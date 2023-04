Filcky se přenáší hlavně pohlavním stykem. Jak jejich přítomnost poznáte?

Co jsou filcky?

Pod tímto názvem se ukrývá druh parazitického hmyzu, který je známý také jako veš muňka (Phthirus pubis, lidově filcka). Tito drobní bezkřídlí broučci se živí lidskou krví a nejčastěji se vyskytují v ochlupení, konkrétně v okolí genitálií a v řitní oblasti. Objevit se však mohou také na dalších místech, kam patří vousy, obočí, řasy a případně i ochlupení v podpaží, na prsou či na břiše.

Muňky jsou známé hlavně tím, že přenáší nemoc označovanou jako pedikulóza ohanbí (pediculosis pubis), které se odborně říká také phthirióza. Mezi lidmi se jí ovšem přezdívá jednoduše filcky, stejně jako samotným muňkám. Ty jsou přitom jedním ze tří druhů vší, které na člověka útočí, kam patří také veš hlavová (Pediculus capitis) a veš šatní (Pediculus corporis).

Svým vzhledem muňka na první pohled připomíná klíště. Má totiž malou hlavu, oválné tělo (někdy popisované jako trojúhelníkovité nebo čtvercové) a silné nohy opatřené drápy, pomocí kterých se dokáže udržet na ochlupení. Zatímco samečci měří zhruba 1 mm, samičky dosahují do délky 1,5–2 mm. Živí se pak výhradně krví hostitele, kterou obvykle sají několikrát denně.

Celkově je životní cyklus muněk velice rychlý. Za dobu svého života, který trvá zhruba 3–4 týdny, jsou samičky schopné naklást 20–30 vajíček. Ta bývají přichycená ke kořeni chlupu a postupně s ním odrůstají. Již za 7 dní se z nich líhnou larvy, kterým stačí pouhé dva týdny, než se promění v dospělce (vše ovšem závisí na okolní teplotě a vlhkosti). Poté se muňky mohou opět začít rozmnožovat. [1, 2, 3, 4]

Jak se filcky přenáší?

Muňky se mezi lidmi šíří hlavně prostřednictvím sexuálního kontaktu, přičemž zdrojem nákazy bývá již napadený člověk. Právě z toho důvodu se s filckami nejčastěji potýkají dospělé promiskuitní osoby, které často střídají partnery. Kromě pohlavního styku však existují i další cesty, jak se můžete touto parazitární chorobou nakazit. Konkrétně se to stává při kontaktu s kontaminovanými předměty.

K nepřímým způsobům, jak se muňky přenáší, patří například sdílení spodního prádla nebo jiného oblečení s osobou, u které se filcky objevily. Rizikové jsou pak i sdílené podhlavníky nebo sedačky v prostředcích hromadné dopravy. Kromě toho se doporučuje dávat si pozor také na používání stejných ručníků a na spaní ve stejné posteli jako nakažená osoba (sdílení ložního prádla). Jelikož ale muňka nemůže žít mimo lidské tělo příliš dlouho, na toaletě k přenosu obvykle nedochází. [5, 6, 7, 8]

Jaké mají filcky příznaky?

Mezi hlavní projevy přítomnosti muněk patří svědění v postižené oblasti (nejčastěji kolem genitálií nebo řitního otvoru), které ovšem zpočátku nebývá tak urputné, abyste se nad ním delší dobu pozastavovali. V místě kousnutí pak dochází ke drobnému bodovitému krvácení, které bývá patrné na spodním prádle. Později se objevují i šedomodré skvrny způsobené enzymy ve slinách muněk, které degradují hemoglobin.

Typické příznaky pedikulózy ohanbí:

mírné, ale nepříjemné svědění,

bodovité krvácení a krev na spodním prádle,

přítomnost strupů, hnisání a ekzémy,

šedomodré kožní změny (maculae coerulae).

Na přítomnost parazita obvykle upozorní krvácivé rány a neustálé svědění, ale muňky žluto-šedé nebo hnědavé barvy jsou vidět i pouhým okem, pokud se na postiženou oblast důkladně zaměříte (nebo třeba pomocí zvětšovacích skel). Problematická místa včetně šedomodrých skvrn přitom bývají dobře viditelná hlavně u lidí se světlejším ochlupením.

Jakmile se člověk filckami nakazí, první symptomy může zaznamenat zhruba po pěti dnech, ale u některých pacientů to může být o něco později (klidně i v řádu týdnů). Dnes ale filcky nejsou zdaleka tak časté jako dříve. Přestože je lidé v minulosti považovali za běžné onemocnění, výskyt v euroamerické oblasti spíše klesá. Důvodem je pravděpodobně rostoucí obliba vyholování podpaží a stydké oblasti. [9, 10, 11, 12]

Možné komplikace

Pokud zaznamenáte výše popsané příznaky, měli byste co nejrychleji navštívit lékárnu nebo svého ošetřujícího lékaře a poradit se o dalším postupu. Pokud to neuděláte, může dojít k rozvoji nepříjemných zdravotních komplikací. Sem patří například sekundární infekce, které se mohou rozvinout v případě, že si budete postižená místa opakovaně škrábat. Objeví-li se pak muňky v obočí nebo na řasách, hrozí také podráždění očí. [13]

Léčba filcek

Že vás opravdu trápí muňky, obvykle zjistíte díky důkladné kontrole vašeho ochlupení na postižených místech, kde zahlédnete drobné parazity nebo jejich vajíčka přichycená na jednotlivých chlupech. Pokud navíc hnidy zmáčknete mezi nehty, dočkáte se charakteristického lupnutí. Když se pak vydáte k lékaři, obvykle vás vyšetří nejen na přítomnost muněk, ale i na jiné pohlavní choroby.

Jestliže se skutečně potýkáte s přítomností těchto drobných parazitů, léčba většinou není příliš složitá. Obvykle stačí na postižená místa aplikovat některé z volně prodejných či předepsaných prostředků, které pomáhají zlikvidovat muňky samotné, ale i jejich vajíčka. Důležité je ovšem dbát na rady lékaře či lékárníka a terapii spojit také s vyhubením muněk v domácnosti.

Ačkoliv v mnoha případech pomohou volně dostupné přípravky proti filckám, existují situace, kdy není radno návštěvu ordinace odkládat. Lékaře by měly neprodleně vyhledat hlavně těhotné ženy a osoby mladší 18 let. To samé pak platí také pro pacienty, u nichž se vlivem škrábání objevila sekundární infekce, nebo pro jedince, u kterých dosavadní léčba nezabrala.

Léky na filcky

Pokud to je možné, doporučuje se zasažená místa vyholit, aby se muňky neměly kde zdržovat. Poté postižené oblasti omyjte, otřete do sucha a naneste některý z přípravků volně dostupných v lékárně (krémy, šampony) nebo případně léky, které vám předepsal doktor. Vhodné jsou prostředky obsahující permethrin, malathion, karbaryl či pyrethrin s piperonylbutoxidem.

Při aplikaci přípravků na muňky postupujte vždy podle návodu, nechte je působit doporučenou dobu a pak opláchněte. Nezapomeňte také ošetření zopakovat zhruba za 8–10 dnů (dle instrukcí), abyste se parazitů skutečně zbavili. Současně je nutné kontaktovat všechny sexuální partnery, s nimiž jste za poslední měsíc udržovali intimní styky, protože by se měli také přeléčit. To samé pak platí pro ostatní členy domácnosti.

Další opatření

Důsledně dodržujte zásady osobní hygieny.

V průběhu léčby můžete nacházet vajíčka muněk u kořenů ochlupení. K jejich odstranění zkuste použít nehty nebo hřeben, pomocí kterého je vyčešete.

Zbavte se všech infikovaných věcí, jako jsou hřebeny, kartáče na vlasy či holítka , nebo je alespoň důkladně vydezinfikujte, aby na nich žádné muňky ani vajíčka nezbyly.

, nebo je alespoň důkladně vydezinfikujte, aby na nich žádné muňky ani vajíčka nezbyly. Ložní prádlo, ručníky, deky i oblečení, kde se mohou parazité ukrývat, je nutné vyhodit nebo vyprat na vysokou teplotu a ideálně pak ještě usušit v sušičce také na vyšší stupně.

a ideálně pak ještě usušit v sušičce také na vyšší stupně. Věci, které není možné vyprat, uložte alespoň na týden či dva do neprodyšného plastového pytle , což by mělo parazity zahubit.

, což by mělo parazity zahubit. Důkladně vysajte matraci, abyste se zbavili veškerých muněk, které se zde mohou schovávat.

Vyhněte se jakémukoliv sexuálnímu kontaktu do té doby, než budete zcela vyléčení.

Nepůjčujte ostatním své oblečení, ručníky ani jiné hygienické potřeby.

Nepoužívejte běžně dostupné přípravky na filcky v okolí očí (řasy, obočí), ale tento problém konzultujte s lékařem, který předepíše speciální léčbu. [14, 15, 16, 17, 18]

Prevence

Je jasné, že jelikož jsou filcky nemoc (nebo spíše původci daného problému), která se přenáší hlavně prostřednictvím pohlavního styku, nejdůležitějším preventivním opatřením je bezpečné sexuální chování. To znamená vyhnout se častému střídání partnerů a zodpovědně si vybírat, s kým navážete intimní kontakt.

Kromě toho se doporučuje pravidelné holení oblasti genitálií a důsledné dodržování pravidel osobní hygieny. Raději také s nikým nesdílejte ručníky ani jiné hygienické potřeby a v obchodech si nezkoušejte věci na holou kůži. Své ložní prádlo i oblečení pravidelně perte (ideálně na vyšší teploty). [19, 20, 21]

