ČLK nechystá doporučení pro lékaře kvůli očkování proti chřipce

Podle něj v řadě zemí zdravotníci očkování odmítají, neboť nemají dostatek informací a názory jsou velmi nejednoznačné. Vakcíny má v listopadu dostat 160.000 zdravotníků.

„I zdravotníci jsou lidé, stejně jako naši pacienti. To znamená, to doporučení se pochopitelně bude týkat pacientů bez ohledu na to, jestli jsou zdravotníky nebo ostatními pacienty,“ řekl.

V posledním čísle odborného časopisu Tempus Medicorum, který je dostupný na webu ČLK, komora vydala doporučení ohledně užívání antivirotik v léčbě prasečí chřipky. Při onemocnění prasečí chřipkou by měli být antivirotiky léčeni především lidé nad 65 let, pacienti s chronickým onemocněním a těhotné ženy po skončeném prvním trimestru. Antivirové léky je možné podat kojícím matkám i dětem.

K očkování proti pandemické chřipce ČLK zatím žádné oficiální stanovisko nemá. Podle Kubka jsou informace velmi rozporné. Přestože pandemická vakcína obsahuje mrtvý virus, který není schopen vyvolat onemocnění chřipkou, obavy zdravotníků chápe.

„Je na rozhodnutí každého, aby sám zvážil, jestli ze sebe nechá udělat pokusného králíka, nebo nikoliv,“ řekl Kubek. „Vakcína není vyzkoušená a skutečnost, že její výrobce se zříká smluvně odpovědnosti za případné nežádoucí účinky, to je pochopitelně varující,“ míní.

Smlouva s výrobcem uvádí, že za případné vedlejší účinky zodpovídá stát. Podle odborníka na očkování Romana Prymuly s tím nemusí souviset neochota zdravotníků nechat se očkovat. „Smlouva je identická, typová, tu mají všechny země,“ sdělil. Za jejich váhavost podle něj může zatím lehký průběh onemocnění. „Řada lidí si myslí, že se jim nemůže nic stát,“ uvedl. Kdyby virus zmutoval a stal se nebezpečnějším, stálo by o očkování mnohem více lidí, míní.

„Právo odmítnout očkování má každý,“ řekla ČTK náměstkyně ministyně zdravotnictví Markéta Hellerová. Na rozdíl od některých států ČR zahájí očkování až v okamžiku, kdy bude vakcína registrována a schálena Evropskou lékovou agenturou, zdůraznila.

Děti se očkovat nebudou, pro ně zatím nejsou testy očkovací látky. V případě těžkého průběhu chřipky dostanou antivirotika, kterých je podle ministerstva dostatek. Podle Hellerové by se letos děti měly očkovat také na sezonní chřipku, aby se zabránilo souběhu obou typů chřipek.