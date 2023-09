Hyperglykémie v intenzivní péči u kardiologických pacientů

Normalizace glykémie intenzívní inzulínovou terapií v pooperačním období vede k významnému snížení morbidity a mortality u pacientů podstupujících plánovaný kardiochirurgický operační výkon, přičemž podobné výsledky byly v některých studiích zaznamenány i u pacientů s akutním infarktem myokardu. K účinnému a bezpečnému vedení intenzívní inzulínové terapie se využívají standardizované protokoly, přičemž současná diskuse se zaměřuje hlavně na volbu optimální cílové hladiny glykémie, zvýšení jejich efektivity a snížení rizika hypoglykémie. V současné době je výzkum zaměřen na tvorbu poloautomatizovaných až plně-automatizovaných systémů s kontinuální monitorací glykémie řízených počítačovými algoritmy na bázi prediktivních modelů.

hyperglykémie • kriticky nemocný pacient • akutní infarkt myokardu • kontrola glykémie v intenzívní péči

Hyperglycaemia in intensive care of cardiology patients Hyperglycaemia is a relatively common finding in critically ill patients that substantially increases their morbidity and mortality. The pathophysiological mechanisms underlying the development of hyperglycemia in critically ill patients include endocrine, neurohumoral and inflammatory factors playing a central role in the development of critical illness. Hyperglycaemia exerts various negative effects on the organism including increased oxidative stress, endothelial dysfunction and hypercoagulatory status.





Normalisation of glycaemia by means of intensive insulin therapy significantly reduces morbidity and mortality in elective cardiac surgery patients. Similar results were obtained in some studies on patients with acute myocardial infarction. Standardized protocols were developed for effective and safe intensive insulin therapy. Current discussions focus on the optimal glycaemic target range, increased efficacy, security and user-friendliness of the protocols. Future development aims at using semi-automated and fully automated closed-loop systems based on continuous glucose monitoring and computer-based predictive algorithms.

U kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzívní péče (JIP) dochází velmi často ke vzniku hyperglykémie, a to jak u diabetiků, tak i u pacientů bez předchozí anamnézy diabetu. Podle některých studií se hyperglykémie vyskytuje až u 70 % pacientů s akutním infarktem myokardu a až u 40 % pacientů s cévní mozkovou příhodou.(1, 2) Na vzniku hyperglykémie se zcela jistě podílí celá řada mechanismů, počínaje dekompenzací již preexistujícího diabetu, vyšším exogenním přívodem glukózy či vlivem hyperglykemizující medikace. Jako nejvýznamnější původce se v tomto případě jeví inzulínová rezistence indukovaná stresovou a systémovou zánětlivou reakcí v důsledku akutního onemocnění. Bylo prokázáno, že doba strávená v hyperglykémii u kriticky nemocných pozitivně koreluje s působením stresových hormonů a zánětlivých cytokinů.(3)

Lze konstatovat, že problematika hyperglykémie kriticky nemocných je v současné době jedním z nejaktuálnějších a nejdiskutovanějších témat intenzívní medicíny. Ačkoliv nejsou patofyziologické mechanismy inzulínové rezistence kriticky nemocných zcela probádány, bylo prokázáno, že za její vznik jsou zodpovědné částečně odlišné mechanismy než u diabetes mellitus 2. typu.(4) Někdy též tento jev nazýváme „diabetes z poškození“.

Hyperglykémie má u kriticky nemocných pacientů řadu nežádoucích účinků na mnoho životně důležitých orgánů a orgánových systémů (kardiovaskulární systém, ledviny, nervový systém), negativně ovlivňuje intermediární metabolismus a zvyšuje oxidační stres. Mnohé studie prováděné v posledních letech u kriticky nemocných ventilovaných pacientů prokázaly, že udržení euglykémie pomocí intenzifikované inzulínové terapie významně snižuje mortalitu i morbiditu u kriticky nemocných pacientů, a to až o 42 % oproti standardní terapii.

Obr. – Mechanismy vedoucí k hyperglykémii kriticky nemocných a její následky

Hyperglykémie kriticky nemocných

Mechanismy vzniku inzulínové rezistence u kriticky nemocných

Jak již bylo naznačeno výše, jednou z hlavních příčin hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů je uvolnění kontraregulačních stresových hormonů (katecholaminy, kortizol, glukagon, růstový hormon) a prozánětlivých cytokinů (TNF-alfa, IL-6 apod.) a následně snížená citlivost k účinkům inzulínu. Katecholaminy akcelerují glykogenolýzu a glukoneogenezi v játrech a inhibují produkci inzulínu beta-buňkami pankreatu, dále pak spolu s angiotenzinem II vykazují vůči inzulínu antagonistický efekt. Kortizol významně stimuluje glukoneogenezi a snižuje periferní utilizaci glukózy. Obdobné účinky má i vyplavení glukagonu, který nejvýrazněji působí na zvýšení jaterní glukoneogeneze.

Vyplavení prozánětlivých cytokinů je zodpovědné nejen za zvýšení koncentrace samotných stresových hormonů, ale má i mnoho dalších důsledků, které poté vedou k další elevaci glykémie. Vlivem prozánětlivých cytokinů dochází především k interferenci s intracelulární inzulínovou signální kaskádou v hepatocytech. Tato kaskáda má 2 základní větve, a to IRS-1 – PI3K (insulin receptor substrate – fosfatidylinositol-3-kináza) – kaskádu zodpovědnou za metabolický účinek inzulínu (tato kaskáda je částečně blokována u diabetes mellitus 2. typu), a MAPK (mitogeny aktivovaná proteinkináza) – signální kaskádu zodpovědnou za antiapoptotické účinky a buněčnou proliferaci (tato kaskáda je u DM 2. typu kompenzatorně nadměrně aktivována a vede ke zvýšené cévní proliferaci a vzniku aterosklerotických a angiopatických změn).

U kriticky nemocných však nebyla zaznamenána selektivní blokace těchto kaskád. Negativní vliv na inzulínovou kaskádu u kriticky nemocných mají SOCS-1 a –3 (suppresors of cytokine signaling), jejichž tvorba je stimulovaná interleukinem 6. SOCS-3 inhibuje fosforylaci tyrozinu inzulínového receptoru, oba SOCS se pak podílejí na degradaci IRS 1 a 2 (insulin receptor substrate). Těmito mechanismy je pak blokován další přenos vzruchu v kaskádě.(5, 6) U kriticky nemocných pacientů bývá dále snížen inzulínem stimulovaný vstup glukózy do příčně pruhovaných svalů a srdce (zprostředkovaný GLUT-4 transportéry).

Vstup glukózy do některých tkání může být naopak zvýšen (CNS, krevní elementy), což má své negativní metabolické důsledky.(7) Další látkou, která hraje úlohu při vzniku inzulínové rezistence kriticky nemocných, je insulin like growth factor -binding protein 1 (IGFBP-1), který váže mediátor účinků růstového hormonu IGF-1. Zvýšené koncentrace IGFBP-1 u kriticky nemocných se významně podílejí na jaterní inzulínové rezistenci. Zvýšení hladin inzulínu za normálních okolností suprimuje tvorbu IGFBP-1 v játrech a tak zvyšuje dostupnost IGF-1. Tato suprese však chybí u kriticky nemocných pacientů. Bylo prokázáno, že koncentrace IGFBP-1 pozitivně koreluje se zvýšeným rizikem úmrtí těchto pacientů.(8, 9)

Do procesu vzniku hyperglykémie u kriticky nemocných zasahuje i defosforylovaný FOXO-1 transkripční faktor, exprimovaný téměř výhradně v játrech a beta-buňkách pankreatu.(10) Je významným stimulátorem fosfoenolpyruvát karboxykinázy (PEPCK) a glukóza-6-fosfatázy. FOXO-1 je obvykle fosforylován účinkem inzulínu přes PI3K kaskádu a tak je blokována exprese výše uvedených enzymů. Fosforylace FOXO-1 je narušena u kriticky nemocných pacientů, zatímco aktivita PEPCK zodpovědné za jaterní glukoneogenezi není podáváním inzulínu ovlivněna.(11)

Důsledky hyperglykémie kriticky nemocných

Hyperglykémie, kromě toho, že je důsledkem zánětlivé a stresové reakce organismu, je i významným faktorem, který pomáhá tyto reakce prohlubovat a uzavírat tak pověstný „začarovaný kruh“. Jedním z významných nežádoucích účinků hyperglykémie je i porucha obranyschopnosti organismu vůči vzniku infekčních komplikací. Hyperglykémie totiž vede ke snížené baktericidní aktivitě organismu kvůli poruše adhezívních schopností granulocytů, fagocytózy, chemotaxe, oxidačního vzplanutí a aktivace komplementu.

Kvůli hyperglykémii dochází též k další nežádoucí akceleraci produkce cytokinů a poruchám imunity. Hyperglykémie je též nezávislým prediktorem vzniku ranných infekcí, vyšší je i výskyt pneumonií a infekcí močového traktu.(12) Významný vliv má hyperglykémie i na nervový systém a kardiovaskulární aparát (viz níže). Kromě jednoznačného vlivu na progresi polyneuropatie a myopatie kriticky nemocných byl pozorován i vliv na rozsah ischemického poškození mozku při CMP.

Hyperglykémie také významně ovlivňuje koagulaci, a to jak na úrovni poruchy koagulační kaskády, tak na úrovni trombocytů. U kriticky nemocných pacientů jsou nalézány vyšší koncentrace inhibitoru aktivátoru plazminogenu (PAI), který je významným inhibitorem fibrinolýzy. Dále byla pozorována hyperreaktivita trombocytů v důsledku změn exprese povrchových glykoproteinových receptorů pro adhezívní proteiny, zvýšená vazba na fibrinogen, změna tuhosti membrány trombocytů, akcelerovaná tvorbou protrombogenního tromboxanu A2, zvýšení produkce inositol trifosfátu a zvýšená mobilizace kalcia.

V konečném důsledku vedou tyto změny ke zvýšení prokoagulačního stavu.(13, 14) Hyperglykémie rovněž působí u kriticky nemocných zvýšení oxidačního stresu kvůli deficitu scavengerového systému pro reaktivní formy kyslíku (ROS), produkované aktivovanou glykolýzou a oxidativní fosforylací. Při těchto procesech vzniká superoxid s oxidem dusnatým (NO) za vzniku peroxynitritu, který poškozuje mitochondriální komplexy a enzymy dýchacího řetězce a antioxidačních enzymů. Rovněž je popisována zvýšená citlivost beta-buněk pankreatu k destrukci kyslíkovými radikály, čímž dochází ke snížení jejich reaktivity na plazmatické koncentrace glukózy. Mechanismy vedoucí k hyperglykémii kriticky nemocných a její následky jsou znázorněny na Obr.

Metabolismus myokardu za fyziologických a patologických podmínek

Normální funkce myokardu vyžaduje konstantní dodávku kyslíku a substrátu k produkci dostatečného množství ATP. Na rozdíl od jiných tkání získává myokard 60 % ATP díky oxidaci mastných kyselin, 27 % metabolizací ketolátek a 12 % metabolizací laktátu. Pouze 1 % energie je získáváno glykolýzou. Pro myokard jsou volné mastné kyseliny výhodným energetickým substrátem (z 1 molu je získáno 130 molekul ATP, zatímco z 1 molu glukózy je získáno pouze 38 molekul ATP), ale za cenu vyšší potřeby dostupného kyslíku.

Jiná situace nastává v případě myokardiální ischémie či zvýšené zátěže myokardu. Za této situace dochází k nárůstu podílu glykolytického metabolismu a zároveň ke snížení utilizace mastných kyselin a ketolátek myokardem. Během ischémie se totiž zvyšuje podíl glukózových transportérů (GLUT-1 a GLUT-4) v sakrolemální membráně, což umožní zvýšený vstup glukózy do buněk. Inzulín pak významně podporuje využití glukózy jako primárního zdroje energie pro tvorbu ATP.

Nicméně v akutní fázi dochází vlivem zvýšeného adrenergního tonu, který stimuluje lipolýzu, také k vzestupu koncentrací volných mastných kyselin. Zvýšené hladiny volných mastných kyselin pak vedou ke vzniku endoteliální dysfunkce cestou inhibice aktivity endoteliální syntázy oxidu dusnatého (eNOS). Při oxidaci mastných kyselin jsou i vyšší nároky na spotřebu kyslíku, což je pro hypoxický myokard velmi nevýhodné. Bylo prokázáno, že koncentrace volných mastných kyselin je snížená při podávání infúze glukózy, inzulínu a kalia.

Vliv hyperglykémie na funkci kardiovaskulárního aparátu

Hyperglykémie má jednoznačně nežádoucí účinky na kardiovaskulární aparát, a to hned několika odlišnými mechanismy. Hyperglykémie jednak vede k osmotické diuréze a hypovolémii, což má za následek snížení enddiastolických a tepových objemů. Jak již bylo uvedeno výše, hyperglykémie též podporuje systémovou zánětlivou odpověď. Bylo prokázáno, že hyperglykemičtí pacienti s akutním infarktem myokardu mají vyšší hladiny CRP, interleukinu 6 a interleukinu 18.

Dále dochází k poškození endotelu cév a progresi aterosklerózy a zvýraznění protrombogenního stavu organismu. K rozvoji těchto negativních vlivů vede již krátkodobá hyperglykémie.(15) Zvýšený oxidační stres dále negativně ovlivňuje kontraktilitu a energetický metabolismus kardiomyocytů a zvyšuje elektrickou nestabilitu myokardu. Vliv má i zvýšení na kyslíku závislého metabolismu volných mastných kyselin.(16)

Významnou roli zde má především inducibilní syntáza oxidu dusnatého (iNOS) indukovaná prozánětlivými cytokiny. Bylo prokázáno, že těsná kontrola glykémie u kriticky nemocných vede ke snížení genové exprese tohoto enzymu. Naproti tomu endoteliální syntáza oxidu dusnatého (eNOS) působí preventivně proti aktivaci endotelu s jejími negativními důsledky. Tento enzym je však vlivem hyperglykémie inhibován. Zvýšené koncentrace superoxidového radikálu vzniklého kvůli zvýšenému metabolismu glukózy polyolovou cestou i v Krebsově cyklu vedou k tvorbě peroxynitritu, který působí významné snížení produkce ATP a prohloubení tkáňové hypoxie.

Hyperglykémie též podporuje apoptózu kardiomyocytů, což v konečném důsledku zvyšuje rozsah nekrotické oblasti u akutního infarktu myokardu. Podávání inzulínu má na srdeční sval výrazně protektivní vliv. Inzulín zvyšuje využití glukózy v srdeční svalovině a působí antiapoptoticky, a to především v reperfúzní poinfarktové fázi. Vede také k významnému zvýšení produkce eNOS a má značný antitrombogenní a protizánětlivý efekt, čímž se může podílet na stabilizaci aterosklerotického plátu.

Těsná kontrola glykémie u kriticky nemocných

Vzhledem k negativním důsledkům hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů byla zahájena snaha o její udržení v příznivějším rozmezí. Rovněž byly zahájeny výzkumy, které měly za cíl nalézt optimální hladinu glykémie u kriticky nemocných a popsat mechanismy, které by mohly vést ke snížení morbidity v důsledku korekce hyperglykémie. Vzhledem k množícím se důkazům o výhodách těsné kontroly glykémie je hladina glukózy v současné době na většině jednotek intenzívní péče udržována v relativně těsném rozmezí (obvykle 4–8 mmol/l, na některých pracovištích i těsněji).(3, 17–19)

Význam těsné kontroly glykémie

Průlomovou studií, která prokázala snížení morbidity a mortality vlivem těsné kontroly glykémie byla tzv. Leuvenská studie kolektivu profesorky Greet Van den Berghe,(17) jejíž výsledky byly publikovány v roce 2001. Do této studie bylo zařazeno více než 1500 pacientů v kritickém stavu na umělé plicní ventilaci hospitalizovaných na kardiochirurgické jednotce intenzívní péče. Jednalo se o prospektivní randomizovanou kontrolovanou studii, v níž byli sledovaní pacienti rozděleni do dvou skupin.

První skupina byla léčena tzv. konvenčním režimem – terapie kontinuálně podávaným inzulínem byla zahájena pouze při glykémii vyšší než 12,0 mmol/l se snahou udržet hladinu glukózy v rozmezí 10,0–11,1 mmol/l. Druhá skupina pacientů byla léčena tzv. intenzívním inzulínovým režimem se snahou udržet hladinu glukózy v krvi v rozmezí 4,4–6,1 mmol/l. Ukázalo se, že intenzívní inzulínová terapie snížila mortalitu o 42 %, a to na 4,6 %, oproti pacientům léčeným konvenčním režimem s mortalitou 8,0 %.

Rovněž došlo k výraznému snížení další morbidity pacientů, především ke snížení incidence multiorgánového selhání, počtu septických stavů o 41 %, podávání krevních transfúzí o 44 %, v obdobné míře došlo i ke snížení incidence renálního selhání vyžadujícího použití kontinuální očišťovací metody, výskytu polyneuropatie kriticky nemocných a dalších stavů doprovázejících kritické onemocnění (výskyt nozokomiálních infekcí, jaterního selhání, zpomalení rozvoje svalové slabosti, normalizace lipidového spektra, snížení parametrů zánětu, preventivní vliv na rozvoj endoteliální dysfunkce a hyperkoagulačních stavů a antiapoptotický efekt). Zaznamenáno bylo i výrazné zkrácení dlouhodobého pobytu na JIP (> 2 týdny) o 30 % a na umělé plicní ventilaci o 39 %.

V roce 2006 byla publikována stejnými autory další studie, která se však soustředila na kriticky nemocné pacienty na interních JIP.(20) Do této studie bylo zařazeno celkem 1200 pacientů, kteří byli opět randomizováni a léčeni pomocí obdobné metodiky. V této studii došlo u skupiny léčené intenzifikovaným inzulínointeragující vým režimem pouze k významnému snížení morbidity, nikoliv však mortality. Ve skupině intenzívně léčených byl nižší počet pacientů s renálním selháním, bylo zaznamenáno rychlejší odvykání od umělé plicní ventilace, zkrátila se doba pobytu na JIP i celková doba hospitalizace. U pacientů s kratším pobytem na JIP léčených intenzívní inzulínovou terapií byla ale pozorována mortalita dokonce mírně vyšší. Naopak u pacientů s pobytem delším než 3 dny byla mortalita snížena z 52,5 na 43,0 %, tedy o zhruba 20 %, významně se snížil i výskyt komplikací.

K podobným výsledkům dospěla také Krinsleyho studie provedená na 800 pacientech na interních JIP se snahou o udržení glykémie pod 7,7 mmol/l. Výskyt renální insuficience u intenzívně léčené skupiny poklesl o 75 % a počet krevních transfúzí se snížil o 19 %. Nemocniční mortalita u intenzívně léčené skupiny poklesla o 29 %.(3) Přesné mechanismy, jakými vede intenzifikovaná inzulínová terapie ke zlepšení prognózy kriticky nemocných pacientů, nejsou zatím zcela objasněny a jsou i nadále předmětem dalších analýz a studií.(21) Rovněž nebylo dosud zcela přesně prokázáno, zda za lepší prognózou těchto pacientů je pouze těsná kontrola glykémie či pozitivní účinky podávaného inzulínu.

Kontrola glykémie u pacientů s akutním infarktem myokardu

Rozsáhlá metaanalýza studií u pacientů s akutním infarktem myokardu bez předchozí anamnézy diabetes mellitus prokázala 3,9násobné zvýšení rizika úmrtí při vstupní glykémií nad 8,0 mmol/l v porovnání s normoglykemickými jedinci.(1) Existují též důkazy, že toto riziko vzrůstá se závažností hyperglykémie.(22) Řada studií posuzovala možný vliv inzulínové terapie spolu s infúzí glukózy a draslíku (GIK-terapie) na pacienty s infarktem myokardu.(23) Ve většině těchto studií bylo účelem podávání inzulínu, spíše než kontrola glykémie, snížení hladin mastných kyselin, podpora glykolýzy a stimulace vychytávání kalia v ischemickém myokardu.

Tyto studie přinesly rozporné výsledky, přičemž nedávno publikovaná studie CRE-ATE-ECLA (Clinical Trial of Metabolic Modulation in Acute Myocardial Infarction Treatment Evaluation – Estudios Cardiologicos Latinoamerica) u pacientů podstupujících reperfúzní léčbu neprokázala signifikantní vliv GIK-terapie na zlepšení mortality.(24) V této studii však dosahovala glykémie paradoxně vyšší hodnoty v rameni s GIK než v kontrolní skupině.

Celkově se podle dostupných informací samotné podávání GIK infúzí bez kontroly glykémie nezdá být vhodnou strategií u akutního infarktu myokardu. Zatím jen relativně málo randomizovaných studií zkoumalo vliv těsné kontroly hladin glykémie na morbiditu a mortalitu pacientů s IM. Z nich patrně největšími byly dvě prospektivní studie DIGAMI (Diabetes Insulin-Glucose in Acute Myocardial Inarction), prováděné na populaci diabetiků s akutním infarktem myokardu.

První studie sledovala prognózu u diabetických pacientů po akutním infarktu myokardu a prokázala, že při použití intenzívní inzulínové terapie se snižuje dlouhodobá mortalita.(25) Diabetičtí pacienti s akutním infarktem myokardu a se vstupní glykémií nad 11 mmol/l byli randomizováni do 2 skupin léčených buď konzervativně, nebo pomocí infúze s inzulínem a glukózou. Cílem v rameni léčeném intenzívní inzulínovou terapií bylo udržet glykémii v rozmezí 7–10 mmol/l minimálně po dobu 24 hodin.

Poté byli pacienti z této skupiny převedeni na léčbu intenzifikovaným inzulínovým režimem trvající alespoň 3 měsíce. Mortalita ve skupině léčené inzulínem byla po roce snížena o 29 %, přičemž po 3,4 roku dosahovalo snížení mortality stále ještě 11 %. Neobjasněnou otázkou diskutovanou v rámci této studie však zůstalo, zda snížení mortality bylo dáno lepší kontrolou glykémie v období akutního infarktu nebo spíše dlouhodobou lepší kontrolou glykémie v pozdějším období. Odpověď na tuto otázku se snažila přinést navazující studie DIGAMI 2, která pracovala se 3 skupinami pacientů (1. léčení GIK + dlouhodobě těsnou kontrolou glykémie, 2. GIK + standardní kontrola glykémie a 3. pouze standardní kontrola glykémie), přičemž studijní protokol byl obdobný jako ve studii DIGAMI 1.

Po 2 až 3 letech sledování nebyl prokázán významný rozdíl v mortalitě mezi jednotlivými přístupy, nutno ale podotknout, že nebylo dosaženo signifikantního rozdílu v glykémii po 24 hodinách mezi jednotlivými skupinami. Epidemiologická analýza prováděná v rámci této studie však prokázala, že hladina glukózy je nezávislým prediktorem dlouhodobé mortality zařazených pacientů.(26) HI-5 studie porovnávající účinek standardní a intenzívní kontroly glykémie u pacientů s diabetes mellitus nebo se vstupní glykémií nad 7,5 mmol/l neprokázala signifikantní rozdíl v mortalitě mezi oběma skupinami, i když intenzívní terapie vedla ke snížení následného vzniku srdečního selhání a reinfarktu. Základním problémem všech uvedených studií však byla nedostatečně těsná glykemická kontrola (kolem 8–10 mmol/l) a často nesignifikantní rozdíly mezi intenzívním a kontrolním ramenem (DIGAMI 2, HI-5). I když u pacientů s akutním infarktem myokardu zatím chybí podobně přesvědčivá studie, jako je Leuvenská u kardiochirurgických pacientů, uvedené epidemiologické a klinické údaje poskytují solidní důkazy o prospěšnosti těsné kompenzace glykémie i u této skupiny pacientů.

Praktické aspekty těsné kontroly glykémie

V současné době je na podkladě výše zmíněných studií doporučováno udržení normoglykémie u většiny pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzívní péče. Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů se však zásadně liší od léčby pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Zatímco klíčovým opatřením u běžných diabetiků je dodržování diabetické diety, terapie perorálními antidiabetiky (ať již sekretagogy či inzulínovými senzitizéry), a většinou až při selhání této léčby je přistupováno k nasazení inzulínu, u kriticky nemocných je lékem volby inzulín a perorální antidiabetika by u těchto pacientů neměla být vůbec podávána.

Důvodů je celá řada. Hyperglykémie se u kriticky nemocných vyskytuje i v případě významně sníženého přívodu energie i samotných sacharidů, navíc podávání perorálních antidiabetik je nebezpečné z důvodu jejich pomalejšího účinku na glykémii i řady vedlejších metabolických účinků (např. laktátová acidóza u metforminu), nicméně některé studie u pacientů s akutním infarktem myokardu prokázaly možný pozitivní vliv některých derivátů sulfonylurey.(27) Zároveň dochází k výrazným výkyvům glykémie v důsledku podávání řady farmak (mj. katecholaminů, kortikoidů apod.). Velkou roli hraje i forma, četnost a množství podávané nutrice.(28) Tíže inzulínové rezistence je také přímo úměrná tíži onemocnění.

U kriticky nemocných je metodou volby kontinuální nitrožilní infúze inzulínu lineárním dávkovačem, event. doplněná o bolusy. Zásadně volíme krátkodobý inzulín. Subkutánní forma podání je v tomto případě nevhodná, neboť dochází k prolongovanému a především nekonstantnímu vstřebávání v důsledku změn prokrvení podkožní tukové tkáně.

Zásadní otázkou je volba nejvhodnější cílové koncentrace glykémie. V současné době existuje na tento problém několik pohledů. Zatímco Leuvenská skupina „trvá“ na cílovém rozmezí prakticky v pásmu prakticky euglykémie (tj. 4,4–6,1 mmol/l), novější studie pracují s benevolentnější horní hranicí glykémie, která se pohybuje okolo 7–8 mmol/l. Rovněž při těchto koncentracích glykémie je popisováno snížení následné morbidity, i když ne ve všech parametrech.

Na druhou stranu je také nutné zdůraznit, že snaha o příliš těsnou kontrolu glykémie může vést ke vzniku nežádoucích účinků, především pak hypoglykémie (zvláště u pacientů v bezvědomí), která může mít fatální následky v podobě hypoglykemického kómatu, v extrémním případě s ireverzibilním poškozením mozku. Snad i proto je dosud odbornými společnostmi ideální pásmo glykémie diskutováno a jednoznačný konsenzus nebyl stále nalezen. Nejčastější příčiny hypoglykémie u kriticky nemocných pacientů léčených intenzívní inzulínovou terapií jsou shrnuty v Tab.

Dalším problémem intenzifikované inzulínové terapie jsou vysoké nároky na personál, který má za úkol udržet hladinu glukózy v poměrně úzkém rozmezí bez častějšího výskytu hypoglykémie. To samozřejmě vyžaduje časté odběry glykémií s úpravami dávek inzulínu podle aktuálních hodnot. V době protokolizace intenzívní péče a přenášení většiny rutinních činností na střední zdravotní personál jsou za tímto účelem vyvíjeny přesné algoritmy a protokoly. Mezi další praktické problémy spojené s intenzifikovanou inzulínovou terapií patří vyšší zátěž pacienta častými krevními odběry a riziko zanesení infekce do krevního řečiště při častém rozpojování infúzních systémů.

Jednou z možností, která by mohla potenciálně vyřešit jak problém častých krevních odběrů k měření glykémie, tak i nebezpečí hypoglykémie, je použití kontinuálních glukózových senzorů, v ideálním případě propojených s algoritmem automaticky řídícím dávkování inzulínu. Takové systémy pak označujeme jako tzv. uzavřené – „closed loop“.(29) V současné době probíhá intenzívní výzkum a vývoj těchto systémů. Jejich použití zatím vázne především na ne zcela optimální přesnosti a spolehlivosti kontinuálních senzorů a také na skutečnosti, že u kriticky nemocných pacientů nemusí glykémie v intersticiu podkožní tukové tkáně, kam se tyto senzory obvykle zavádějí, odpovídat systémové glykémii v krevním řečišti.

Protokoly pro těsnou kontrolu glykémie

Řada studií prokázala vyšší efektivitu protokolů pro těsnou kontrolu glykémie oproti rutinním postupům. Dolní mez cílové glykémie bývá zpravidla 4,4 mmol/l (80 mg/dl), horní mez bývá variabilnější, ideálně 6,1 mmol/l (110 mg/dl), ale v doporučených postupech odborných společností intenzívní medicíny je tolerována glykémie až 8,3 mmol/l (150 mg/dl). V zásadě existují dva typy protokolů, jednak tzv. „sliding scale – klouzavé“, jednak tzv. „dynamické“. První jmenované jsou založeny na fixní rychlosti inzulínové infúze pro dané rozmezí glykémie (tzn. například pro rozmezí 5–8 mmol/l je dávka inzulínu 1 IU/h, pro rozmezí 8–10 mmol/l je dávka 2 mmol/l apod.).

Jejich využití je však minimální pro jejich nízkou efektivitu (většinou s jejich použitím bylo dosaženo průměrné glykémie 8,5–10,5 mmol/l). Jejich hlavním úskalím je především absence dostatečné reakce na rezistentní hyperglykémii a případné dynamické změny inzulínové senzitivity, ke kterým u kriticky nemocných pacientů často dochází. Naproti tomu dynamické protokoly tento problém řeší tím, že každému rozmezí glykémie je přiřazena změna rychlosti inzulínové infúze (např. při glykémii mezi 6–8 mmol/l se rychlost zvyšuje o 1 IU oproti předchozí hodině, pro rozmezí 8–10 mmol/l o 2 IU/h apod.).

Pro první hodinu bývá užívána tzv. startovací dávka inzulínu pro dané rozmezí glykémie, přičemž vysoké hodnoty glykémie (obvykle nad 10 mmol/l) jsou zpravidla snižovány dodatečnými bolusy inzulínu. Interval mezi měřeními glykémie je rovněž dán protokolem a zpravidla se pohybuje od 1 do 4 hodin v závislosti na hodnotě glykémie a její stabilitě mezi jednotlivými měřeními. V závislosti na zkušenostech pracoviště a razanci protokolu je průměrná glykémie při použití těchto protokolů cca 6–7,5 mmol/l. Součástí protokolů pro těsnou kontrolu glykémie by měl být i protokol pro podávání výživy a infúze glukózy, aby byl zajištěn co nejstabilnější konstantní přísun energie. Většinou se volí kontinuální podávání umělé výživy. Při změnách v množství podávané výživy by pak mělo vždy být vhodně upraveno množství podávaného inzulínu – ať již směrem nahoru, nebo dolů.

Použití protokolů pro těsnou kontrolu glykémie je z hlediska těžké hypoglykémie ( Zavedení protokolů pro těsnou kontrolu přineslo jistě značný pokrok do péče o kriticky nemocné pacienty. Nicméně tyto protokoly jsou poměrně složité a jsou zatíženy možností chyby ošetřujícího personálu. Z tohoto důvodu je snaha v době rozmachu výpočetní techniky vytvořit software, který by byl schopen na základě informací o výkyvech glykémie regulovat dávkování inzulínu a usnadnit tak práci ošetřujícímu personálu.(31) Tento software, řazený do skupiny „systémů podporujících rozhodování“ (CDSS – Computer Decision Support System), je založen na algoritmech vypočítávajících změnu rychlosti inzulínové infúze z dynamiky změn glykémie v posledních několika hodinách. V současné době již bylo vyvinuto několik systémů, které pracují na různých principech. Existují jak relativně jednoduché algoritmy založené na poměrně jednoduché rovnici pracující s hodnotami za poslední 2–4 měření (např. systém GRIP – Glucose Regulation for Intensive Care Patients),(32) tak složitější algoritmy zohledňující anamnézu diabetu, vývoj inzulínové rezistence u konkrétního pacienta i další parametry za celou dobu sledování. Některé algoritmy rovněž umožňují kalkulovat i s příjmem parenterální a enterální výživy a zohlednit dynamiku jejího vstřebávání. Vstupními parametry pro počítačový algoritmus jsou hodnota glykémie a aktuální dávka inzulínu, event. množství a cesta podávané výživy a inzulínu v zadaném čase, hmotnost pacienta a jednoduchá diabetická anamnéza. Na základě těchto údajů generuje algoritmus novou požadovanou rychlost inzulínové infúze. Všechny tyto parametry jsou poté zpravidla zobrazeny v přehledném grafu a ukládány na paměťové médium.(33) V našich studiích jsme používali tzv. MPC algoritmus (Model Predictive Control) vytvořený dr. Hovorkou z Univerzity v Cambridge, jehož komponentou(34, 35) je model napodobující glukoregulační systém založený na predikci výchylky glykémie a postupné optimalizaci dávky inzulínu. Tento algoritmus se ukázal jako velmi účinný nástroj pro těsnou kontrolu glykémie(36, 37) a je v současnosti využíván pro klinické testování ve spojení s kontinuálními glukózovými senzory. Další vývoj směřuje k brzké implementaci podobných algoritmů přímo do poloautomatizovaných infúzních systémů, přičemž konečným cílem je vytvoření plně automatického uzavřeného systému schopného kontinuálně měřit a vyhodnocovat glykémii a na základě toho vhodně upravit dávku inzulínu. Závěr

Dosavadní studie prokazují příznivý vliv těsné kontroly glykémie především u elektivně operovaných kardiochirurgických pacientů, i když určitý benefit byl popsán i u pacientů po akutním infarktu myokardu. Poněkud rozporuplně pak vyznívají výsledky z populace pacientů hospitalizovaných na všeobecně zaměřených interních a chirurgických JIP. Nejvýznamnějším rizikem konceptu těsné kontroly glykémie je především vysoké riziko hypoglykémie, a to především u pacientů s přítomnou poruchou vědomí, u septických pacientů a u pacientů s poruchami hepatálních funkcí. Přesto je koncept těsné kontroly glykémie v současné době uznáván a je součástí doporučených postupů v oblasti intenzívní medicíny. Hlavní otázkou však zůstává bezpečné cílové rozmezí glykémie. Velmi užitečnou pomůckou pak budou automatizované uzavřené closed-loop systémy, které jsou v současné době intenzívně vyvíjeny.

Poděkování: Originální studie autorů zde citované byly podporovány MSM0021620814.

1MUDr. Jaromír Křemen, Ph. D., 1MUDr. Miloš Mráz, 1MUDr. Tomáš Roubíček, 2MUDr. Jan Bláha, 2MUDr. Petr Kopecký, 1prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 1prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 1Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika 2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

