Výsledný záznam se nazývá elektroencefalogram. Křivka je složena z vln různé amplitudy a různého trvání. U vln hodnotíme frekvenci a amplitudu. Podle frekvence dělíme rytmy do čtyř frekvenčních pásem: alfa rytmus 8–13 Hz v jedné sekundě, beta rytmus frekvence vyšší než 13 Hz, theta rytmus 4–7 Hz, delta rytmus má frekvenci nižší než 4 Hz, v bdělém stavu je hrubě patologickým nálezem. Rozborem této křivky se zabývá lékař neurolog, který je v tomto oboru odborně vyškolen.

Technické provedení

Běžný elektroencefalografi cký záznam trvá dvacet minut. Je to pouze malý vzorek činnosti mozku v čase. Tak jak se mění aktivita mozku během dne, mění se i elektroencefalografi cký záznam. Jiný obraz se vyskytuje v bdělém stavu, jiný při povrchním a jiný při hlubokém spánku.

Elektroencefalografi cké vyšetření se provádí v elektroencefalografi cké laboratoři. Laboratoř je elektricky odstíněna kovovou mřížkou ve zdech, podlaze i stropu. Vyšetřovací lůžko je umístěno v dostatečné vzdálenosti od elektrických zdrojů.

Samotné vyšetření

Pacient při vyšetření v klidu leží nebo sedí v křesle a relaxuje se zavřenýma očima. Každý pohyb doprovází zvýšení elektrické aktivity svalů, a tak se také pohyb očními víčky projeví v elektroencefalografi ckém záznamu a může znesnadnit jeho správné vyhodnocení. Před vyšetřením je třeba umýt si vlasy šamponem, nepoužívat lak ani tužidlo do vlasů. Je samozřejmé se najíst a vzít si obvyklé léky. Na začátku vyšetření si speciálně vyškolená elektroencefalografi cká laborantka zaznamená některé důležité údaje, které mohou být významné pro hodnocení vyšetření (jaké léky užíváte, jaká byla kvalita spánku, případně kdy byl poslední záchvat). Poté na hlavu nasadíme elektroencefalografi ckou čepici. Kontakt elektrod s povrchem hlavy je zajištěn pomocí vodivého gelu. Ten se pod elektrody vstřikuje pomocí speciální tupé jehly. Někdy je třeba očistit a odmastit kůži pod elektrodou.

Během vyšetření je pacient několikrát požádán o otevření a zavření očí. Také prohloubeně dýchá nosem nebo ústy (tzv. hyperventilace). Při vyšetření používáme blikající světlo před obličejem pacienta (tzv. fotostimulace). V některých případech lékař požádá o omezení spánku před vyšetřením – jedná se o EEG po spánkové deprivaci. Nevyspání je nepříjemné a zaznamená se elektrická aktivita během spánkových stadií.

Během usínání a povrchních stadií spánku se objevují častěji epileptické vzorce. Záznam trvá čtyřicet minut a je natočen po celonočním bdění. Vyšetřovaný je opakovaně buzen. Závěrem lze napsat, že elektroencefalografi cké vyšetření je zcela bezbolestné, pouze očištění kůže pod elektrodami a umístění vodivého gelu je nepříjemné.

Elektroencefalografické vyšetření v praxi

Elektroencefalografi cké vyšetření se používá při diagnostice záchvatových onemocnění, zejména při epilepsii, při poruchách vědomí, u kolapsových stavů, u traumat mozkových (komoce, kontuze mozku), u metabolických a toxických postiženích mozku, u cévních mozkových příhod, mozkových nádorů, zánětlivých onemocnění (meningitidy, encefalitidy). Rovněž se elektroencefalografi cké vyšetření využívá v psychiatrii, neurochirurgii a cévní chirurgii.

SOUHRN

Elektroencefalografické vyšetření snímá elektrické potenciály z mozkové kůry. Vyšetření má základní význam při diagnostice epilepsie a jiných záchvatových chorob.

SUMMARY

Electroencephalography is a record of electric activity of brain core. The examination is very important in diagnostics of epilepsy and other seizure disorders.

O autorovi: Ivana Hralová Renáta Pavelková, EEG laboratoř – sestra v úseku práce elektrodiagnostika nervového systému EEG/EP, NsP Havířov (bbednarova@cmail.cz)