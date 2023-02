8. týden těhotenství: vývoj orgánů a končetin

Co se děje s maminkou?

Ačkoli na vás gravidita zatím není vůbec vidět, těhotenské příznaky se u vás již naplno projevily. Děloha se již začala zvětšovat. Z původních 50 gramů by na konci těhotenství měla mít něco kolem 900 až 1200 gramů. Je navíc měkčí a prosáklejší. Těhotenské bříško však zatím nemáte, váhový přírůstek je totiž jen minimální. Zpravidla kolem jednoho kilogramu. Pokud vás však trápí zvracení, můžete naopak registrovat úbytek na váze.

V osmém týdnu těhotenství nejvíce budoucích maminek bojuje s nevolností, která obvykle mizí až ve 4. měsíci. Přestože často bývají tyto problémy jen mírného rázu a projevují se jen ranním zvracením na lačno, které rodičku ani dítě neohrožuje, těžší formy, kdy žena zvrací i několikrát v průběhu dne (často po jídle), mohou vést k dehydrataci a metabolickému rozvratu. Oba tyto stavy jsou pro matku i dítě nebezpečné, je tedy nutné vždy vyhledat lékaře.

Pokud se vás obtíže drží jen v mírnější formě, můžete si od nich zkusit ulevit i sama. Zkuste například sníst něco malého ještě předtím, než vstanete, Doporučuje se například pár piškotů či banán. V případě celodenní nevolnosti jezte častěji a v malých dávkách a vyhýbejte se tučným a kořeněným jídlům. Pomoci vám mohou také bylinné čaje. Pozor však na jejich složení! Ne všechny bylinky jsou pro těhotné ženy vhodné. Zkusit můžete třeba:

Heřmánek

Mátu

Zázvor

Pokud se vám neuleví, lékař vám pravděpodobně předepíše léky proti zvracení a nevolnosti. Když potíže neustoupí, bude vás nutné hospitalizovat.

Tip pro nadcházející maminky: Jestli vás trápí nevolnost nebo zvracení, neupínejte se tolik ke zdravé a vyvážené stravě. Jezte to, na co máte chuť a po čem se cítíte nejlépe.

Vyšetření v 8. týdnu těhotenství

Pokud jste ještě neabsolvovala první gynekologické vyšetření, teď je ten pravý čas. A co vás na něm čeká?

Doplnění anamnézy

Rozhovor o subjektivních potížích

Určení hmotnosti

Měření krevního tlaku

Chemická analýza moči

Vaginální vyšetření

Zralost děložního hrdla (cervix skóre)

Zhodnocení růstu dělohy

Provádí se samozřejmě také ultrazvukové vyšetření. Na něm je již možné slyšet tlukot srdce miminka. V průběhu prvního trimestru, nejpozději však do 16. týdne těhotenství, vám bude odebrána krev a provedeno takzvané vstupní laboratorní vyšetření. Jeho součástí bude:

Zjištění Rh faktoru

Vyšetření erytrocytárních protilátek

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření na HIV, žloutenku typu B a syfilis

Vyšetřit by vám měl později lékař i prsa, aby se vyloučilo nádorové onemocněné a případně se zachytily vpáčené nebo ploché bradavky. Zhruba do 24. týdne těhotenství budete na vyšetření chodit každé 4 týdny.

Jak se vyvíjí miminko?

Necelé 2 centimetry velký plod zatím člověka příliš nepřipomíná. Oproti tělu má zatím poměrně velkou hlavu, která je ohnutá směrem dopředu. Vznikají základy pro horní a dolní čelist. Začínají se tvořit nosní kanálky a nosní dírky. Srůstající výběžky také ohraničují ústní otvor, který se postupně zmenšuje. Základy očí jsou velmi výrazné a tmavé a nacházejí po stranách hlavy. Založený je i základ zevního zvukovou.

Nejnápadnější změny se týkají končetin, a to zejména těch horních. Objevuje se loketní ohnutí v horní části končetiny a v dolní ploché a široké části zase čtyři podélné rýhy, které od sebe oddělují pět válečkovitých útvarů. Jedná se o základy prstů. Rozlišit se dají i jednotlivé části dolní končetiny, konkrétně stehno, bérec a místo kolenního ohnutí.

Krvácení v 8. týdnu těhotenství

Krvácení se v šestém týdnu objevuje jen zřídka, a to vždy v podobě drobného špinění či opravdu lehkého krvácení. Obvykle se tak děje po pohlavním styku, kdy dojde k natržení cévky v překrvené poševní sliznici. Pokud špinění nepřestává, doprovází ho silné bolesti v podbřišku nebo se objeví jasně červená krev, je vždy lepší vyhledat lékaře, který posoudí, co krvácení vyvolalo. S návštěvou gynekologa by těhotná žena rozhodně neměla otálet ani v případě, že krvácí silně nebo s příměsí krevních sraženin.

Silné krvácení bývá zpravidla příznak probíhajícího potratu. Není však nutné ihned propadávat panice, lékařská péče je dnes na takové úrovni, že dokáže velké množství takovýchto těhotenství zachránit.

Na co si dát pozor?

Mějte na paměti, že zvláště v prvních týdnech je embryo náchylné k infekcím. Pokud jste tedy otěhotněla v období chřipek, pečujte o svou imunitu a pokud je to možné, vyhýbejte se místům s vysokou koncentrací lidí.

Tip pro budoucí maminky: Abyste se vyvarovala toxinům, které by mohly negativně ovlivnit vaše dítě, zkontrolujte svou kosmetiku, jestli neobsahuje nežádoucí látky. Pokud si nejste jistá, nahlédněte do databáze EWG.

Nezapomínejte na to, že první trimestr (1tt – 13tt) je pro vývoj vašeho dítěte naprosto klíčový. Vyvarujte se proto užívání jakýchkoli návykových látek, včetně cigaret, alkoholu či dokonce tvrdých drog. Jezte hodně zeleniny a ovoce, hýbejte se a snažte se nestresovat.