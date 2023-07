Američany vzal za srdce malý vozíčkář

Na první místo v seznamu amerických bestsellerů se svými prostými verši o naději a zoufalství koncem ledna propracoval jedenáctiletý chlapec, stižený velmi ojedinělou a smrtelnou chorobou – mitochondriální myopatií.

Mattie Stepanek z Marylandu, jehož jméno prozrazuje české předky z otcovy strany, musí být kvůli své nemoci ustavičně připojen ke kyslíkovému přístroji, avšak ani nejlepší lékařská péče není schopna odvrátit drtivou diagnózu: jeho choroba je progresívní a předčasně vyzrálému poetovi zbývá pouze několik měsíců, v nejlepším případě pět až sedm let života. Navzdory nelehkému osudu se však malý Mattie svými verši přesně trefil do nálady vzniklé v USA po loňském 11. září, kterou charakterizuje příklon k poezii a snaha po nalezení útěchy. Životní filozofie nemocného chlapce, shrnutá do věty „umět si hrát po každé bouři“, rezonuje s dosud neznámým pocitem ohrožení a tradiční americkou sentimentalitou. „Lidé se cítí zahanbeni dítětem, které je na tom hůř než oni, a přesto s nepřízní osudu nepřestává bojovat,“ prohlásila editorka magazínu Publishers Weekly Charlotte Abottová.

Porazil i Rowlingovou

Chlapec, jemuž stejná choroba vzala již dva bratry a sestřičku, dokonce svrhl z prvního místa amerických knižních trhů J. K. Rowlingovou. „Moc mě to mrzí a cítím se trochu provinile,“ přiznal náruživý čtenář příběhů Harryho Pottera, který prodal již přes milión výtisků svých knih. Do v pořadí již třetí sbírky vydané během šesti měsíců zařadil Mattie také verše, které napsal, nebo lépe nadiktoval své matce Jeni (42), již ve svých třech letech. „Vůbec jsem netušil, že to jsou básničky, jenom jsem mámu žádal, jestli by mi něco nenapsala na počítači. Ona mi však s překvapením sdělila, že to jsou skutečné verše,“ vysvětluje Mattie. Nápad vydat vlastní sbírku se v jeho hlavě zrodil loni v červenci, když bojoval ve washingtonské nemocnici o život. Malé nakladatelství tehdy vydalo jeho první sbírku Písně ze srdce pouze v nákladu dvou set výtisků, avšak následná mediální pozornost přispěla ke startu neobvyklé kariéry. K propagaci pomohla i účast v populární talkshow Oprah Winfreyové loni v říjnu a také setkání s exprezidentem Jimmy Carterem, kterého Mattie označuje za svého „dokonalého hrdinu“. Po čtvrthodinovém telefonickém rozhovoru Carter chlapci nečekaně nabídl, že mu napíše předmluvu k jeho druhé sbírce, a o měsíc později se setkali osobně v televizním pořadu přenášeném po celé zemi. „Fenomén Mattie je na vzestupu, což souvisí s tím, že obliba básní je dnes v USA obecným trendem. Na poe zii pro děti přesedlal i autor thrillerů a hororů Dean Koontz,“ poznamenává britská televize BBC.

Doufá navzdory postupující chorobě

Chorobou je postižena i Mattieova matka Jeni, u níž se ovšem první příznaky myopatie projevily až po třicítce. Také ona je upoutána na vozíku a rovněž její prognóza není optimistická. Kvůli nemoci ji navíc opustil manžel, takže manažerka nynější synovy spisovatelské kariéry žije s Mattiem v malém sklepním dvoupokojovém bytě. Oba však nepřestávají bojovat s nepřízní osudu, přičemž Jeni svému synovi podle vlastních slov o jeho chorobě nikdy nic nezatajila. V básni „Ozvěna budoucnosti“ napsal Mattie před několika lety verše: Nechci se bát času, kdy má houpačka zůstane stát Tento čas ovšem již nastal – ke komplikacím malého génia se připojila i tzv. disautonomie, kvůli níž důležitě tělesné funkce neprobíhají samovolně. Mattie je proto tracheotomií připojen ke kyslíkovému přístroji, který neodkládá ani ve spánku. Přesto se svěřuje tisku, že by chtěl být spisovatelem, mírovým aktivistou – a možná dokonce otcem. V tom má zrnko reálné naděje, neboť matčina nemoc, kterou lékaři původně chybně diagnostikovali a nevarovali ji, že ovlivní všechna těhotenství, nemůže být předávána v mužské linii.

Rostislav Matulík, Právo, 7.2.2002