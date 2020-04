37. týden těhotenství: plíce dítěte jsou plně vyvinuté

Spolu se vstupem do desátého lunárního měsíce těhotenství začíná miminko postupně sestupovat do pánve a vrchol dělohy klesá. Pro 37. týden těhotenství (37 tt) je také typické, že miminku neustále přibývá tuková tkáň a na pokožce se objevuje kožní mázek, díky kterému později snáze projde porodními cestami. Nastávající maminka by touto dobou měla hodně odpočívat a v klidu vyčkávat, kdy se miminko začne klubat na svět.

Jak se vyvíjí miminko?

Konec gravidity se každým dnem nezadržitelně blíží a vaše děťátko je na něj už téměř připravené. Stejně jako v předchozím týdnu u něj stále probíhá tvorba tukové tkáně, protože musí ještě zesílit a nabrat na váze. Každý den přibere zhruba 15 gramů tuku, což mu v budoucnu pomůže regulovat jeho tělesnou teplotu a udržet si rovnoměrnou hladinu krevního cukru.

Zatímco lebka i mozek miminka se neustále vyvíjí, plíce jsou již plně vyvinuté a umožňují samostatné dýchání. Z toho důvodu mohou lékaři na konci 37. týdne těhotenství dítě oficiálně označit za donošené. Na pokožce miminka se zároveň objevuje kožní mázek, díky kterému je správně kluzká. To později zajistí, že snáze projde úzkými porodními cestami.

Tip pro nastávající maminky: Nevíte si rady, co si s sebou zabalit do porodnice? Většina z nich poskytuje tyto informace na svých webových stránkách. Přehledný seznam však najdete i v tomto článku.

Miminko by během 37 tt těhotenství mělo být v děloze již otočeno hlavou dolů a postupně sestupovat níže do pánve. Jestliže tomu tak není, lékař se ho může pokusit otočit pomocí speciálního hmatu. Pokud ani ten nepomůže, je na místě probrat s lékařem možnost porodu koncem pánevním, nebo naopak přistoupit k císařskému řezu.

Zajímá vás, jaká je v 37. týdnu těhotenství váha miminka? Momentálně váží zhruba 2700‒2900 gramů a měří asi 48 centimetrů. Svou velikostí tedy připomíná třeba čínské zelí. Ačkoliv neustále přibývá na váze, do délky už příliš neporoste.

Co se děje s maminkou?

Během 37. týdne těhotenství vstupujete do desátého lunárního měsíce a porod se nezadržitelně blíží. Přírůstek hmotnosti momentálně činí zhruba 10-12 kilogramů a je možné, že nic dalšího už nepřiberete. Pohyby plodu zároveň nemusí být touto dobou tak aktivní jako dříve, protože již v děloze nemá tolik místa a množství plodové vody se snižuje.

Jelikož v tomto týdnu dochází k sestupu dítěte hlouběji do pánve a děloha mírně klesá, mohou polevit dechové obtíže, které vás až doteď trápily. Pocit neohrabanosti však zůstává, protože se vám zároveň mění těžiště. Kromě toho navíc můžete pociťovat větší tlak v podbřišku nebo v oblasti pánve. V prsech se zároveň tvoří mlezivo, což bude první výživa dítěte po jeho narození, než se vám spustí mateřské mléko.

Tip pro nastávající maminky: Až doteď jste v klidu odpočívala, ale najednou máte pocit, že byste měla udělat velký úklid domácnosti a vše důkladně připravit? Jedná se o nával energie, který se označuje jako hnízdící instinkt a rozhodně není neobvyklý.

Poslední měsíc těhotenství ženám často znepříjemňují obtíže, jako jsou otoky nohou, křečové žíly, hemoroidy, ale i ztráta chuti k jídlu a velká únava. Čekání na porod však mohou doprovázet také Braxton-Hicksovy kontrakce (poslíčci) a poševní výtoky. Je proto důležité věnovat se hlavně sama sobě, dostatečně odpočívat a vyhnout se všem stresovým faktorům.

Vyšetření v 37. týdnu těhotenství

Protože do porodu již moc času nezbývá, návštěvy v těhotenské poradně je nutné absolvovat jednou týdně. Lékař během nich zhodnotí stav pánevního dna a zkontroluje, zda se děložní hrdlo začíná otevírat a zkracovat. To často může signalizovat blížící se porod, ale u některých těhotných žen k tomu dochází mnohem dříve před koncem gravidity. Pokud se tak nestane, bude třeba porod vyvolat.

Součástí návštěvy v poradně se brzy stane i kardiotokografické vyšetření plodu neboli KTG. To se sice obvykle provádí až v 38. týdnu těhotenství, ale někteří lékaři ho poskytují již během 36. a 37. týdne gravidity. Pokud žena ještě nemá kontrakce, označujeme toto vyšetření jako non-stress test (NST). Slouží především ke zhodnocení stavu plodu a děložní činnosti.

