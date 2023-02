Fiškusování je úžasná praxe

* Proč jste si vybrala právě gynekologii a porodnictví?

Již na škole jsem hledala „větší“ a operační obor, a tím gynekologie a porodnictví jsou. Ortopedie či chirurgie mi přišla vhodnější spíš pro muže. A také Gynekologicko-porodnická klinika Nemocnice u Apolináře v rámci Všeobecné fakultní nemocnice nabízela kroužek pro studenty – tak zvané fiškusování. Jako medici jsme byli přiřazeni k určitému lékaři a mně se zkrátka zalíbilo na porodním sále. Pro medika je fiškusování úžasná praxe, protože má ještě za studií možnost si „čichnout“ k medicíně zblízka. Fiškusovat jsem chodila přes dva roky a když jsem pak nastupovala do Podolí, byla jsem jediná, která už měla za sebou desítky spontánních porodů.

* Nyní máte privátní ambulanci v Černošicích. S jakými nejčastějšími problémy se na vás pacientky obracejí?

Jedná se zejména o poruchy menstruačního cyklu, klimakterické obtíže, premenstruační syndrom, bolesti břicha spojené s cystickými útvary v dutině břišní, které jsou následně indikovány k operačním zákrokům nebo různé záněty a mykózy. Gró mých pacientek jsou ale těhotné ženy. V současné době pociťuji neustálý boom. I přesto, že se v novinách píše, že opak je pravdou.

* Dbají ženy o své zdraví?

Určitě víc než dříve. I pod vlivem mladších žen, které pravidelně chodí na preventivní prohlídky, dochází k tomu, že nějak sem „dotlačí“ i své maminky a babičky. Dokonce tu mám i prababičky, kterým je osmdesát a stále chodí na preventivní prohlídky! Za největší úspěch však považuji, když mi začnou docházet pacientky, které tu nebyly třeba osm devět let.

* Jak psychologicky „pracujete“ s dívkami, které k vám přicházejí na první vyšetření?

Jedná se o dívky mezi patnáctým až sedmnáctým rokem života. Nejdříve s nimi musím navázat lidský kontakt: zeptám se, mohuli jim tykat, pro většinu z nich je totiž tato forma oslovování příjemnější. Pak si chvíli povídáme a poté jim vysvětlím, že jim při vyšetřování nebudu ubližovat, že mám sama dcery, takže mi jsou jejich pocity a obavy blízké. Optám se jich, zdali již měly pohlavní styk s chlapcem a podle toho pak i provádím další vyšetření. Většina z nich přichází buďto s nějakým zánětem, nebo se poradit o vhodné antikoncepci.

* Psychiatři říkají, že nejhůře léčitelné jsou pacientky, které byly znásilněny. Setkala jste se s nimi?

Bohužel ano.

* Je rakovina děložního čípku díky včasné diagnostice na ústupu?

Pokud je včas diagnostikována, tak samozřejmě ano.

* Dá se říct, že ženy a dívky – které k vám chodí pravidelně na kontroly – mohou této diagnóze předejít?

Jistě – musejí ale chodit jednou za rok na preventivní prohlídky. Dá se říci, že naprostou většinu onkologicky závažných gynekologických onemocnění lze predikovat dopředu, tedy včas. Také předpokládám, že možnosti dnešní medicíny jsou už pokročilejší, než byly třeba před dvaceti lety… Myslím, že toto se týká zejména těch onkologických pacientek, které v důsledku mediálních kampaní chodí na preventivní prohlídky. Určitě se zlepšila i diagnostika – máme modernější přístroje, takže poznám patologický útvar v břiše daleko líp než dřívějšími přístroji. Ovšem bazální problémy – jako jsou třeba poruchy menstruačního cyklu nebo záněty, se objevují pořád.

* Nechávají se u vás pacientky očkovat proti rakovině děložního čípku?

Hodně mi do ordinace chodí matky s dcerami. A vůbec – pacientky jsou dnes úzkostnější než dříve; za 23 let své praxe to mohu potvrdit. V současné době jsou na trhu dvě vakcíny se srovnatelným účinkem: jedna z nich však nabízí kromě očkování proti rakovině děložního čípku ještě kombinovanou vakcínu proti bradavičnatým výrůstkům, které jsou také virového původu. Je o ně zájem.

* Doporučujete toto očkování?

Ano, určitě. Nejlépe je ale vakcinovat před začátkem pohlavního života. Jedná se o tři dávky: první dvě již nastolí imunitu, třetí je na přeočkování. Dnešní studie však doporučují tuto vakcinaci provádět ženám do třiceti pěti let věku.

* Rakovina děložního čípku je virového původu. Znamená to, že jí nikdy nemohou onemocnět panny?

Je to tak.

* Byla byste pro, aby tuto vakcinaci cele hradily pojišťovny?

Výskyt rakoviny děložního čípku je u nás pořád vysoký a léčba je tak nákladná, že by bylo velice vhodné, kdyby tato vakcína patřila mezi hrazené.

* Jsou dnes ženy váhavější při rozhodování, zdali podstoupit, nebo nepodstoupit, interrupci?

Jsou zodpovědnější. Interrupcí naštěstí rapidně ubývá; před lety se totiž prováděly jak na běžícím pásu, a to bylo špatně.

* Která antikoncepce je nyní nejfrekventovanější?

Nejčastější je hormonální antikoncepce. V poslední době se jedná o nový nízkodávkovaný typ antikoncepce, který má méně nežádoucích účinků a kontraindikací než ty, které byly před ním. Pak následují hormonální tělíska, při nichž nedochází k menstruačnímu krvácení, mizí premenstruační syndrom a migrenózní bolesti hlavy. Jedná se také o levnou antikoncepci: přijde ženu zhruba na stovku měsíčně.

* Dá se říci, že dnes už porod – třeba díky epidurálu – není pro rodičky tak obávaným výkonem?

Mám epidurál ráda! Nejsem sice zastáncem, aby se medikovalo za každou cenu, ale zase nejsem zastáncem teorie, aby se rodilo jak za Franze Josefa. Ženě se po epidurální analgezii neskutečně uleví od bolesti a také se jí v klidu uvolňují porodní cesty. A vůbec už nejsem nakloněna porodům doma – ty ženy si vůbec neuvědomují, jakému riziku vystavují nejenom sebe, ale i dítě.

* V podolské porodnici, jak známo, přicházejí hojně na svět děti slavných osobností. Prozraďte: kterým dětem známých osobností jste pomohla na svět?

Třeba oba syny herečky Nelly Boudové, nebo dvojčátka – taky kluky, herce Vladimíra Dlouhého. A v neposlední řadě u mě rodila i europoslankyně Andrea Češková.

* Stejně to musí být radost přivádět děti na svět. A v pracovní době!

Viďte! Je to opravdu krásná práce! Ale vůbec ne jednoduchá: maminka přijde k porodu a je důležité si získat její důvěru. Každý si myslí, že krásná zdravá maminka přichází k porodu a vy jí porodíte krásné zdravé dítě. Bohužel – porodnictví patří mezi nejprůšvihovější odvětví medicíny.

Když jde totiž někdo na vážnou operaci se srdcem, tak se předpokládá, že to může skončit špatně – ale tady se předpokládá, že rodička porodí a je zdravá. Porodnictví je komplikované řadou nepředvídatelných náhod: poruchou krevní srážlivosti, vrozenou vadou dělohy, dítě může být v patologické poloze, může dojít k profuznímu krvácení… zkrátka jsou chvíle, kdy to lékař nestihne. Proto je také na porodníky nejvíce stížností.

* Kolik dětí najednou jste kdy přivedla na svět?

Před osmi lety čtyřčata: dvě holčičky a dva chlapečky. Dodnes mi posílají pohled na Vánoce. A sama jsem porodila tři dcery: Petru (21), Alžbětu (15) a Kateřinu (14).

* Máme po Mikuláši. Už na vás padl předvánoční amok?

Ne, není to moje hobby. Jsem Ježíšek, který plní přání po internetu.

* Jak relaxujete?

V zimě jezdíme na hory, v létě se brouzdáme na kole po okolí, ale musejí mě doma přemlouvat. Nejvíc času trávím na zahrádce: není přece nad vlastní ovoce, zeleninu a bylinky! Největší relax pro mě ale je, když si sednu do zahradního křesla a čtu si knížku. Vrcholem blaha ovšem je, když ještě vedle sedí… a do očí mi hledí… můj milovaný rhodeský ridgeback Eimy.

