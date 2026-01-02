Focaccia recept: tradiční italské pečivo se běžně peče z bílé mouky. Použít se dá i celozrnná a špaldová

Těsto na focacciu se může na první pohled hodně podobat těstu na pizzu. Neobejde se totiž bez speciální pizza mouky, olivového oleje a droždí. Recept na focacciu se však dá upravit tak, aby byl výsledek trochu výživnější. Stačí pšeničnou mouku vyměnit za směs celozrnné a špaldové.
Co se dozvíte v článku
Italská focaccia recept: snadné kynuté těsto
Ingredience
- 500 g hladké mouky (nejlépe typ 00),
- 10 g soli,
- 20 g čerstvého droždí,
- 350 ml vlažné vody,
- 3 lžíce olivového oleje (plus další na potření),
- hrubá mořská sůl na posypání,
- volitelně čerstvý rozmarýn, cherry rajčátka, olivy, cibule a bylinky.
Postup
- Do misky nalijte trochu vlažné vody. Rozdrobte do ní čerstvé droždí, nasypte lžičku mouky a promíchejte. Směs nechte stát na suchém a teplém místě asi 15 minut, dokud nezačne pěnit.
- Do velké mísy nasypte mouku a sůl. Přidejte vzešlý kvásek, zbytek vody a 2 lžíce olivového oleje. Suroviny promíchejte a vypracujte z nich dokonale hladké těsto.
- Mísu s těstem zakryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií. Těsto nechte kynout na teplém místě 60–75 minut, dokud nezdvojnásobí objem.
- Vykynuté těsto přendejte na plech vyložený pečicím papírem a lehce pokapaný olivovým olejem. Rukama těsto roztáhněte do obdélníku. Výška těsta by měla být okolo 2 centimetrů. Nyní nastává druhá fáze kynutí, která by měla trvat 20–30 minut.
- Prsty udělejte do těsta několik důlků. Pokapejte focacciu olivovým olejem, posypte troškou mořské soli a ozdobte čerstvým rozmarýnem, rajčátky či jinými surovinami dle vlastního uvážení.
- Focacciu vložte do trouby předehřáté na 220 °C. Pečte ji asi 20–25 minut, dokud nezačne vonět a na povrchu se jí nevytvoří zlatavá kůrčička.
- Upečenou focacciu vyndejte z trouby a nechte zchladnout na kovové mřížce. Pokud chcete, můžete ji podávat ještě vlažnou. Hodí se jako příloha k salátům, polévkám a pomazánkám. Výborně však chutná i samotná.
Focaccia recept: zdravější celozrnná
Ingredience
- 300 g celozrnné pšeničné mouky,
- 200 g hladké špaldové mouky,
- 10 g soli,
- 20 g čerstvého droždí,
- 350–370 ml vlažné vody,
- 2 lžíce olivového oleje (plus další na potření),
- hrubá mořská sůl na posypání,
- volitelně čerstvý rozmarýn, olivy, sušená rajčata, cibule a tymián.
Postup
- Droždí nadrobte do misky, zalijte ho asi 100 mililitry vlažné vody a přidejte lžičku celozrnné mouky. Obsah misky promíchejte metličkou a uložte ho na 10–15 minut na teplé místo. Počkejte, než se objeví bublinky.
- Ve velké míse smíchejte obě mouky se solí. Přidejte k nim kvásek, zbytek vody a olivový olej. Rukama či pomocí kuchyňského robota vypracujte vláčné těsto. Kvůli použití jiné mouky může být trochu hutnější než těsto na klasickou focacciu.
- Těsto zakryjte a nechte v teple kynout 60–75 minut, dokud nezdvojnásobí objem. Poté ho přendejte na plech s pečicím papírem a lehce pokapaný olivovým olejem. Rukama těsto roztáhněte do stran, aby mělo na výšku tak 2 centimetry.
- Focacciu na plechu nechte znovu kynout 20–30 minut. Prsty pak vytvořte pár důlků v těstě, pokapejte ho olivovým olejem, posypte mořskou solí a ozdobte dle chuti.
- Pečte ho v troubě předehřáté na 210 °C po dobu 25 minut. Hotová focaccia by měla mít jemně zlatavý povrch.
- Po upečení ji nechte mírně zchladnout na mřížce. Focaccia se může podávat vlažná i studená. Doporučujeme servírovat ji s olivovým olejem a hummusem či jinou pomazánkou.
Kde se vzala focaccia?
Focaccia patří mezi typická italská jídla. Chléb ve formě placky se připravoval již ve starověkém Římě. Tehdy se focaccia pekla na horkém kameni nebo v ohništi. Na původní způsob přípravy odkazuje i název pokrmu odvozený od slova „focus“. Do češtiny se překládá jako „krb“ či „ohnisko“.
Dnes už se focaccia peče převážně na plechu v troubě. Vychutnávají si ji nejen Italové, ale lidé napříč celým světem. Focaccia se nepodává jen jako slané pečivo k salátům a polévkám, ale i jako samostatný pokrm. Odleželá focaccia se často používá k přípravě sendvičů.
Regionální variace a příchutě
Existuje mnoho regionálních variant. Tou nejznámější je focaccia alla genovese z oblasti Ligurie, která je vyhlášená svou jednoduchostí. Potírá se pouze směsí vody a olivového oleje, dochucuje se mořskou solí. Mezi další oblíbené varianty patří:
- Focaccia Barese – pochází z jihovýchodní Itálie. Těsto je obohaceno o brambory, takže je nadýchanější a vláčnější. Na povrchu bývá zdobená cherry rajčátky, olivami a oreganem.
- Focaccia di Recco – tenká a křehká varianta. Je plněná měkkým čerstvým sýrem Stracchino. Připomíná spíše sýrovou placku než chléb.
- Focaccia Toscana – často méně slaná, někdy i sladká. Peče se s olivovým olejem, rozmarýnem, nebo dokonce s hroznovým vínem.
- Focaccia Veneta – sladká verze, která se peče na Velikonoce. Do základního těsta se přidává máslo, cukr, žloutky, kandované ovoce a citronová kůra.
Zdroje: brno.rozhlas.cz, loveandlemons.com, heartfoundation.org.au, verywellfit.com