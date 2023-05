Bílkoviny v moči v těhotenství mohou být známkou dehydratace i preeklampsie. Jaké příznaky napoví?

Co značí přítomnost bílkoviny v moči v těhotenství?

Každý člověk má v moči určité množství bílkovin, nicméně u žen během těhotenství bývá jejich hladina obecně o něco vyšší než u jiných lidí, protože ledviny v průběhu celého těhotenství tvrdě pracují. Filtrují odpadní produkty ve vaší krvi, jejíž objem nyní vzrostl, regulují krevní tlak a zároveň pomáhají udržovat v těle látky, jako jsou bílkoviny, které vaše tělo potřebuje.

Po filtrování se odpad uvolňuje do moči. Pokud se do moči dostane větší množství bílkovin, je to obvykle proto, že v ledvinách něco nefunguje tak, jak by mělo. Mimo těhotenství mohou být bílkoviny v moči dočasně zvýšené kvůli těmto faktorům:

Psychický nebo fyzický stres (například po namáhavém cvičení)

Dehydratace (moč je zpravidla sytě žlutá)

Horečka

Vystavení organismu vysokým, nebo naopak nízkým teplotám

Bílkovina v moči v těhotenství: hodnoty

U těhotných žen se za normální rozmezí hladiny bílkovin v moči považuje hodnota od 150 miligramů do 300 miligramů za den. Pokud vám lékař po odběru vzorku moči během těhotenského vyšetření zjistí hodnotu nad 300 mg, vaše bílkoviny v moči jsou tedy vyšší, než by měly být. Zvýšená hladina bílkovin v moči se označuje také jako proteinurie.

Co signalizuje zvýšená bílkovina v moči v těhotenství?

Před 20. týdnem těhotenství může být přítomnost bílkovin v moči způsobena základními problémy s ledvinami nebo jinými zdravotními obtížemi, které nemusí s těhotenstvím nutně souviset. Sem patří například onemocnění ledvin. Hladinu bílkovin v moči mohou ale také zvýšit infekce, například zánět močových cest.

Pokud váš lékař zjistí zvýšené hladiny bílkovin v moči, provede další testování, aby mohl určit, zda to je způsobeno některým z dočasných stavů uvedených výše, nebo jiným zdravotním problémem, který může vyžadovat léčbu.

Bílkovina v moči a bolesti zad: infekce močových cest

Těhotné ženy jsou vystaveny většímu riziku infekce močových cest kvůli zvýšenému tlaku dělohy na močový měchýř a močové cesty. Tento tlak může zabránit úplnému vyprázdnění močového měchýře a způsobit infekci. Měnící se hladiny hormonů v těhotenství navíc také usnadňují cestování bakterií, což napomáhá snadnějšímu rozvoji onemocnění. Příznaky infekce bývají následující:

Nepohodlí, jako je bolest nebo pálení při močení

Pocit, že nemůžete úplně vyprázdnit močový měchýř

Krev a bílkoviny v moči

Bolesti zad v dolní části

Zakalená moč

Zapáchající moč

Únik moči

Bolest během sexu

Křeče v dolní části břicha

Zimnice, horečka nebo pocení

Nutkání neustále čůrat

Onemocnění ledvin

Onemocněním ledvin se rozumí jakýkoli stav, který ovlivňuje funkci ledvin. Tento typ onemocnění se ve většině případů vyvíjí v průběhu několika let, tudíž s těhotenstvím zpravidla přímo nesouvisí. Z tohoto důvodu je vzácné, že se během těhotenství onemocnění ledvin objeví. Častěji se jedná pouze o detekci některého z výše zmiňovaných stavů.

Bílkovina v moči na konci těhotenství

Po 20. týdnu těhotenství se lékaři bílkovinami v moči zabývají podrobněji jakožto možným indikátorem preeklampsie. Tento stav je charakterizován vysokým krevním tlakem a může způsobit poškození orgánů, zejména jater a ledvin.

Protože preeklampsie může být pro nastávající matku velmi závažná, může být vysoké množství bílkovin v moči v pokročilé fázi těhotenství skutečným důvodem k obavám. I v tomto období těhotenství však stejně jako na začátku může být příčinou zvýšené bílkoviny v moči pouze některý z výše uvedených přechodných stavů.

Bílkoviny v moči a preeklampsie

Ačkoli preeklampsie bývá spojována s vysokým krevním tlakem, některé ženy mohou mít krevní tlak v normě. Ten se během těhotenství pomalu zvyšuje, což ztěžuje odhalení nemoci. Neléčená preeklampsie může vést k závažnějším stavům, jako je eklampsie (neboli preeklampsie se záchvaty), mrtvice nebo onemocnění ledvin.

Preeklampsie často nemá žádné znatelné příznaky a je detekována pouze zvýšenými bílkovinami v moči nebo zvýšeným krevním tlakem při lékařské prohlídce. Jindy se objeví náhle a příznaky jsou zjevné. Mezi ně patří následující:

Otok obličeje, zejména kolem očí

Náhlý otok končetin

Rychlý přírůstek hmotnosti

Nevolnost

Silná bolest hlavy

Bolest břicha

Změny vidění, jako je rozmazané vidění a dočasná ztráta zraku

Dušnost

Snížený výdej moči

Zvýšené bílkoviny v moči a léčba

Stopové množství bílkovin nemusí být pro ženu problém a hladinu může sledovat její lékař. U vyššího množství bílkovin bude léčba vždy záviset na příčině, kterou pomohou odhalit další lékařské testy. Na začátku těhotenství, kdy příčiny mohou být způsobeny chronickým zdravotním stavem, budete se svým lékařem hledat vhodnou léčbu, která bude bezpečná jak pro vás, tak pro vaše dítě.

Infekci močových cest lze zpravidla bezpečně léčit antibiotiky. U dalších komplikací může být nutné podrobnější sledování a testování. To obvykle zahrnuje návštěvu specialistů. Preeklampsie se léčí různými způsoby. Vaše léčba bude záviset na tom, jak daleko v těhotenství jste, jak vážný je váš stav a jak se vám a dítěti daří. Nejúčinnější léčbou preeklampsie je však porod.

Bez ohledu na to, v jaké fázi těhotenství se nacházíte, je nejlepší jít na všechny vaše prenatální prohlídky. Včasná detekce je klíčem k léčbě stavů spojených s bílkovinami v moči. Buďte k lékaři upřímné ohledně svých obav a jakýchkoliv příznaků, které máte. Může to být stresující, ale váš lékař vám nejlépe pomůže na vaší cestě ke zdravému těhotenství.

