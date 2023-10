Fibrilace síní a cévní mozková příhoda

Ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní mají ve srovnání ostatními subtypy iktů nejtěžší vstupní neurologický deficit, nejvyšší 90denní mortalitu a nejhorší výsledný stav pacientů. Zhruba 70 % všech ischemických cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní je způsobeno kardioembolizačním mechanismem. Diagnostiku etiologie ischemické cévní mozkové příhody nelze provést pouze na základě klinického vyšetření.

V článku jsou diskutovány specifické otázky diagnostiky ischemické cévní mozkové příhody u těchto pacientů – délka monitorace rytmu, využití biomarkerů (D-dimer, BNP) a transkraniální dopplerovské sonografie. Nejpřínosnější strategií v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní je antikoagulační léčba, její rizika jsou však nejvýznamnější právě pro pacienty po mozkové příhodě. Dále jsou diskutovány doplňující parametry umožňující zpřesnit základní odhad rizika krvácivých komplikací (např. využitím HAS-BLED skóre), jako jsou cerebrální mikrohemoragie nebo farmakogenetika warfarinu a otázka časování zahájení antikoagulace po iktu.

Summary

Tomek, A. Atrial fibrillation and stroke





Atrial fibrillation is the cause of every second cardioembolic stroke and is responsible for approximately 10 to 15% of all ischemic strokes. Almost 40% of strokes in the age group above years are caused by atrial fibrillation and will become even more serious health burden with projected population aging. The cardioembolic strokes compared to the other stroke subtypes are the most serious – with the most severe neurologic deficit on admission, the highest 90 days mortality and the worst clinical outcome. About 70% of strokes in atrial fibrillation patients are caused by cardioembolic mechanism. This article provides the reader with an overview of perspective diagnostic methods in stroke patients with atrial fibrillation -duration of ECG monitoring, biomarkers (D-dimer, BNP) and transcranial doppler sonography. The most effective strategy in the secondary prevention of cardioembolic stroke is anticoagulation despite the higher risk of intracranial bleeding. Additional clinical parameters suitable for further bleeding risk assessment, such as cerebral microbleeds and warfarin pharmacogenetics, that could complement HAS-BLED score and timing of anticoagulation initiation are discussed.

Epidemiologie

Cévní mozková příhoda ischemická (iCMP) zůstává devastujícím onemocnění i přes maximální úsilí současné medicíny. Naopak je v civilizovaných zemích oproti ischemické chorobě srdeční a infarktu myokardu na postupu a drží smutné třetí místo mezi příčinami úmrtí. V roce 2009 bylo podle dat Ústavu zdravotnických dat a statistiky ČR (ÚZIS ČR 2011) v ČR hospitalizováno 57 713 osob pro cévní onemocnění mozku (I60-I69). Celkem na tuto diagnózu zemřelo 12 192 osob. Do dalšího sledování bylo v roce 2009 nově zařazeno 25 736 pacientů po prodělané CMP v různém stupni samostatnosti, pro srovnání ve stejném roce to bylo 14 658 pacientů po prodělaném akutním infarktu myokardu (ÚZIS ČR 2011).

Embolizace do mozkových tepen z kardiálního zdroje je rozeznávána jako jedna z nejčastějších příčin CMP již od 19. století. A právě srdeční arytmie – fibrilace (FS) nebo flutter síSouhrn- je nejčastější příčinou kardiogenní embolizace, zhruba 50 % všech kardioembolických iCMP je způsobeno fibrilací síní. Navíc demografický vývoj populace – zvyšování počtu starších osob při narůstající prevalenci FS s vyšším věkem – způsobuje trvale nárůst počtu kardioembolických iCMP způsobených FS. Epidemiologické studie publikované mezi lety 1988 až 1994 uváděly zhruba 20% zastoupení (17–28 %) ve srovnání s pozdějšími studiemi – mezi lety 1995 až 2001, které již uvádí cca 25 % (16–38 %) všech iCMP jako kardioembolické.(1)

Detailní pohled na zastoupení jednotlivých etiologických podtypů iCMP nám potvrdí tento trend. U pacientů starších 80 let je udáváno zastoupení kardioembolické iCMP až 40 %, z toho 60 % těchto pacientů mělo potvrzenou FS.(2) A naopak mezi pacienty do 50 let věku tvoří kardioembolické iCMP jen 20 % všech iktů.(3) Z výše uvedených dat můžeme aproximovat, že v ČR každoročně prodělá asi 10 000 až 15 000 pacientů kardioembolickou iCMP, tedy zhruba 5000 až 7500 pacientů jako následek FS. Při současné predikci vývoje stárnutí populace lze předpokládat až 2,5násobný nárůst kardioembolické iCMP způsobené FS kolem roku 2050.

Klinický obraz

Pouze podle klinických projevů nelze spolehlivě odlišit ani mezi ischemickými a hemoragickými CMP, natož mezi jednotlivými etiologickými subtypy ischemické CMP; vždy je nutné použití zobrazovacích metod (CT, MR). Nicméně lze pozorovat určité společné rysy kardioembolických CMP, které vycházejí z jejich etiologie – relativně větší embolus, který okluduje náhle relativně zdravou tepnu bez nástěnné patologie.

Nejčastěji jsou postiženy terminální větve karotického a vertebrobazilárního povodí – tj. a. cerebri media (MCA) a a. cerebri posterior (PCA). Současné postižení více mozkových povodí najednou svědčí poměrně průkazně pro vzdálený (nejčastěji kardiogenní) zdroj embolizace. Relativně častěji je pozorován náhlý vznik s maximem obtíží v úvodu iktu. Oproti ostatním subtypům iCMP je častěji kvantitativní porucha vědomí v úvodu iktu.(4) Spontánní rekanalizace se vyskytuje častěji a dříve než u ostatních iCMP. Historicky tradovaný epileptický záchvat či bolest hlavy v úvodu iktu nejsou pro kardioembolické CMP specifické.(5)

Kardioembolické iCMP mají pro pacienty bohužel nejtěžší klinický průběh ze všech subtypů iCMP a navíc pacientům odpírají „možnost včasného varování“ díky předcházející varovné tranzientní ischemické atace (TIA). TIA předchází kardioembolickou CMP jen v 8 % oproti průměrným cca 13 % a nejvyšším 20 % předcházejícím iCMP způsobenou následkem aterosklerotických změn karotických tepen.

Tíže neurologického nálezu na počátku iktu vyjádřená průměrným počtem bodů škály NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale, 0 až 42 bodů, 0 normální neurologický nález) je nejvyšší právě u kardioembolických iCMP (8 bodů vs. 5 u všech podtypů).(6)

Odpovídající tomuto je i největší objem ischémie ze všech podtypů, tj. největší zastoupení nejvíce devastujících teritoriálních iktů postihujících celé povodí dané tepny a nejčastěji právě střední mozkové tepny zásobující největší region mozku.(7) Devadesátidenní mortalita kardioembolických iCMP je rovněž udávána nejvyšší ze všech subtypů iCMP (22,6 % proti průměru 14,7 %). Nejhorší je rovněž 2leté přežití jen 55 % (průměrně iCMP 64 %) a podíl těžce trvale závislých pacientů podle Rankinové škály (mRS) 4 a 5 bodů takřka 23 % oproti průměrným 15 %.(6)

Diagnostika

Určení etiologie prodělané ischemické cévní mozkové příhody je diagnostický proces s velkou množinou neznámých podezřelých a možných „pachatelů“. Navíc tento náš proces probíhá až po dokonané iCMP. Typicky u pacientů s paroxyzmální FS dojde k embolizaci při verzi na sinusový rytmus, tj. při přijetí pacienta nedetekujeme žádnou arytmii. Není-li pak dostatečně dlouho monitorována srdeční akce, tak můžeme učinit pro pacienta závažnou chybu – neurčíme prodělanou iCMP jako kardioembolickou a nasadíme špatnou sekundárně preventivní medikaci. O rozdílu v účinnosti mezi antiagregační a antikoagulační terapií v sekundární prevenci systémové embolizace při FS se jistě není třeba dále rozepisovat.

Jak tedy určujeme etiologii ischemické CMP? Existuje několik klasifikačních systémů etiologie iCMP. I přes odbornou diskusi je stále nejpoužívanější tzv. TOAST klasifikace, která byla definována již v roce 1993 pro potřeby studie TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment).(8) Tato klasifikace rozděluje ischemickou CMP na pět etiologických subtypů: 1. ateroskleróza velkých tepen, 2. kardioembolismus, 3. okluze malých tepen, 4. další určená příčina, 5. neurčená příčina a poměrně přesně definuje kritéria pro jednotlivé podtypy.

Kardioembolická iCMP je definována přítomností vysoce nebo středně rizikového zdroje kardiální embolizace a zároveň nepřítomností jiných možných příčin iCMP (např. závažná ateroskleróza velkých tepen) a dale podpůrnými znaky jako typický obraz ischémie na zobrazovacích metodách (klínovité subkortiko-kortikální ischémie) nebo současná ischémie ve více mozkových povodích. Ischemická CMP u pacienta, kde zjistíme pouze středně významný zdroj kardiogenní embolizace bez jiných podpůrných znaků, by měla být nazývána možná (possible) kardioembolická iCMP.

Nevalvulární fibrilace síní (lone atrial fibrillation) a flutter síní jsou vedeny jako středně rizikové zdroje kardiogenní embolizace a pro průkaz klasifikace jako pravděpodobné (probable) kardioembolické iCMP bychom měli najít i další podpůrné znaky (např. starší postischemická suspektně embolická ložiska na MR nebo CT mozku).(8) Je naprosto nutné provést kompletní etiologické dovyšetření pacienta a nenechat se svést na falešnou „stopu“ prvním pozitivním nálezem – např. anamnestickým údajem arytmie. Asi u 30 % pacientů s FS je pravděpodobná jiná příčina iCMP, která vyžaduje jinou volbu v sekundární prevenci. Zhruba u 12 % pacientů s FS je současně významné aterosklerotické postižení karotid a až u 25 až 30 % je pokročilá nemoc malých tepen (fibrihyalinóza, arterioloskleróza). Právě u těchto podskupin pacientů je logicky nižší efektivita antikoagulační léčby.(9, 10)

Délka EKG monitorace. Bohužel v žádných doporučeních pro sekundární prevenci iCMP není implicitně napsáno, jak dlouho provádět monitoring srdečního rytmu u pacientů bez jiné zjištěné příčiny iCMP.(11, 12) Naopak je relativně časté, že embolizace do mozku je první zaznamenanou klinickou manifestací paroxyzmální FS (se stejným rizikem pro recidivu iCMP jako perzistující FS) a navíc pacient často embolizuje při verzi zpět na sinusový rytmus, tzn. nemá v úvodu hospitalizace ani anamnestický údaj ani průkaz FS na EKG.(13) Jasným faktem je, že čím déle je takovýto pacient monitorován, tím více narůstá šance na záchyt FS. Studie na pacienní tech po prodělané iCMP bez anamnézy perzistentní FS nebo bez zaznamenaného paroxyzmu FS v posledních 12 měsích prokázala FS na vstupním EKG u 2,7 % pacientů po přijetí.

Po doplnění standardního EKG denně v prvních 5 dnech vzrostl počet pacientů s průkazem FS o další 4,1 %. 24hodinový EKG Holter přidal dalších 5 % pacientů s FS a následně doplněné 7denní ambulantní EKG monitorování prokázalo paroxyzmální FS u dalších 5,7 % pacientů s negativními EKG i EKG Holterem; celkem byla FS prokázána u 16,9 % pacientů.(14) Zdá se, že delší doba monitoringu EKG může odhalit u pacientů, jinak po standardním vyšetření vedených jako kryptogenní, iCMP jako příčinu paroxyzmální FS. Mobilní ambulantní telemetrie (Mobile Cardiac Outpatient Telemetry) po dobu 21 dnů prokázala na souboru pacientů s kryptogenní iCMP (včetně negativního standardního EKG i 24hodinového holterovského monitoringu) u 23 % těchto pacientů paroxyzmální FS.(15)

Sedmidenní holterovské monitorování může detekovat paroxyzmální FS asi u 70 % pacientů s paroxyzmální FS s negativní prediktivní hodnotou pro nepřítomnost FS mezi 30 až 50 %.(13) Klíčovým údajem pro využití dlouhodobé monitorace EKG dosud neuzavřenými klinickými studiemi je nalezení určité hranice trvání paroxyzmu FS (zejména u nejčastějších a velmi krátkých paroxyzmů trvajících jen několik sekund), podle kterého bude možné stratifikovat individuální riziko pacienta pro embolizaci do mozku.

Echokardiografie. Volba mezi transtorakální (TTE) nebo transezofageální (TEE) echokardiografií je v případě již prokázané FS ve prospěch TTE. V iniciálním vyšetřovacím protokolu, když ještě není známá etiologie iCMP, je jasně indikována TEE, která je přínosnější v posouzení možného zdroje kardioembolizace z aortálního obloku, levé síně a síňového septa. Jeden z osmi pacientů s normálním nálezem při TTE má významný zdroj embolizace prokázaný pomocí TEE (s následnou nutností změny terapie na antikoagulační).(16) Možný přínos TEE i u pacientů s prokázanou FS může být ve stratifikaci rizika dalších tromboembolických komplikací, nicméně toto není zatím promítnuto do dalších doporučení pro léčbu.(17)

Transkraniální dopplerovská sonografie (TCD) je vyšetření, které je v iktových centrech standardně prováděno všem pacientům s akutní CMP v čase přijetí. Použitím nižší frekvence ultrazvuku (1,5–2 MHz) lze zobrazit intrakraniální tepny. Zajímavou aplikací metodiky pro odlišení kardioembolizačních příhod je monitorace mikroembolů. Embolizující materiál již od velikosti 3–5 mikrom lze detekovat transkraniální sondou jako tzv. high intensity transient signals (HITS). Jako suspektní z kardioembolické etiologie můžeme označit pacienty s bilaterálním záchytem mikroembolizačních signálů na a. cerebri media bezprostředně po proběhlé CMP. Velmi zajímavou může být tato možnost u pacientů se současnými aterosklerotickými změnami karotid a suspektním zdrojem kardioembolizace – bilaterální záchyt spíše svědčí pro kardioembolizace, naopak unilaterální průkaz ze symptomatické tepny spíše ukazuje na karotickou etiologii.

Další možné aplikace TCD na pomezí neurologie a kardiologie jsou monitorace operačních nebo katetrizačních zákroků s rizikem embolizace do mozku s cílem zlepšit techniku zákroku.(18) Jasný vztah mezi počtem zaznamenaných mikroembolických signálů a tromboembolickými komplikacemi (kognitivní deficit, mozková ischémie) byl prokázán u pacientů monitorovaných během kardiochirurgických zákroků, u pacientů s umělými chlopenními náhradami a u pacientů s LVAD (left ventricular assist devices). Tento vztah nebyl zatím přesvědčivě depro katetrizační zákroky. Hlavním problémem zůstává metodika diferenciace mezi plynnými a solidními embolickými signály, kdy je předpoklad, že vazbu s klinickými komplikacemi má embolizace solidních částic.

Biomarkery. Další slibnou technikou v diferenciaci mezi kardioembolickými a ostatními CMP je využití specifických biomarkerů v období bezprostředně po CMP. Nejvíce dat má hladina BNP (brain natriuretic peptide) a D-dimeru. U pacientů v prvních 6 hodinách po iCMP vylučuje hladina D-dimeru pod 300 mikrog/l kardioembolickou iCMP se senzitivitou 100 % a specificitou 52 %.(19) V další studii vyšel jako nejlepší mar ker recentní kardioembolizace BNP (s cut-off hodnotou > pg/ml, odds ratio pro kardioembolizaci OR = 3, (CI 95% 1,8 až 4,9, p < 0,001), a to dokonce i mezi pacienty po TIA.(20)

Sekundární prevence

V sekundární prevenci kardioembolických CMP jsou jednoznačně nejefektivnější lékovou skupinou antikoagulancia. Jejich efekt je dokonce nejvýznamnějším sekundárně preventivním postupem u všech podtypů CMP – lze s nadsázkou říct, že pokud pacient přežije o něco závažnější kardioembolickou CMP, tak pak profituje z léčby, která nejradikálněji snižuje počet recidiv. Do listopadu roku 2010, kdy FDA schválila použití perorálního přímého inhibitoru trombinu – dabigatranu v prevenci arteriálního tromboembolismu u fibrilace síní, byl jednoznačným vítězem v této kategorii warfarin. Notoricky známá efektivita warfarinu – absolutní redukce roční incidence CMP ze 4,5 % na 1,4 % a redukce rizika iCMP/rok – warfarin proti placebu o 64 % a warfarin proti kyselině acetylsalicylové (ASA) o 39 % – znamená, že volba v sekundární prevenci iCMP při FS se omezila pouze na indikace a kontraindikace léčby warfarinem.

Optimální intenzita antikoagulační terapie pro pacienty bez mechanické chlopenní náhrady všech věkových skupin je INR 2 až 3. Při selhání účinné antikoagulační léčby (INR 2 až 3) je doporučeno zvýšit cílovou hodnotu INR na 3 až 3,5.(13) U pacientů s nízkým rizikem krvácení, kteří odmítají terapii warfarinem nebo je u nich tato léčba kontraindikovaná, je doporučena duální terapie ASA 75 až 100 mg spolu s clopidogrelem 75 mg denně.(13) Nicméně tato terapie nese riziko krvácení velmi podobné léčbě warfarinem. Otázka katerizační mechanické okluze ouška levé síně (Watchman, Amplatz) zatím není definitivně uzavřena. Je však již dnes terapeutickou možností pro vysoce rizikové pacienty po iCMP, kteří mají současně vysoké riziko krvácení. Nedílnou součástí sekundární prevence je mimo antitrombotické léčby i ovlivnění dalších rizikových faktorů iCMP.(12)

Zajímavý i je vliv warfarinu na další recidivy iCMP ve smyslu nejen snížení jejich incidence, ale i ve smyslu snížení jejich závažnosti. Účinná antikoagulace (INR 2–3) snižuje tíži klinického nálezu (šance na lehčí neurologický nález 7 bodů v CNS škále – OR 0,4; 95% CI 0,2 až 0,6 ) a snižuje riziko úmrtí nebo závažného neurologického deficitu při propuštění (v modifikované Rankinové škále – mRS 4 až 6 bodů, (OR 0,5; 95% CI 0,3–0,9).(21) Poučné je i porovnání efektivity warfarinu v neúčinné terapeutické intenzitě (INR < 2,0) a ASA proti warfarinu (s účinným INR 2 až 3) ve smyslu mortality v prvních 30 dnech po iCMP: neúčinný warfarin HR 3,4 (95% CI 1,1 až 10,1, p = 0,03), ASA HR 2,5 (95% CI 0,9 až 7,4, p = 0,09) a pacienti bez antitrombotické terapie před iCMP HR 4,9 (95% CI 1,8 až 13,7, p = 0,003).(22)

Vyjádřením protektivního vlivu warfarinu pro pacienty s kardioembolizací je i vyšší zastoupení iCMP splňujících podle etiologické klasifikace TOAST kritéria lakunárních iCMP (méně závažných) a naopak menší zastoupení významných teritoriálních ischémií klasifikovaných jako typická kardioembolická iCMP. U pacientů léčených warfarinem v terapeutickém rozmezí bylo 61 % typických kardioembolických iCMP a 17 % lakunárních iCMP a u pacientů neúčinně léčených v čase prodělání iCMP bylo 77 % s typicky kardioembolickým iktem a jen 6 % s lakunární iCMP.(23)

Kdy zahájit antikoagulaci? Klíčovou otázkou pro sekundární prevenci iCMP je, kdy a jakým preparátem zahájit antikoagulační léčbu. Rozhodujícím faktorem je dosud neuspokojivě objasněné riziko časné recidivy ischémie oproti riziku zakrvácení po zahájení terapie. Metaanalýza 8 studií porovnávala antikoagulační léčbu (heparin, nízkomolekulární hepariny) zahájenou v prvních 48 hodinách po prodělané kardioembolické iCMP s jinou terapií.(24) Pokles v počtu recidiv iCMP v prvních 7 až 14 dnech sice byl prokázán, ale bez statistické významnosti (3,0 % proti 4,9 %, OR 0,68, 95% CI 0,44 až 1,06, p = 0,09). Naopak významný byl nárůst symptomatických intrakraniálních krvácení (2,5 % proti 0,7 %, OR 2,89, 95% CI 1,19 až 7,01, p = 0,02).

Výsledný klinický stav se významně nelišil. Nadějným, ale jinou studií nepotvrzeným faktem je možný přínos časně zahájené antikoagulace – do 3 hodin od začátku iktu – tento postup je však v době dostupnosti trombolytické léčby nebo mechanické rekanalizace obsoletní.(25) Obvyklou praxí (guidelines přesně tuto situaci detailněji nedefinují) je zahájit antikoagulační terapii podle velikosti a stavu (hemoragická transformace) ischemického ložiska na kontrolních snímcích CT nebo MR.(13) Při významném ložisku ischémie – teritoriální iCMP – je vhodné začít s nízkomolekulárním heparinem po dobu 7 až 14 dnů.

Ideální je kontrolovat intenzitu terapie podle hodnoty antiXa a jako cílovou intenzitu volit dolní hranici účinné antikoagulace. Po 7 až 14 dnech můžeme přejít na perorální léčbu antagonistou vitamínu K – warfarinem. U pacientů se špatně korigovanou hypertenzí se doporučuje před zahájením antikoagulace vysoký tlak korigovat.(13) Při nasazování warfarinu je opět maximálně nutná opatrnost – pacienti po recentní iCMP jsou nejrizikovější skupinou pro intrakraniální krvácivé komplikace. Ideální je se vyvarovat loadovací dávky a postupovat maximálně opatrně s častými kontrolami INR. Slibné může být i využití farmakogenetických algoritmů pro odhad dávky při zahájení terapie warfarinem.

Specifika indikace warfarinu u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním. Pacienti po prodělané iCMP jsou bohužel pro antikoagulační terapii jedni z nejrizikovějších pro vyšší výskyt intrakraniálních krvácení (leukoaraióza – nemoc malých tepen), vyšší incidenci kognitivního deficitu (vaskulární demence) – zhoršuje adherenci k medikaci a režimu, častější pády (u pacientů po vestibulární či mozečkové ischémii), deprese a vyšší věk.

Specifický rizikový faktor intrakraniálního krvácení – mozkové mikrohemoragie (cerebral microbleeds, CBM) jsou překvapivě častým nálezem na MR mozku i u neurologicky asymptomatických jedinců. Populační MR studie prokazují CBM v závislosti zejména na stáří vyšetřovaných, prevalenci hypertenze, kouření a APOE epsilon 4 genotypu. Výskyt je udáván podle zastoupení těchto parametrů ve vyšetřovaných kohortách – celkově asi 10 až 20 %, u osob starších 80 let věku až v 38 %.

Jejich počet dobře koreluje s mírou postižení mozkové mikrovaskulatury klinicky (např. tíže kognitivního deficitu vaskulární etiologie) nebo s rizikem krvácení (po krvácivé i ischemické CMP). Počet CBM byl také zdokumentován jako faktor pro mozkové krvácení při léčbě warfarinem. V jednom souboru warfarinizovaných pacientů byly detekovány CBM u pacientů s intrakraniálním krvácením u 79,2 % oproti jen 22,9 % pacientů bez krvácení.(26)

Farmakogenetika warfarinu. Farmakogenetika, která zkoumá vliv genetické výbavy jedince na podaný lék, nabízí možnost, jak s nebezpečným warfarinem léčit relativně bezpečněji. Velikost dávky je závislá na negenetických faktorech (věk, pohlaví, váha a výška, obsah vitamínu K v potravě, stav jaterního a renálního metabolismu a jeho ovlivnění dalšími léky a složkami potravy, celkový stav hemostázy, compliance pacienta a v neposlední řadě adherence k vedení léčby lékařem) a na genetické dispozici. Individuální genetická výbava vysvětluje 45–60 % interindividuální variability. Zásadní vliv je přisuzován dvěma genům: genu CYP 2C9 pro biotransformační enzym cytochromu P450 CYP2C9 a genu VKORC1 pro cílový enzym blokovaný warfarinem – podjednotky 1 enzymového komplexu vitamín K-epoxidreduktázy. Velmi vzácné jsou bodové mutace genu VKORC1, které způsobují farmakodynamický typ rezistence na warfarin (denní dávky přesahující 25 mg denně).(27) Přesná prevalence není známá.

Výpočet denní dávky warfarinu. První možností aplikace farmakogenetických dat je vypočtení denní dávky warfarinu pro jednotlivé pacienty ještě před zahájením vlastní terapie. Byla vytvořena řada algoritmů pro výpočet zahrnující různé genetické i negenetické parametry, neexistuje ale konsenzus na jednom univerzálně použitelném vzorci. Přesnost odhadu jednotlivých algoritmů (udávaný jako koeficient determinace R2, nabývající hodnoty od 0 do 1 = 100 %) se pohybuje v rozmezí od 31 % do 79 %.(28)

Riziko krvácení při terapii warfarinem podle genotypu. Druhou možností je vyšetřování již warfarinizovaných pacientů, kde můžeme zjistit pacienty s rizikovým genotypem, u kterých pak můžeme rigorózněji a častěji kontrolovat INR. Nosiči variantních polymorfismů (alely *2 a *3 genu CYP2C9, haplotyp AA genu VKORC1) mají významně nižší denní dávku warfarinu.(29) Variantní genotyp nese celou řadu komplikací léčby – v úvodu terapie vyšší riziko přesahu INR nad terapeutické rozmezí,(30, 31) prodloužení času nad terapeutickým rozmezím INR,(32) delší čas ke stabilizaci léčby a zejména vyšší riziko krvácení.(30, 33, 34)

Riziko závažného krvácení pro nosiče variantní alely *2 nebo *3 je asi 2krát zvýšené proti wild type genotypu (RR = 2,26 (95% CI 1,36 až 3,75).(35) Riziko krvácení spojené s variantním genotypem genu VKORC1 nebylo dosud signifikantně prokázáno. Nejvíce rizikové se podle našich zkušeností jeví nosičství 3 rizikových alel (v obou genech CYP2C9 i VKORC1), kdy riziko závažného krvácení je asi 3krát zvýšené (HR = 3,17, 95% CI 1,52 až 6,62, p = 0,002).(36) Stratifikace rizika podle genetiky ještě před zahájením terapie může být dalším doplňujícím podkladem pro naše rozhodování zejména u hraničně indikovaných pacientů obdobně jako přítomnost mozkových mikrohemoragií.

Antikoagulace a krvácení do mozku. U antikoagulovaných pacientů s akutním nitrolebním zakrvácením (parenchymovým, subarachnoidálním nebo subdurálním) je nezbytně nutné přerušit terapii nejméně na 7 až 14 dnů. Zároveň je nutná co nejrychlejší korekce koagulace, abychom zamezili další progresi krvácení. Jako nejvýhodnější taktika se jeví použití koncentrátu protrombinového komplexu (obsahuje faktor II, VII, IX a X) v odpovídající dávce. Tuto terapii kombinujeme s podáním vitamínu K intravenózně.(11) Obezřetnosti je potřeba při akutním podání vitamínu K.

Při přesáhnutí dávky 10 mg vystavujeme pacienta možnosti až několikaměsíční rezistence na warfarin, což můžeme jen s vědomím, že další warfarinizace již nebude indikovaná. Efektivní korekce touto kombinací dosahujeme již zhruba za 10 až 15 minut. Méně výhodné pro výrazně delší dobu podávání a rovněž rizikovější pro rozvoj kardiálního selhání s plicním edémem je použití mražené plazmy místo koncentrátu protrombinového komplexu. Nejrychlejší korekce, ale nejdražší terapie lze dosáhnout s rekombinantním faktorem VII, který je hrazen zatím pouze pacientům s deficitem faktoru VII – hemofilikům.

Indikovat opětovné zahájení antikoagulace u pacienta po nitrolebním krvácení je značně obtížné rozhodnutí, které je velmi individuální a špatně zobecnitelné ve formě doporučení. Vždy záleží na individuálním poměru rizika dalšího krvácení a tromboembolismu. Přesná data pro jednotlivé typy krvácení v literatuře neexistují, vždy jde o rozhodnutí na pomezí absolutní kontraindikace. Obecně nejníže stran rizika dalšího krvácení hodnotíme sekundárně prokrvácené ischémie – zejména došlo-li k hemoragické transformaci při antitrombotické terapii. Zahájení antikoagulace s odstupem 2 až 4 týdnů se zdá být bezpečné. Pouze u pacientů s naprosto nezbytně indikovanou antikoagulací (mechanické chlopenní náhrady) můžeme vůbec indikovat další antikoagulaci v případě parenchymových krvácení s nižším rizikem recidivy (hypertenzní mikroangiopatie). U pacientů s nevyřešeným zdrojem subarachnoidálního krvácení naopak antikoagulaci neindikujeme takřka nikdy.

Nová antitrombotika a pacienti po iCMP

Dabigatran. Zajímavá je recentní analýza předdefinovaných podskupin pacientů studie RE-LY podle prodělané iCMP nebo TIA před zařazením do studie. V sekundární prevenci iCMP byla podle očekávání frekvence iCMP vyšší než v primární prevenci (2,38 % proti 1,22 % příhod ročně, p < 0,0001).(37) Ani jedna z testovaných dávek dabigatranu (110 mg a 150 mg) nedosáhla statisticky významné redukce počtu recidiv iCMP ve srovnání s warfarinem, i když trend byl lepší pro dabigatran (150 mg dabigatranu – relative risk RR = 0,75, 95% CI 0,521,08; 110 mg dabigatranu RR = 0,84, 95% CI 0,58–1,20). Kde je však dabigatran výhodnější než warfarin, je snížení počtu intrakraniálních krvácení, a to u obou dávek (pro dávku 110 mg 0,25 % intrakraniálních krvácení/rok, RR = 0,20, 95% CI 0,08 až 0,47; pro dávku 150 mg 0,53 % intrakraniálních krvácení/ rok, RR = 0,41, 95% CI 0,21 až 0,79) ve srovnání s warfarinem, kde bylo 1,28 % intrakraniálních krvácení/rok.(37)

Tento významný pokles počtu intrakraniálních krvácení platil i pro celou kohortu pacientů zařazených ve studii RE-LY. Co je zatím velkou neznámou pro terapii dabigatranem, je kdy lze opět bezpečně zahájit antikoagulaci po iCMP. Studie RE-LY měla totiž jako vylučující kritérium pacienty v prvních 14 dnech po iCMP nebo TIA. Velkou perspektivu pro další klinickou praxi skýtá možnost diferenciace léčby dabigatranem podle dávky a rizika krvácení vyjádřeným např. podle HAS-BLED skóre. Pacienti s nižším rizikem krvácení (HAS-BLED 0 až 2 body) by mohli být léčeni dávkou 150 mg a pacienti s vyšším rizikem krvácení (HAS-BLED 3) dávkou 110 mg.(13) Inihibitory Xa a intrakraniální krvácení. Z celé řady zkoumaných preparátů ještě máme detailnější a velice nadějné informace o perorálních inhibitorech aktivovaného faktoru X – apixabanu a rivaroxabanu.

Apixaban byl testován ve studii AVERROES proti ASA v prevenci tromboembolismu u pas FS, kteří nebyli indikovaní k antikoagulační léčbě. Apixaban byl významně efektivnější než ASA v prevenci iCMP (3,9 % iCMP/rok pro ASA proti 1,7 % iCMP/rok u apixabanu, p < 0,001) s obdobnou mírou závažných krvácivých komplikací včetně krvácení intrakraniálních (0,3 % intrakraniálních krvácení/rok u léčby ASA a 0,4 % intrakraniálních krvácení/rok u apixabanu, p = 0,83).(38) Rivaroxaban byl testován v této indikaci proti warfarinu ve studii ROCKET-AF. Počet závažných krvácení byl srovnatelný jako u warfarinu (3,6 % u rivoraxabanu proti 3,45 % u warfarinu, p = 0,576), významně méně bylo ale intrakraniálních krvácení (0,49 % u rivoraxabanu proti 0,74 %, HR = 0,67, 95% CI 0,47 až 0,94, p = 0,019).(39) Tento významný rozdíl v nižším počtu intrakraniálních krvácení u nových antitrombotik bude v budoucnosti výhodný zejména pro pacienty po prodělané iCMP s obecně vyšším rizikem nitrolebního krvácení.

O autorovi: MUDr. Aleš Tomek

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika

e-mail: ales.tomek@fnmotol.cz