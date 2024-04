Bršlice kozí noha pomáhá při zavodnění i ledvinových kamenech. Víte, jak z ní připravit čaj?

Zatímco pro někoho je bršlice kozí noha jen plevelem, který mu zamořuje záhonky, jiní lidé ji vyhledávají pro její léčivé schopnosti. Bršlice je známá především pro močopudné účinky, čímž napomáhá při zavodnění, překyselení organismu, ale i při léčbě močových kamenů. Kromě lidového léčitelství ovšem nachází své uplatnění také v kuchyni jako náhrada zeleniny. Zajímá vás, jak rostlinu zpracovat na čaj nebo do salátu?

Co je bršlice kozí noha?

Bršlice kozí noha, latinsky známá jako Aegopodium podagraria, je jednou z nejhojnějších plevelovitých rostlin, které se velmi rychle množí zejména na vlhkých místech. Za rok se dokáže rozšířit až o 3 metry čtvereční. Její listy údajně připomínají otisk kozího kopýtka, díky čemuž si vysloužila svůj název.

V létě ji můžete poznat podle řídkých bílých nebo narůžovělých květů uspořádaných do strukturovaného okolíku a charakteristické jsou pro ni také podlouhle vejčité, ostře pilovité trojčetné listy. Tato bylina, která roste takřka všude a snadno vám zamoří neopracovaný záhon, se v lidovém léčitelství využívá především pro silný močopudný účinek. [1, 2]

Jaké má bršlice kozí noha účinky?

Bršlice kozí noha je bohatá na vitamín C, karotenoidy a minerály, jako je především železo a mangan. Tato rostlina je známá zejména pro své močopudné účinky, neboť zvyšuje tvorbu moči.





Přestože prozatím nebyl proveden dostatek výzkumů, které by léčebné účinky potvrdily, podle dostupné literatury je užití bršlice takřka bez rizika nežádoucích účinků. Rostlina dále podporuje:

látkovou výměnu,

odkyselování organismu,

odvodnění organismu,

pohyblivost kloubů a jejich regeneraci po zimě,

léčbu ledvinových kamenů,

léčbu dny odstraněním kyseliny močové z organismu.

Z těchto důvodů často bývá součástí čisticích čajů a čajů s diuretickými a protirevmatickými účinky. Kromě vnitřního užití se ovšem bršlice kozí noha sbírá i k zevnímu užití. Odvar z listů rostliny se využívá k namočení obkladů na zánětlivá místa a na hemoroidy. Při bolestech nohou a kloubů si z ní také můžete připravit koupel. [3, 4, 5, 6]

Jak připravit z bršlice kozí nohy čaj?

Bršlici lze použít samostatně nebo jako součást čajové směsi. Zatímco samostatně se využívá pouze krátkodobě, neboť působí razantněji, v čajových směsích ji můžete konzumovat po delší čas. Na přípravu čajů se sbírají oddenky, listy i stonky, které získávají silnější a nahořklejší chuť zejména poté, co rostlina odkvete.

Na jeden šálek čaje natrhejte 2 polévkové lžíce čerstvých listů na malé kousky, vložte do sítka a zalijte 250 ml vroucí vody. Před odstraněním lístků nechte čaj 5 až 10 minut louhovat. Čaj je následně vhodné pít před jídlem. Při močových kamenech můžete před jídlem vypít až půl litru čaje.

Pokud byste si chtěli připravit koupel z bršlice, 100 gramů čerstvých kořenů rostliny povařte ve dvou litrech vody a nechte na mírném plameni po dobu 15 minut. Poté nálev vlijte do nádoby a přidejte studenou vodu, abyste dosáhli vám příjemné teploty. Využití nacházejí v lidovém léčitelství ovšem i podrcené čerstvé listy, které mají urychlit hojení ran. [7, 8]

Jak předejít problémům s ledvinami? Poslechněte si podcast s nefroložkou:

Kdy a kde bršlici kozí nohu sbírat?

Pokud vám bršlice neroste přímo na zahradě, nejčastěji ji najdete mezi vlhkými křovinami a zalesněnými listnatými plochami. Často se také vyskytuje podél živých plotů a okrajů cest. Rostlině prospívá zejména jílovitá a hlinitá půda bohatá na dusík. Nejlepší je však hledat ve stinných zalesněných oblastech, kde jsou květiny mladší, šťavnatější a tlustší.

Jelikož listy bylinky rostou poměrně nízko, přežijí i zimu, díky čemuž je lze sbírat po celý rok. Rostlinné výhonky se trhají především od března do dubna a semena se sbírají od července do září. Listy a stonky, které se používají do čajů, je vhodnější sbírat na podzim poté, co květina odkvete. Na vaření je oproti tomu vhodnější jarní sběr, neboť jsou listy a stonky jemně nasládlé. [9]

Další využití bršlice kozí nohy

Mladé listové výhonky lze zužitkovat v kuchyni jako základ salátu nebo jako samotnou zeleninu. Listy mají nejlepší chuť zejména na jaře. Syrové listy můžete použít například jako náhradu petržele do bulguru a cizrnového salátu, do smoothies, pesta nebo do pomazánky.

Bršlice chutná dobře také vařená nebo dušená ve smetanových polévkách či dušených pokrmech a také snadno nahradí špenátovou nebo zeleninovou náplň na pizzu, do knedlíků a bylinkových polévek. [10, 11]

Bršlice kozí noha: záměna

Některé toxické a jedovaté rostliny, které rovněž patří do čeledi miříkovité, jsou bršlici vzhledově velmi podobné. Hlavní rozdíl, který vám poslouží jako rozlišovací znak, je trojúhelníkový stonek, který je na jedné straně zaoblený a na druhé vroubkovaný či rýhovaný. Dalším charakteristickým znakem je vzor listů 3 × 3. Rostliny, se kterými si můžete bršlici splést, jsou především:

děhel lesní,

bolehlav plamatý,

sevlák potoční,

bolševník velkolepý,

tetlucha kozí pysk. [12, 13]

Rizika a vedlejší účinky bršlice

Bršlice obsahuje chemickou sloučeninu zvanou kumarin, která se vyskytuje například také ve skořici. Konzumace velkého množství kumarinu může mít škodlivý účinek na vaše zdraví. Nejvyšší koncentrace této látky je obsažena ve stoncích rostliny, takže pokud plánujete bršlici užívat často, upřednostněte mladé listy před stonky listů.

Kořeny rostliny dále obsahují látku zvanou falcarindiol, která je přítomna i v kořenovité zelenině. Tato sloučenina zabíjí houby a může chránit buňky před rakovinou. Ve velkém množství však může vést k příznakům mírné otravy, jako je podráždění kůže či alergická reakce. Široké rozpětí mezi terapeutickou a toxickou dávkou hlavní účinné látky v rostlině však umožňuje použití rostliny téměř bez rizika nežádoucích účinků. [14, 15]

