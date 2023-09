Hamiltonův hmat se smí provádět pouze se souhlasem rodičky. Na jakém principu funguje?

Co je Hamiltonův hmat?

Hamiltonův hmat je metoda, jejímž cílem je vyvolání porodu. Jde o lékařský úkon, který se v některých případech provádí v konečném stádiu těhotenství a slouží k nastartování porodních kontrakcí. Poprvé tento postup roku 1810 popsal skotský lékař James Hamilton, podle kterého je dnes také pojmenován.

Pokud jde o to, jak se provádí Hamiltonův hmat, daná technika spočívá v tom, že lékař zavede prsty jedné ruky co nejhlouběji do vagíny a krouživými pohyby uvnitř středu čípku odloupne od děložní sliznice vak blan. Druhou rukou přitom tlačí na břišní stěnu. Po uvolnění části plodových obalů dojde k vyplavení prostaglandinů, což jsou hormony, které spouští mechanismus porodu.

Po zákroku cítí nastávající maminka bolesti břicha. Pokud nepříjemnosti sílí, jedná se zpravidla o porodní bolesti po Hamiltonově hmatu, které se obvykle rozjíždí do 48 hodin od vyšetření. Přestože se o metodě mluví jako o bezbolestné, zkušenosti některých žen mluví jinak. Některé z nich během ní pociťovaly pálení, štípání či bolest různé intenzity.





Je důležité vědět, že Hamiltonův hmat na vyvolání porodu může být proveden pouze s vaším souhlasem. Lékař by vás měl rovněž poučit o všech přínosech a rizicích. Přesto se na internetových diskuzích dočtete o situacích, kdy byla metoda lékařem provedena bez předchozí konzultace s pacientkou a nastal porod po Hamiltonově hmatu. Takové jednání je však protiprávní. [1, 2, 3, 4, 5]

Jakou má Hamiltonův hmat účinnost?

Aby byl Hamiltonův hmat účinný musí být tělo ženy připraveno k porodu. Pokud by byla metoda použita před termínem, tedy v okamžiku, kdy porodní cesty připraveny nejsou, vedla by pouze k rozvoji obtíží. Dostavit se může například špinění po Hamiltonově hmatu a v některých případech způsobuje Hamiltonův hmat krvácení či poslíčky, což jsou děložní kontrakce, které však neznamenají porod.

Metoda nemusí být efektivní ani v případě, že je žena na porod připravená. V takové situaci může účinnost Hamiltonova hmatu zvýšit jeho opakování s odstupem času. Pokud ani v tomto případě nedojde ke zlepšení situace, nebo nechcete použít k vyvolání porodu Hamiltonův hmat, lékař může přistoupit k jiným metodám, jako je například:

protržení vaku plodových blan,

podání prostaglandinu,

podání oxytocinu. [6, 7, 8, 9]

Rizika Hamiltonova hmatu

Nastávající maminky ve spojení s touto metodou většinou nejvíce zajímá, jaká s sebou nese Hamiltonův hmat rizika a zda by mohl být nějakým způsobem nebezpečný pro miminko. Ačkoliv se o této technice mluví jako o nejšetrnějším způsobu vyvolání porodu, který by měl být neškodný a ohleduplný jak vůči matce, tak vůči jejímu plodu, existuje zde samozřejmě určité riziko.

V některých případech je možné při provádění Hamiltonova hmatu do dělohy zavést infekci a při nesprávné manipulaci s plodovými obaly může navíc dojít k jejich úplnému protržení. Ve srovnání s farmakologickými metodami indukce porodu je ovšem Hamiltonův hmat stále o mnoho šetrnější. Pokud je tedy k vyvolání porodu důvod, doporučuje se tuto metodu upřednostnit a vyzkoušet jako první. [10, 11, 12, 13]

Kdy se k Hamiltonově hmatu přistupuje?

Lékaři k indukci porodu obecně přistupují v momentě, kdy žena přenáší déle než týden. Nejpozději se však Hamiltonův chvat na vyvolání porodu provádí počátkem 42. týdne těhotenství. Placenta má totiž jen omezenou životnost, a pokud přestane plnit svou funkci, může plod ohrozit. U přenášených dětí navíc hrozí riziko velké porodní váhy a s ní spojené komplikace. Dalšími důvody indukce jsou:

rodičce odtekla plodová voda, ale kontrakce samovolně nenastaly, takže miminku hrozí infekce,

během těhotenství nastaly komplikace (cukrovka, vysoký krevní tlak, infekce…),

(cukrovka, vysoký krevní tlak, infekce…), plod má vyšší hmotnost (obvykle více než 4000 gramů). [14, 15, 16, 17]

Kdy se metoda nesmí provádět?

K Hamiltonově hmatu (také označovaný jako tzv. Hamilton porod) se nesmí přistupovat, pokud se zjistí, že má žena abnormální placentu (například placenta praevia neboli vcestné lůžko) nebo u ní při poševním stěru, který se provádí kolem 36. týdne, došlo k nálezu streptokoka skupiny B. Stejně tak je metoda vyloučená v případě, pokud žena nerodí přirozenou vaginální cestou. [18, 19, 20, 21]

