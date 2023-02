Padání vlasů mohou způsobit hormony, stres i anémie. Jak ho zastavit?

Padání vlasů u žen a mužů

Padání vlasů je součástí přirozené rovnováhy, přičemž některé vypadnou a jiné zase narostou. Pokud ale vlasy vypadávají více a dorůstají méně, dochází k jejich řídnutí. Lékařsky se tomuto jevu říká alopecie.

Nadměrné padání vlasů se může objevit u žen i mužů. Zatímco u žen je hlavním příznakem celkové řídnutí vlasů, u mužů se častěji objevuje ustupující vlasová linie či pleš na temeni hlavy.

Vypadávání vlasů může být v obou případech důsledkem dědičnosti, hormonálních změn, zdravotních obtíží, přirozeného stárnutí nebo jiných faktorů. Než tedy přistoupíte k vhodnému řešení a léčbě padání vlasů, měli byste zjistit, co ho způsobuje. [1, 2, 3]

Jaké má padání vlasů příčiny?

Existuje několik typů vypadávání vlasů, přičemž některé z nich jsou poměrně běžné a jiné jsou spíše ojedinělé. Každý z nich má různé příčiny, ty mohou být vnitřní, vnější nebo dědičné. Vlasy také přirozeně ustupují nebo řídnou v souvislosti s přibývajícím věkem, zkracují se a je jich méně.

Nejčastější typ padání vlasů představuje androgenní alopecie. Ta je geneticky podmíněná a postihuje jak ženy, tak muže. Zatímco u mužů se obvykle začíná projevovat již během dospívání nebo ve věku kolem 20 let, a to ustupujícími vlasy z temene či čela, ženy zaznamenávají řídnutí vlasů až kolem 40 let nebo později. Nejčastějšími příčinami padání vlasů jsou dále:

Hormony : zejména abnormální hladiny androgenů.

: zejména abnormální hladiny androgenů. Hormonální antikoncepce : užívání nebo naopak vysazení hormonální antikoncepce v jakékoli podobě může způsobit zvýšené vypadávání vlasů až na několik měsíců.

: užívání nebo naopak vysazení hormonální antikoncepce v jakékoli podobě může způsobit zvýšené vypadávání vlasů až na několik měsíců. Porod : ženy po porodu ztrácejí vlasy ve větším množství, jelikož těhotenské hormony zabraňují přirozenému vypadávání vlasů. Problém obvykle trvá 3 až 6 měsíců.

: ženy po porodu ztrácejí vlasy ve větším množství, jelikož těhotenské hormony zabraňují přirozenému vypadávání vlasů. Problém obvykle trvá 3 až 6 měsíců. Stress ovlivňuje imunitní systém a tím i vlasové folikuly. Vypadávání vlasů ze stresu je pouze dočasné.

ovlivňuje imunitní systém a tím i vlasové folikuly. Vypadávání vlasů ze stresu je pouze dočasné. Autoimunitní onemocnění , jako je Alopecie areata, způsobuje náhlé a nepravidelné padání vlasů u dětí a mladých dospělých.

, jako je Alopecie areata, způsobuje náhlé a nepravidelné padání vlasů u dětí a mladých dospělých. Nedostatek živin: pokud tělo nemá dostatek bílkovin nebo přijatých kalorií, snaží se najít způsoby, jak ušetřit, kde se dá, a zpomalí růst vlasů, což vede k jejich řídnutí.

pokud tělo nemá dostatek bílkovin nebo přijatých kalorií, snaží se najít způsoby, jak ušetřit, kde se dá, a zpomalí růst vlasů, což vede k jejich řídnutí. Zdravotní problémy , kam patří onemocnění štítné žlázy, cukrovka, anémie z nedostatku železa či poruchy příjmu potravy. Pokud je stav léčen, růst vlasů se zpravidla obnoví.

, kam patří onemocnění štítné žlázy, cukrovka, anémie z nedostatku železa či poruchy příjmu potravy. Pokud je stav léčen, růst vlasů se zpravidla obnoví. Léky: dočasnou ztrátu vlasů mohou mít na svědomí také některá léčiva, jako jsou léky užívané při chemoterapii, léky na ředění krve či léky používané ke kontrole krevního tlaku (beta-androgenní blokátory).

dočasnou ztrátu vlasů mohou mít na svědomí také některá léčiva, jako jsou léky užívané při chemoterapii, léky na ředění krve či léky používané ke kontrole krevního tlaku (beta-androgenní blokátory). Kosmetické procedury: padání vlasů může zapříčinit i jejich časté mytí, odbarvování nebo trvalá tím, že tyto procedury vlasy oslabují. Vliv může mít i používání natáček, kulmy, žehličky a další tepelné úpravy vlasů. Ve většině případů však poničené vlasy normálně dorůstají.

Padání vlasů v těhotenství

Většina žen pravděpodobně slyšela, že by během těhotenství jejich vlasy měly být hustší a lesklejší. Obvykle tomu tak bývá díky vysokým hladinám estrogenu, které zpomalují jejich vypadávání.

Některé ženy ale naopak mohou zaznamenat nadměrně vypadávání vlasů v těhotenství, zejména v prvním trimestru těhotenství, v důsledku výrazných hormonálních změn. Na vině může být ale také nedostatek železa nebo již zmiňované poruchy štítné žlázy, které v tomto období může být obtížnější rozpoznat. [4, 5, 6, 7]

Jak zjistit, co vypadávání vlasů způsobuje?

Pokud nadměrné vypadávání vlasů nezpůsobily náhlé změny ve vašem životním stylu, jako je stres, úbytek na váze, změna stravy, vysazení antikoncepce, porod a podobně, může být těžké odhalit, co stojí za řídnutím vašich vlasů.

Vzhledem k tomu, že nadměrné vypadávání vlasů může způsobit hned několik faktorů, bude pro vás nejlepším řešením naplánovat si schůzku s lékařem, který vám pomůže zúžit výběr možností na základě vaší osobní i rodinné anamnézy a fyzického vyšetření.

Náhlá ztráta vlasů totiž může signalizovat nějaký zdravotní problém. V případě, že lékař pojme podezření na kožní či autoimunitní onemocnění, může provést biopsii pokožky hlavy pro laboratorní testování. K vyšetření dalších stavů mohou být zapotřebí například krevní testy. [8, 9]

Jak zabránit padání vlasů?

Existuje mnoho možností léčby, jak zastavit padání vlasů, ale nejlepší způsob bude vždy záviset na tom, co extrémní padání vlasů způsobuje. Nejběžnější typy vypadávání vlasů bývají léčeny lokálně, případně pak perorálně podáním léků. O správném způsobu léčby se proto poraďte s vaším lékařem.

V případech, kdy je ztráta vlasů zapříčiněna přechodnými stavy, jako je stres a hormonální změny (těhotenství, menopauza), léčba zpravidla není nutná, jelikož se padání vlasů samo zastaví. Za těchto okolností pomůže především šetrná péče o vlasy.

To samé platí v případě, že je vypadávání vlasů zapříčiněno kosmetickými procedurami. Jsou-li důvodem nutriční nedostatky, je řešením vyvážená strava bohatá na bílkoviny a dostatečný příjem vitamínů.

Vitamíny proti padání vlasů u žen i mužů

Správná výživa a vitamíny jsou pro zdravý růst vlasů nezbytné, ale pokud stojí za vypadáváním vlasů jiný problém, jako jsou hormonální změny, onemocnění nebo léky, nemusí vám zvýšení příjmu těchto živin pomoci. Vitamíny a minerály, kterými můžete podpořit růst vašich vlasů, jsou zejména:

vitamíny skupiny B, konkrétně riboflavin, biotin, folát a vitamín B12,

železo,

vitamín C,

vitamín D.

Padání vlasů a léčba

K léčbě androgenního vypadávání vlasů, které postihuje zejména muže, vám lékař může předepsat léky, jako je finasterid, který se prodává pod obchodními názvy Proscar a Propecia. Tento lék se užívá jednou denně, aby se zpomalilo vypadávání vlasů.

Pokud by příčinou padání vlasů bylo autoimunitní onemocnění, lékař vám může předepsat protizánětlivé léky, jako jsou kortikosteroidy. Nejnovější způsoby léčby dále zahrnují například formy laserové terapie či mikrojehličkování. Tyto přístupy jsou ovšem prozatím v testovací fázi. Krajní řešení pak představuje také transplantace vlasů. [10, 11, 12, 13]

Přípravky proti padání vlasů

Volně prodejné přípravky proti padání vlasů zpravidla zahrnují topické krémy, gely, roztoky nebo pěny, které aplikujete přímo na pokožku hlavy. Nejpoužívanější produkty obsahují léčivou složku zvanou minoxidil. Přípravky s touto látkou však nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy.

Šampony proti padání vlasů

Šamponů proti vypadávání vlasů je v současné době na trhu dostupná celá řada, a to od nejrůznějších výrobců. Spíše než podle značky byste ovšem měli vybírat podle složení. Důležité složky šamponů proti vypadávání vlasů jsou především tyto:

zinek,

kofein,

kopřiva,

procyanidín,

Piroctone Olamine,

Saw palmetto. [14, 15, 16, 17]

