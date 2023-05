Parametry

Vhodná pro: muž/žena

Věková kategorie: 20 až 30 / 30 až 45 / 45 až 65 / 65 a více

Zhubnutí za měsíc: 6–9 kg za první měsíc

Cvičení k dietě: nikdy

Princip diety

Doktor Pierre Dukan je autorem diety, která redukuje konzumaci potravin s vysokým obsahem cukru. Do jídelníčku jsou zařazeny výhradně bílkovinové potraviny, ale v pozdější fázi Dukanova dieta povoluje také některé zakázané potraviny. Dukanova dieta je rozdělena do čtyř fází – útočná, rovnoměrná ztráta, upevňující a fáze definitivní stabilizace.

Délka útočné fáze se odvíjí od hmotnosti, jíž se chcete zbavit. Chcete-li zhubnout méně než 5 kg, fázi budete dodržovat 2 dny. Je-li rozmezí od 5 kg do 10 kg, fáze trvá 3 dny. Pokud chcete shodit do 20 kg, musíte fázi dodržet 5 dní a nad 20 kg je nezbytné ve fázi vytrvat 7 dní. Pamatujte však, že první fáze by neměla trvat déle než 10 dní.

Druhá fáze rovnoměrné ztráty je rozdělena ještě dále na dvě podfáze – čistě bílkovinovou a bílkovinovo-zeleninovou. Tyto podfáze se střídají a každou musíte dodržet minimálně pět až sedm dní.

Jakmile dosáhnete vysněné hmotnosti, přecházíte do upevňující fáze, která je pro tělo velmi důležitá. Pokud byste se totiž vrátili k původním stravovacím návykům, ztracené kilogramy byste ihned nabrali zpět. Za každý shozený 1 kg musíte ve fázi stabilizace setrvat 10 dní. Pokud jste tedy zhubli 5 kg, musíte být ve třetí fázi 50 dní. Každý týden ještě navíc musíte absolvovat jeden čistě bílkovinový den.

A poslední fáze povoluje vše, ale má jednu podmínku. Musíte jednou týdně absolvovat čistě bílkovinový den.

Co jíst při dietě?

První fáze povoluje libové telecí a hovězí maso, libovou drůbež a ryby. Maso buď grilujte, vařte na vodě, nebo pečte. Povolena jsou také vejce. Budete-li konzumovat pouze bílek, nejste omezeni množstvím. Jestliže budete jíst směs bílků se žloutky, jsou povolena pouze 4 vejce týdně. Denně vypijte dva litry vody.

Druhá fáze povoluje chřest, rajčata, cibule, kedlubna, sója, lilek, ředkvičky, okurky, brokolici, špenát, houby, celer, pórek, zelí, fenykl, papriku, mrkev a baklažán.

Třetí fáze povoluje denně jedno ovoce, dva krajíce celozrnného chleba a 40 g sýrů. Dvakrát do týdne můžete sníst také jídlo se škrobem, ale maximálně 200 g, a to konkrétně těstoviny, čočku, kuskus, rýži a brambory.

V poslední fázi máte povoleno vše.

Co nejíst?

V první a druhé fázi nesmíte jíst brambory, rýži, těstoviny, kaše, sladkosti, moučné výrobky, vepřové maso, kachnu, husu, alkohol, zelenina (kromě povolené zeleniny z druhé fáze), džemy, ovoce a ovocné šťávy.

Ukázkový jídelníček

Ukázka 1. fáze:

Snídaně: omeleta

Oběd: karbanátky z drůbežího masa

Svačina: tvarohový koláč

Večeře: dukanova houska s tuňákem

Praktický tip

Pokud s držením nějaké diety nemáte příliš velké zkušenosti, může být Dukanova dieta správnou volbou. Stačí, když se pouze budete držet výše uvedených doporučení.