Fontanely umožňují růst dětského mozku i po porodu. Na co si dát pozor?

Co jsou fontanely u novorozence?

Když se děti narodí, jejich lebeční kosti nejsou pevně spojené, jako tomu je v dospělosti. Je to z toho důvodu, aby se kosti lebky mohly pohybovat, případně i překrývat ve chvíli, kdy novorozenec prochází porodními cestami. Dále také umožňují mozku miminka nadále růst. V místě, kde se kosti setkávají, se nacházejí měkké vazivové spoje a ty se nazývají fontanely.

Větší fontanely si můžete všimnout vpředu na temeni hlavy, zatímco menší fontanely najdete v zadní části hlavičky. Postupem času, jak bude miminko růst a stárnout, tyto vazivové spoje ztvrdnou a uzavřou se. Zatímco menší fontanely se obvykle zavírají kolem 2. měsíce věku dítěte, velká fontanela tvrdne zpravidla mezi 9. a 18. měsícem věku.

Velká fontanela u miminek

Velká fontanela se nachází na temeni hlavy, tedy v přední části lebky. Má tvar kosočtverce, přičemž velikost fontanely je přibližně 3 × 3 centimetry, výjimečně ale může být o něco menší nebo větší. Tato měkká část hlavičky se zpravidla uzavírá mezi 9. a 18. měsícem, nejpozději však do 2 let. Velká fontanela je na první pohled dobře viditelná, a je tedy vhodné ji sledovat, zda se neuzavírá příliš brzy, nebo naopak pozdě.

Malá fontanela

Malou fontanelu naleznete v zadní části hlavičky mezi týlní kostí a zadní částí kosti temenní. Tento měkký prostor má trojúhelníkový tvar a je zpravidla menší než půl centimetru, při porodu často ani není hmatatelný. Tento spoj se uzavírá mnohem dříve než velká fontanela, přibližně mezi prvním a druhým měsícem života miminka.

Na hlavičce se nachází celkem šest fontanel, ale zbylé čtyři jsou natolik malé, že i samotný lékař má někdy problém je nahmatat. Tyto drobné měkké spoje se ovšem při lékařských prohlídkách nevyšetřují. Miniaturní fontanely zůstávají měkké přibližně až do 3. roku života, aby mohl dětský mozek nadále růst.

Je propadlá fontanela miminka normální?

Velká fontanela by na dotek měla být pevná s mírným zakřivením dovnitř lebky. Nepatrná prohlubeň tedy nutně neznamená, že by fontanela byla propadlá, a není důvod k obavám. Pokud by ale byla výrazně propadlá, znamenalo by to, že je miminko silně dehydratované a chybí mu tekutiny.

Dojde-li k dehydrataci dětského organismu, nejprve zaznamenáte jiné příznaky, jako je méně mokrých plenek a podrážděné miminko. K dehydrataci může dojít tehdy, má-li váš potomek průjem, zvrací nebo není dostatečně krmený. Pokud si všimnete jakýchkoliv známek dehydratace, neprodleně vyhledejte lékaře. Mezi další známky dehydratace patří následující:

Spí více, než je pro novorozence běžné, je minimálně bdělé

Při pláči má minimum slz nebo žádné slzy

Je úzkostlivé

Má zapadlé oči

Má studené nebo domodra zbarvené ruce a nohy

Jeho kůže je vrásčitá

Vyboulená či pulzující fontanela

Všimnete-li si, že měkká část hlavičky miminka pulsuje a je vyboulená, když brečí nebo tlačí, není důvod k obavám. Zvýšený krevní tlak může způsobit, že se fontanela mírně vyboulí. Vrátí-li se do normálu, jakmile se vaše ratolest uklidní nebo dokončí vynaložené úsilí při tlačení a bude ve vzpřímené poloze, vše je v naprostém pořádku. Znamená to, že jednoduše chvíli vidíte krevní puls svého dítěte způsobený zvýšeným tlukotem srdce.

Vyboulená fontanela, kterou doprovází známky nachlazení, by ovšem mohla naznačovat zvýšený tlak v mozku v důsledku poranění hlavičky, infekce nebo nahromadění tekutiny. Zvláště pokud má miminko zvýšenou teplotu a je více ospalé než obvykle. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, vyhledejte pediatra.

Chorobný růst lebky

Když se dítě narodí, průměrný obvod jeho hlavičky činí přibližně 34 až 36 centimetrů. V půl roce života se tento rozměr zvětší asi na 43 až 45 centimetrů. Za chorobný růst lebky se považuje zrychlený nebo naopak zaostalý růst lebky. Pokud máte podezření, že srůst neprobíhá ve výše uvedeném období, poraďte se s vaším pediatrem, který může doporučit neurologické vyšetření.

V případě, že bude miminku zjištěna porucha růstu lebky, může být doporučena neurochirurgická léčba. Je však důležité odhalit toto postižení včas, aby nedošlo k anatomickým defektům lebky, které by mohly vést k poškození pohybových a smyslových funkcí.

Jak o fontanelu u dětí pečovat?

Správná péče o měkké místo na hlavičce vaší ratolesti není nijak složitá, nicméně měli byste vědět, na co si dát pozor. V první řadě sledujte její tvar. Fontanela by neměla být oteklá, vypouklá nebo příliš zapadlá.

Na dotek by tedy měla být měkká, ale pevná a jen mírně zakřivená směrem dolů. Výjimečně můžete zaznamenat, že pulzuje spolu se srdečním rytmem. Přestože je oblast měkká, mozek a měkká tkáň jsou chráněny. To znamená, že můžete:

Dotýkat se hlavičky dítěte, dokonce i na jeho měkkém místě

Umýt mu vlasy a pokožku hlavy

Použít jemný hřeben nebo kartáč na vlasy

Nasadit dětskou čepičku nebo čelenku

Stejně jako při jakémkoli jiném typu péče o vaše dítě se vždy ujistěte, že s miminkem zacházíte opatrně. Postupem času získáte větší sebevědomí a zjistíte, že není tak křehké, jak se možná na první pohled zdálo. Důležité je nevyvíjet tlak na měkké místo na hlavičce, poté mu při jemném zacházení nemůžete nijak ublížit.

