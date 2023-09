Kopřiva se užívá při zvětšené prostatě i artritidě. Uplatnění si ale našla také v kosmetice

Kopřiva dvoudomá

Kopřiva dvoudomá, latinsky Urtica dioica, je vytrvalá rostlina z čeledi kopřivovité, která je známá především svými žahavými listy. Již od starověku je také součástí bylinné medicíny. Podle všeho ji staří Egypťané využívali k léčbě artritidy i bolesti zad a římští vojáci se s ní zase mazali, aby se zahřáli.

Dnes se i nadále kopřiva využívá v lidovém léčitelství pro širokou škálu zdravotních stavů, přestože zatím neexistuje dostatek klinických důkazů o jejích léčivých účincích. V bylinné medicíně se využívají všechny části kopřivy, tedy oddenky, stonky, listy, květy a také semínka. Své uplatnění nachází také v kulinářství i kosmetice. [1, 2, 3]

Jaké má kopřiva dvoudomá léčivé účinky?

Dnes kopřivu (oddenky z ní) lidé využívají především jako diuretikum a jako bylinnou léčbu při zvětšení prostaty a jiných poruchách močení. Obsahuje totiž složky, které mohou snížit otoky a zvýšit močení.

Čerstvé žahavé listy se také někdy aplikují na artritické klouby v procesu známém jako urtifikace (léčba šleháním bylinami), o kterém se tvrdí, že stimuluje průtok krve. Lokální krémy z kopřivy se využívají na bolesti kloubů a různé kožní neduhy, a to včetně ekzémů.





Kopřiva na vlasy

Díky vysokému obsahu vitamínu C, flavonoidů a antioxidantů se kopřiva využívá pro snížení vypadávání vlasů a dodání lesku tím, že údajně pomáhá vlasy chránit před volnými radikály. Vzhledem k protizánětlivým účinkům kopřivy může rostlinka podpořit zdravý růst vlasů a pomoci s léčbou lupů.

Kopřivový čaj a jeho účinky

Čaj vyrobený z listů kopřivy se používá především k léčbě:

Kopřiva by také mohla mít pozitivní účinky na hladinu glukózy v krvi. Konkrétně má pomoci slinivce vytvářet nebo uvolňovat více inzulínu, což je hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi.

Kopřiva má dále vysoký obsah rostlinných chemikálií nazývaných polyfenoly. Výzkumy týkající se polyfenolů naznačují, že tyto silné sloučeniny mohou hrát roli v prevenci a léčbě chronických onemocnění souvisejících se zánětem, kam patří:

cukrovka,

obezita,

rakovina,

srdeční choroby. [4, 5, 6, 7]

Využití kopřivy

Kopřivu lze sklízet nebo zakoupit v obchodě se zdravou výživou. Produkty z kopřivy seženete ve formě sušených nebo lyofilizovaných listů, extraktů, kapslí, tablet, ale i kořenové tinktury, šťávy nebo čaje. Před nákupem si ověřte, zda se jedná o podzemní, nebo nadzemní část kopřivy na základě toho, k čemu ji chcete využít.

V současné době neexistuje žádná doporučená dávka, protože kopřivové produkty mají různé množství účinných látek. Pokud chcete znát vhodné dávkování kopřivy na podporu léčby konkrétního zdravotního stavu, poraďte se se svým lékařem.

Jak použít kopřivu na vlasy?

Kopřivu je možné zpracovat do oleje a ten následně přidat do šamponu či kondicionéru. Stejně tak můžete bylinku použít na oplach vlasů. Jednoduše připravte čaj, počkejte, až vychladne, a poté několik kapek přidejte do olejíčku na vlasy. Směs naneste na mokré vlasy ještě před umytím. Další možností je přímo zakoupit přípravky na vlasy s obsahem kopřivy. [8, 9]

Sběr a zpracování kopřivy

Kopřivu je vždy důležité sbírat daleko od silnic, továren i železnic, tedy v čistém prostředí. Listy a lodyha se sbírají do konce května, zatímco oddenky už brzy na jaře a na podzim, tedy kolem března a října, a semena v srpnu. Nať rostliny sušte na vzdušném místě ve stínu, případně ji můžete také zamrazit nebo zpracovat v kuchyni. V takovém případě je potřeba ji spařit nebo rozmačkat. [10]

Vedlejší účinky kopřivy

Kopřiva dvoudomá je při správném použití považována za bezpečnou, ale stejně jako u jakékoli jiné bylinky byste měli být obezřetní, pokud užíváte i jiné bylinné doplňky nebo nějaké léky. V takovém případě je vhodné užití kopřivy prodiskutovat s vaším lékařem.

Protože kopřiva může měnit hladinu cukru v krvi, může ovlivnit i léčbu cukrovky. Pacienti s cukrovkou by tedy měli při užívání kopřivy pečlivě sledovat svoji hladinu cukru v krvi ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. Konzumaci kopřivy či produktů z kopřivy pak mohou výjimečně doprovázet tyto vedlejší účinky:

Kopřiva v těhotenství

Vliv kopřivy na těhotenství je sice nejasný, ale vzhledem k tomu, že může ovlivňovat děložní stahy, a tím pádem způsobit i potrat, se těhotným ženám její užití nedoporučuje. [11, 12, 13]

Další druhy kopřivy

V České republice se vyskytují celkem tři druhy kopřiv, tedy kromě kopřivy dvoudomé ještě kopřiva žahavka a kopřiva lužní. Kopřiva žahavka má kulatější a kratší listy, nicméně by měla být stejně účinná.

Kopřiva lužní je dnes už poměrně vzácná a dokonce jí v Česku hrozí vyhynutí. Roste především v úvalech nížinných řek a její listy jsou žlutavě zelené a lesklé. Kromě těchto volně rostoucích kopřiv existuje také červená ozdobná kopřiva, která se označuje též jako kopřiva africká nebo koleus. Tu můžete zakoupit například v zahradnictví.

Okrasná africká kopřiva

Pokud si koupíte africkou kopřivu v květináči, můžete ji zasadit buď do zahradního truhlíku, nebo přímo do země. Barevná kopřiva má ráda především úrodnou, vlhkou půdu a také teplo mírného podnebí. Venku se tedy pěstuje pouze v létě. Na zimu je vhodné pěstování uvnitř. Koleus není náročnou rostlinou, ale vyžaduje určitou pozornost, abyste udrželi listy stále barevné:

Špičku každého stonku často štípejte.

Odstraňte květy, jakmile se objeví, protože mají tendenci brát kopřivě veškerou energii.

Zajistěte, aby půda vždy zůstala trochu vlhká, protože všechny druhy této kopřivy nesnášejí sucho. [14, 15, 16]

