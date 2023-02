Očkování proti rakovině děložního čípku se doporučuje ve 13 letech, a to pro dívky i chlapce

Očkování proti rakovině děložního čípku

V České republice je každoročně diagnostikováno kolem tisíce případů rakoviny děložního čípku způsobeného HPV viry, díky čemuž se tato nemoc řadí mezi nejčastější zhoubné nádory u žen. Výskyt tohoto onemocnění je v ČR až dvojnásobně častější než v některých dalších vyspělých zemích.

Nejvíce se jím ženy nakazí ve věku 15 až 25 let po zahájení sexuálního života. Každoročně pak na toto onemocnění umírá až 500 žen, často v důsledku zanedbání preventivních gynekologických prohlídek.

Nejspolehlivějším způsobem prevence je v případě tohoto nebezpečného onemocnění očkování proti HPV virům v kombinaci s pravidelnými cytologickými vyšetřeními v rámci preventivních prohlídek. Očkování dosahuje nejvyšší účinnosti před tím, než se organismus s viry setká, tedy ještě před zahájením sexuálního života. [1, 2, 3]

Očkování proti HPV: kdy ho podstoupit?

Očkování proti rakovině děložního čípku je nejlepší podstoupit ve věku mezi 13. a 14. rokem, tedy ještě před zahájením pohlavního života. Tento věk je také doporučován z důvodu, že v tomto období neprobíhají jiná očkování. Očkovaní proti rakovině děložního čípku hrazené zdravotní pojišťovnou je přitom určeno pro dívky i chlapce.

Očkování proti HPV u chlapců

Očkování je určené i pro dospívající chlapce, jelikož muži jsou přenašeči těchto virů a zároveň u nich může dojít k rozvoji řady HPV onemocnění. Doporučení očkovat obě pohlaví vydaly mnohé nadnárodní i české instituce a odborné společnosti. Důvody jsou tedy epidemiologické i etické.

Očkování proti HPV v dospělosti

Očkování proti rakovině děložního čípku v dospělosti, tedy po zahájení pohlavního života, má smysl, pokud se dotyčný s virem ještě nesetkal. Očkování slouží k tomu, aby se jedinec nenakazil tímto virem. Pokud už má v sobě člověk infekci, očkování ji nevyléčí.

Očkování v dospělosti také podstupují ženy po konizaci děložního čípku, a to pro přednádorové změny. Po odstranění ložiska infekce lze očkováním zabránit tomu, aby se žena opětovně nakazila. [4, 5, 6]

Jak probíhá očkování proti rakovině děložního čípku?

Očkovací schéma u vakcíny proti HPV virům sestává ze tří dávek, přičemž tvorba protilátek je velmi rychlá. Protilátky vrcholí po aplikaci druhé dávky, třetí dávka je pouze zajišťovací. Druhá dávka se aplikuje po uplynutí dvou měsíců od první dávky a třetí dávku podstoupíte po uplynutí šesti měsíců. V případě očkování vakcínou Gardasil se ovšem aplikují pouze dvě dávky. Přeočkování v pozdějším věku se prozatím nedoporučuje.

Kam se píchá očkování proti rakovině děložního čípku?

Vakcíny proti HPV virům se aplikují stejně jako většina typů jiných očkování, tedy injekčně do svalu, nejčastěji do deltového svalu horní paže. Nemusíte mít tedy strach, že by toto očkování probíhalo jinak, než jste zvyklí. [7, 8, 9]

Typy vakcín proti HPV virům

Vakcíny proti HPV virům jsou v současné době na trhu tři. Patří mezi ně Cervarix, Gardasil (dříve Silgard) a Gardasil9. Níže si uvedeme, jaký je mezi nimi rozdíl. O vhodném typu vakcíny se blíže poraďte s vaším lékařem.

Očkování proti rakovině děložního čípku Silgard

Očkovací látka dříve nazývaná Silgard, dnes již Gardasil, chrání proti subtypům lidského papilomaviru (HPV) 16 a 18 a také proti HPB 6 a 11, které způsobují bradavičnaté výrůstky zvané kondylomata na pohlavních orgánech. Doporučené věkové rozmezí pro tuto vakcínu je 9 až 45 let.

Očkování proti rakovině děložního čípku Cervarix

Cervarix je bivalentní vakcína, jež chrání pouze proti 2 typům HPV (16 a 18). Některé studie však naznačují, že je v porovnání s druhou vakcínou o něco účinnější. Doporučené věkové rozmezí pro vakcínu Cervarix je 9 až 25 let.

Očkování proti rakovině děložního čípku Gardasil9

Vakcína Gardasil9 chrání proti nejčastějším typům HPV, které způsobují rakovinu děložního čípku, análního otvoru, vagíny či vulvy a genitální bradavice. Doplatek na jedné dávce činí 1700 až 2000 Kč. [10, 11, 12]

Očkování proti HPV: cena

V souladu s platným zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, je nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku hrazeno všem dívkám, které v kalendářním roce dovrší věku 13 let a nebudou starší 14 let.

V uvedeném věku musí dívky podstoupit alespoň první dávku. Od ledna 2018 je i nepovinné očkování hrazeno chlapcům za stejných podmínek, a to i proti genitálním bradavicím. Po dovršení 14 let si už musíte očkování hradit sami. Orientační ceny za jednu dávku jsou následující:

vakcína Gardasil (dříve Silgard): 3531 Kč,

vakcína Cervarix: 1771 Kč,

vakcína Gardasil9: 4144 Kč. [13, 14]

Očkování proti rakovině děložního čípku: vedlejší účinky

Očkování proti rakovině děložního čípku, stejně jako jiné vakcíny, může mít nežádoucí účinky. Časté vedlejší účinky vakcín proti HPV bývají mírné a obvykle odezní do jednoho nebo dvou dnů. Může se jednat o následující:

bolest, zarudnutí nebo otok v paži, kde byla aplikována vakcína,

závratě nebo mdloby (omdlévání po jakékoli vakcíně, včetně vakcíny proti HPV, je častější u dospívajících než u jiných lidí),

horečka,

nevolnost,

bolest hlavy nebo pocit únavy,

bolest svalů nebo kloubů,

dočasné trnutí rukou nebo nohou.

Aby dospívající předešli mdlobám nebo zraněním způsobeným omdléváním, měli by alespoň 15 minut po očkování sedět nebo ležet. Pokud se u vašeho dítěte po očkování objeví neobvyklé zdravotní obtíže, jako například alergie, neprodleně kontaktujte vašeho lékaře. [15, 16]

Zdroje: cpzp.cz, ockovaniprotihpv.cz, cervarix.cz, gynmeda.cz, rogramhplus.cz, rbp213.cz, hpvinfo.cz, hpv-college.cz, vakciny.net, loono.cz, cdc.gov