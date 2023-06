Co způsobuje zánět dásní? Na vině je především špatná ústní hygiena

Zánět dásní představuje běžnou zdravotní komplikaci, se kterou se v dnešní době potýká až 90 % dospělé populace. Dá se poměrně snadno léčit pomocí správné ústní hygieny a speciálních pomůcek pro čištění zubů i mezizubních prostorů. Pokud se však pacient o své zuby a dásně dostatečně nestará, může se onemocnění rozvinout až v parodontitidu.

Příčiny zánětu dásní

Zánět dásní většinou souvisí s nedostatečnou ústní hygienou. Toto onemocnění totiž způsobují bakterie, které se hromadí v ústní dutině a vytvářejí zde zubní plak. Ten poté jednoduše přilne na povrch zubů i dásní. Pokud ho člověk neodstraňuje pravidelným čištěním, postupně ztvrdne, promění se v zubní kámen a dráždí dáseň. Tím pádem vzniká větší prostor pro rozšíření bakteriální infekce.

V menší míře mohou hrát roli i dědičné faktory a na vzniku zánětu dásní se někdy podílí také kouření nebo stres. Některé skupiny lidí jsou navíc ohrožené mnohem více než jiné.

Rizikové skupiny

Těhotné ženy,

diabetici,

starší pacienti,

uživatelé orální hormonální antikoncepce,

uživatelé kortikoidů nebo jiných speciálních léků. [1, 2, 3, 4, 5]

Jaké má zánět dásní příznaky?

Zdravé dásně jsou pevné a mají růžovou barvu. Projevy zánětu jsou tedy obvykle patrné na první pohled, jelikož dásně pacientů vykazují tyto příznaky:

dásně jsou rudé a zanícené,

mohou být měkké,

otékají,

snadno krvácí,

snadno se poraní,

ustupují a dochází k odhalování zubních krčků.

Gingivitida ve většině případů nebolí. Pokud tedy máte bolestivé a citlivé dásně, může se jednat o jiný problém, jako je například zubní absces nebo poranění vlivem špatné techniky čištění zubů. Někdy ale akutní zánět dásní bolest přeci jen vyvolat může. Kromě toho způsobuje také nepříjemný zápach z úst. [6, 7, 8, 9, 10]

Formy zánětu dásní

Akutní zánět dásní může být způsoben bakteriálními povlaky, ale dochází k němu také při poranění dásní třeba při přílišném čištění zubů. Na rozdíl od chronické formy bývá také bolestivý. Jak dlouho trvá zánět dásní? Pokud si pacient i přes bolest správně a dostatečně čistí zuby, obvykle odezní za 7‒10 dní. V opačném případě může přejít v zánět chronický.

Chronický zánět dásní vzniká v důsledku dlouhodobě zanedbávané ústní hygieny nebo jako následek neléčeného akutního zánětu. Tato forma nebolí, typickým projevem je však krvácení z dásní a vytváření tzv. nepravých dásňových chobotů neboli prohloubení dásňového žlábku. Jedná se o předstupeň parodontitidy, které se lidově říká parodontóza. [11, 12, 13, 14]

Zánět dásní a možné komplikace

V časných stádiích je možné zánět dásní zcela vyléčit. Pokud však pacient ignoruje varovné příznaky, neléčený zánět dásní časem může vést ke vzniku parodontitidy. Ta způsobuje úbytek kosti, která kotví jednotlivé zuby, a její postupný rozklad vlivem působení škodlivých bakterií. Následně proto dochází také ke ztrátě zubů. [15, 16, 17]

Vyšetření na zánět dásní

Zánět dásní stomatolog rozpozná pohledem do pacientových úst, jeho závažnost však obvykle určuje podle krvácivosti dásní. Toto vyšetření lékař provádí pomocí speciální zakulacené sondy, každý mezizubní prostor vyhodnocuje zvlášť a po sečtení bodů za celou ústní dutinu je schopný změřit tzv. PBI index, který vypovídá o celkovém stavu dásní.

Jaké jsou jednotlivé stupně krvácivosti?

0 – dásně nekrvácí,

1 – bodové krvácení či krvácení na menších úsecích,

2 – několik krvácivých bodů či krvácení z větších úseků,

3 – mezizubní prostor se po vyšetření sondou plní krví,

4 – při vyšetření sondou dochází k silnému krvácení. [18, 19, 20]

Jak léčit zánět dásní?

Abyste zamezili dalším komplikacím, důležité je odhalit probíhající zánět dásně už v zárodku a neignorovat varovné příznaky. Pokud tedy máte podezření na gingivitidu, rozhodně byste měli pro jistotu navštívit lékaře.

Co pomáhá na zánět dásní? Léčba zánětu dásní spočívá především v důsledné ústní hygieně. Nezbytná je proto dobrá spolupráce se zubním lékařem, který pacientovi poradí, jak na zánět dásní vyzrát a jak si co nejlépe čistit zuby a mezizubní prostory. Také obvykle doporučí další speciální pomůcky pro správnou hygienu, jako je například:

zubní nit,

mezizubní kartáčky,

ústní voda na zánět dásní,

speciální zubní pasta na zánět dásní,

Mundisal gel na zánět dásní,

Larypront na zánět dásní,

Florsalmin na zánět dásní.

Stomatolog či zubní hygienistka mohou také provést hluboké čištění zubů, které eliminuje zubní plak, odstraní zubní kámen a zlepší možnosti čištění ústní dutiny v domácích podmínkách. Pokud je zánět bolestivý, lze podat léky proti bolesti (analgetika) a v závažných případech lékaři předepisují na zánět dásní antibiotika. [21, 22, 23, 24, 25, 26]

Co na zánět dásní radí naše babičky?

Kromě správné ústní hygieny a odstranění mikrobiálního plakového povlaku pomáhá na zánět dásní domácí léčba. Vyzkoušet můžete třeba ošetření dásní roztokem peroxidu vodíku, masáž olejem z hřebíčku či myrty nebo speciální bylinné výplachy. Nejlépe pomáhají tyto bylinky na zánět dásní:

šalvěj,

slez lesní,

dubová kůra,

heřmánek. [27, 28, 29]

Zánět dásní v těhotenství

Těhotenská gingivitida postihuje více než 30 % nastávajících maminek a vyskytuje se u žen, které měly zánětlivé změny na dásních již před početím. První příznaky jsou patrné již od 2. měsíce těhotenství, hlavním projevem je silná krvácivost a zduření dásní, které jsou vlivem hormonů zvětšené a bolestivé. Po porodu mohou problémy dále přetrvávat až do té doby, než hormony opět klesnou na běžnou hladinu.

V těhotenství by proto ženy měly péči o dásně věnovat zvýšenou pozornost. Důležité je čistit si zuby pravidelně, a to nejlépe po každém jídle, a především po konzumaci něčeho sladkého. Také je vhodné používat měkké zubní kartáčky, zubní nit, mezizubní kartáčky i ústní výplachy s antibakteriálním účinkem. Těhotné ženy by neměly zapomínat ani na pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa. [30, 31, 32, 33]

Zánět dásní u dětí

Jelikož bývá zánět dásní spojený s obdobím hormonálních změn, často trápí také děti v pubertě. Je proto nutné dohlédnout na to, aby dospívající lidé chodili na pravidelné zubní prohlídky a aby dbali na správnou ústní hygienu. [34, 35, 36, 37, 38]

