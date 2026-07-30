8 tipů, které pomáhají na spáleniny od slunce

Sluneční paprsky k létu neodmyslitelně patří, přinášejí dobrou náladu, energii i možnost trávit více času venku. Jenže právě v létě bývá pokožka vystavena největší zátěži, někdy stačí jen zapomenutý opalovací krém, delší výlet nebo odpoledne u vody a nepříjemné následky jsou na světě. Večer pak místo krásně opálené pokožky může přijít nepříjemné pálení, zarudnutí a pocit, že kůže doslova hoří.
Co se děje s pokožkou při spálení?
Při spálení od slunce proniká UV záření do hlubších vrstev kůže, kde poškozuje kožní buňky a spouští zánětlivou reakci. Opakované spáleniny pak zvyšují riziko předčasného stárnutí pokožky i vzniku závažnějších kožních onemocnění. Nejlepší ochranou proti tomu je samozřejmě prevence.
Ochrana před sluncem by ovšem neměla být záležitostí pouze dovolené u moře. UV záření působí na kůži každý den během roku. Riziko spálení přitom zvyšuje světlý typ pokožky, pobyt ve vysokých nadmořských výškách, intenzivní letní slunce nebo některé léky, které mohou zvýšit citlivost kůže.
Jak chránit pokožku před spálením
Základem ochrany je pravidelné používání opalovacího krému s SPF alespoň 30 a jeho opakované nanášení, zvláště po koupání nebo intenzivním pocení. Citlivá místa, jako je obličej, krk, ramena nebo uši, potřebují extra pozornost. Je dále dobré zdržovat se ve stínu, když je slunce nejsilnější, tedy zhruba mezi 10. a 16. hodinou. Pomoci může také vzdušné oblečení s UV ochranou a klobouk se širokou krempou, který chrání obličej, uši i krk.
Používání opalovacího krému s dostatečně vysokým ochranným faktorem, nošení pokrývky hlavy, lehkého oblečení a vyhýbání se přímému slunci v době nejvyšší intenzity záření mohou výrazně snížit riziko poškození pokožky. Někdy ale ani to nepomůže, stačí přehlédnuté místo na zádech, nedostatečně časté mazání nebo nečekaně silné slunce. Pokud už tedy ke spálení došlo, může správná první pomoc výrazně zmírnit nepříjemné projevy. Pojďme se podívat, co v takové situaci dělat.
1. Ochlaďte pokožku studenou vodou
Prvním krokem po návratu ze slunce by mělo být ochlazení postiženého místa. Dejte si krátkou vlažnou až chladnější sprchu nebo koupel, která pomůže snížit teplotu kůže a zmírnit nepříjemné pálení.
S vodou to ale nepřehánějte, příliš dlouhé koupání může kůži vysušit. Vyhněte se také silnému proudu vody a drhnutí ručníkem, podrážděná pokožka potřebuje co nejjemnější zacházení. Po koupeli kůži pouze jemně osušte přikládáním ručníku.
2. Dopřejte pokožce pořádnou dávku hydratace
Spálená kůže bývá vysušená a náchylnější k olupování. Proto je důležité ji pravidelně hydratovat. Ideální je nanést jemný hydratační krém nebo tělové mléko ihned po sprše, dokud je pokožka ještě lehce vlhká.
Pokožku hydratujte několikrát denně podle potřeby. Pomůže to zmírnit pnutí, suchost i její nepříjemné olupování během hojení.
3. Vsaďte na aloe vera
Aloe vera patří mezi oblíbené pomocníky při péči o spálenou pokožku. Její chladivý gel dokáže příjemně zklidnit zarudnutí, zmírnit pocit pálení a dodat kůži potřebnou vlhkost.
Nejlepší volbou je čistý gel bez parfemace a dalších dráždivých složek. Nanášejte ho podle potřeby, zejména během prvních dnů po spálení.
4. Ulevte si od svědění a podráždění
Kromě bolesti může spáleninu doprovázet také nepříjemné intenzivní svědění. Většinou přichází ve chvíli, kdy se spálenina začne hojit. Přestože může být nutkání škrábat pokožku velmi silné, je lepší se tomu vyhnout, škrábání totiž může způsobit další podráždění a zvýšit riziko infekce.
Pokud je svědění opravdu nepříjemné, mohou pomoci volně dostupné přípravky určené ke zklidnění podrážděné pokožky. Úlevu by například mohl přinést volně prodejný krém s nízkou koncentrací hydrokortizonu zmírňujícího zánět a nepříjemné pocity.
5. Přikládejte chladivé obklady
Na menší spálená místa fungují velmi dobře studené obklady. Stačí namočit čistý hadřík nebo ručník do studené vody a jemně ho přiložit na postižené místo.
Led ale vynechte. Přímý kontakt ledu s pokožkou by mohl způsobit další poškození a z obyčejné spáleniny vytvořit ještě větší problém.
6. V případě bolesti sáhněte po vhodném léku
Pokud je spálení bolestivé, mohou pomoci běžně dostupné léky proti bolesti a zánětu. Například ibuprofen může zmírnit bolest a zároveň částečně potlačit zánětlivou reakci, kterou organismus při poškození kůže spouští. Vždy nicméně dodržujte doporučené dávkování uvedené na obalu a zohledněte svá zdravotní omezení.
7. Pijte více než obvykle
Spáleniny od slunce neovlivňují pouze povrch kůže. Tělo při hojení ztrácí více tekutin, a proto může snadněji dojít k dehydrataci.
Pijte tedy více vody než obvykle. Vhodné mohou být dále nápoje s elektrolyty, které pomáhají doplnit minerály ztracené během pobytu na slunci.
8. Noste volné a prodyšné oblečení
Těsný oděv může o spálenou pokožku zbytečně třít a zpomalovat její regeneraci. Vhodnější je proto dát přednost volnému oblečení z prodyšných materiálů, jako je bavlna nebo len. Měkké a vzdušné oblečení umožní pokožce lépe dýchat a minimalizuje další podráždění.
Co raději nedělat
Stejně důležité jako vědět, co pokožce pomůže, je znát postupy, kterým se vyhnout. Některé běžné „babské rady“ mohou totiž nadělat více škody než užitku. Tomuto je tedy lepší se vyvarovat:
• Nepřikládejte ke spálenině led. Příliš nízká teplota může poškodit už oslabenou pokožku a způsobit další poranění.
• Nepoužívejte oleje ani vazelínu. Mastné přípravky mohou na povrchu kůže vytvořit vrstvu, která zadržuje teplo a zpomaluje přirozené ochlazování pokožky.
• Nezkoušejte potraviny jako domácí léčbu. Máslo, med, kečup nebo jiné potraviny patří do kuchyně, ne na spálenou pokožku. Naopak mohou podráždění zhoršit.
• Nenanášejte alkohol ani agresivní chemické látky. Alkohol, parfémované nebo dezinfekční prostředky mohou pokožku ještě více vysušit a podráždit.
• Nepropichujte puchýře. Puchýře chrání poškozenou kůži a jejich porušení zvyšuje riziko infekce i vzniku jizev.
• Nevystavujte spálenou pokožku znovu slunci. Nejhorší, co můžete udělat, je pokračovat v opalování. Dokud se kůže nezhojí, měla by být zcela chráněna před dalším UV zářením.
Pokud se ke spálení přidá horečka, nevolnost, zvracení, silná bolest hlavy, závratě nebo známky výrazné dehydratace, nemusí už jít jen o běžnou reakci pokožky. V takovém případě je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.
Zdroje: hcahealthcarecolleton.com, health.clevelandclinic.org, skincancer.org