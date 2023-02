7. týden těhotenství: formování horních a dolních končetin

Jak se vyvíjí miminko?

Embryu, které se volně vznáší v plodové vodě, se v průběhu 7. týdne těhotenství zvětšuje hlavová část, což souvisí s rychlým vývojem mozku. Ocásek embrya je ale stále patrný a úplně zanikne až během následujících týdnů. Miminku se postupně vytváří obličej, jeho oči z části překrývají víčka, v ústech se začíná tvořit jazyk a viditelná je také špička nosu.

Během 7. týdne těhotenství se embryu formují obratle, a to konkrétně 42–44 párů. Později se však některé z nich rozpadnou a zůstane zachováno pouze 34 párů, což je běžný počet u normálního člověka. Kromě toho se prodlužují horní i dolní končetiny, které postupně získávají tvar rukou a nohou. Horní končetiny se z jednoduchých ploutviček mění do podoby maličkých pádel a po nějakém čase je možné rozeznat také lokty a jednotlivé prsty. Vývoj dolních končetin je oproti těm horním zhruba o týden opožděn.

Co se týče tělesných orgánů, embryo má již vytvořené slepé střevo i slinivku břišní, kde v případě potřeby vzniká hormon inzulin. Červené krvinky jsou momentálně produkovány v játrech, tuto funkci nicméně později převezme kostní dřeň. Na přední straně embrya se začíná formovat také pupeční šňůra, odkud bude miminko čerpat živiny až do porodu.

Spoustu maminek také zajímá, jaká je 7. týden těhotenství velikost plodu. Embryo, jehož velikost se měří od temene ke kostrči, je v tuto chvíli zhruba 4–8 milimetrů dlouhé a váží asi 1 gram. Velikostí tedy může připomínat třeba borůvku.

Změny v matčině těle

Jak vypadá těhotenství 7. týden z pohledu nastávající maminky? Na rozdíl od začátku těhotenství má děloha v tuto chvíli přibližně dvojnásobnou velikost. Pochva i děložní hrdlo bývají překrvené a zároveň se zvyšuje množství krve v ženském těle. Kromě toho se změny týkají také srdeční frekvence a metabolismu, které pracují zhruba o 25 % rychleji.

V průběhu 7. týdne těhotenství většina maminek pociťuje různé těhotenské příznaky, jejich intenzita je však velice individuální. Může se jednat například o tyto projevy:

Nevolnost

Zvracení

Změny nálad

Podrážděnost

Časté nutkání k močení

Těhotenské chutě

Bolesti prsou (bývají těžké a napjaté)

A jak vypadá 7. týden těhotenství bříško nastávající maminky? V tuto chvíli může žena začít pozorovat první menší změny tělesné hmotnosti. Váhový přírůstek nicméně není nijak závratný, pohybuje se totiž zhruba v rozmezí 0,5–1 kg. Některé ženy naopak na váze ztrácejí, což je způsobeno těhotenskými nevolnostmi a zvracením.

Krvácení v 7. týdnu těhotenství

Kromě ranních nevolností a dalších příznaků, které jsou s požehnaným stavem spojené, se v některých případech může dostavit také krvácení nebo špinění v 7. týdnu těhotenství. Tento stav bývá poměrně častý obzvláště po pohlavním styku a většinou nepředstavuje žádný závažný problém. Přesto je vhodné se vždy poradit s lékařem, který situaci odborně zhodnotí.

Nastávající maminky by měly gynekologa vyhledat obzvláště ve chvíli, kdy krvácení nepřestává, objeví se jasně červená krev nebo špinění doprovází také silné bolesti v podbřišku. Dalším varovným signálem, který by žena rozhodně neměla ignorovat, je krvácení s příměsí krevních sraženin.

Doporučená vyšetření

Koupila jste si v lékárně těhotenský test, díky kterému jste zjistila, že čekáte miminko? Co se týče potvrzení těhotenství, je dobré navštívit gynekologa, a to v období do 10. týdne od poslední menstruace. Lékař může radostnou novinu potvrdit pomocí odběru krve, kde je patrná zvýšená hladina hormonu hCG, či ultrazvukového vyšetření, na kterém můžete již v 7. týdnu těhotenství slyšet fungující srdíčko vašeho miminka.

Během prvního vyšetření v prenatální poradně, které by mělo proběhnout mezi 6. a 10. týdnem těhotenství, lékař dokáže také určit velikost miminka a vyloučit mimoděložní těhotenství. Zatímco gynekolog provede klasické vyšetření na křesle, úkolem sestřičky je změřit nastávající mamince krevní tlak, zjistit její váhu, zkontrolovat moč a případně změřit pánev.

Rada pro nastávající maminky

Jelikož je první trimestr (1 tt – 13 tt) pro vývoj miminka naprosto klíčový, nastávající maminky by na sebe měly právě v tomto období dávat největší pozor. Zvláště během prvních týdnů těhotenství, kdy dochází k rychlému vývoji a formování jednotlivých orgánů, je embryo náchylné k různým infekcím. Co by tedy těhotné ženy měly dělat?

Zkontrolujte svou kosmetiku, zda neobsahuje škodlivé látky

Vyvarujte se užívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy)

Jezte hodně ovoce a zeleniny

Snažte se vyhnout stresu

Vynechte náročné aktivity a kontaktní sporty

Vyhněte se rentgenovému záření

O užívání jednotlivých léků se vždy poraďte se svým lékařem

Zvětšující napjaté prsy i bříško můžete promazávat krémem proti striím

Jelikož se během 7. týdne těhotenství může dostavit silná únava a některé nastávající maminky pociťují také závratě nebo dokonce omdlévají, důležité je dostatečně odpočívat. V žádném případě to však neznamená, že by žena měla neustále jen polehávat. Přiměřená aktivita naopak může maminkám pomoci lépe překonat těhotenské obtíže. Pokud se po fyzické stránce cítíte v pořádku, můžete zkusit nějaký druh cvičení, jako je například jóga pro těhotné.