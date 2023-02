Vitamíny na vlasy dodají vlasům pevnost, lesk a objem. Jaké doplňky stravy zvolit?

Co má vliv na kvalitu vlasů?

Ačkoliv mnozí považují vlasy především za důležitou součást našeho zevnějšku, ve skutečnosti jejich kvalita vypovídá také o našem fyzickém a duševním zdraví. Někdy proto ani pravidelné používání drahých šamponů, kondicionérů a dalších vlasových přípravků nemusí stačit k tomu, aby byly vlasy na první pohled pevné, husté a lesklé.

Zhruba z 90 % jsou vlasy tvořené keratinem, který je zodpovědný za jejich kvalitu, pevnost a růst. Kromě toho však obsahují také další složky, kam patří voda, lipidy, aminokyseliny a některé stopové prvky (například železo, zinek a jód). Pokud člověk nepřijímá stravu bohatou na všechny potřebné živiny, vlasy začnou postupem času chřadnout, lámat se, krepatět a ve velkém množství vypadávat.

Mezi další rizikové faktory, které mohou mít na kvalitu vlasů a nehtů výrazný vliv, se potom řadí také pacientův životní styl, spánkový režim a zdravotní stav. Důležité jsou v tomto ohledu třeba prodělané infekce, závažné choroby nebo vedlejší účinky léčby. Kromě toho svou roli často hrají i různé hormonální změny nebo špatné psychické rozpoložení (stres, úzkosti, deprese).

Někdy pak může být důvodem, proč vlasy na první pohled působí nezdravým dojmem, také nedostatečná hygiena nebo špatná péče o vaši hřívu. Negativní vliv má třeba příliš časté fénování, kulmování a žehlení vlasů, kvůli čemuž bývají vlasy vysušené, polámané a zničené. Pozor je ale nutné dávat také na nadměrné kartáčování nebo na neustálé stahování vlasů do culíku či drdolu. [1, 2, 3, 4, 5]

Kdy je nutné zvýšit příjem vitamínů a minerálů?

I když se člověk snaží žít zdravě, některé situace zkrátka vyžadují zvýšený přísun vitamínů a minerálů. Že je něco v nepořádku, poznáte podle varovných signálů, mezi které se samozřejmě řadí i zhoršená kvalita vlasů a nehtů. S těmito problémy se často potýkají ženy vlivem hormonálních změn, ale nevyhýbají se ani mužům. Kdy byste tedy měli konzumovat větší množství vitamínů?

Při menstruaci,

během těhotenství,

během kojení,

při menopauze,

při nedostatku spánku,

pokud je vaše strava chudá na potřebné živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy, minerály a vitamíny) a není správně vyvážená,

v zimním a jarním období, kdy je tvorba melatoninu snížená, takže vlasy bývají oslabené,

v situacích, kdy je výdej tekutin vyšší (vlivem namáhavé práce, sportu, nadměrného pocení nebo stresových situací). [6, 7, 8, 9, 10]

Nejlepší vitamíny na vlasy

Pokud vás trápí nezdravý vzhled vašich vlasů, které jsou slabé, suché, lámavé a matné, nebo se potýkáte s jejich řídnutím a častým vypadáváním, je načase tuto situaci co nejrychleji řešit. Pomoci by mohla především změna jídelníčku, do kterého zařadíte větší množství chybějících živin. Konkrétní výběr potravin pak závisí na tom, jaký problém v současné době řešíte.

Vitamíny na růst vlasů

Všimli jste si, že vaše hříva v poslední době výrazně prořídla a nové vlasy vám bohužel příliš nerostou? V tom případě byste měli zpozornět a zkusit situaci řešit nejprve prostřednictvím změny stravování. Dbejte na to, aby byl jídelníček vyvážený, a zařaďte ve větší míře přírodní vitamíny pro růst vlasů, konkrétně vitamíny skupiny B a vitamín C.

Komplex vitamínů skupiny B zahrnuje osm látek rozpustných ve vodě. Patří sem tiamin, riboflavin, niacin, kyselina pantothenová, pyridoxin, biotin, kyselina listová a kobalamin. Každý z těchto vitamínů má svou individuální funkci, ale společně dodávají buňkám energii potřebnou k růstu, podílí se na správném chodu metabolismu, zlepšují cirkulaci krve a urychlují přísun živin k vlasovým cibulkám.

Vitamín C je poté známý hlavně jako důležitý antioxidant, který chrání organismus před působením volných radikálů. Posiluje imunitu, zvyšuje produkci kolagenu a pomáhá udržovat vlasy zdravé a hebké. Konkrétně pak tyto důležité vitamíny na podporu růstu vlasů můžete najít například v následujících surovinách:

vitamíny B – kvasnice, luštěniny, mléko a mléčné výrobky, celozrnné produkty, listová zelenina, maso, vejce, ryby, plody moře a vnitřnosti,

– kvasnice, luštěniny, mléko a mléčné výrobky, celozrnné produkty, listová zelenina, maso, vejce, ryby, plody moře a vnitřnosti, vitamín C – citrusové plody, šípky, angrešt, rakytník, černý rybíz, kysané zelí, kiwi, brokolice a podobně. [11, 12, 13, 14, 15, 16]

Vitamíny proti padání vlasů

Jestliže se potýkáte s nadměrným vypadáváním vlasů, tělo vám pravděpodobně dává znamení, že mu chybí potřebné vitamíny. Poškozené vlasy, které ulpívají na hřebenu nebo třeba na zemi, přitom postrádají lesk, třepí se a bývají celkově oslabené. Chcete-li těmto komplikacím zabránit, do svého jídelníčku byste měli zařadit vitamíny proti vypadávání vlasů.

Důležitou roli hraje v tomto případě vitamín A (retinol), který se podílí na tvorbě kožního mazu, jenž hydratuje vlasové kořínky a chrání vlasy před vysoušením, třepením a vypadáváním. Vitamín E se řadí mezi antioxidanty, absorbuje škodlivé ultrafialové záření a pomáhá bránit vlasy před poškozením.

Pokud má organismus nedostatek vitamínu B12 (kobalamin), člověk to pravděpodobně brzy pocítí na své hřívě. Vlasy totiž bývají v tomto případě slabé, hojně vypadávají a nové pak nerostou tak rychle, jak by měly. Chcete-li tedy zajistit, aby byly vaše vlasy zdravé, nezapomeňte do stravy zařadit tyto vitamíny na padání vlasů:

vitamín A – oranžová a červená zelenina, kapusta, špenát, vejce, játra, rybí tuk,

– oranžová a červená zelenina, kapusta, špenát, vejce, játra, rybí tuk, vitamín E – ořechy, listová zelenina, rostlinné oleje (slunečnicový, lněný, z pšeničných klíčků), avokádo, brokolice, zelený čaj, mango, dýně,

– ořechy, listová zelenina, rostlinné oleje (slunečnicový, lněný, z pšeničných klíčků), avokádo, brokolice, zelený čaj, mango, dýně, vitamín B12 – vnitřnosti, škeble, sardinky, tuňák, losos, hovězí maso, kvasnice, mléko a mléčné produkty, vejce. [17, 18, 19, 20, 21]

Minerály na vlasy

Kromě výše zmiňovaných vitamínů je samozřejmě nutné doplňovat také potřebné minerály. Jedná se například o zinek, jenž podporuje růst vlasů a poskytuje jim dostatečnou hydrataci. Důležitý je ale i selen, který významně přispívá k udržení normálního stavu vlasů. Kromě toho zde svou roli hrají také další minerální látky, jako je železo, hořčík, draslík, sodík, vápník či fosfor. [22, 23, 24, 25]

Doplňky stravy na vlasy

Chtěli byste podpořit zdraví svých vlasů a zabránit jejich dalšímu třepení, lámání nebo vypadávání? Kromě zvýšeného přísunu vitamínů a minerálů ve stravě můžete vyzkoušet také potravinové doplňky, které jsou speciálně vytvořené tak, aby pacientovi pomohly udržovat normální stav vlasů, nehtů i pokožky. Většinou se pak chlubí následujícími účinky:

vyživují pokožku hlavy i vlasy (od kořínků ke konečkům),

brání nadměrnému vypadávání vlasů,

pomáhají předcházet nechtěnému řídnutí vlasů,

podporují rychlou obnovu poškozených vlasů,

stimulují růst nových vlasů,

snižují lámavost a třepení vlasů,

starají se o to, aby byly vlasy dostatečně pevné,

dodávají vlasům zdravý lesk, objem a hebkost.

Jak vybrat nejlepší vitamíny na vlasy a nehty? Na trhu dnes existuje řada produktů, které mají pozitivní vliv na kvalitu vlasů a nehtů. Jejich složky jsou většinou velice podobné, přičemž obsahují třeba vitamín C, vitamín E, minerály, kolagen, biotin, kyselinu listovou či omega-3 mastné kyseliny. Pokud nepomáhá změna jídelníčku, můžete tedy vyzkoušet některý z oblíbených přípravků, které se prodávají ve formě tablet, rozpustných prášků nebo gumových medvídků. [26, 27, 28, 29, 30]

Naturvita Biosil Plus

Jestliže hledáte nejlepší vitamíny na nehty a vlasy, rozhodně byste měli vyzkoušet doplněk stravy Naturvita Biosil Plus. Jedno balení obsahuje 60 tablet, které jsou plné vitamínů a minerálů potřebných pro správné fungování lidského organismu. Jejich pravidelná konzumace pak přispívá hlavně k udržování normálního stavu vlasů, nehtů i pokožky.

Vitamíny na vlasy Biosil Plus mají účinné složení, které zahrnuje hlavně biotin, kyselinu pantothenovou, zinek a oxid křemičitý. Biotin (vitamín H) usměrňuje karboxylační procesy, podporuje normální činnost nervové soustavy, má pozitivní vliv na energetický metabolismus a pomáhá udržovat vlasy zdravé, pevné a plné života.

Zinek je minerální látka, která je známá díky svým pozitivním účinkům na lidský zrak, pokožku, vlasy, nehty a kosti. Kromě toho chrání buňky před oxidativním stresem a podporuje normální metabolismus vitamínu A. Důležitou roli ale hrají i další látky obsažené v potravinovém doplňku Biosil Plus, jako je kyselina pantothenová a oxid křemičitý, protože při jejich nedostatku dochází k vypadávání vlasů.

MedPharma Vlasy kůže nehty

Mezi nejoblíbenější vlasové vitamíny se v poslední době řadí také produkt MedPharma Vlasy kůže nehty (67 tablet), který si lidé chválí hlavně pro jeho účinné složení. Obsahuje totiž celou řadu vitamínů, minerálů, stopových prvků a rostlinných výtažků, které dohromady pomáhají udržovat normální stav vlasů, nehtů, pokožky, ale i kostí a zubů.

Mezi nejdůležitější složky doplňku stravy MedPharma Vlasy kůže nehty patří především vitamín A, některé vitamíny skupiny B nebo vitamín E. Kromě toho pak daný produkt obsahuje biotin, který pomáhá udržovat vlasy zdravé, nebo třeba vápník, hořčík, zinek, selen, fosfor a železo. To vše je doplněno také o chřest, oves setý, echinaceu nebo cholin.

Venira péče o vlasy, nehty a pleť

Pokud vás trápí vypadávání vlasů, jejich zvýšená lámavost nebo pomalý růst, jistě hledáte nějaký vitamín na vlasy, který by těmto problémům rychle učinil přítrž. Nápomocný by vám v tomto ohledu mohl být doplněk stravy s názvem Venira péče o vlasy, nehty a pleť, jenž obsahuje 80 tablet, které vám vystačí na 40denní ozdravnou kúru.

Produkt Venira péče o vlasy, nehty a pleť se momentálně chlubí novým vylepšeným složením, které zahrnuje hned 19 účinných látek. Jednotlivé kapsle díky tomu mohou organismu poskytnout vyváženou kombinaci živin v podobě esenciálních aminokyselin, rostlinných extraktů, vitamínů, minerálů, kolagenu, MSM a hyaluronátu.

Mezi hlavní účinné látky tohoto potravinového doplňku se řadí například selen, zinek, měď, biotin, vitamín A nebo vitamín C. Společné působení daných složek přitom podporuje růst, objem a kvalitu vlasů a přispívá k tomu, aby se vlasy ani nehty nelámaly. Kromě toho můžete navíc vyzkoušet také další produkt značky Venira, což jsou gumové vitamíny na vlasy a pleť v podobě medvídků.

Vlasové hnojivo

Toužíte po hustých, pevných vlasech, které budou na první pohled působit zdravým dojmem, ale místo toho jsou vaše vlasy řídké, lámavé a bez života? V tom případě byste s tím měli začít co nejrychleji něco dělat. Řešením by mohl být třeba doplněk stravy označovaný jako Vlasové hnojivo, který obsahuje 60 účinných tablet určených k podpoře přirozené hustoty a vitality vlasů.

Ať už hledáte vitamíny na vlasy pro muže nebo ženy, důležité je zaměřit se na složení konkrétního přípravku. Vlasové hnojivo obsahuje vitamíny skupiny B, minerály, aminokyseliny (methionin a cystein), které jsou zdrojem keratinu, methylsulfonylmethan a biotin prospěšný pro růst a kvalitu vlasových buněk. Díky tomu dokáže pomoci pacientům, které trápí zhoršená kvalita, zvýšená lámavost a nadměrné vypadávání vlasů.

Donna Hair Forte – Měsíční kúra

Pro pacienty, kteří se potýkají se zvýšeným vypadáváním vlasů a mají problémy s jejich nadměrnou lámavostí, je určený doplněk stravy Donna Hair Forte, konkrétně pak měsíční kúra, jež obsahuje 30 tablet. Ty cíleně vyživují vlasy, přispívají k jejich přirozenému růstu a pomáhají zvýšit jejich pevnost, lesk a hustotu.

Přípravek Donna Hair Forte se vyznačuje svým unikátním složením, kde jsou aminokyseliny, vitamíny a minerály doplněny také o extrakty kopřivy dvoudomé a přesličky rolní. Jednotlivé složky přitom efektivně pečují o kvalitu pokožky hlavy, brání třepení a lámání vlasů, ale skvěle působí také u pacientů, kteří se potýkají s mastnou nebo vysušenou hřívou.

