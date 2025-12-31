Bolest kloubů při mrazech může přijít, i když nemáte artrózu. Pomůže hlavně teplo a pohyb

Dobrou zprávou ovšem je, že existuje dost režimových opatření, která ji mohou zmírnit. Důležité je mít dostatek pohybu a udržovat klouby v teple. Vyplatí se také věnovat pozornost jídelníčku, protože kloubům prospívají omega-3 nenasycené mastné kyseliny, antioxidanty a vitamín D.
Co se dozvíte v článku
Proč klouby bolí v zimě?
Doposud nebyl přesně objasněn mechanismus, který stojí za zhoršením kloubních bolestí v chladném počasí. Odborníci se většinou shodují na tom, že jde o souhru několika faktorů. Nejčastěji zmiňují:
- Změny atmosférického tlaku: v zimě často dochází ke kolísání tlaku. Nižší tlak může vést k mírnému roztažení tkání v okolí kloubů. Tím dochází k dráždění nervových zakončení a vyšší vnímavosti vůči bolesti.
- Stažení cév vlivem chladu: při nízkých teplotách se v končetinách zužují cévy, čímž se omezuje zásobení kloubů a svalů okysličenou krví. Tělo se tímto způsobem snaží udržet v teple srdce a vitální orgány. Nedostatek kyslíku a živin ale může vést k větší ztuhlosti a bolesti kloubů.
- Ztuhnutí svalů a vazů: chlad ovlivňuje pružnost měkkých tkání. Svaly a vazy nejsou tak elastické a kloubům trvá delší dobu, než se „rozpohybují“. Obecně to platí zejména po ránu, kdy bývají bolesti kloubů nejhorší.
- Nedostatek pohybu: v zimních měsících má většina lidí tendenci se méně hýbat. To vede k oslabení svalstva, horší stabilitě kloubů, slabšímu prokrvení, ztuhlosti a zánětlivým procesům. Všechny tyto faktory mohou přispívat k větší citlivosti a bolestivosti kloubů.
- Změnu stravovacích návyků: v kombinaci s nedostatkem pohybu lidé v zimě tíhnou spíše k teplým, vydatným a kalorickým pokrmům. Naopak není k dostání tolik čerstvého ovoce a zeleniny. Následný narůst tělesné hmotnosti je něco, co kloubům rozhodně neprospívá.
Koho nejčastěji trápí kloubní bolesti v mrazu?
V mrazivém období se potíže s klouby objevují hlavně u pacientů, kteří již trpí nějakým degenerativním onemocněním nebo se potýkají s chronickými záněty. Chlad, změny tlaku a další výše uvedené faktory pak zhoršují již existující příznaky. Zimní bolesti se proto často objevují u:
- pacientů s artrózou,
- pacientů s revmatoidní artritidou,
- u osob po úrazech a operacích kloubů.
Na pocity ztuhlosti a bolesti kloubů si v chladném počasí stěžuje mnoho seniorů, u kterých dochází se zvyšujícím se věkem k přirozenému opotřebení chrupavek. Úbytek kloubní hmoty vede k tomu, že se na kostech postiženého kloubu začnou tvořit výrůstky (osteofyty) dráždící nervy. Pacienti proto pociťují bolest, ztuhlost a další potíže.
Jak si v zimě ulevit od bolesti kloubů?
Zimní mrazíky představují pro naše tělo a klouby zvýšenou zátěž. Naštěstí existuje několik jednoduchých opatření, která mohou bolesti výrazně zmírnit, budete-li na ně dbát.
Hlavně buďte v teple
Teplo a dostatečné prokrvení jsou v zimním období pro klouby doslova balzámem. Určitě jim prospějete, pokud si budete pravidelně dopřávat teplé koupele, horké sprchy a hřejivé zábaly. Teplo uvolní svaly, uleví od ztuhlosti a zlepší prokrvení periferních částí těla.
Nezapomínejte klouby udržovat v teple po celý den tím, že budete mít dostatečně teplé oblečení. Na kolena či lokty se vyplatí pořídit si návleky. Neopomíjejte ani kvalitní obuv, která zabrání prochladnutí nohou.
Hýbejte se
Jedním z klíčových faktorů, který hodně přispívá k bolestem kloubů, je nedostatek pohybu. Pak se z toho může stát začarovaný kruh, když člověka bolí klouby natolik, že už se ani nemůže pořádně hýbat. Nicméně to už je řeč o hodně pokročilých stádiích artrózy, kdy je kloub hodně poškozený.
Snažte se přes zimu zůstat aktivní, i když chladné počasí láká spíše k tomu, abyste se zavrtali pod deku s knížkou a nikam nechodili. Není přitom nutné provozovat nějaké náročné sportovní aktivity. Kloubům naopak prospívají lehčí sporty, při kterých nejsou nadměrně zatěžovány, jako je plavání, jóga, posilování s vlastní vahou těla nebo procházky v přírodě.
Běhání na betonu, basketbal, tenis na tvrdém povrchu a podobné sporty naopak představují velkou zátěž pro kolena, takže nejsou vhodné, pokud trpíte bolestí kolenních kloubů.
Věnujte pozornost stravě
Pro správnou regeneraci kloubů je potřeba dbát na to, abyste do jídelníčku zařazovali dostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin. Tyto látky najdete třeba v mořských rybách, lněných semínkách či vlašských ořeších. Mají prokázaný protizánětlivý účinek, takže pomáhají zejména pacientům s revmatoidní artritidou a artrózou.
Další důležitou živinou je vitamín D, který vzniká hlavně v kůži vlivem slunečního záření. V zimě je proto zapotřebí konzumovat více tučných ryb, vaječných žloutků a mléčných výrobků, případně investovat do kvalitních doplňků stravy. Tím předejdete jeho deficitu. Vitamín D se stará nejen o zdraví kostí, ale i svalů a imunitního systému. Jeho nedostatek může vést ke svalové slabosti a vyšší bolestivosti kloubů.
Také se doporučuje zvýšit příjem antioxidantů, které pomáhají buňkám bojovat s oxidačním stresem a přispívají ke zpomalení degenerativních procesů. Najdete je například v citrusech, bobulovitém ovoci, listové zelenině, paprice či rajčatech.
Zdroje: revmaticke-nemoci.cz, strednicechy.rozhlas.cz, columbiadoctors.org, summahealth.org