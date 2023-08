Antidepresiva jsou účinná, soudí autoři rozsáhlé studie

„Všechna antidepresiva byla účinnější než placebo u dospělých se závažnými depresivními poruchami,“ napsal v lékařském časopise The Lancet mezinárodní vědecký tým pod vedením britských expertů. Nejvíce proti symptomům deprese údajně zabírá agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin a paroxetin.

Naopak nejznámější lék na depresi Prozac, který už dnes není chráněn patentem a prodává se pod generickým názvem fluoxetin, patřil k nejméně efektivním. Pakliže se kromě účinnosti vezme v potaz i závažnost nežádoucích účinků, vychází ze srovnání nejlépe agomelatin, escitalopram a vortioxetin, uvádějí vědci.

Vypracování přelomové studie zabralo šest let, přičemž vědci analyzovali data z 522 klinických testů, jichž se účastnilo více než 116.000 pacientů. U testů zkoumali autoři účinnost léku ve srovnání s placebem nebo jiným medikamentem po osmi týdnech užívání.





„Tato studie je definitivní odpovědí na dlouholetou kontroverzi ohledně toho, zda antidepresiva na depresi zabírají,“ řekl zpravodajské stanici BBC Andrea Cipriani z univerzity v Oxfordu, který stál v čele mezinárodního týmu. „Zjistili jsme, že nejběžněji předepisovaná antidepresiva zabírají na mírné i vážné deprese. A to je, myslím si, velmi dobrá zpráva pro pacienty a klinické lékaře,“ dodal.

Výzkum má podle autorů usnadnit lékařům výběr mezi jednotlivými léky, neznamená však, že by měli všichni pacienti opouštět dosavadní léčbu. Rovněž prý neznamená, že by antidepresiva měla být vždy tou první volbou. Zároveň by prý jen v Británii prospěla léčba psychických problémů, včetně té pomocí antidepresiv, alespoň milionu aktuálně neléčených osob.

„Deprese jasně největší měrou ve světě přispívá k invaliditě. Je to pro lidstvo masivní výzva,“ řekl deníku The Guardian profesor epidemiologické psychiatrie na Oxfordské univerzitě John Geddes. Deník dodává, že deprese na celém světě pociťuje kolem 350 milionů lidí, přičemž počet případů mezi lety 2005 a 2015 vzrostl o 20 procent.

Počet receptů vypsaných na antidepresiva se od roku 2006 do roku 2016 v Británii více než zdvojnásobil. Odborníci na duševní zdraví přesto tvrdí, že miliony dalších lidí po celém světě by stále potřebovaly léky na depresi nebo přístup k psychoterapii. V bohatých zemích se údajně náležité péče dostává jen každé šesté osobě. Kdyby lidé s rakovinou či srdečními problémy byli v takovéto míře zanedbáváni, veřejnost by byla podle lékařů pobouřena, píše The Guardian.