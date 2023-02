37. týden těhotenství: plíce dítěte jsou plně vyvinuté

Spolu se vstupem do desátého lunárního měsíce těhotenství začíná miminko postupně sestupovat do pánve a vrchol dělohy klesá. Pro 37. týden těhotenství (37 tt) je také typické, že miminku neustále přibývá tuková tkáň a na pokožce se objevuje kožní mázek, díky kterému později snáze projde porodními cestami. Nastávající maminka by touto dobou měla hodně odpočívat a v klidu vyčkávat, kdy se miminko začne klubat na svět.