fyzické aktivity. To může být demotivující, zejména pro lidi, kteří byli dříve zvyklí na intenzivnější trénink.
Paradoxně však může právě pravidelné cvičení pomoci energii znovu zvýšit. Postupné zapojení silového tréninku a vytrvalostních aktivit může podpořit svalovou sílu a zlepšit celkovou fyzickou výdrž. Doporučuje se začínat pomalu a postupně zvyšovat intenzitu podle individuálních možností.
Dobrou strategií může být také rozdělení pohybu do kratších aktivit během dne. Krátké procházky, plavání nebo jemné cvičení jako jóga či tai-či mohou pomoci udržet aktivitu bez nadměrného zatížení organismu.
Komplexní sestava domácího cvičení pro seniory:
Přizpůsobení cvičení při omezené pohyblivosti
Někteří lidé mohou v průběhu života čelit zraněním nebo chronickým onemocněním, která omezují jejich pohyblivost. I v těchto případech však existují způsoby, jak zůstat aktivní. Pomoci mohou například různé opory, jako je stabilní židle, stůl nebo jiné pevné předměty, které usnadní provádění některých cviků.
Při cvičení může být také užitečné využít různé pomůcky, například bloky na jógu nebo zvýšené podložky, které usnadňují provádění pohybů. Díky nim lze upravit rozsah pohybu a přizpůsobit cvičení individuálním možnostem.
Pokud má člověk výraznější omezení pohyblivosti, může být vhodné konzultovat cvičební plán s odborníkem. Fyzioterapeut nebo trenér může navrhnout individuální program, který bude bezpečný a zároveň pomůže udržet co nejlepší fyzickou kondici.
Bezpečnost při cvičení ve vyšším věku
Bezpečnost by měla být při fyzické aktivitě vždy na prvním místě, zejména pokud má člověk zdravotní omezení. Před zahájením nového cvičebního programu může být vhodné poradit se s lékařem, který posoudí, zda je daný typ aktivity vhodný.
Důležitou součástí každého tréninku je zahřátí před cvičením a následné uklidnění organismu. Tyto části pomáhají připravit svaly na zátěž a zároveň snižují riziko zranění. Neméně důležitá je dále dostatečná hydratace během fyzické aktivity.
Pokud člověk cvičí venku nebo sám, je vhodné mít u sebe mobilní telefon pro případ nouze. Lidé se zhoršeným zrakem nebo sluchem by měli také zvážit cvičení v bezpečném prostředí nebo v doprovodu další osoby.
Zdroje: healthline.com, cdc.gov, nhs.uk