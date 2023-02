Holter monitoruje srdeční rytmus po dobu 24 hodin. Jak přístroj funguje?

Co je EKG holter na srdce?

Holter EKG neboli Holterovo monitorování slouží k odhalení srdeční arytmie a dalších případných problémů se srdcem. Jedná se tedy o metodu EKG vyšetření, která umožňuje dlouhodobé měření, většinou po dobu 24 hodin.

Přístroj sleduje vaši srdeční aktivitu za přirozených fyzických podmínek, jejichž součástí jsou vaše každodenní aktivity. Je však nutné vyhýbat se těm činnostem, při kterých by mohlo dojít k poškození přístroje.

EKG holter a umístění elektrod

Holter spočívá v přiložení několika lepicích elektrod na hrudník, konkrétně na místa předem určená a očištěná speciálním lékařským benzínem. Muži si tedy při nasazování elektrod musí odložit svrchní část oblečení, ženy navíc také podprsenku.

Elektrody jsou tenkými kabely připojeny k velmi malému přístroji, který může být zavěšený přes rameno nebo na pásek u kalhot. Ve speciálních případech existuje také možnost chirurgického zavedení malého smyčcového nahrávače podkožně k dlouhodobé monitoraci srdečního rytmu. [1, 2]

Co zapisovat při holteru EKG a jak funguje?

Pacient dostane na kardiologii malý přístroj s elektrodami, které mu lékař připojí na určitá místa na hrudníku. Poté vyšetřovaný odchází domů a vrací se k běžným činnostem, na které je zvyklý. Zpravidla se doporučuje, aby si pacient zapisoval dobu a časy trvání jednotlivých aktivit, které vykonával, a také začátek a konec obtíží, pokud se nějaké objeví (například mdloby, dušnost, motání hlavy a podobně).

Přístroj zaznamenává srdeční aktivitu po dobu 24 hodin, poté jej dotyčný vrátí lékaři k vyhodnocení lékařského záznamu. Kardiolog na základě získaných údajů může zjistit, zda se během uplynulého dne objevily poruchy srdečního rytmu, a na základě zápisků pacienta může určit, během jakých činností k nim došlo. V závislosti na výsledcích měření pak může být pacient podroben dlouhodobější monitoraci. Výjimkou není ani holter na týden, tedy na 7 dní. [3, 4]

Holter na tlak

Některé typy této zdravotnické pomůcky se využívají k měření krevního tlaku a existují i takové, které dokáží měřit obojí, tedy srdeční aktivitu a krevní tlak. Vyšetření v tomto případě slouží ke stanovení profilu krevního tlaku a kontroly účinnosti jeho léčby v průběhu 24 hodin.

Manžeta přístroje se upevňuje na ruku pacienta a hadičkou je připojena k malému přístroji, který se v předem určených časech nafukuje a měří hodnoty krevního tlaku. V průběhu dne obvykle probíhají 3 až 4 měření a v noci poté 2 až 3 měření. Tímto způsobem jsou získávány údaje o krevním tlaku vyšetřovaného v průběhu každodenních činností. [5, 6]

Příprava na EKG a tlakový holter

Téměř žádná příprava není k vyšetření nutná, mužům se ovšem doporučuje oholit si hrudník. Dále je vhodné přijít na vyšetření ve volnějším oblečení, abyste se po nasazení přístroje cítili pohodlně. Zda budete potřebovat nějaké speciální vybavení nebo oblečení, se předem poraďte s vaším kardiologem.

Kromě toho by měl pacient pokračovat ve svých každodenních aktivitách, na které je zvyklý. Je to z důvodu, aby bylo možné odhalit případné problémy, které se mohou projevit jen při určitých činnostech. Pacient se musí dostavit do ordinace v předem stanovený čas a stejně tak přístroj v určený čas vrátit ke zpracování záznamu naměřeného EKG. [7, 8]

Holter: sprchování a jiné činnosti

Holterův přístroj je nutné nosit celý den bez přestávky, tudíž vás může v některých činnostech mírně omezovat. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou, což může být velmi nepohodlné v souvislosti s osobní hygienou. Nemůžete se tedy v tomto čase koupat ani sprchovat.

Nedoporučují se ani příliš náročné aktivity, kam patří horolezectví nebo kontaktní sporty, při kterých by se mohl tento drahý přístroj poškodit. Podprsenku při EKG holteru je možné používat, ale ujistěte se, že nebude překážet elektrodám. Měla by tedy být pohodlná. Řešením může být například sportovní podprsenka. [9, 10, 11]

