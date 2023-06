Je předložen přehled nejčastějších příčin podmiňujících rozvoj tohoto typu anémie, tj. infekční, zánětlivé, autoimunitní, neoplastické a poúrazové stavy včetně její akutní varianty „anémie kritických stavů“. Je nastíněna etiopatogeneze anémie chronických chorob, zahrnující pokles proliferace a vzestup apoptózy erytroidních prekurzorů v důsledku vysokých hladin zánětlivých cytokinů, relativního nedostatku endogenního erytropoetinu se současným poklesem vnímavosti erytroidních progenitorových elementů k jeho účinku a úlohy hepcidinu, klíčového regulátoru homeostázy železa, uplatňujícího se ve změně metabolismu a zejména reutilizace železa u tohoto typu chudokrevnosti. Zvláštní pozornost je věnována kritériím diagnostiky a diferenciální diagnostiky anémie chronických chorob vůči ostatním anémiím z poruchy syntézy hemu a některým sekundárním, multifaktoriálně podmíněným anémiím. Hlubší pozornost je věnována postavení jednotlivých diagnostických kritérií anémie chronických chorob a zejména významu hodnocení sérových hladin solubilního transferinového receptoru, poměru solubilního receptoru transferinu k sérovému feritinu a Perlsovy reakce při vyšetření kostní dřeně jako stěžejních diagnostických ukazatelů anémie chronických chorob. Sdělení uzavírá přehled současných možností léčby, včetně použití erytropoézu stimulujících působků v případné kombinaci s nitrožilní aplikací preparátů železa u vybraných forem anémie chronických chorob.

Summary

Ščudla, V. Anaemia of chronic diseases

The article submits contemporary views on anaemia associated with chronic diseases (ACD), presents the definition of this nosological unit, draws attention to its high incidence in clinical practice and facts that it is frequently mistaken for iron deficiency anaemia. The autor shows a review of the most frequent diseases which cause the development of this type of anaemia i.e. infectious, inflammatory, autoimmune, neoplastic and traumatogenic cases including the acute variant of ACD, „anaemia of critical illness“. Etiopathogenesis of ACD is outlined, including inhibition of proliferation and increase of apopthosis of erythroid progenitor cells in consequence of effect of high level of inflammatory cytokines, relative lack of endogeneous erythropoietin with decrease of sensitivity of erythroid progenitor cells to its effect and also the role of hepcidin, the key-role factor in iron homeostasis, assert oneself in transformation is devoted to diagnostic criteria and differential diagnosis of ACD in relation to other types of anaemia caused by impared haeme synthesis and some secondary multifactorially conditioned types of anaemia. More detailed attention is paid to the position of each diagnostic criterion of ACD and especially the value of evaluating serum levels of soluble transferrin receptor, serum soluble transferrin receptor/ferritin index and Perl´s reaction in bone marrow examination as fundamental diagnostic indicators of ACD. Part of the paper is also an account of present possibilities of treatment, including the use of erythroid active substances in possible combination with intravenous application of iron preparates in selected forms of ACD.

Anémie chronických chorob (anaemia associated with chronic diseases – ACD) v klasickém pojetí je mírná, případně středně významná, etiopatogeneticky heterogenní anémie provázející vleklé infekční, zánětlivé, autoimunitní, neoplastické a někdy i poúrazové stavy, trvající déle než 1–2 měsíce, v současném pojetí ale zahrnující i řadu dalších příčin včetně závažných pooperačních stavů, srdečního selhání, diabetes mellitus a stavů s akutní či chronickou imunitní aktivací.(1, 2, 3, 4, 5) V recentní literatuře bývá označována rovněž jako anémie infekční nebo anémie zánětlivých stavů. Jde v podstatě o anémii vznikající v důsledku neschopnosti morfologicky normální kostní dřeně (KD) adekvátně zvýšit erytroidní produkci v rámci odezvy na pokles hemoglobinu. Jde tedy o anémii hypoproliferativní se zvýšenou apoptózou erytroidních prekurzorů a s přítomností defektní reutilizace železa, provázenou sníženou syntézou hemu v důsledku zvýšené hladiny řady cytokinů a aktivace elementů monocyto-makrofágového (Mo-Ma) systému, navozujících poruchu homeostázy železa v organismu.(1, 4) Vyznačuje se unikátní přítomností snížené hladiny železa v krvi při normálních, případně i zvýšených zásobách železa v Mo-Ma systému.(5, 6) Typická ACD nezahrnuje anémii z krevních ztrát, hemolýzy, z infiltrace kostní dřeně a/nebo sekundární anémie multifaktoriálního původu, provázející např. chronická jaterní, ledvinová, revmatická nebo endokrinní onemocnění, i když v těchto případech může být jednou z mnoha dalších příčin. ACD se vyznačuje vysokou incidencí a po anémii z nedostatku železa (IDA – iron deficiency anaemia) je 2. nejčastějším typem chudokrevnosti v populaci s tím, že u hospitalizovaných nemocných a u nemocných v pokročilém věku je anémií nejčastější. Vyskytuje se u více než poloviny nemocných s přítomností zhoubného procesu, zatímco incidence u zánětlivých stavů v důsledku účelné antibiotické léčby klesá. Vskutku aktuálním problémem je skutečnost, že ACD není v klinické praxi dobře rozpoznávána, velmi často je zaměňována za IDA, a proto je i nezřídka nevhodně léčena perorálními preparáty železa nebo dalšími „antianemickými“ působky včetně vitamínu B12 či kyseliny listové.(1, 4, 5)

Etiologie a patogeneze anémie chronických chorob

ACD se vyskytuje u neobyčejně široké škály chorobných stavů a jde proto o problematiku, týkající se prakticky všech medicínských oborů. Nejdůležitější základní – vyvolávající onemocnění jsou uvedena v Tab. 1.(3, 6) Nutno konstatovat, že díky neobyčejnému nárůstu mnoha dílčích poznatků došlo k výraznému prohloubení znalostí patogeneze ACD, přesto však není doposud vyčerpávajícím způsobem objasněna. K hlavním patogenetickým mechanismům patří aktivace sítě imunokompetentních buněk, Mo-Ma systému, nadprodukce a změna aktivity působků cytokinové sítě, vedoucí k poklesu proliferace a diferenciace erytroidních prekurzorů (BFU-E – burst forming units-erytrocytes, CFU-E – colony forming units-erytrocytes) v kostní dřeni, snížení tvorby a účinku endogenního erytropoetinu (eEPO) a zkrácení přežívání červených krvinek (Obr. 1).(2, 3, 4, 6) Nadprodukce řady zánětlivých cytokinů a růstových působků, tj. IL-1 ?/ß, TNF-? (tumor nekrotizující faktor ?, tumor necrosis factor ?), TGF-ß (transformující růstový faktor ß, transforming growth factor ß) a INF-? (interferon ?), především ale IL-6 (interleukin 6), vede k nadprodukci hlavního regulačního působku metabolismu železa hepcidinu v játrech a k poklesu syntézy mRNA feroportinu.(7, 8, 9) Uvedený komplex vzájemně provázaných interakcí vede ke snížení proliferace, diferenciace a k vzestupu apoptózy erytroidních prekurzorů v KD se současným snížením membránové exprese receptorů pro transferin (anémie hypoproliferativní s útlumem erytropoézy). Na poklesu aktivity erytroidní linie se podílí i relativní snížení produkce a biologické aktivity (relativní – adaptivní nedostatek) a rezistence BFU-E a CFU-E k eEPO, navozené zvýšenou hladinou především IL-1?/ß a TNF-?.(3, 6) Nemocní s ACD mají nižší hladiny eEPO než nemocní s anémií z nedostatku železa. Naprosto typickou, i když patogeneticky nedominantní poruchou je komplexní porucha metabolismu železa, která v důsledku nedostatku funkční formy potřebné pro erytroidní prekurzory vede k poklesu efektivní erytropoézy.(1) Porucha homeostázy železa s útlumem jeho recyklace a reutilizace v rámci retence metabolicky aktivního železa v elementech aktivovaného Mo-Ma systému v KD (siderofágy), v elementech synovie, v hepatocytech a v buňkách GIT vzniká v důsledku účinku Th1 a Th2 cytokinů (především IL-1, IL-6, IL-12, TNF-?, IFN-?) a volných kyslíkových radikálů (NO – oxid dusnatý a H2O2 – peroxid vodíku) indukujících DMT-1 (divalent metal transporter 1), což vede ke snížení hladiny železa v séru. K výsledné hypoferémii může přispívat i zvýšená spotřeba železa mikroorganismy, ale i nádorovými buňkami s akumulací Fe v sideroforech nádorových buněk.(1, 4)

Snížení dostupnosti funkčního železa pro erytroidní prekurzory nastoluje Fe-deficitní erytropoézu s poklesem biosyntézy hemu a s rozvojem chudokrevnosti. Určitý podíl na rozvoji ACD má i vesměs mírné zkrácené přežívání erytrocytů (80–90 dnů) extrakorpuskulárního charakteru v důsledku aktivace fagocytární a digestivní funkce elementů Mo-Ma systému, provázané zvýšenou erytrofagocytózou senescentních erytrocytů (např. v oblasti splenického filtru) s negativním zásahem do přirozené recyklace železa v organismu; může se uplatnit i narušení membrány červených krvinek bakteriálními nebo nádorovými hemolyziny, v případě vaskulopatie i fragmentace červených krvinek (Obr. 1).(1) Rozvoj ACD je tedy vlastně podmíněn nedostatečnou kompenzační reakcí erytropoézy na zkrácené přežívání červených krvinek (relativní hypoproliferace). Výrazný posun znalostí o patogenezi ACD přinesly poznatky o klíčové úloze hepcidinu v rozvoji tohoto typu anémie. Hepcidin jako klíčový dynamický regulátor homeostázy železa a stěžejní mediátor rozvoje ACD se podílí na procesu rychlé degradace feroportinu v buňce. Syntéza hepcidinu v játrech, v menší míře v adipocytech i kardiomyocytech, je regulována IL-6 prostřednictvím jeho interakce s vlastním receptorem (IL-6R), modulace mRNA pro hepcidin je však ovlivněna i IL-1, TGF-ß a BMP-2, 4, 9 (kostní morfogenetický protein 2, 4, 9, bone morfogenetic protein 2, 4, 9).(7, 8, 9) Hepcidin jakožto protein akutní fáze zasahuje jako predominantní negativní regulátor do procesu absorpce železa v enterocytech a akumulace železa v Mo-Ma systému zásahem do recyklace železa a jeho transportu do plazmy s ovlivněním internalizace a zvýšené degradace Fe-exportního proteinu feroportinu a indukcí snížené exprese DMT-1, čímž navozuje Fe-restrikční erytropoézu (Obr. 2). Patogenetická kaskáda ACD je tedy charakterizována posloupností: vzestup IL-6, zvýšení hladiny S-hepcidinu, pokles aktivity feroportinu, vedoucí k akumulaci železa v Mo-Ma systému, a pokles Fe-absorpce v enterocytu, pokles hladiny železa v séru se sníženou saturací Tf a se vzestupem feritinu v séru, pokles solubilních transferinových receptorů (sTfR), vedoucí k nedostatku funkčního železa pro erytropoézu způsobujícího snížení syntézy hemu – tedy i hemoglobinu, zvýšená apoptóza BFU-E a CFU-E – tím pádem i rozvoj hypoproliferativní, feriprivní anémie.(1) Impulzem k vzestupu syntézy hepcidinu a zvýšení sérových hladin prohepcidinu jsou infekční a zánětlivé nemoci, imunopatologické a neoplastické stavy, zatímco pokles syntézy je naopak vyvolán přítomností anémie, hypoxie a sideropenie (Obr. 2).(1,7,8,9)

Takto navozená hypoferémie je v podstatě fylogeneticky starý antimikrobiální mechanismus, neboť Fe-defektní prostředí se podílí na snížení tvorby rezistentního bakteriálního biofilmu, a tím i na zvýšení rezistence vůči infekci. Z tohoto pohledu je hepcidin antimikrobiální peptid, vytvářející most mezi metabolismem železa a přirozenou imunitou s rezistencí vůči infekci a případně i vůči nádorovému procesu. Je nasnadě, že na rozvoji ACD se významně uplatňuje i modifikující vliv základní – vyvolávající nemoci.

Klinický obraz

ACD se projevuje mírně až středně výraznými příznaky anemického syndromu s hodnotou Hb > 90 (70–110) g/l. Případný hlubší pokles Hb vyžaduje vyloučení dalších etiopatogenetických faktorů. Velmi často jde o první, i když nespecifický projev vyvolávající nemoci. Samotné fyzikální vyšetření je pro ACD necharakteristické, neboť závažnost anémie a klinický obraz jsou dány především charakterem a pokročilostí základní nemoci, neboť existuje určitá proporcionalita mezi tíží anémie a závažností vyvolávajícího onemocnění („dynamická manifestace“ podle aktivity nemoci). U stavů po transplantaci srdce je tíže ACD považována za jeden z prognostických faktorů. K rozvoji anémie dochází obvykle v prvních 2 měsících vyvolávající nemoci s následnou stabilitou.(1, 3, 4, 5)

Diagnostika

Východiskem k rozpoznání ACD je rozvoj anémie vázaný na určité základní – vyvolávající onemocnění a typickou konstelaci ukazatelů metabolismu železa. V 70 % jde o anémii normocytovounormochromní, v případě vleklého průběhu o anémii lehce hypochromní, případně i mikrocytovou, přičemž průměrná hmotnost Hb v erytrocytu (MCH) je obvykle > 26 pg a střední objem červené krvinky (MCV) obvykle neklesá na < 72 fl. Počet retikulocytů je podle tíže chudokrevnosti normální, nebo i snížený ( < 25 000/µl), distribuční šíře erytrocytů (RDW) je obvykle normální, případně lehce zvýšená. V nátěru periferní krve může být přítomna lehká anizocytóza, poikilocytóza, případně i lehká mikrocytóza a hypochromie erytrocytů. Standardní vyšetření roztěrového preparátu kostní dřeně s použitím konvenčního barvení je pro rozpoznání ACD nepříznačné, vedlejším nálezem může být přítomnost reaktivních změn vyvolaných základním onemocněním. V případě plně rozvinutého obrazu je možno zaznamenat určitý pokles erytropoézy (hypoproliferativní anémie) s případnou poruchou hemoglobinizace cytoplazmy polychromatofilních erytroblastů. Klíčovým přístupem v rozpoznání ACD je vyšetření KD s pomocí barvení nátěru ferokyanidem draselným (Perlsova reakce), které je i v současnosti možné v případě diagnostické nejistoty považovat za „zlatý standard“ klinické praxe.(1, 3, 4, 6) V případě rozvinuté ACD je přítomen nízký počet sideroblastů (? 20 %), tj. erytroblastů vykazujících pozitivní reakci na barvení ferokyanidem draselným jako projev poklesu „funkčního Fe“ a přiměřený, obvykle však i zvýšený obsah zásobního železa (hemosiderinu) v makrofázích (siderofázích) KD (Obr. 3).(10, 11) Konstelace nejdůležitějších laboratorních diagnostických testů je shrnuta v Tab. 2.(1) Hladina železa v séru je v případě ACD snížena a k poklesu dochází prakticky již do 24 hodin od vzniku vyvolávající příčiny s tím, že tíže poklesu odpovídá přibližně závažnosti vyvolávajícího stavu, přičemž hladina transferinu (Tf) je snížená, avšak saturace transferinu je obvykle normální.

Hladina feritinu je velmi často zvýšená, neboť jde o reaktant akutní fáze, takže dochází k popření jinak všeobecně platného vztahu mezi hladinou feritinu v séru a stupněm saturace tkání zásobním železem. Obvykle snížená hodnota celkové vazebné kapacity séra (CVK) je ukazatelem málo senzitivním i specifickým. V příznivém světle se jeví vyšetření sérové hladiny solubilní formy transferinového receptoru (sTfR).(10, 11, 12) Transferinový receptor se vyskytuje přirozeně na membráně erytroidních prekurzorů a uplatňuje se při přenosu komplexu „Fe-transferin“ do nitra buňky jako podmínka syntézy hemu. Více než 80 % hladiny sTfR v séru pochází z erytroidních prekurzorů, takže jeho výše odráží intenzitu erytropoézy. Vzhledem k tomu, že v případě ACD dochází v důsledku účinku některých cytokinů (např. IL-6 a TNF-?) ke snížení exprese TfR na povrchu erytroidních prekurzorů, zůstávají hodnoty sTfR v séru u tohoto typu anémie nezvýšeny jako výraz inefektivní erytropoézy. Praktickou výhodou tohoto ukazatele je i okolnost, že v případě infekčního, zánětlivého nebo neoplastického stavu nedochází, na rozdíl od S-feritinu, ke vzestupu jeho sérových hladin. Vzhledem k tomu, že stanovení samotné hladiny sTfR v séru neumožňuje ve všech případech spolehlivé odlišení ACD od IDA pro určité vzájemné překrývání hodnot u části nemocných, jeví se nanejvýš účelným postupem výpočet tzv. transferin receptor/feritinového indexu (TfR/F-index = S-sTfR/log S-feritin).(12) Takto vypočtený index (diskriminační hodnota je 1,0) je považován za senzitivní a specifický ukazatel stavu funkčního železa, odrážející stupeň saturace tkání tímto prvkem, dostupnost železa pro erytropoézu i celkový rozsah erytroidní krvetvorby.(10, 11, 12) Některými autory není ale považován za výhodnější, než je prosté vyšetření CVK. Přes všeobecně přijaté pozitivní hodnocení praktického přínosu tohoto ukazatele v odlišení ACD od IDA považují někteří autoři tento ukazatel za málo citlivý a specifický a upřednostňují i nadále v diagnosticky hraničních situacích provádění Perlsovy reakce v KD.(1, 4, 10, 11) Na některých pracovištích je používán ke zhodnocení stavu zásobního železa ve tkáních, a to zejména v situaci přítomnosti diagnosticky „šedé zóny“ s hladinami S-feritinu 20–100 µg/l, tzv. Crosbyho Fe-absorpční test, založený na zhodnocení vzestupu hladiny S-Fe v 3hodinovém odstupu od podání 20 mg prvkového železa (u ACD dochází k vzestupu pouze na hodnotu < 80 µg/dl).(13) ACD se od IDA s přítomností obdobné hodnoty Hb liší nižší hladinou eEPO v séru; tento úkaz však není v diagnostickém odlišení obou anémií v klinické praxi běžně použitelný. Perspektivně lze uvažovat o potenciální možnosti využití měření koncentrace hepcidinu v séru, neboť v případě ACD jsou jeho sérové hladiny na rozdíl od IDA zvýšeny. (7, 8, 9) Z ostatních, nespecifických testů bývají v případě ACD zvýšeny sérové hladiny reaktantů akutní fáze (např. CRP, FW, ceruloplazminu aj.). Diagnostický postup v klinické praxi vyplývá z diagnostického schématu (Obr. 4).(3) Poměrně obtížné bývá rozpoznání koexistence nedostatku železa u nemocných s ACD. Lze ale pozorovat nápadněji vyjádřený sklon k mikrocytóze, k přítomnosti nižší hodnoty S-feritinu (< 30 µg/l), zvýšený procentuální výskyt hypochromních erytrocytů a snížený obsah hemoglobinu v retikulocytech; napomoci může i vyšetření hladiny sTfR, případně sTfR/S-feritinového indexu (hodnota > 2,0) a chybění barvitelného železa v KD. Ve sporných situacích lze použít i vyšetření Crosbyho Fe-absorpční test (Tab. 2).(1, 14)

Diferenciální diagnostika

Správná diagnóza ACD je neobyčejně důležitá, neboť v běžné klinické praxi je nezřídka nesprávně rozpoznávána, a proto i nevhodně léčena. Diagnostickým imperativem je především odlišení izolované ACD od IDA nebo odhalení sdružené přítomnosti obou typů chudokrevnosti u téhož nemocného. Rozdíly základních laboratorních ukazatelů ACD, IDA a sdružení obou typů anémií jsou uvedeny v Tab. 2. V případě kombinace obou anémií lze na dominanci nedostatku železa pomýšlet při naměření sérové hodnoty feritinu < 30 µg/l a na převahu ACD při hladině S-feritinu > 200 µg/l, hodnota sTfR/logS-feritinu bývá u kombinované přítomnosti ACD a nedostatku železa > 2,0.(10, 11, 12) Při interpretaci laboratorních testů je nutné vzít v potaz i skutečnost, že s věkem dochází k vzestupu hladiny S-feritinu, takže hladiny do hodnoty 75 µg/l, zjištěné v pokročilém seniorském věku, přítomnost sideropenie nevylučují. Za cenný diskriminační ukazatel ACD a IDA v podmínkách běžné klinické praxe je považována hodnota sTfR/log S-feritin indexu s tím, že jeho hodnota je v případě ACD nízká (< 1,0) a u IDA obvykle zvýšená ( > 2,0). V klinické praxi je rovněž nezbytné odlišení ACD od ostatních, zřídka se vyskytujících chudokrevností podmíněných poruchou syntézy hemu, např. od sideroblastické varianty myelodysplastického syndromu a talasémie (Tab. 3).(1, 5) Součástí správné diagnózy ACD je rovněž nutnost vyloučení přítomnosti hemodiluce (např. při hyperviskózním syndromu u mnohočetného myelomu nebo při primární makroglobulinémii, při výrazné splenomegalii a pokročilé graviditě), hemolýzy, krevních ztrát nebo malabsorpce vedoucí k potlačení siderózy makrofágů; nutné je ale odlišit i medikamentózní vlivy s indukcí polékové hemolýzy nebo útlumu KD.(1) V diferenciální diagnostice chudokrevnosti je třeba vzít v potaz i výskyt „sekundárních“, většinou multifaktoriálně podmíněných anémií, napodobujících – většinou ale i zahrnujících – ACD, které se objevují u řady různých chorobných stavů. V případě anémie provázející chronické hepatopatie se na rozvoji anémie podílí ztráty železa v GIT, hemodiluce a splenická sekvestrace erytrocytů s následnou hemolýzou při splenomegalii, snížení saturace a porucha metabolismu kyseliny listové (KL), toxický účinek etanolu na erytroidní prekurzory (sideroblastický rys), případně i útlum KD (např. po virové hepatitidě) a pokles hladiny eEPO.(1, 5) U anémie renální, provázející chronické selhání ledvin, se uplatňuje nejen snížení produkce eEPO, ale v různé míře i nedostatek železa, zkrácené přežívání erytrocytů a útlum KD v důsledku zvýšené hodnoty dusíkatých látek. Dobře známý je výskyt anemického syndromu u poruch funkce prakticky všech endokrinních orgánů (anémie u hypotyreózy, hypopituitarismu, hypokortizolismu, hyperparatyreózy či hypogonadismu), u řady hematologických (např. myelodysplastický syndrom, talasémie) a téměř všech hematoonkologických onemocnění. V potaz je třeba vzít i anémii spojenou s graviditou (relativní anémie z hypervolémie a z nedostatku kyseliny listové), vzácně anémii v důsledku hladovění, případně i pokročilého věku. ACD provázející aktivní formy revmatoidní artritidy, ale i séronegativní spondylartritidy (např. Bechtěrevovu chorobu a psoriatickou artritidu) je asi u poloviny nemocných sdružena se současným nedostatkem železa, může být ale spojena i s přítomností útlumu KD a autoimunitní hemolytickou anémií.(1, 10, 14) Chudokrevnost provázející závažná srdeční onemocnění, např. stavy po infarktu myokardu či městnavou srdeční slabost, je považována za významný, nezávislý prediktor zvýšené mortality. V důsledku přítomné ACD spolu s hemodilucí, vedoucí k vzestupu intravaskulárního objemu a nedostatku železa, dochází ke zhoršení srdeční funkce a hemodynamických parametrů včetně poklesu glomerulární filtrace, snížení produkce eEPO a k útlumu erytropoézy v KD v důsledku vzestupu Th1-cytokinů.(14)

Anémie kritických stavů

Zvláštní, „akutní variantou“ ACD je „anémie kritických stavů“ („anaemia of critical illness“, případně „acute event related anaemia“), vyvolaná závažnými akutními stavy vyžadujícími péči na JIP. Patří sem akutní pooperační nebo potraumatické stavy, sepse, ARDS („acute respiratory distress syndrom“), SIRS („acute systemic inflammatory response syndrom“), ale i akutní infarkt myokardu a další závažné kardiovaskulární stavy, provázené náhlým závažným poškozením tkání nebo zánětem.(15) Z hlediska patogeneze jde o analogickou situaci jako u klasické formy ACD: v důsledku peroxidace membránových lipoproteinů dochází ke zkrácení přežívání červených krvinek se snížením kompenzační reakce erytroidních prekurzorů (BFU-E a CFU-E) na přítomnou anémii v důsledku relativního deficitu i snížené odezvy na eEPO (pokles transkripce genu pro eEPO). Tento stav provází akutním stavem navozenou „cytokinovou bouři“ (vzestup hladin IL-6, IL-1, TNF-?, INF-? aj.) a je i důsledkem snížené absorpce železa z GIT. Většinou jde ale o anémii multifaktoriální, se současnou přítomností nadměrných ztrát červených krvinek (slizniční eroze, opakované krevní odběry), s různě závažnou poruchou koagulace s projevy hemoragické diatézy a s přítomností mechanického poškození erytrocytů (chlopňové vady) i oxidačního stresu v důsledku vzestupu kyslíkových radikálů při ischémii a reperfúzi tkání.(14, 15) Stejně jako u ACD lze jako diagnostické znaky použít přítomnost funkčního deficitu a poruchy metabolismu železa (pokles hladiny S-Fe v průběhu 6–12 hodin), které jsou provázeny významným vzestupem S-feritinu a snížením CVK, poklesem hladiny sTfR a snížením saturace transferinu s analogickým výsledkem Perlsovy reakce v KD jako u klasické ACD. Jako diagnostické znaky lze použít i známky neefektivní erytropoézy s nízkou hodnotou retikulocytů s poklesem obsahu Hb v těchto elementech.(14, 15)

Prognóza

Prognóza nemocných s ACD je dána závažností základního – vyvolávajícího onemocnění, přičemž ale tíže anémie je obvykle považována za jeden z nejvýznamnějších prognostických faktorů vyvolávající choroby. Prevence rozvoje ACD je vázána na zábranu vzniku a progrese vyvolávajícího onemocnění, tedy na jeho včasnou diagnostiku a účelnou intenzívní léčbu, která vede k poklesu aktivity nemoci, a tím i k omezení patogenetických předpokladů rozvoje ACD.(1, 5)

Léčba

ACD většinou nepředstavuje příliš závažný klinický problém a nevyžaduje proto ani bezprostřední léčbu. Logickým postupem je systematická intenzívní terapie základní nemoci antibiotiky, kortikosteroidy, imunosupresivy, chemoterapií a radioterapií, případně i léčba operační, vedoucí v případě dosažení remise vyvolávající nemoci k úpravě ACD.(1, 4, 5) Samozřejmou podmínkou léčebného úspěchu je odstranění případných přidružených příčin chudokrevnosti, jmenovitě nedostatku některého z kofaktorů hematopoézy, cílenou substitucí železem, vitamínem B12 či kyselinou listovou.(14) Převod erytrocytové masy je potřebný pouze výjimečně v případě poklesu hodnoty Hb na < 80 g/l, při nutnosti rychlé úpravy anémie zejména u jedinců > 65 let s přítomností rizikových faktorů charakteru ICHS, městnavé srdeční slabosti a chronické renální insuficience nebo v rámci rychlé přípravy k bezprostřednímu operačnímu výkonu. V případě neúspěchu léčby vyvolávající nemoci lze odstranit chronické projevy chudokrevnosti (Hb < 80–90 g/l) dlouhodobou terapií erytropoézu stimulujícími působky, tj. rekombinantní formou lidského erytropoetinu ? (rHuEPO-?) v dávce 100–150 IU/kg 3krát týdně, případně 30–40 000 IU 1krát týdně podkožně. V případě nedostatečného účinku po 4–6 týdnech léčby se doporučuje navýšení podané dávky o 30–50 %.(14, 15, 16) Lze použít i darbepoetin ? v dávce 200–500 µg ve 2–3týdenních odstupech. Oba léčebné působky se z hlediska terapeutického účinku i výskytu tromboembolické nemoci a hypertenze podstatně neliší. K časným indikátorům léčebné odezvy patří pokles saturace Tf, snížení hodnoty S-feritinu a vzestup sérové hladiny sTfR, které jsou provázeny vzestupem hodnoty Hb o > 5 g/l ve 2–4týdenním intervalu.(14) Za kritérium dobré léčebné odezvy je považován vzestup Hb o > 20 g/l, potlačení závislosti na převodech erytrocytové masy a ústup projevů anemického syndromu. Udržovací terapie spočívá v individuálně upravené dávce rHuEPO či darbepoetinu postačující k udržení hodnoty Hb v rozmezí 110–120 g/l. Zásadním předpokladem dosažení adekvátního léčebného účinku je odstranění případného nedostatku železa, včetně příčiny pokračujících krevních ztrát a substituce ostatních kofaktorů krvetvorby. Mezi příčiny neuspokojivé léčebné odezvy patří vysoké hladiny cytokinů, nízké zastoupení erytroidních prekurzorů v kostní dřeni, nedostatečná hladina funkčního železa a někdy i nízké sérové hladiny kofaktorů hematopoézy. Nedojde-li k očekávanému léčebnému výsledku do 12 týdnů, je doporučeno terapii erytropoetickými stimulačními působky ukončit.(1) Cílem léčby rHuEPO nebo darbepoetinem je odstranění klinických projevů chudokrevnosti, zlepšení kvality života a snížení potřeby krevních převodů. Široce zavedenou indikací pro terapii erytropoetickými stimulačními působky je symptomatická anémie v případě anémie renální provázející chronickou renální insuficienci léčenou hemodialýzou, anémie u neoplastických stavů (v případě solidních tumorů, mnohočetného myelomu, chronické lymfatické leukémie, případně i dalších lymfoproliferativních stavů s nízkým stupněm zhoubnosti či anémie provázející chemoterapii), individuálně i u vybraných autoimunitních a revmatických chorob, např. u revmatoidní artritidy, chronických zánětlivých stavů včetně AIDS, případně i anémie před operačním zákrokem a v pooperačním období.(1, 4, 17, 18) Rozhodnutí o zahájení léčby a dávkování rHuEPO je závislé na charakteru a aktivitě základního onemocnění, hladině eEPO (příznivá odezva při koncentraci eEPO v séru <100, podle jiných autorů < 500 IU/l), na tíži chudokrevnosti a výsledku léčby základního onemocnění.(14) Jde o léčbu účinnou, vesměs dobře tolerovanou, ale dosti nákladnou, což v současnosti omezuje její širší využití v klinické praxi. Rozpornou indikací k léčebnému použití erytropoetických působků je anémie u nádorových onemocnění, spojených s přítomností receptorů pro erytropoetin na povrchu nádorových buněk, a u tumorů se zvýšenou neoangiogenezí, tj. u některých hemoblastóz a u některých karcinomů (např. karcinom prsu, hlavy a krku), které mají při léčbě erytropoetinem dokonce zkrácené celkové přežívání.(14, 19) Léčba rHuEPO se vyznačuje i přídatnými biologickými účinky, například snížením antiproliferačního účinku cytokinů na erytroidní progenitory (BFU-E a CFU-E), zvýšením stupně mobilizace funkčního železa z elementů Mo-Ma systému, snížením erytrofagocytózy aj. Léčba perorálními přípravky železa u izolované ACD bez průkazu současného deficitu železa je naprosto nevhodná, neboť nevede ke zlepšení chudokrevnosti. Fe-rezistence je podmíněna sníženou absorpcí Fe z GIT a jeho „uvězněním“ v elementech Mo-Ma systému, vedoucím k jeho funkční nedostupnosti, i nízkou expresí TfR na povrchu BFU-E a CFU-E. Neúčelná feroterapie může vést ke zvýšení oxidačního stresu, k endotelové dysfunkci a dokonce i ke zvýšení výskytu akutních kardiovaskulárních příhod.(1) V posledních letech se stále šířeji, a to především v terapii renální anémie, uplatňuje princip současné nitrožilní suplementace železa při terapii rHuEPO nebo darbepoetinem, která navozuje zvýšenou expresi povrchových TfR na erytroidních progenitorech. V rámci této nové léčebné strategie, potlačující přítomnost Fe-deficitní erytropoézy, je snaha o udržení saturace S-Tf ? 20 % a S-feritinu ? 100 ng/ml. To vede nejen k dobré léčebné odezvě, ale i ke snížení spotřeby erytropoetinu.(14, 20) Bylo zjištěno, že kombinovaná terapie rHuEPO s nitrožilní suplementací železa vede u revmatoidní artritidy (RA) nejen k ústupu anémie, ale i ke snížení aktivity samotné RA prostřednictvím inhibice TNF-?, a tím i útlumu imunitní reakce. Je zajímavé, že u RA vede ke zlepšení ACD i biologická terapie této choroby působky potlačujícími funkci TNF-? (infliximab, etanercept), a to prostřednictvím snížení hladiny IL-6 a poklesem podílu erytroidních prekurzorů vstupujících do apoptózy.(10, 14) Nutno ale zdůraznit, že samostatná feroterapie je u RA nevhodná, neboť vede ke zvýšení Fe-depozit v synovii, a tím i ke zvýšení aktivity samotné nemoci. Příznivé zkušenosti s terapií rHuEPo byly získány i v terapii ACD provázející akutní formy ICHS a městnavé srdeční slabosti, neboť úprava anémie má kardioprotektivní účinek v rámci snížení oxidačního stresu a přispívá ke zlepšení srdeční funkce. rHuEPO lze použít, a to i s případnou nitrožilní suplementací železa, k úpravě chudokrevnosti v předoperační fázi, ale i v rámci řešení „anémie kritických stavů“.(1) K perspektivním možnostem léčby ACD patří některé postupy, které vycházejí z prohlubujících se znalostí etiopatogeneze nemoci, např. snaha o vývin antagonistů nebo modulátorů bioaktivity hepcidinu, indukce vzestupu eEPO Fe-chelatačními látkami, zásah do cytokinové homeostázy (inhibitory IL-1 a TNF-?), farmakologická modulace DMT-1 i feroportinu a sestrojení nových rekombinantních růstových faktorů BFU-E a CFU-E.

Závěr

ACD je z hlediska svého výskytu, vlastní diagnostiky, diferenciální diagnostiky a možností efektivní léčby jednotkou, se kterou by měli být pro její interdisciplinární rozměr obeznámeni lékaři všech klinických oborů. Péče o nemocné s ACD je vázána nejen na odborného internistu a specialisty dílčích oborů vnitřního lékařství, ale i hematologa či onkologa a v individuálních situacích i na péči praktického lékaře. Většinu základní diagnostické i léčebné péče lze zajistit v ambulantním režimu, závažnější situace ve spolupráci s lůžkovým interním oddělením. Jedině praktické naplnění nastíněných diagnostických a léčebných principů zajistí nemocnému adekvátně pojatou léčbu s vyloučením případných nevhodných terapeutických postupů.

Práce podpořena výzkumným záměrem MSM 6198959205.

O autorovi: Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, III. interní klinika

e-mail: vlastimil.scudla@fnol.cz