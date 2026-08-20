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6 tipů, jak přirozeně snížit cholesterol: jednoduché změny, které mají smysl

Věra Krásová
20.8.2026
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Tipy na snížení cholesterolu
Autor: Shutterstock.com

Vysoká hladina LDL cholesterolu patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Jeho zvýšenou hladinu ovšem člověk nemusí nijak pociťovat, a proto se na ni často přijde až při krevním vyšetření. K jejímu snížení přitom mnohdy stačí upravit svůj životní styl. Jak? To se dozvíte níže.

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Dobrou zprávou je, že životní styl může hladinu špatného cholesterolu v krvi významně ovlivnit. Důležitou roli hraje především jídelníček, množství pohybu, tělesná hmotnost a kouření. U některých lidí ale přeci jen samotné změny životního stylu nestačí kvůli genetickým predispozicím.

Co se dozvíte v článku
  1. Co je cholesterol a proč ho snižovat?
  2. Roli hrají i geny a užívané léky

Co je cholesterol a proč ho snižovat?

Cholesterol je látka podobná tuku, kterou organismus potřebuje například pro tvorbu buněk a některých hormonů. V krvi se nachází v několika formách, přičemž důležitou pozornost si zaslouží především LDL cholesterol.

Při vysoké hladině LDL cholesterolu se může cholesterol ukládat ve stěnách cév. To přispívá k rozvoji aterosklerózy a zvyšuje riziko srdečně-cévních onemocnění, včetně infarktu nebo cévní mozkové příhody.

Cílová hodnota LDL cholesterolu ale není stejná pro každého. Záleží například na celkovém kardiovaskulárním riziku a na tom, zda člověk již prodělal některé srdečně-cévní onemocnění.

1. Omezte nasycené tuky

Jedním z nejdůležitějších kroků je zaměřit se na množství nasycených mastných kyselin ve stravě. Jejich vysoký příjem zvyšuje hladinu LDL cholesterolu. Nacházejí se především v tučném mase, uzeninách, másle, smetaně, tučných sýrech a některých sladkostech a průmyslově zpracovaných potravinách.

Nemusíte ovšem tuky ze stravy vyřadit úplně. Vhodnější je nahrazovat zdroje nasycených tuků potravinami s převahou nenasycených mastných kyselin. Místo másla můžete používat třeba:

  • olivový olej,
  • řepkový olej,
  • ořechy,
  • semínka,
  • avokádo,
  • ryby.

2. Přidejte více vlákniny

Dalším jednoduchým způsobem, jak podpořit zdravější hladinu cholesterolu, je zvýšit příjem rozpustné vlákniny. Ta se nachází například v ovsu, ječmeni, luštěninách, ovoci a některých druzích zeleniny. Podle doporučení NHLBI může pomáhat omezovat vstřebávání cholesterolu a tuků ve střevě.

Do jídelníčku proto můžete pravidelně zařazovat:

  • ovesné vločky,
  • ječmen,
  • čočka,
  • fazole,
  • cizrna,
  • jablka,
  • hrušky,
  • citrusy.

Vlákninu je vhodné zvyšovat postupně a zároveň dostatečně pít. Náhlé výrazné zvýšení jejího příjmu může totiž způsobit nadýmání nebo další zažívací obtíže.

3. Jezte více zeleniny a ovoce

Zdravý jídelníček není založený pouze na tom, co z něj vyřadíte. Stejně důležité je, čím původní potraviny nahradíte. Současná doporučení pro zdraví srdce kladou důraz na pestrý jídelníček s dostatkem zeleniny, ovoce a celozrnných potravin. Vhodné je také vybírat kvalitní zdroje bílkovin a dávat přednost minimálně zpracovaným potravinám.

V jídelníčku by proto neměly chybět například:

  • listová zelenina,
  • brokolice,
  • rajčata,
  • papriky,
  • mrkev,
  • jablka,
  • bobulové ovoce,
  • ovesné vločky,
  • celozrnný chléb,
  • celozrnné těstoviny,
  • luštěniny.

4. Zařaďte pravidelný pohyb

Na cholesterol nemá vliv pouze jídelníček. Pravidelná fyzická aktivita může pomoci snížit LDL cholesterol a triglyceridy a zároveň zvýšit HDL cholesterol. Pohyb navíc pomáhá s udržováním zdravé tělesné hmotnosti a přináší další zdravotní benefity. Nemusí přitom jít o náročné sportovní výkony. Důležité je především pravidelně se hýbat a omezovat dlouhé období bez pohybu.

Vhodnou aktivitou může být například:

  • rychlá chůze,
  • jízda na kole,
  • plavání,
  • běh,
  • tanec,
  • posilování.
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5. Pokuste se snížit nadváhu

Také tělesná hmotnost může ovlivňovat hladinu cholesterolu i triglyceridů. Pokud máte nadváhu nebo obezitu, i relativně malé snížení hmotnosti může přinést zlepšení některých hodnot krevních tuků. NHLBI uvádí, že u dospělých s nadváhou nebo obezitou může ztráta přibližně 3–5 % tělesné hmotnosti pomoci snížit LDL cholesterol a zvýšit HDL cholesterol. Není proto nutné snažit se rychle zhubnout velké množství kilogramů. Mnohem důležitější je dlouhodobě udržitelná změna jídelníčku a pravidelný pohyb.

Pomoci může například:

  • omezit sladké nápoje,
  • zmenšit velikost porcí,
  • jíst více zeleniny,
  • upřednostňovat celozrnné potraviny,
  • omezit vysoce průmyslově zpracované potraviny,
  • pravidelně se hýbat.

6. Nekuřte a dopřejte si dostatek spánku

Jednou z nejdůležitějších změn, které můžete pro své srdce a cévy udělat, je přestat s kouřením. Důležitý je ale také kvalitní spánek. Dostatek kvalitního spánku souvisí s nižším rizikem vysokého LDL a celkového cholesterolu. Pro dospělé se doporučuje přibližně 7 až 9 hodin spánku denně.

Roli hrají i geny a užívané léky

Změny životního stylu mohou hladinu cholesterolu ovlivnit, ale jejich účinek se mezi jednotlivými lidmi liší. Vysoký cholesterol může totiž souviset také s genetickými faktory, některými onemocněními nebo užíváním některých léků.

U lidí s vyšším kardiovaskulárním rizikem proto nemusí být samotná změna životního stylu dostačující. Lékař může v takovém případě doporučit léky na snížení cholesterolu, nejčastěji statiny. Současná evropská doporučení nadále považují statiny za základní léčbu pro snižování LDL cholesterolu u lidí, u kterých je farmakologická léčba indikována.

Samotné změny životního stylu tedy nenahrazují lékařskou léčbu u lidí, kteří ji potřebují. Pokud máte vysoký cholesterol, je vhodné znát nejen hodnotu celkového cholesterolu, ale především LDL cholesterol a svůj celkový kardiovaskulární risk. O vhodném cíli a případné léčbě je nejlepší poradit se s lékařem.

Vysoký cholesterol a ateroskleróza:

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: nhlbi.nih.gov, professional.heart.org, healthline.com

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