Flegmatik je známý jako vyrovnaný člověk, který nedává najevo city. Jak ho poznáte?

Když se o někom řekne, že je to flegmatik, spousta lidí si představí klidného člověka, který se do ničeho neplete, problémy řeší s chladnou hlavou, bývá netečný a navenek nijak nevyjadřuje své emoce. K tomuto popisu je nutné přistupovat obezřetně, protože v každém z nás se mísí více typů temperamentu, ale jeden z nich obvykle dominuje. Jak to vypadá, pokud jde právě o flegmatika?