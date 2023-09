Klíčová slova

srdeční selhání • inhibitory ACE • AII antagonisté • beta-blokátory • blokátory aldosteronu • diuretika • nefarmakologická léčba

Chronické srdeční selhání (CHSS) se v evropských zemích vyskytuje u 0,4–2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Na základě výsledků průzkumu EUROHEART Survey je pro východní Evropu udávána prevalence 1,3 %.(1) Zlepšená léčba akutních stavů (hlavně akutního infarktu myokardu) umožňuje, aby více nemocných dospělo do chronického srdečního selhání. Onemocnění má špatnou prognózu, diagnostika i léčba jsou náročné, a to nejen medicínsky, ale i ekonomicky. Přístup k nemocnému se srdeční insuficiencí se během posledního desetiletí výrazně změnil.

Současná terapie je zaměřena nejen na ovlivnění symptomů, ale především na ovlivnění výskytu a progrese srdečního selhání a na snížení úmrtnosti. Společně se o zlepšení a prodloužení života snaží neustále se vylepšující farmakoterapie a velmi rychle postupující nefarmakologická léčba, především resynchronizační terapie a implantabilní kardiovertery. Nejčastější příčinou chronického srdečního selhání u nás je ischemická choroba srdeční (ICHS), často ve spojení s hypertenzí (7080 %), a to obzvláště ve starším věku. Na druhém místě stojí dilatační kardiomyopatie (10–20 %), ostatní choroby jsou méně časté.

Srdeční selhání je syndromem a je třeba vždy stanovit základní diagnózu, která k tomuto stavu vedla. Pokud není možná léčba kauzální – revaskularizace u ICHS a korekce vady u chlopňových vad – jsou základní principy léčby stejné, bez ohledu na etiologii, a liší se spíše podle tíže onemocnění (diastolické vs. systolické selhání, akutní vs. chronické selhání, mírné vs. terminální) a podle doprovodné doporučované medikace (antiagregace, statiny atd.).(2, 3, 4) Základem léčby chronického srdečního selhání, lehkého i těžkého, je blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) a systému sympatického.





Toho dosahujeme 4 lékovými skupinami:• inhibitory ACE (ACE-I),• AII antagonisté (ARB nebo AIIA),• blokátory aldosteronu (BRA),• beta-blokátory (BB).

Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE-I)

Inhibitory ACE nepochybně představují největší pokrok v léčbě chronického srdečního selhání v posledním desetiletí. Jsou dnes při chronickém srdečním selhání i při asymptomatické systolické dysfunkci levé komory léky první volby. Pro málokterou skupinu léků existují tak jednoznačné a přesvědčivé důkazy prospěšnosti jako pro inhibitory ACE v léčbě srdečního selhání. Metaanalýza klinických studií ukázala, že průměrný pokles mortality je o 23 % a součtu mortality a morbidity (vyjádřené počtem hospitalizací) dokonce o 35 %.

Vyjádříme-li to jinak, pak léčením 1000 nemocných se srdečním selháním inhibitory ACE po dobu jednoho roku se zabrání 13 úmrtím, 65 hospitalizacím pro zhoršení srdečního selhání a 99 hospitalizacím z jakéhokoliv důvodu. Na našem trhu je k dispozici řada inhibitorů ACE, lišících se především farmakokinetickými vlastnostmi. Tak např. kaptopril má krátkodobý účinek a je třeba ho podávat 3krát denně, enalapril se podává 2krát denně, ostatní se podávají většinou 1krát denně. Rozdíly v jejich účincích a ve výskytu nežádoucích účinků jsou však nepodstatné.

Vzhledem k individuální hypotenzní odpovědi nemocných a možnému zhoršení renálních funkcí (zejména u starších nemocných s preexistující chronickou renální insuficiencí) je nutné léčbu zahajovat malou, tzv. úvodní dávkou, a dávku postupně zvyšovat až do maximální tolerované (doporučená – cílová dávka).

Přehled u nás dostupných inhibitorů ACE a jejich doporučené dávkování při chronickém srdečním selhání jsou uvedeny v Tab. 1 (uvedeny jsou pouze ty, které mají mortalitní data z velkých klinických studií u srdečního selhání či ICHS).(5, 6, 7) Doporučujeme podávat inhibitory ACE, které se dávkují 1krát denně.

Inhibitory ACE jsou indikovány u každého nemocného se symptomatickým CHSS, které vzniklo na podkladě systolické dysfunkce levé komory, pokud pacient nemá kontraindikace nebo pokud je netoleruje. Samozřejmě by jimi měli být léčeni všichni nemocní, kteří užívají diuretika. U nemocných s asymptomatickou systolickou dysfunkcí levé komory zmenšují pravděpodobnost rozvoje srdečního selhání. Při středně těžkém a těžkém CHSS výrazně zmenšují potíže nemocných, zvyšují jejich toleranci zátěže, snižují počet nutných hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání či z jiných kardiovaskulárních důvodů a významně snižují mortalitu.

Inhibitory ACE jsou dobře snášeny. Nežádoucí účinky nejsou, s výjimkou hypotenze a dráždivého kašle, časté. Patří k nim zhoršení renální insuficience, častější u starých lidí, kožní vyrážky, angioneurotický edém, poruchy chuti, vzácně leukopenie a glomerulopatie s proteinurií.

Nebezpečná může být kombinace s kalium šetřícími diuretiky (vyjma malých dávek spironolaktonu) nebo pokračující suplementace kalia při současné diuretické léčbě pro možný vznik hyperkalémie. Kontraindikacemi jejich podání je těžší renální insuficience (ve většině klinických studií byla hladina kreatininu >180 mikromol/l vylučovacím kritériem, dnes je za kontraindikaci považována hladina kreatininu > 259 mikromol/l), hyponatrémie nebo hypovolémie.

Absolutní kontraindikací je oboustranná stenóza renálních tepen a výskyt angioneurotického edému v anamnéze. Úporný dráždivý kašel se objevuje u 5–10 % nemocných a obvykle vede k nutnosti vysazení inhibitoru ACE. Změna preparátu za jiný obvykle nepomůže, někdy kašel vymizí po snížení dávky. Dnes je suchý kašel indikací k záměně ACE-I za AII antagonisty. Tab. 2 ukazuje postup při zahájení léčby inhibitory ACE (podle doporučení Evropské kardiologické společnosti, 2005).(3)

AII antagonisté (blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II)

Blokáda renin-angiotenzinového systému inhibitory ACE má několik limitací. Především je to častý výskyt suchého dráždivého kašle jako důsledek zpomalené degradace bradykininu, další nevýhodou je možná aktivace non-ACE cest konverze angiotenzinu I na angiotenzin II (chymázová cesta a další), což vede k poklesu účinku ACE-I. Tyto cesty jsou aktivovány především při dlouhodobém podávání ACE-I. Navíc inhibitory ACE blokují aktivitu především plazmatického ACE, mnohem méně již tkáňového ACE. V poslední době se dále zdůrazňuje význam jednotlivých receptorů pro angiotenzin II.

První klinické studie s AII blokátory (ARB či AIIA) u chronického srdečního selhání prokázaly zlepšení hemodynamických parametrů a zlepšení tolerance zátěže. Další studie prokázaly srovnatelný efekt AIIA na mortalitu a morbiditu nemocných jako ACE-I. Přidání AIIA k ACE-I již k dalšímu snížení mortality nevedlo.

Dosavadní poznatky o blokátorech receptoru 1 pro angiotenzin II u srdečního selhání a po infarktu myokardu můžeme shrnout:

• Indikace AIIA jsou shodné s indikacemi pro ACE-I.• Nemáme důkaz, že AIIA jsou lepší než ACE-I, proto lékem volby u srdečního selhání jsou jen při intoleranci ACE-I (studie ELITE II, VALIANT, OPTIMAAL).(8)• Výhody kombinační léčby ACE-I a AIIA na úmrtnost nebyly potvrzeny (studie VALIANT a VAL HEFT).(8) Kombinační léčba by u nemocných tolerujících současnou blokádu ACE-I + AIIA + beta-blokátor mohla vést ke snížení morbidity – počtu hospitalizací (studie CHARM-Added).(9, 10)

Doporučené dávky ukazuje Tab. 3.

Beta-blokátory

Na základě výsledků klinických studií US Carvedilol Trials, CIBIS II, MERIT-HF, COPERNICUS, CAPRICORN a SENIORS se beta-blokátory (BB) staly součástí standardní léčby chronického srdečního selhání. Příznivě ovlivňují klinický stav nemocných, zmenšují jejich morbiditu a hlavně snižují mortalitu o 34 %, což představuje zabránění jednoho úmrtí na 25 nemocných léčených po dobu jednoho roku.

Takřka 70 % všech úmrtí, kterým beta-blokátory zabrání, představuje náhlá srdeční smrt. Ovlivnění mortality beta-blokátory je aditivní k účinkům inhibitorů ACE. Nejde tedy o konkurenční skupiny léků, optimální je jejich kombinace. Příznivý účinek beta-blokátorů je vysvětlován především snížením napětí sympatoadrenálního systému, snížením srdeční frekvence, prodloužením diastolické periody a účinkem antiarytmickým.

Léčba beta-blokátory by měla být u těžšího srdečního selhání zahájena a vedena pod dohledem zkušeného kardiologa. Zhruba u 25 % nemocných totiž dochází v prvních týdnech k přechodnému hemodynamickému a symptomatickému zhoršení. Může se zhoršit dušnost, otoky, výkonnost nemocného apod., na to je třeba reagovat úpravou medikace, např. zintenzívněním diuretické léčby.

Léčba se musí zahajovat u klinicky stabilizovaného nemocného velmi nízkými dávkami, a dávka se pak zvolna a opatrně titruje, obvykle tak, že se zdvojnásobuje každé dva týdny až do dosažení cílové udržovací dávky. Doporučené počáteční a cílové dávky beta-blokátorů při srdečním selhání jsou uvedeny v Tab. 4 (Pozn.: neretardovaný metoprolol tartar na základě studie COMET do léčby srdečního selhání nepatří!).(11)

Léčba beta-blokátory je indikována u nemocných ve funkční třídě NYHA II-IV a u asymptomatické komorové dysfunkce po prodělaném infarktu myokardu, u kterých jsou standardní součástí sekundární prevence. Kontraindikacemi beta-blokátorů jsou bradykardie menší nebo rovno 50/min, hypotenze se systolickým tlakem menší nebo rovno 90 mmHg a asthma bronchiale. Diabetes mellitus kontraindikací není!

Doporučení pro zahájení léčby beta-blokátory ukazuje Tab. 5. Dnes není jasné, zda léčba srdečního selhání má být zahájena blokátorem RAAS (ACE-I nebo AIIA), nebo beta-blokátorem.

Na základě výsledků studie CIBIS III je ponecháno rozhodnutí na lékaři, který léčí konkrétního nemocného. Jisté je, že pokud nemocný léčbu toleruje, měl by mít po určité době oba typy blokády; kombinace blokády RAAS a beta-blokády je dnes upřednostňována před titrací jedné lékové skupiny do maxima, i když důkazy z velkých klinických studií o správnosti tohoto postupu nejsou.

Blokátory aldosteronu (blokátory receptoru pro aldosteron)

V současnosti zažívají renesanci v léčbě srdečního selhání blokátory receptoru pro aldosteron (BRA) – spironolakton a novější eplerenon. Přidání malé dávky spironolaktonu (25–50 mg denně) ke standardní léčbě (inhibitor ACE + kličkové diuretikum + event. digoxin) vede k poklesu mortality nemocných s těžkým srdečním selháním o 27 % (studie RALES). Spironolakton je dobře snášen, nejčastějším nežádoucím účinkem je gynekomastie u 10 % mužů, významná hyperkalémie je vzácností.

Možných vysvětlení tohoto příznivého efektu je několik. Aldosteron hraje v patofyziologii srdečního selhání daleko významnější úlohu jako promotér myokardiální fibrózy, než se předpokládalo. Inhibitory ACE neblokují úplně syntézu aldosteronu, která je stimulována kromě angiotenzinu II také jinými faktory, např. zvýšenou sympatickou stimulací nebo plazmatickou hladinou draslíkových iontů.

Do klinického zkoušení se dostal nový přípravek eplerenon, který je specifickým blokátorem receptorů pro aldosteron a jehož antiandrogenní účinek je zanedbatelný. Eplerenon má prkázaný efekt na snížení celkové mortality i kardiovaskulárních úmrtí a hospitalizací (studie EPHESUS) u pacientů se systolickým srdečním selháním (EF Diuretika představují symptomatický základ léčby nemocného s městnáním v plicním nebo systémovém oběhu, ovšem v kombinaci s inhibitorem ACE a beta-blokátorem. Diuretika nepodáváme u nemocných asymptomatických, bez otoků a bez dušnosti. Při mírném stupni selhání jsou lékem volby thiazidová diuretika, při těžším stupni diuretika kličková (u nás nejčastěji furosemid).

Při nedostatečné odpovědi lze léky z těchto skupin kombinovat. Diuretika jako léky plicního městnání nebo periferních otoků s ústupem dušnosti a zvýšením tolerance zátěže jsou indikována jednoznačně. Diuretika však nemají dvojitě slepou, mortalitní studii, jsou podávána ve většině případů v kombinaci s léky ovlivňujícími renin-angiotenzinový systém a beta-blokátory. U těžkých forem srdečního selhání je výhodná kombinace kličkových a thiazidových diuretik. Dávkování diuretik je uvedeno v Tab. 7. Systolická dysfunkce

O léčbě systolického srdečního selhání jsou popsány stohy papírů, napsány tisíce článků a stovky knih. Existují americká, evropská i česká doporučení pro léčbu systolického srdečního selhání a všechna se shodují, že základem léčby je kombinace inhibitoru ACE a beta-blokátoru, v případě intolerance ACE-I podáváme kombinaci AII antagonista a beta-blokátor.(3, 4) K této dvojkombinaci přidáváme blokátor aldosteronu.

Diuretika indikujeme podle obtíží nemocného, při fibrilaci síní podáváme digoxin. Pacienti s ischemickou etiologií by měli užívat kyselinu acetylsalicylovou a statiny, přesné indikace má antikoagulační léčba. Doporučení pro léčbu systolického srdečního selhání ukazuje Tab. 8.(3, 4)

Diastolická dysfunkce

O léčbě diastolického srdečního selhání bylo až do konce 20. století napsáno jen minimum článků a léčba byla pouze empirická.(13, 14, 15) V prvních letech 21. století začaly probíhat první větší – mortalitní studie a výsledky prvních dvou jsou již známy (SENIORS s nebivololem, PEP CHF s perindoprilem a CHARM s kandesartanem) a další budou ukončeny v nejbližších 2–3 letech.(7, 16, 17) Doporučení pro léčbu diastolického srdečního selhání ukazuje Tab. 9.(13, 14, 15, 16, 18)

Závěr

Ve farmakologické léčbě chronického srdečního selhání se v příštích deseti letech neočekávají zásadní novinky. Zpočátku slibné blokátory endotelinových receptorů, blokátory reninu, tzv. duální inhibitory, a další spíše zklamaly a žádná zcela nová léková skupina není dále než ve druhé fázi klinického zkoušení.

V běhu jsou některé studie srovnávající ACE-I a ARB (ON TARGET), význam hypolipidemické léčby (CORONA), význam léčby anémie (AMGEN) a další.

Mnoho diskusí se vede o antiagregační a antikoagulační léčbě, ale ani zde není jasná shoda a jasné doporučení, a poslední ukončené práce neprokázaly prospěch této léčby, ale ani neukázaly, že by škodila.(19) Začátek 21. století je spíše ovlivněn razantním nástupem nefarmakologické léčby chronického srdečního selhání.

Resynchronizační léčba biventrikulární stimulací má již jasné důkazy o prodloužení a zkvalitnění života nemocných ve funkční třídě NYHA III a IV(20) a implantace kardioverterů-defibrilátorů významně oddálí náhlou smrt, což má obrovský význam především pro nemocné NYHA II či s asymptomatickou dysfunkcí levé komory po infarktu myokardu.(9)

1Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.e-mail: jspinar@fnbrno.cz2prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.1FN Brno, Interní kardiologická klinika2FN u svaté Anny, I. interní kardioangiologická klinika

