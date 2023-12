Arteriální hypertenze

SOUHRN: Hypertenze patří mezi kardiovaskulární onemocnění, která se významně podílejí na celkové úmrtnosti obyvatelstva. Zákeřnost vysokého krevního tlaku spočívá především v jeho latenci, kdy je odhalen většinou náhodně, při preventivní prohlídce.

Klíčová slova: krevní tlak, hypertenze, ošetřovatelská péče

SUMMARY: Hypertension is one of the cardiovascular diseases that have a great impact on the mortality rate. The danger of high blood pressure is based in its latency. It is often detected by chance during a routine health check-up.

Key words: blood pressure, hypertension, nursing care

Srdce vypuzuje krev do plicního a systémového oběhu přerušovaně. Stah (systola) a relaxace (diastola) srdečního svalu vyvolávají ve velkých tepnách pulzový tlak. Jeho nejvyšší úroveň se nazývá systolický tlak a nejnižší diastolický. Za normotenzní hodnoty se považují: systolický tlak 90139 mmHg, diastolický tlak 60–89 mmHg (2). Vysoký krevní tlak – hypertenze – je vedle ischemické choroby srdce nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Světová zdravotnická organizace ji klasifikuje jako systolický tlak 160 a více a/nebo diastolický tlak 95 a více mmHg (5).





Etiopatogenetická klasifikace:

* Primární (esenciální) - neznáme vlastní vyvolávající příčinu, např. dědičnost, větší konzumace soli, obezita, stres, alkohol, porucha humorálních mechanismů.

* Sekundární - jako důsledek jiného patologického stavu. Příčinami mohou být léky, hypertenze v těhotenství, orgánové choroby (zúžení aorty, choroby ledvin, nadledvin a jiné) (5).

Klinický obraz: Hypertenze může být benigní nebo maligní.

* Benigní hypertenze se vyvíjí pozvolna, nedosahuje příliš vysokých hodnot a k orgánovým změnám dochází jen v malé míře. Častějšími projevy bývají bolesti hlavy, bušení srdce, závratě a krvácení z nosu.

* Maligní hypertenze má prudký vzestup tlaku, který dosahuje extrémních hodnot. Vznikají změny v orgánech, hlavně v ledvinách a vyvíjí se uremie. Časté jsou i změny oční sítnice, zatížení tepen a srdce (dušnost, edém plic, otoky) (5).

Průběh, formy, komplikace:

* stadium I – bez známek orgánových změn,

* stadium II – alespoň jedna z orgánových změn je přítomna,

* stadium III – těžké orgánové změny provázené selháváním jejich funkcí.

Komplikacemi jsou zejména ateroskleróza a její následky – ischemická choroba srdce, malacie mozku, aneurysma břišní aorty, ischemie dolních končetin, selhávání srdce, krvácení do mozku a vznik maligní hypertenze. Vysoký krevní tlak poškozuje srdce (ischemie, angina pectoris, infarkt myokardu), jehož levá komora se musí adaptovat na tlakové přetížení, což se klinicky projeví zvětšením srdce na rtg snímku hrudníku. Histologický obraz hypertenzního srdce je necharakteristický – dystrofické změny, myomalacie, drobné nekrózy a drobné jizvy (5).

Diagnostika: Zaměřuje se na stanovení závažnosti choroby, zjištění onemocnění, která ovlivňují její prognózu, vyloučení sekundárních forem hypertenze a vyšetření nutná před zahájením antihypertenzní terapie (5).

Anamnéza: rodinná (předčasné úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a výskyt hypertenze u přímých příbuzných), osobní (možná příčina hypertenze, komplikace a současný zdravotní stav), otázky týkající se životního stylu, znalost současně užívaných léků (5).

Fyzikální vyšetření: posouzení duševního stavu pacienta, celkové posouzení tělesného stavu (pohledem, poslechem, poklepem a pohmatem), měření fyziologických funkcí (krevní tlak vsedě, vleže, vestoje, tep, dech, tělesná teplota) (4).

Laboratorní vyšetření: moč a močový sediment (proteinurie, onemocnění ledvin), krevní obraz (anemie, makrocytóza), kreatinin, urea (porucha funkce ledvin), kalium, natrium v séru (diuretika), GMT (alkohol), glykemie (diabetes mellitus), cholesterol, hormony (kůry a dřeně nadledvin, štítné žlázy, hypofýzy) (5).

Vyšetřovací metody:

a) Elektrokardiografie (EKG) – neinvazivní vyšetřovací metoda zaznamenávající pomocí elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdečních buněk. Může diagnostikovat i hypertrofii levé komory srdeční.

b) Echokardiografie (ECHO) – neinvazivní vyšetřovací metoda využívající k zobrazení srdečních struktur a velkých cév ultrazvukové vlnění. S dostatečnou přesností umožňuje rozpoznat tloušťku zadní stěny levé komory a septa a výpočet hmotnosti levé komory srdeční.

c) Rentgenové vyšetření (rtg) – neinvazivní vyšetřovací metoda využívající odlišné vychytávání rentgenového záření v různých tkáních lidského těla. Na rtg snímku posuzujeme velikost srdce. Proměřujeme podíl příčného rozměru srdce k příčnému rozměru hrudníku.

d) Vyšetření ledvin

e) Oční pozadí (2)

Terapie a ošetřování pacienta s arteriální hypertenzí

Léčba snižuje morbiditu i mortalitu. Cílem není pouze snížení a normalizace krevního tlaku, ale také zpomalení rozvoje, eventuálně regrese orgánových komplikací hypertenze, a ovlivnění dalšího průběhu.

* Chirurgická léčba – při postupu aterosklerózy na tepny (koronární nedostatečnost) se indikuje koronární bypass, který spočívá v přemostění zúženého či uzavřeného segmentu koronární tepny resekovaným kouskem žíly nebo tepny.

* Konzervativní léčba – úprava životosprávy, farmakoterapie, dietoterapie a pohybový režim.

Farmakoterapie: Farmakologická terapie hypertenze je indikována u všech pacientů s diastolickým tlakem 105 mmHg nebo systolickým tlakem 180 mmHg. Při farmakoterapii používáme 5 hlavních skupin antihypertenziv:

* diuretika – léky zvyšující tvorbu a vylučování moči,

* betablokátory – léky, které tlumí některé funkce sympatického nervového systému, zejména jeho účinek na srdce a krevní oběh,

* inhibitory ACE – látky s centrálním účinkem,

* látky s vazodilatačním účinkem – blokátory kalciových kanálů,

* látky s periferním účinkem – alfablokátory. Antihypertenzní farmakologická terapie snižuje výrazně (o 40 %) úmrtnost na mozkové cévní příhody i na ischemickou chorobu srdce. Zahajuje se až po 3–6 měsících u těch pacientů, u kterých jsme nedosáhli požadovaného snížení krevního tlaku nebo kteří vykazují vyšší riziko (5).

Dietoterapie:

Podle zdravotního stavu pacienta se doporučují diety: redukční (č. 8), neslaná šetřící (č. 10), nízkocholesterolová (č. 7), omezit minerální vody, kávu, alkoholické nápoje, doporučit lehkou stravu 5–6krát denně v malých porcích (4).

Pohybový režim: U těžké formy hypertenze nebo v případě hypertenzní krize se po dobu snížení až normalizace krevního tlaku doporučuje klidový režim.

Pohybový režim u lehčí formy hypertenze je součástí terapie, doporučuje se zvýšení aerobní zátěže (nejlépe rychlá chůze). Nevhodná je izometrická tělesná aktivita (zvedání břemen, kopání, sekání trávy kosou a podobně) (4).

Prognóza: Čím nižšího krevního tlaku při léčbě dosáhneme, tím lepší je prognóza. Důležitou složkou je výchova nemocného, protože motivace hypertonika k léčbě je podmínkou úspěchu (5).

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypertenzí: většinou probíhá ambulantně. Nároky na hospitalizaci představují jen menší procento hypertoniků, jako jsou hypertenze rezistentní na ambulantní léčbu, hypertenzní krize, koronární komplikace a diferenciální diagnostika sekundárních hypertenzí. Hospitalizace by měla být uskutečněna v rámci interního oddělení.

Sestra seznamuje pacienta s léčebným režimem i s režimem oddělení, zakládá zdravotní záznam. Volba pokoje záleží na možnosti oddělení. Pro klid pacienta se doporučuje nerušivé prostředí. Poloha nemocného je přirozená, pohybový režim bez omezení (v případě větších obtíží je režim klidový).

V průběhu hospitalizace tvoří sestra ve spolupráci s pacientem ošetřovatelskou dokumentaci a zajišťuje veškerou ošetřovatelskou péči podle stavu jeho potřeb (4).

Ošetřovatelská péče:

* Nemocnému jsou srozumitelnou formou podávány informace o jeho zdravotním stavu, vzniku možných komplikací a o nutných úpravách životosprávy.

* Sestra motivuje nemocného, aby se aktivně zapojil do léčby a dodržoval nastavený léčebný režim.

* Sestra zhodnocuje stav nemocného ve vztahu k stupni jeho soběstačnosti.

* Sestra podává medikaci podle ordinace lékaře.

* Sestra pravidelně sleduje fyziologické funkce pacienta a zaznamenává je.

* Sestra kontroluje dodržování výživy.

* Sestra zajišťuje bezpečnost pacienta.

* Sestra vede ošetřovatelskou dokumentaci.

* Důležitý je psychologický přístup k nemocnému, vést ho k pozitivnímu přístupu k životu.

* V případě potřeby se snažíme zapojit do léčebného procesu i pacientovu rodinu.

* Při propuštění nemocného do domácí léčby se zdůrazňuje nutnost pravidelného užívání léků, pravidelných návštěv u lékaře, dodržování správné životosprávy, dostatek pohybu a rekreačních sportů, význam klidného způsobu života, pravidelného měření krevního tlaku (3).

Možné ošetřovatelské problémy:

* dušnost z důvodu poruchy funkce srdce,

* snížení srdeční činnosti z důvodu poruchy srdce,

* potenciální bolest z důvodu zvýšeného tlaku,

* poruchy adaptace na změnu životního stylu z důvodu neschopnosti vyrovnat se s onemocněním,

* nedostatečná informovanost o onemocnění a následných komplikacích,

* strach spojený s měřením hodnot při pravidelných kontrolách,

* sexuální poruchy z důvodu vedlejších účinků léků.

Při orgánových postiženích vyplývají ošetřovatelské diagnózy ze skutečného stavu onemocnění (1).

Závěr

Množství osob trpících některou z civilizačních chorob každým rokem narůstá. Společnost potřebuje přepracovaný koncept výchovy ke zdraví, která maximálně podporuje zdravotní uvědomění obyvatelstva. O rizicích hyperkterá často probíhá z pohledu pacienta asymptomaticky, je třeba s širokou veřejností více mluvit. Samy sestry by se měly více podílet na edukaci veřejnosti. Je třeba klást důraz na prevenci, kterou je v případě civilizačních chorob především zdravý životní styl. Lidé si musejí být vědomi, že výskyt i průběh onemocnění mohou do velké míry ovlivnit sami.

Doufejme, že se brzy naplní slova Florence Nightingalové, která vyřkla již před více než 100 lety: „Dnes sestry ošetřují nemocné, ale přijde den, kdy budou ošetřovat zdravé.“



O autorovi: Bc. Zuzana Karnetová, DiS., III. interní klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK Praha (zuzanakarnetova@seznam.cz)