Butter chicken recept: pro méně tučný pokrm zkuste lehký jogurt a ghí. Omáčka bude i tak krásně krémová

Nejde o vyloženě pracný recept, jen je potřeba nechat kuře dostatečně dlouho v marinádě. Patří do něj ale tučná smetana ke šlehání, plnotučný jogurt a máslo. Výsledek je opravdu lahodný, ale také hodně tučný. Takže pokud si hlídáte figuru, zkuste fit variantu s menším množstvím tuku.
Butter chicken recept: s ghí a šlehačkou
Ingredience
- 600 g kuřecích prsou nebo stehenních řízků,
- 150 g plnotučného bílého jogurtu,
- 1 lžíce citronové šťávy,
- 1 lžička soli,
- 1 lžička koření garam masala,
- 1 lžička mletého koriandru,
- 1 lžička drceného kmínu,
- 1 lžička kašmírského chilli (nebo jemného paprikového chilli),
- 1 lžička čerstvě nastrouhaného zázvoru,
- 1 lžička nadrobno nasekaného česneku,
- 2 lžíce ghí,
- 1 střední cibule,
- 3 stroužky česneku,
- 1 lžíce nastrouhaného zázvoru na omáčku,
- 400 g rajčatového pasírovaného pyré nebo rajčat nakrájených bez slupky,
- 1 lžíce mletého koriandru na omáčku,
- 1 lžička mletého kmínu na omáčku,
- 1 lžička garam masala na omáčku,
- 1 lžička cukru,
- 100 ml smetany ke šlehání,
- 2 lžíce másla na zjemnění,
- 1 lžička fenugreek (pískavice řecké seno).
Postup
- Ve větší míse smíchejte bílý jogurt, citronovou šťávu, sůl, koření garam masala, koriandr, drcený kmín, kašmírské chilli, nastrouhaný zázvor a nadrobno nasekaný česnek.
- Kuřecí maso nakrájejte na větší kostky a naložte ho do marinády. Mísu s kuřetem zakryjte a vložte ji do lednice minimálně na 4 hodiny. Ideální je nechat maso v marinádě přes noc.
- Rozpalte pánev a nalijte do ní trošku ghí. Na horkém tuku pak zprudka opečte namarinované kuřecí kousky. Až budou ze všech stran hezky ogrilované, odložte je stranou.
- Na sporák položte hrnec a rozehřejte v něm ghí. Přidejte najemno nakrájenou cibuli. Chvilku cibulku restujte, a až získá příjemně zlatou barvu, nasypte k ní prolisovaný česnek se zázvorem.
- Obsah hrnce restujte maximálně minutu. Poté ho zasypte koriandrem, kmínem a chilli. Koření krátce osmahněte a následně ho zalijte rajčatovým pyré. Omáčku lehce osolte, přidejte cukr a nechte ji vařit 10–15 minut do zredukování a ztmavnutí.
- Omáčku odstavte z plamene a rozmixujte do hladké konzistence. Případně ji můžete propasírovat přes sítko, aby byla opravdu dokonale jemná.
- Vraťte ji do hrnce, nalijte do ní smetanu, nasypte koření garam masala a fenugreek. Přidejte opečené kuře i se šťávou z pánve. Jídlo nechte dusit 10–15 minut, dokud nebude maso úplně měkké. Na závěr do omáčky vmíchejte studené máslo na zjemnění.
- Hotové butter chicken podávejte s rýží, chlebem naan nebo roti. Pokrm můžete ozdobit lžičkou smetany a nasekaným koriandrem.
Butter chicken recept: odlehčený pokrm
Ingredience
- 500 g kuřecích prsou,
- 150 g nízkotučného řeckého jogurtu,
- 1 lžička citronové šťávy,
- 1 lžička drceného kmínu,
- 1 lžička mletého koriandru,
- 1 lžička garam masala,
- ½ lžičky sladké papriky nebo mírného chilli,
- 1 lžička nastrouhaného zázvoru,
- 2 stroužky nasekaného česneku,
- 1 lžička soli,
- 1 lžíce ghí,
- 1 cibule,
- 2 stroužky česneku na omáčku,
- 1 lžíce nastrouhaného zázvoru na omáčku,
- 300–350 g rajčatového pyré,
- ½ lžičky kmínu na omáčku,
- ½ lžičky koriandru na omáčku,
- ½ lžičky garam masala na omáčku,
- 1 lžička fenugreek (pískavice řecké seno),
- 80 ml mléka,
- ½ lžičky cukru,
- sůl podle chuti.
Postup
- Kuřecí maso nakrájejte na kostky. V míse smíchejte jogurt, citronovou šťávu, kmín, koriandr, garam masalu, papriku (chilli), nastrouhaný zázvor, nasekaný česnek a sůl.
- Maso vložte do marinády a nechte ho v ní alespoň 30 minut. Vždy je ale lepší marinování přes noc v lednici.
- Rozehřejte pánev a kuřecí kostky na ní zprudka opečte. Stačí chvilka, aby se maso zatáhlo a získalo hezkou barvu. Poté dejte pánev s kuřetem stranou.
- Připravte si velký hrnec a dejte do něj ghí. Rozehřejte ho na sporáku a přidejte nadrobno nakrájenou cibuli. Až cibulka zezlátne, prolisujte k ní česnek, přidejte nastrouhaný zázvor, kmín a koriandr.
- Koření restujte tak minutu a následně ho zalijte rajčatovým pyré. Směs osolte, nasypte do ní cukr a nechte 10–15 minut probublávat.
- Uvařenou omáčku odstavte z plotny a rozmixujte dohladka. Poté ji vraťte do hrnce, zalijte mlékem, ochuťte kořením garam masala, přidejte pískavici a nakonec opečené kuře.
- Počkejte 10 minut, než se všechny suroviny prohřejí a chutě se propojí. Odlehčené butter chicken podávejte s hnědou rýží nebo chlebem naan.
Butter chicken nemá dlouhou historii
Butter chicken dnes představuje jeden z nejpopulárnějších receptů indické kuchyně. Proto může být trochu překvapivé, že nemá nijak zvlášť dlouhou historii. O titul vynálezce butter chicken se vedly spory, nicméně podle nejnovějších zdrojů se prvenství přisuzuje slavné indické restauraci Moti Mahal v Dillí. Butter chicken zde poprvé připravili v roce 1947.
Říká se, že kuchaři potřebovali zužitkovat nesnězené zbytky tandoori kuřete, které by se jinak vyhodilo. Suché kousky masa se proto zalily rajčatovou omáčkou, smetanou a máslem. Vzniklo jemné, krémové a velice syté jídlo, které se postupně rozšířilo do celého světa.
Tipy na dietnější butter chicken
O butter chicken se rozhodně nedá hovořit jako o vyloženě nezdravém jídle. Je ale pravda, že je poměrně vydatné a v základním receptu se používá hodně smetany a másla, takže výsledek je tučný.
Podobně jako v druhém uvedeném receptu tak můžete použít méně tučný jogurt a obyčejné mléko místo smetany. Omáčce bude rozhodně slušet exotická příchuť, které se dá dosáhnout použitím kokosového mléka.
Název pokrmu sice napovídá, že by v něm máslo nemělo chybět, ale na druhou stranu se to s ním nemusí vyloženě přehánět. A pokud chcete, můžete místo klasického másla použít ghí. Jeho chuť je výraznější, takže stačí menší množství.
Dalším šikovným trikem je přidání více rajčat. Omáčka na butter chicken je založena na kombinaci rajčat a tuku. Takže pokud přidáte trochu více rajčatového pyré a smetanu naopak uberete, ušetříte tím kalorie.
Vegetariánské varianty a přílohy
Ne vždy je nutné dávat do omáčky kuřecí maso. Existují i vegetariánské verze tohoto pokrmu, které jsou méně kalorické. Zkusit můžete třeba paneer (čerstvý indický sýr), tofu, halloumi, cizrnu nebo čočku. Luštěniny mají výhodu v tom, že obsahují hodně vlákniny a zasytí na delší dobu.
Zamyslete se dále nad volbou přílohy. K butter chicken se tradičně podává naan, který je poměrně kalorický. Určitě si pochutnáte i nad menší porcí rýže, celozrnným chlebem nebo květákovou rýží, která ke krémovým omáčkám dokonale pasuje.
Zdroje: life.forbes.cz, bbcgoodfood.com, bbc.co.uk, heartfoundation.org.au, nationalgeographic.com