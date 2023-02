6. týden těhotenství: první vyšetření a slyšitelný tlukot srdce

V šestým týdnu většina maminek začíná pociťovat první těhotenské příznaky . K vynechané menstruaci se přidává nepříjemné pnutí prsů způsob

Krvácení v šestém týdnu těhotenství

Krvácení se v šestém týdnu objevuje jen zřídka, a to vždy v podobě drobného špinění či opravdu lehkého krvácení. Obvykle se tak děje po pohlavním styku, kdy dojde k natržení cévky v překrvené poševní sliznici. Pokud špinění nepřestává, doprovází ho silné bolesti v podbřišku nebo se objeví jasně červená krev, je vždy lepší vyhledat lékaře, který posoudí, co krvácení vyvolalo. S návštěvou gynekologa by těhotná žena rozhodně neměla otálet ani v případě, že krvácí silně nebo s příměsí krevních sraženin.

Silné krvácení bývá zpravidla příznak probíhajícího potratu. Není však nutné ihned propadávat panice, lékařská péče je dnes na takové úrovni, že dokáže velké množství takovýchto těhotenství zachránit.

Jak se vyvíjí vaše dítě?

Více než člověka zatím připomíná pulce a měří něco mezi dvěma a čtyřmi milimetry. Přesto se mu již vyvíjejí základní orgány. Srdeční svalovina, která je menší než zrnko máku, se postupně dělí na síně a komory. Na konci šestého týdne je navíc pomocí ultrazvuku možné slyšet tlukot srdce, a to rychlostí přibližně 100 až 160 tepů za minutu, což je zhruba dvojnásobek tepu matky. Embryo má už vlastní oběhový systém, začínají se mu vyvíjet paže a vznikají základy některých orgánů, konkrétně:

Ledvin

Jater

Střev

Plic

Dochází k uzavření neurální trubice, z jejíž přední části se později vyvine mozek a ze zadní mícha. Kromě končetin se tvaruje také hlavička, na které se v místech, kde budou oči, objevují malé tmavé tečky, začínají se tvořit ústa, uši i nos. Po stranách hlavičky pak vznikají malé důlky, ze kterých se v budoucnu vyvinou uši. Je také možné odlišit horní a dolní čelist.

Vyšetření v 6. týdnu těhotenství

Mezi šestým a desátým týdnem těhotenství čeká nadcházející maminku první vyšetření v prenatální poradně. Jeho součástí bude:

Doplnění anamnézy

Rozhovor o subjektivních potížích

Určení hmotnosti

Měření krevního tlaku

Chemická analýza moči

Vaginální vyšetření

Zralost děložního hrdla ( cervix skóre )

) Zhodnocení růstu dělohy

Provádí se samozřejmě také ultrazvukové vyšetření. Na něm je ke konci týdne možné slyšet tlukot srdce miminka.

Na co si dát pozor?

Zvláště v prvních týdnech je embryo náchylné k infekcím. Pokud jste tedy otěhotněla v období chřipek, pečujte o svou imunitu a vyhýbejte se místům s vysokou koncentrací lidí. Abyste se vyvarovala toxinům, které by mohly negativně ovlivnit vaše dítě, zkontrolujte svou kosmetiku, jestli neobsahuje nežádoucí látky. Pokud si nejste jistá, nahlédněte do databáze EWG. Můžete si rovněž udělat seznam otázek, na které budete chtít znát odpověď při první návštěvě gynekologa.

Nezapomínejte na to, že první trimestr (1tt – 13tt) je pro vývoj vašeho dítěte naprosto klíčový. Vyvarujte se proto užívání jakýchkoli návykových látek, včetně cigaret, alkoholu či dokonce tvrdých drog. Jezte hodně zeleniny a ovoce, hýbejte se a snažte se nestresovat.