Nejčastější příčiny zápachu z úst: na vině jsou léky i špatný zdravotní stav

Určitě to dobře znáte. Spořádáte velkou porci tataráku, k tomu přikusujete topinku s česnekem a nakonec vše zapijete studeným pivem. Nikoho tedy nepřekvapí, že váš dech bude výraznější než obvykle. Ale co když zápach přetrvává i po důkladném vyčištění zubů, a co víc, objevuje se bez zjevné příčiny? Pak je problém třeba hledat jinde. Přinášíme pět nejčastějších příčin zápachu z úst.

Špatná ústní hygiena

Správná a pravidelná ústní hygiena je v boji se zápachem z úst naprostý základ. Za nepříjemný zápach totiž často mohou bakterie, které se běžně nacházejí v našich ústech. A přestože za normálních okolností nepůsobí žádné problémy, pokud dojde k jejich přemnožení, usazují se na zubech i dásních, kde se množí.

Tímto způsobem pak vzniká zubní plak, který se musí pravidelně odstraňovat čištěním. Pokud se tak neděje, mění se časem v zubní kámen. Dlouhodobě zanedbávaná ústní hygiena pak může vyústit až v zánět dásní, či dokonce v paradontózu, tedy zánět závěsného aparátu zubu. Právě tato nemoc způsobená bakteriemi patří k nejčastějším příčinám ztráty zubů.

Jak problémům předejít? Poměrně jednoduše. Stačí si pečlivě čistit zuby, a to alespoň dvakrát denně, tedy ráno a večer. Samozřejmostí by měly být pravidelné návštěvy stomatologa. Velice nápomocná je v tomto ohledu i dentální hygiena provedená v ordinaci odborníka.

Čepy na mandlích

Jak jistě dobře víte, madle jsou lymfatické žlázy, které hrají důležitou roli pro lidskou imunitu. Fungují totiž jako jakési síto, které zachycuje mikroorganismy. Problém pak nastává v momentě, kdy se na mandlích začnou hromadit. V důsledku toho na mandlích totiž vznikají hrudkovité útvary, které mnozí z nás znají jako čepy.

Právě zápach z úst bývá jedním z nejčastějších příznaků, které tento problém provázejí. Objevuje se ale zpravidla společně s bolestí krku, oteklými mandlemi i ztíženým polykáním. Čepy na mandlích se ale většinou neobjevují samostatně, obvykle totiž bývají předzvěstí jiné nemoci. Může se jednat například o:

Léčba pak bývá závislá na konkrétní nemoci, obvykle se ale nasazují antibiotika, jejichž účinek lze posílit ještě přírodními kloktadly.

A jak čepům na mandlích předejít? Stoprocentně účinnou prevencí je jen jejich úplné odstranění. Do určité míry lze ale potížím předejít správnou ústní hygienou. Základem je pravidelné čištění zubů, a to minimálně dvakrát denně, ideálně i mezizubními kartáčky. Podstatnou roli hrají v prevenci i návštěvy zubního lékaře.

Porucha trávení

Nepříjemný zápach může být rovněž příznakem toho, že vaše trávení nefunguje tak, jak má. Pokud se u vás tedy potíže objevují bez ohledu na to, co jíte, a i přes pravidelnou ústní hygienu a současně pociťujete některé z trávicích obtíží, může být chyba například v nerovnováze dobrých a špatných bakterií, které obývají lidskou trávicí soustavu. Potrava se v tomto případě totiž správně nerozloží, což má za důsledek kyselý reflux, nadměrné množení kvasinek, ale také fermentaci, tedy zápach z úst. Dobrou zprávou je, že tento problém je velmi dobře řešitelný. Pomoci by mělo užívání probiotik.

Cukrovka

Dalším typickým zdrojem zápachu z úst je cukrovka, která, jak už název napovídá, způsobuje kolísání hladiny glukózy v krvi. Následkem toho může být mimo jiné i zmíněný zápach z úst, který je v tomto případě důsledkem zvýšeného výskytu bakterií v dutině ústní, které se tam množí vlivem glukózy. Tento stav může vést až k rozvoji zánětu dásní, či dokonce k paradontóze. Něco jiného pak znamená, když je z úst nemocného cítit aceton. Tento stav je totiž příznakem hypoglykémie, tedy nedostatku krevního cukru.

A jak poznáte, že trpíte cukrovkou? Mezi typické příznaky patří:

Žíznivost

Časté močení i během noci

Hubnutí při normální chuti k jídlu

Únava

Přechodné poruchy zrakové ostrosti

Náchylnost k infekcím

Ztráta citlivosti kůže

Užívání některých léků

Dalším častým faktorem, jehož působením může docházet k zápachu z úst, je užívání některých léků. Ty totiž mohou způsobovat nadměrné sucho v ústech, které zabraňuje produkci slin. Kromě toho, že je tento jev velice nepříjemný, navíc častokrát vede ke vzniku zápachu.

A pak jsou tu také léky, které mohou do těla uvolňovat chemikálie, které jsou samy o sobě nepříjemně cítit. Člověk, který medikamenty užívá, pak tyto pachy vylučuje společně se svým dechem. Mezi léky, které nějakým způsobem způsobují zápach z úst, patří například léky na krevní tlak, antihistaminika a antidepresiva.

Další příčiny zápachu z úst

Mezi další faktory, které mohou způsobovat zápach z úst, patří:

Zánět horních nebo dolních dýchacích cest

Zhoršená funkce jater a ledvin

Nedostatečný příjem tekutin

Držení drastické diety

Žaludeční vředy

Konzumace některých potravin a nápojů

Konzumace alkoholu

Kouření

