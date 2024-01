Diagnostika potravinové alergie

Tato zdánlivě příliš obecná definice si stále udržuje svůj klíčový význam.

Jako potravinovou alergii bychom měli chápat pouze takovou podskupinu potravinových přecitlivělostí, u které nejen možné imunologické vysvětlení nabídneme, ale také následně tento pracovní předpoklad hodnověrně potvrdíme. Potravinová alergie postihuje celosvětově 2–4 % populace, přičemž malých dětí s touto nemocí je až 2krát více.

Reálná incidence, skutečná prevalence, úspěšná léčba a s tím i související osud pacienta přitom byly, jsou a budou závislé na jediné veličině, a to na správné diagnostice. PA je tak přímo napojena na zkušenosti, znalosti a správný úsudek ošetřujícího lékaře. Přes mnoho nejasností oboru potravinové alergologie by měla zůstat jedna zásada mimo jakoukoli pochybnost – diagnóza by se neměla opírat o průkaz pouhé senzibilizace.

Klíčová slova

potravinová alergie * kožní test alergenem * náplasťový test * eliminačně-expoziční dieta * dvojitě zaslepený placebem kontrolovaný expoziční test – DBPCFC





Summary

Diagnostics of food allergy Diagnostics of food allergy (FA) is based primarily on a detailed medical history, in second row on objective tests, skin tests and laboratory and eventually in third row on elimination-exposure tests. Food allergy must have an immunological basis. This seemingly too general definition still maintains its key importance. We should consider a food allergy only such subset of food hypersensitivities, in which we not only have a possible immunological explanation to offer, but we can also plausibly confirm that operating assumption.

FA affects 2–4 % of world‘s population, while in small children this percentage is up to 2 times higher. The real incidence, actual prevalence, successful treatment and the related patient‘s fate are dependent on a single variable – correct diagnostics. FA is thus directly connected to the experience, knowledge, as well as right judgment of the treating physician. Despite many uncertainties of the field of food allergology one principle should remain beyond any doubt – the diagnosis should in no way be based on more sensitization detection.

Key words

food allergy * skin prick test – SPT * atopy patch test – APT * elimination-exposition diet * double-blind placebo-controlled food challenge * DBPCFC

Obr. 1 – Přehled nežádoucích reakcí na poraviny

Anamnéza

Anamnéza u podezření z potravinové alergie (PA) nemůže a nesmí být za žádných okolností podceněna, natož vynechána.(1) Začneme-li u samotných názorů našich pacientů, velmi brzy zjistíme, že přibližně každý pátý z nás je přesvědčen o potravinověalergickém původu svých subjektivních obtíží. Je až s podivem, jak se každá nevolnost, každý průjem a každá vyrážka sugestivně spojuje se slovíčkem alergie, a to vše při naprosté neznalosti laika, co to vůbec alergie je.

Pacient tak nevědomky zúží svůj problém na interakci mezi víceméně neznámým antigenem a svou imunitou. Přitom pravou imunologickou alergii se podaří potvrdit jen u zlomku vyšetřovaných (pětina, v lepším případě čtvrtina). A právě v selekci falešných diagnóz má nezastupitelné místo anamnéza.

Pomineme nyní případy, kdy popisované obtíže pacienta nemají se složením a požitím potravin vůbec nic společného, byť i zde musí anamnéza obhájit své suverénní postavení – například nauzea neurologického či metabolického původu, kožní rush u karcinoidu nebo průjmy u imunodeficitu. Soustřeďme se na nežádoucí účinky, které skutečně s potravinou souvisejí.

Dle mnoha pramenů se nežádoucí účinky výhodně a srozumitelně rozdělují na imunologické a neimunologické (Obr. 1). Pozornost si zasluhují prakticky všechny možnosti, vždyť například dyspepsie může být vyvolána jak akutní otravou, trávicím deficitem (žluč, pankreatická sekrece), malabsorbcí (enzymatický nedostatek, celiakie), tak i pravou alergií.

Zvláštní pozornost by měl však každý lékař zacílit především na diferenciální diagnostiku samotných alergických pochodů. I dnes je občas alergie chápána jen prostřednictvím přítomnosti alergických protilátek (specifický imunoglobulin E) a prostřednictvím pozitivit kožního testu. Tento nešťastný až fatální omyl je dnes zdrojem nejzávažnějších chyb v diagnostice nejen PA.

Omyl číslo jedna: „Alergie je dána zvýšenou hodnotou specifického imunoglobulinu.“ Přitom zvýšení specifického imunoglobulinu, potažmo pozitivita kožních testů, je jen a jen pouhá senzibilizace. A hned se opřeme o příklad – u atopického ekzému potravinami senzibilizovaných dětí bývá pravá PA potvrzena obvykle jen v jedné třetině případů.

Omyl číslo dvě: „O alergii se nejedná, pokud neprokážeme (přímo či nepřímo) existenci specifického imunoglobulinu.“ Přitom alergie není ani zdaleka zprostředkována výhradně IgE mechanismy, ale také jinými typy imunopatologických reakcí (známé pod zkratkou non-IgE). Nositeli non-IgE alergické odpovědi jsou nejčastěji antigen specifické lymfocyty (T-lymfocyty).

A že jde o fenomén – s IgE alergií přinejmenším rovnocenný – vypovídají výsledky řady světových studií. Non-IgE imunologickou podstatu má minimálně polovina všech PA, a to bez ohledu na druh potraviny, cílový orgán a věk pacienta. U některých diagnóz spojených s PA je dokonce samotná IgE mediovaná reakce krajně nepravděpodobná – chronická urtikárie, atopický ekzém dospělých, protein indukované (eozinofilní) enterokolitidy dětí i dospělých aj.

Správnému načasování efektivního diagnostického postupu musí tedy předcházet především trpělivé sbírání anamnestických údajů, jejich neustálé ověřování i cílené doplňování. Může se zdát, že jde jen o suchopárnou propedeutickou poučku, která se v každé učebnici automaticky přeskakuje, ale každodenní alergologická praxe nás přesvědčuje o opaku.

Několik klasických příkladů – nejprve pediatrických: hladová stolička kojence či dokonce pouhá fyziologická frekvence stolic je vystrašenou matkou mylně považována za průjem, přepíjení kojence se všemi jeho důsledky je považováno za nesnášenlivost mléka, dietní chyby kojící matky s následným meteorismem dítěte jsou brány jako kojenecké koliky, vedlejší účinky citrusů a kakaových produktů na ekzém jsou neustále i dnes považovány za projevy alergie, ačkoliv histaminoliberační vliv budivých aminů uvedených potravin je již dobře znám.

Obdobné „histaminoliberační“ pochybení najdeme i u dospělých: urtikárie po jahodách, uzeninách (maso, ryby, sýry) či kvasných produktech (zelí, okurka, pivo) také žádnou alergií povětšinou nejsou. Velmi důležitá je zvláště u dospělých anamnéza zaměřená na přítomnost komorbidit a kofaktorů. Cytokinové a receptorové mimikry mají v popisu práce farmaka typu etanolu, kofeinu, kodeinu, beta-blokátorů, inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), derivátů kyseliny acetylsalicylové (ASA) a jiných nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID).

Je zřejmé, že bez pečlivé a zároveň ohleduplné anamnézy mohou údaje o abúzu či komedikaci – často řízené jen samotným pacientem – snadno uniknout. Některé příznaky jsou velmi výmluvné (anafylaxe) a ke správné diagnóze dobrá anamnéza skoro jistě postačí. Některé příznaky PA zůstávají ale plíživě nespecifické (nechutenství, neprospívání, neklid, poruchy příjmu potravy, chudokrevnost, dyspeptické a funkční bolesti břišní, syndrom dráždivého tračníku) a pacienti jsou tak odkázáni na diferenciálnědiagnostické zkušenosti lékaře a na výsledky následujících vyšetření.

Obr. 2 – Používání nativních potravin v alergologických ambulancích by mělo být rutinou

Kožní testy – skin prick testy

Základní diagnostickou metodou jsou kožní testy (skin prick test – SPT) za použití standardizovaných či nativních potravinových alergenů.(2, 3) A jde bez jakékoli pochybnosti o nenahraditelné vyšetření pacientů, včetně nejmenších dětí, testy můžeme provádět již v prvním půlroce života i u plně kojených dětí. Kontraindikací bývá těžší ekzém bránící ve volbě vhodné plochy (předloktí, záda), život ohrožující anafylaxe a také nesouhlas pacienta či rodičů.

V užším slova smyslu chápeme kožní testy jako testy bodové (prick testy) za použití drobné kapky alergenu a šetrné nekrvavé penetrace povrchu kůže milimetrovým – obvykle umělohmotným – hrotem lancety, a to v oblasti předloktí s odečtením reakce po 15–20 minutách. Jedná se vlastně o nepřímý průkaz přítomnosti specifického imunoglobulinu (I. typ imunopatologické reakce podle Coombse a Gella, resp. atopický typ). SPT nemají z patofyziologické podstaty žádný přínos v pátrání po non-IgE mechanismech.

Kožní prick testy jsou relativně levné, prakticky nebolestivé a velmi snadno proveditelné. Výběr alergenů by měl odpovídat anamnéze, ale měl by zohlednit i věk pacienta. Zatímco v kojeneckém a batolecím věku by měly stále ještě dominovat základní potraviny (mléko, vejce, mouka, luštěniny), později musíme spektrum vybraných potravin rozšířit o různé ořechy, ovoce, zeleninu, ryby, měkkýše, korýše a semena. Nicméně vzhledem k tomu, že dnes není výjimkou průkaz senzibilizace k arašídu či k rybě ještě před prvním rokem života (nedávno ještě nemyslitelný nález), tak se rozdíly v seznamu alergenů pro jednotlivé věkové kategorie pomalu stírají (Tab. 1).

Samozřejmě, že k SPT můžeme použít prakticky cokoli (u nás rutinně testujeme například i slunečnici, dýni, pohanku, meloun, roztestováváme jablka severní a jižní, ale i ořechy – vlašský ořech, pistácie, kešu, para apod.). Senzitivita SPT bývá ale poměrně nízká (50–70 %), nadějně však stoupá při použití nativních potravin (90–95 %), vyhneme se tak firemním standardům, které mají zvláště u rostlinných potravin relativně velmi nízkou stabilitu. Ani specificita SPT nemusí dosahovat požadovaných hodnot, odpovědné jsou četné zkřížené reakce.

Falešnou pozitivitou se tak vyznačují především pyloví alergici, u kterých rostlinné alergeny mohou reagovat s pylovými protilátkami, aniž by byly přítomny pravé potravinové protilátky. SPT by se tak ve sporných případech, kdy nálezy neodpovídají klinice, měly konfrontovat s dalšími vyšetřovacími metodami – viz dále.

Velikost reakce (pupen) je možné měřit ve dvou průměrech – největší (D) a pak průměr na něj kolmý (d), tyto průměry se sečtou a vydělí dvěma (D + d/2). Výsledná reakce v milimetrech je pak srovnána s předpovědní mírou pravděpodobnosti (obvykle 90 či 95 % PPV – positive predictive value), která byla objektivizována expozičními testy v několika otevřených studiích a nedávno i ve studii dvojitě zaslepené – (Tab. 2).(4) A na rozdíl od pupenu velikost vzniklého erytému není vůbec podstatná.

Používání nativních potravin by se v alergologických ambulancích mělo stát rutinou, nikoli výjimkou. Některé trvanlivější potraviny lze uchovávat po určitou dobu v lednici (nastrouhané ořechy), některé přinesou při další návštěvě po domluvě sami pacienti – Obr. 2. Potraviny s tekutou složkou (ovocná šťáva, zeleninová dužina, nápoje) se testují jednoduše, z ostatních je potřeba tekutinu či kašičku vyrobit – pomocí kapky fyziologického roztoku a šikovných rukou sestřiček.

Přínos nativních potravin není jen v přítomnosti všech hlavních i vedlejších alergenů, ale i v přítomnosti přídatných látek (včetně těch s „E“ označením), které také mohou být příčinou – byť vzácně – IgE mediované senzibilizace (siřičitany, přírodní barviva aj.).

Náplasťové testy – atopy patch testy

V posledních letech se objevují příznivé zprávy o využití kožních náplasťových testů (atopy patch test – APT) na zádech s odečítáním po 48 až 72 hodinách. Jde ale vesměs o práce především německých autorů(5, 6, 7) Jde o snahu objektivizovat alergii non-IgE typu, respektive imunopatologickou reakci zprostředkovanou antigen specifickými lymfocyty (IV. typ imunopatologické alergie).

Tento typ testování patřil a dosud dle pojišťovny patří do výhradní kompetence dermatologů (u diagnostiky kontaktní dermatitidy), nicméně první výsledky studií týkajících se diagnostiky non-atopických reakcí (potraviny, ba i vzdušné alergeny) jsou přinejmenším nadějné u atopického ekzému a protein indukovaných gastroenteropatií, zvláště u malých dětí.(6, 7)

Dosud ale chybí jasná evropská standardizace metodiky, zřejmě proto jsou dosažené specificity a senzitivity z jiných světových studií plné rozporuplných údajů. Náplasťové testování k průkazu pozdní přecitlivělosti u PA má tak své zastánce (zmíněná berlínská skupina Humboldtovy university kolem profesora Bodo Niggemanna), jakož i mírně pesimistické odpůrce.

Specifické IgE

Vyšetření specifických protilátek má oproti kožním prick testům rozhodně vyšší senzitivitu, která neklesá pod 90 %, tedy se nemusíme obávat chyb z možné falešné negativity. Nicméně toto nesporné pozitivum není bohužel provázeno věrohodnou specificitou. Ta je opět neuspokojivě nízká, u některých potravin nedosahuje ani 50 %. A také jde o vyšetření nepoměrně dražší. Jedno vyšetření specifických IgE stojí několik set korun, prick test má naproti tomu hodnotu několika desítek korun.

Přesto jsou v posledních letech tato vyšetření hojně indikována a na škodu věci i zbrkle a neuvážlivě hodnocena. Každý pozitivní výsledek bývá často považován za potvrzení reálné alergie, přitom jde o pouhé zjištění senzibilizace. Senzibilizace nemusí mít žádný klinický význam, pozitivita specifických IgE diagnózu nedělá, jen podporuje. A jak praxe ukazuje, při pozitivitě potravinových specifických IgE je korelace se skutečnou PA relativně nízká, u některých diagnóz (atopický ekzém) třeba jen v jedné třetině případů.

Určitým vodítkem pro správné zhodnocení pozitivity specifických IgE by mohly být práce skupiny z Mount Sinai School – New York, USA.(8, 9) a již zmíněné skupiny z Charité-Humboldtovy University Berlin.(10) Tyto týmy definovaly korelaci výše specifických IgE s pravděpodobností opravdové alergie a k definitivním výsledkům použily závěry dvojitě zaslepených expozičních testů (Tab. 3). A za zlomový bod (cut-off nebo-li „decision point“) byla opět nejčastěji stanovena 95% hladina pozitivní předpovědní hodnoty (positive predictive value – PPV).

Rozdíly ve výsledných hodnotách PPV těchto dvou uznávaných škol (a to existují ještě další, např. Garcia-Ara, 2001, Boyano, 2001, Clark, 2003) upozorňují na potřebu neustálého zdokonalování metodiky a standardizace používaných testů.

Je třeba důrazně varovat před diagnostikou pouze podle laboratoře, zvláště u nálezů jen s lehkou odchylkou od normy. Norma se obvykle udává při hladinách IgE do 0,35 MJ/ml. Pomožme si příkladem – v případě základních potravin mohou hodnoty specifických IgE do 3 MJ/ml (třída 2) u dospělých odpovídat pouze 20 % PPV, tedy přeloženo do praxe, jen každý pátý senzibilizovaný ve třídě 2 má i skutečnou alergii. A to je žalostně málo k tomu, abychom na základě pouhé laboratoře rozhodovali o terapeutických dietách, vždyť u 4 z 5 takto vyšetřených dospělých není dieta vůbec indikována.

Ostatní vyšetření – laboratorní i jiné

1. TAB – test aktivace bazofilů. Jde o poměrně nový test, který přispívá k odhalování IgE zprostředkované alergie. Jedná se o test funkční. Není závislý na pouhé vyšší hladině specifických IgE, ale identifikuje chování bazofilů (sérových žírných buněk) v přítomnosti sledovaného alergenu. Díky průtokovému cytometru je odhalena případná aktivita těchto bazofilů (exprese povrchového znaku CD63). Test tedy pomáhá odlišit pouhou senzibilizaci od reálné alergie. Senzitivita i specificita tohoto testu jsou poměrně vysoké.

2. ECP – eozinofilní kationický protein – sérová hladina tohoto cytotoxického proteinu produkovaného eozinofily (resp. eozinofilním zánětem) nemá v diagnostice PA žádný význam

3. Eozinofilie – pro samotnou diagnostiku PA rovněž nemá valný význam, může dokonce dojít k vážným diagnostickým omylům – například záměnou atopie s parazitózou

4. Tryptáza (produkt pojivových mastocytů – žírných buněk) – zajímavé vyšetření, které může jednak bezprostředně po systémové reakci (do 12 hodin) odlišit anafylaktickou reakci od reakce jiné – neanafylaktické a jednak přispět k diagnostice systémové mastocytózy.

5. Biopsie sliznice trávicího traktu s podrobnou histologickou a histochemickou analýzou. Tato metoda, vyžadující úzkou spolupráci s gastroenterology (enterobiopsie, kolonoskopie, ezofagogastroduodenoskopie) má nenahraditelný přínos v diferenciální diagnostice alergie trávicího ústrojí, malabsorbcí, jakož i nespecifických střevních zánětů (infammatory bowel disease – IBD).

6. Prozánětlivé mediátory: hladiny či pouhá přítomnost prozánětlivých cytokinů (sérum, moč, stolice…) – například interleukinů, chemokinů, leukotrienů – by mohly pomoci možná někdy v budoucnu, v rámci sledování laboratorní dynamiky expozičních testů.

Eliminačně-expoziční testy

Diagnostika PA se dnes bez eliminačně-expozičních testů obejde jen stěží. Známe testy otevřené,(11) jednoduše zaslepené a nakonec i dvojitě zaslepené. Za zlatý standard potravinových expozičních testů je celosvětově považována metoda DBPCFC – dvojitě zaslepený placebem kontrolovaný expoziční test, doubleblind placebo-controlled food challenge.(12, 13)

O použití této metody bychom měli uvažovat u: * všech non-IgE očekávaných reakcí,* podezření z IgE reakcí, nálezy specifických IgE a/nebo SPT však nedosahují 95 % PPV ,* IgE reakcí bez ohledu na výši specifických IgE, které ale neodpovídají klinice.

Za klasický příklad DBPCFC nám poslouží nejčastější PA dětského věku – alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM). Mléko je nahrazeno mateřským mlékem (s dietou matky), popřípadě dietou se speciálními mléky s vysokou hydrolýzou (extensively hydrolysed formula, eHF) nebo aminokyselinovým preparátem (amino acid-based formula, AAF).

Řídíme se potřebami kalendářního věku a snášenlivostí náhradní výživy. Po důsledné a dostatečně dlouhé eliminaci (k ústupu obtíží někdy stačí několik dní, někdy nestačí ani několik týdnů a v případě jiné diagnózy nemusí pochopitelně sledované příznaky ustoupit vůbec) přistoupíme k expozici. Za časový standard eliminace se všeobecně považují 2–4 týdny.

Expozice kojenců i starších dětí kravským mlékem se na rozdíl od jiných potravin pyšní svou pevnou metodologií, bez větších nejasností v provedení a konec konců i v interpretaci. Nejrozšířenější je test podle finských autorů.(14) Při této zaslepené expozici je placebem AAF (30 g ve 180 ml vody). Testovaným vzorkem je mléko připravené z 20 g AAF a z 10 g zkoušeného nativního mléka bez laktózy (ve stejném množství vody – 180 ml) – Tab. 4.

Tento postup je zvolen pro pachové i chuťové zachování podobnosti vzorků. Během prvních hodin testu je dítě i s matkou pod dohledem lékaře, následující dny rodiče podávají plné dávky zkoušeného mléka a sledují skóre příznaků (stav kůže, zvracení, stolice, chování, respirace aj.). Osmý a čtrnáctý den je nutné hodnocení lékařem.

Zvláštní pauza se mezi placebem a zkoušeným vzorkem (nebo mezi zkoušeným vzorkem a placebem) nedělá. Zahájení placebem či naopak je v principu naprosto náhodné, zásadně s dodržením pravidla zaslepení před dítětem (resp. před rodičem), ale i ošetřujícím lékařem. Pravý obsah předem připraveného mléčného nápoje je znám jen třetí osobě (například dietní sestra).

Jak již bylo řečeno, DBPCFC jsou nenahraditelným pomocníkem nejen v jakýchkoli nejasných případech, ale především u suspekce z non-IgE alergie IV. typu(15, 16, 17) Při podezření na nemléčný spouštěč obtíží je třeba určité improvizace. Podávání jiných potravin (mouky, rýže, bílku, sóji, ryb, ořechů, ovoce apod.) by se mělo řídit především zásadou opatrného zvyšování dávky.(18)

Úvodní prahová dávka je předmětem neustálých diskusí,(19, 20, 21) často se musíme spolehnout na vlastní cit v kontextu anamnestických, a tím i očekávaných reakcí. Řídíme se především rizikem časné reakce, u předpokládané IgE mediované reakce budeme v úvodní dávce pochopitelně obezřetnější – řádově jen několik mikrogramů (mikro g) zkoušené bílkoviny.

Vždy je nutno orientačně znát, jaké procento zkoušené bílkoviny očekáváme v kompletní potravině, exponuje se totiž obvykle potravinou jako celkem (ořech jako takový, mléko, jablečná dužina, bílá mouka) a ne samotnou bílkovinou, to by bylo technologicky přece jen velmi nákladné a vlastně nereálné. Například u mléka můžeme začít 0,1 ml (2 kapky) a u oříšků 0,1 mg (sotva viditelný drobeček).

V drtivé většině DBPCFC testů však půjde o potvrzení či vyloučení pozdních alergických mechanismů (non-IgE reakce), kde se náhlé reakce obávat nemusíme; v těchto případech by mohly a měly platit následující zásady:

* u předpokládaných pozdních reakcí, kdy vychází negativní SPT i specifické IgE (některé ekzémy, gastroenteritidy, enteropatie, chronická obstrukce aj.), začínáme dávkou relativně vyšší, a to kolem 100 mg až 500 miligramů nativní potraviny

* od zahájení každou následující dávku minimálně zdvojnásobit (1, 2, 4, 8, 16…), může se ale použít i metoda logaritmického zvyšování (1, 10, 100, 1000, 10000…)

* kumulativní (celková) dávka potraviny nepřesáhne u ořechů 20 gramů (arašíd, lískový ořech), u vejce to odpovídá jednomu vajíčku, u ovoce asi 150 g celého ovoce (jablko, broskev), u mléka půjde přibližně o 200 ml a u ryby počítejme s celkovou spotřebou 100 g vařeného bílého masa (kapr, treska) atd.

* použít se mohou potraviny čerstvé, syrové, ale i tepelně upravené či dokonce lyofilizované (pak je potřeba odečíst z hmotnosti čerstvé potraviny předpokládané vodní ztráty a tomu přizpůsobit úvodní dávku)

* k zaslepení se používají například maskovací kapsle (trvanlivá či lyofilizovaná potravina), ale i čokoláda (na našem pracovišti), peprmintový olej, koláčky, sušenky, salsa, džus a mnoho dalších více či méně úspěšných úprav

* intervaly mezi prvními dávkami: 20–30 minut

* po páté až sedmé dávce (tedy přibližně po 3–4 hodinách) je možno pacienta propustit domů a v následujících dnech povolit běžné denní dávky zkoušené potraviny, zapisovat symptomy (stav kůže, stav respirace, břišní dyskomfort, počet a charakter stolic, poruchy chování zvláště u dětí apod.)

* během testu nepřidávat jinou nevyzkoušenou potravinu

* během testu nepodávat antialergické léky (antihistaminika, kortikosteroidy aj.) a nutně se vyhnout kofaktorům (alkohol, káva, léky včetně salicylátů aj.)

* délka testu je limitována očekáváním, pro které expozici provádíme. Obvykle postačí 1 týden, za přítomnosti pravých non-IgE mechanismů je exacerbace alergického zánětu (kůže, sliznice) v této době více než pravděpodobná.

Souhrn

Vyšetřovací program v případě podezření z PA je nesmírně důležitý, byť časově i finančně značně náročný. Jen tak se vyhneme špatným úsudkům a z toho plynoucím chybně indikovaným dietám. Mnohé nepovedené kazuistiky reálného života budiž nám varováním i inspirativním zdrojem.

MUDr. Martin FuchsFakultní nemocnice Na Bulovce, Praha, Pediatrické odděleníe-mail: mfuchs@centrum.cz

U PA jsou za relevantní anamnestické údaje považovány:

* atopická a alergická (včetně non-IgE) anamnéza osobní a rodinná* jasná a nezpochybnitelná souvislost obtíží s konkrétní potravinou, a to opakovaně * tato souvislost by měla mít odpozorovatelnou časovou souvislost; v případě IgE zprostředkované alergie očekáváme reakce nejpozději do 2 hodin po požití (obvykle mnohem dříve), v případě non-IgE mohou první projevy možná překvapivě propuknout již třetí hodinu po expozici (aktivace zánětu střevních sliznic – nauzea, bolesti, meteorismus, průjem, aktivace zánětu v kůži – exploze ekzému, aktivace zánětu dýchacích cest – ucpání nosu a bronchiální obstrukce), na druhé straně odstup nepřekračuje – až na výjimky – 24 až 72 hodin

* obtíže v souvislosti s potravinou mají charakter typický pro vyplavení časných prozánětlivých mediátorů z nekontrolované degranulace žírných buněk: * vazodilatace – překrvení – zčervenání * zvýšení cévní permeability – angioedém – urtikariální (bledé) pomfy * svědění (histamin, neuromediátory), méně bolest * zvýšená slizniční sekrece (spojivky, respirace, gastrointestinální trakt) * kontrakce hladké svaloviny – bronchospazmus – astma – ale i zvýšení střevní peristaltiky * obtíže mají příčinný vztah určité potraviny s aktivitou pozdních prozánětlivých mediátorů (leukotrieny, proteázy aj.) a imunokompetentních buněk (lymfocytů, eozinofilů) * exacerbace či zhoršení ekzému * zhoršení až zakonzervování astmatu (ireverzibilní obstrukce, hlenová produkce, edém) * návrat či zhoršení (eozinofilního) zánětu kdekoli v průběhu trávicího ústrojí * obtíže obvykle ustupují až po kompletní eliminaci, pouhé omezení – až na výjimky – většinou k ústupu obtíží nestačí * uvedené potraviny mají logickou alergenní povahu (přítomnost panalergenů, resp. spektrum potravinových spouštěčů zapadá do tabulek o zkřížených reakcích) * u malých dětí komplexním vyšetřením nevysvětlitelné neprospívání, nechutenství a neklid * krev ve stolici makroi mikroskopická (okultní krvácení) s vyloučením infekce, polypů, ektopie, nespecifických střevních zánětů a pochopitelně i onkologické etiologie a naopak charakter PA zpochybňující mají tyto údaje

* barvitost (až polyvalentnost) stesků, převaha autonomních „vegetativních“ obtíží (návaly, pocení, úlevová poloha, úlevové zvracení, úlevová defekace, u starších poruchy chování, poruchy soustředění, poruchy spánku aj.) * přílišná rozmanitost příčinných potravin bez vysvětlitelné alergenní souvislosti (nepřítomnost fenoménu zkřížené alergie) * obtíže vyvolává jen větší množství potravin * efekt nemedicínských postupů – včetně těch alternativních -bez řádné eliminační diety * eliminační dieta nepomáhá, a to ani v případě, má-li objektivně imunologický důvod (průkaz vyšších specifických imunoglobulinů) * monotematičnost trávicích obtíží, které nebyly a nejsou provázeny kožními, respiračními či kardiovaskulárními symptomy * abúzus histaminoliberačních a nakonec i kofaktorových potravin a farmak