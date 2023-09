Hyperglykémie v intenzivní péči

Pochybnosti jsou vznášeny jak o univerzálnosti intenzívní kontroly glykémie, tak především o její bezpečnosti ve smyslu potenciálního poškození pacientů epizodami hypoglykémie. Cílem tohoto textu je pak se pokusit shrnout dnes dostupná fakta o této problematice.

Klíčová slova

hyperglykémie * těsná kontrola glykémie * inzulinoterapie * kriticky nemocný pacient * JIP

Summary

Bláha, J., Kopecký, P.





Hyperglycemia in intensive care Glycemia control is one of the most discussed topics of current intensive medicine. Although the landmark Leuven study, which led hyperglycemia in intensive care at the center of interest, was published in the New England Journal of Medicine more than seven years ago, full agreement in terms of approach to intensive glycemia control in critically ill patients still does not exist. Doubts are raised about both the universality of intensive glycemia control, and especially on its safety in terms of potential damage to patients by episodes of hypoglycemia. The aim of this text is to try to summarize the currently available facts on that issue.

Key words

hyperglycemia * tight glycemia control * insulin therapy * critically ill patient * ICU

Hyperglykémie kritických stavů

Hyperglykémii popsal již v roce 1877 Claude Bernard v průběhu hemoragického šoku. Je tudíž dlouho a dobře známým jevem, že akutní stres organismu, vyvolaný závažnějším traumatem, onemocněním či rozsáhlejší operací vede většinou k hyperglykémii, a to i u pacientů bez předchozí anamnézy diabetes mellitus. Za rozvojem hyperglykémie stojí na straně jedné zvýšená produkce glukózy díky zvýšené jaterní glukoneogenezi a glykogenolýze nebo změna glukózové exkrece a zvýšená renální tabulární resorpce, a na straně druhé její snížená utilizace kvůli nedostatečné sekreci inzulínu a snížené inzulínové senzitivitě v důsledku neuroendokrinního antiinzulínového efektu stresových hormonů – katecholaminů, glukagonu, kortizolu a růstového hormonu (Obr. 1) a prozánětlivých cytokinů. Tento stav inzulínové rezistence, glukózové intolerance a hyperglykémie dnes nazýváme „stresový diabetes“ nebo „diabetes of injury = diabetes z poškození“.

Vliv hyperglykémie na organismus

Hyperglykémie v akutním stavu byla dlouho považována za evolučně protektivní a adaptativní reakci organismu na zátěž, důležitou pro přežití. Hlavním argumentem pro toleranci vyšších hladin glykémie v kritickém stavu byl celkově zvýšený metabolický obrat glukózy, a proto perzistující hyperglykémie, i přes zpočátku nadměrně uvolňovaný inzulín do oběhu, byla pro podporu utilizace glukózy buňkami v non-inzulín dependentních tkáních považována za prospěšnou. Doporučená hladina glykémie u kriticky nemocných, maximalizující buněčný příjem glukózy bez rizika vzniku hyperosmolarity, tak byla 9–11 mmol/l.(1) Navíc mírná hyperglykémie byla vnímána jako nárazník proti riziku poškození CNS při případné hypoglykémii při léčbě inzulínem.

Ve světle současných poznatků se hyperglykémie ale jeví jako naopak zatěžující či spíše dokonce poškozující faktor. Celá řada studií prokázala negativní efekt zvýšené hladiny krevního cukru na organismus, na jednotlivé orgány a tkáně. Poškozující efekt hyperglykémie jde jednak na vrub přímého toxického vlivu glukózy a jednak přes zvýšení intracelulárního oxidativního stresu na vrub vyšší produkci mitochodriálních peroxidů.

Vliv hyperglykémie na kardiovaskulární aparát

I krátkodobá akutní hyperglykémie způsobuje elektrofyziologické změny převodního systému (prolongace QTc) a krevního tlaku (vzestup systolického i diastolického tlaku), vzestup srdeční frekvence či elevaci hladin katecholaminů. Negativní vliv hyperglykémie na kardiovaskulární funkce je ještě výraznější u ischemického myokardu, kdy hyperglykémie zhoršuje stav zvětšením rozsahu myokardiální nekrózy, redukuje koronární kolaterální průtok, zhoršuje ischemicko-reperfúzní postižení i ischemický preconditioning.(2, 3)

Hyperglykémie dále blokuje protektivní vliv volatilních anestetik, především isofluranu, na rozsah myokardiální nekrózy stimulací aktivity mitochondriálních ATP-dependentních kaliových kanálů, což zvláště u pacientů podstupujících akutní koronární revaskularizaci představuje významný faktor peroperační péče.(4) Sama hyperglykémie navíc může vést k destabilizaci ateromových plátů s následným rozvojem akutního koronárního syndromu, potencovaného dále zvýšenou viskozitou krve a vlivem hyperglykémie na smrt kardiomyocytů na podkladě apoptózy. Hyperglykémie je rovněž zodpovědná za zvýšení hladiny natriuretického peptidu a zvyšuje riziko nemocniční mortality, srdečního městnavého selhání a kardiogenního šoku u pacientů s infarktem myokardu.(5)

Vliv hyperglykémie na koagulační systém

Stejně významný vliv jako na oběh má hyperglykémie i na koagulační systém. Tento vliv se projevuje především akcentací protrombotického stavu. Dochází k redukci fibrinolýzy (poklesem aktivity tPA při současném vzestupu aktivity PAI), ke zvýšené aktivaci destiček (zvýšením syntézy tromboxanu), ke zvýšení IL-6 a ovlivnění zvýšení hladiny fibrinogenu a ke zvýšení aktivity von Willebrandova faktoru.(6) Při subanalýze dat obou Leuvenských studií(7, 8) se ale tyto údaje klinicky zcela nepotvrdily, inzulinoterapie neměla vliv na žádný z testovaných parametrů koagulace a fibrinolýzy.(9)

Vliv hyperglykémie na endotel

Hyperglykémie je zodpovědná i za další indukované abnormality, například endoteliální dysfunkci či aktivaci systémového zánětu. Poruchy integrity a funkce endotelu vedou k poruše jeho antitrombotické funkce, k poruše antioxidačních schopností endotelu, ke zvýšené antiadhezivitě a permeabilitě a k poruchám vazodilatace při poruše tvorby oxidu dusnatého (NO). Při změně tvorby NO v endotelu na superoxid převáží produkce kyslíkových radikálů možnosti jejich metabolizace a spolu s aktivací tvorby sekundárních mediátorů se prohlubuje oxidační stres tkání vedoucí k přímému buněčnému a tkáňovému poškození.(10, 11) Studie na zvířecích modelech kritického stavu ukazují, že udržování normoglykémie – a nikoliv na glykémii nezávislé efekty inzulínu – brání excesivnímu uvolňování NO do systémového oběhu a chrání tak lokální endoteliální funkce před poškozením.(12)

Vliv hyperglykémie na imunitní systém a rozvoj zánětu

Dalším negativním projevem hyperglykémie jsou změny v imunitním systému, především celková imunosuprese na podkladě fagocytární dysfunkce.(11, 13) Dochází k defektu funkce neutrofilů a monocytů (adherence, chemotaxe, fagocytóza, usmrcení baktérií…), ke snížení počtu T-lymfocytů (subpopulace CD4 i CD8) a dalším změnám. Dochází rovněž k aktivaci systémového zánětu, hyperglykémie ovlivňuje zvýšení hladin cytokinů IL-6, IL-18 a TNF-?. TNF-? je zvýšen u akutního infarktu myokardu (AIM) a koreluje s kardiální dysfunkcí, dále hraje roli u ischemického renálního poškození a městnavého srdečního selhání. Naopak ischemický preconditioning je spojen s poklesem postischemické produkce myokardiálního TNF-?, ale hyperglykémie, jak již zmíněno výše, ischemický preconditioning blokuje. IL-18 má vliv na destabilizaci aterosklerotických plátů a rozvoj akutního koronárního syndromu.

Vliv hyperglykémie na CNS

Nezanedbatelný je rovněž vliv hyperglykémie na CNS.(14) Inhibice produkce vazodilatačního NO a zvýšení hladiny vazokonstrikčního IL-6 vede ke snížení cerebrálního krevního průtoku, což způsobuje vaskulární endoteliální poškození; především u pacientů s cévní mozkovou příhodou to vede ke zhoršení ischemického poškození. Při současné elevaci hladiny laktátu dochází k poškození neuronů a astrocytů. Hyperglykémie sama o sobě zhoršuje morbiditu i mortalitu u pacientů s traumatickým poraněním mozku.(15)

Vliv hyperglykémie na renální funkce

Hyperglykémie má vliv i na rozsah renálního postižení.(16) U chirurgických pacientů je s hyperglykémií spojen signifikantně vyšší výskyt akutního renálního selhání (stupně R, I i F podle RIFLE kritérií), vyšší výskyt oligurií a stejně tak i vyšší potřeba dialyzační léčby. U primárně interně nemocných JIP pacientů je renoprotektivní efekt těsné kontroly glykémie nižší, je ale třeba vzít v úvahu často závažnější stav těchto pacientů při příjmu na JIP, a tudíž i nižší efekt preventivního vlivu normoglykémie.

Vliv hyperglykémie na infekční komplikace

V neposlední řadě je hyperglykémie pevně spojena s rostoucím počtem infekčních komplikací,(7, 8, 17, 18) a to jak u traumatických, chirurgických, tak i interních pacientů. U traumatických pacientů může hyperglykémie dokonce sloužit jako nezávislý prediktor nejen pro výskyt infekčních komplikací, ale i pro délku pobytu na JIP i celkovou hospitalizaci. V Yendamuriho studii, do které bylo zařazeno 734 pacientů přijatých do traumacentra, byl signifikantně vyšší výskyt infekčních komplikací včetně pneumonií (9,4 % vs. 2 %), močových infekcí (6,6 % vs. 1,4 %), infekcí rány (4,9 % vs. 0,6 %) a bakteriémií (5 % vs. 1,1 %), u pacientů s již mírnou (> 7,5 mmol/l) a střední (> 11 mmol/l) hyperglykémií.(19)

Patofyziologie stresové hyperglykémie

Patofyziologické mechanismy vzniku stresové hyperglykémie jsou jistě multifaktoriální, počínaje dekompenzací již preexistujícího či dosud nediagnostikovaného diabetu, vlivem hyperglykemizující medikace (především katecholaminů a kortikoidů), popřípadě exogenním přívodem glukózy v rámci parenterální výživy; nicméně nejvýznamněji se na vzniku stresové hyperglykémie podílí rozvoj inzulínové rezistence indukované stresovou a systémovou zánětlivou reakcí.

Obr. 1 – Mechanismus vzniku stresové hyperglykémie

Inzulínová rezistence

Inzulínová rezistence je definována jako subnormální odpověď tkání na metabolický účinek inzulínu, zejména k jeho efektu na snížení endogenní produkce glukózy, zvýšení odsunu glukózy do buněk, syntézy glykogenu a inhibice lipolýzy tukové tkáně. Nejvýznamněji se inzulínová rezistence uplatňuje jednak ve svalové a tukové tkáni, kde je účinkem inzulínu zprostředkováno využití glukózy jako zdroje energie, a jednak v jaterní tkáni, kde normální citlivost na inzulín blokuje jaterní produkci sacharidů. Není-li současně přítomna porucha beta-buněk pankreatu, mohou být projevy inzulínové rezistence po určitou dobu potlačeny kompenzační hyperinzulinémií, která se záhy stává pouze relativní. V důsledku inzulínové rezistence je porušen glukózový transport do buňky, což postupně vede k relativnímu nadbytku glukózy v cirkulaci.

Inzulínová rezistence se může projevit při poruše na kterékoli úrovni inzulínové signalizační kaskády, od změny struktury a funkce inzulínového receptoru až po defekt postreceptorových dějů. Na molekulární úrovni (Obr. 2) inzulín po navázání na alfa-podjednotku inzulínového receptoru aktivuje tyrozinkinázu, která je zodpovědná za autofosforylaci tyrozinových zbytků beta-podjednotky inzulínového receptoru a fosforylaci specifických intracelulárních signálních proteinů IRS 1–3 (Insulin Receptor Substrate). Tato aktivace je následována kaskádou fosforylačnědefosforylačních reakcí řady dalších intracelulárních proteinů.

V zásadě se ubírá dvěma základními směry: přes PI3-kinázu (fosfatidylinositol-3-kinázu) nebo MAPK (Mitogen Activating Proteinkinázu)/ERK (Extracellular SignalRegulated kinázu). Zatímco transdukce signálu cestou MAPK/ERK je aktivována řadou růstových faktorů včetně inzulínu, kaskáda vedoucí přes PI3-kinázu je aktivována výhradně inzulínem.(20) Jaterní inzulínová rezistence je charakterizována zvýšenými hladinami cirkulujících IGFBP-1 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1).

Rovněž v kosterním svalstvu a myokardu dochází k poruše inzulínem stimulovaného příjmu glukózy. Obecně je sice vychytávání glukózy u kriticky nemocných pacientů zvýšeno, ale probíhá převážně v tkáních, kde příjem glukózy není závislý na inzulínu, jako jsou například nervový systém nebo krevní buňky. Nejtěžší případy stresem navozené hyperglykémie a nejvyšší hladiny cirkulujících IGFBP-1 vídáme pak u pacientů s nejvyšší prediktivní mortalitou.

Řízená „protiregulační“ hormonální odpověď na akutní stresovou reakci – vyplavení cytokinů a neuroendokrinních signálů – ovlivňuje metabolickou dráhu glukózy a přináší s sebou hyperglykémii. Proinflamatorní cytokiny ovlivňují homeostázu glukózy jednak nepřímo stimulací sekrece protiregulačních hormonů, jednak přímo ovlivněním funkce inzulínových receptorů – pravděpodobně přes proteiny SOCS (Suppressors of Cytokines Signaling), které inhibují fosforylaci tyrozinu v inzulínovém receptoru, a tím blokují další transdukci signálu.

K tomu jak endogenní, tak i exogenní katecholaminy rychle inhibují sekreci inzulínu z beta-buněk pankreatu a spolu s angiotenzinem II tak výrazně potencují anti-inzulínový efekt.(21, 22) Zatímco diabetes mellitus (DM) 2. typu je rovněž charakterizován hyperglykémií, redukovaným intracelulárním příjmem glukózy, nekontrolovanou glukoneogenezí a poruchou syntézy glykogenu a NO, u kriticky nemocných je inzulínová rezistence zprostředkována asi především abnormalitami metabolické dráhy IRS-PI3K inzulínové signalizační kaskády (Obr. 2).(22) Narušení metabolické dráhy PI3K nicméně neznamená, že ostatní signální dráhy inzulínu jsou stejně postiženy. Například signalizační kaskáda přes MAPK cestou ERK může mít zachovánu normální senzitivitu. Kompenzační hyperinzulinémie tak může nadále potencovat mitogenní aktivitu určitých buněk, zatímco PI3K-dependentní metabolická aktivita inzulínu bude potlačena.

Vliv glukózy

Sama glukóza má silný prozánětlivý účinek. Už 75 g perorálně podané glukózy nastartuje výrazný oxidativní stres a zánětlivé změny na buněčné a molekulární úrovni. K tomu dojde dokonce i bez vzestupu plazmatické koncentrace glukózy do patologických hodnot a i přes endogenní sekreci inzulínu. Pokud jsou tedy udržovány vyšší hladiny glykémie, dá se očekávat jejich výrazně prozánětlivý účinek. A to obzvláště v situacích, kdy je snížená endogenní sekrece inzulínu. Glukóza indukuje nejen zvýšení intracelulárního NF-?B, ale i zvýšení AP-1 (Activator Protein 1) a EGR-1 (Early Growth Response 1). Aktivuje tak všechny tři klíčové proinflamatorní transkripční faktory.

Kolagenáza MMP-1 jednak rozkládá kolagen ateromových plátů a činí je tak vulnerabilnějšími k prasknutí, jednak se ví, že aktivuje PAR-1 (Protease-Activated Receptor-1), který zprostředkováním aktivity trombinu vyvolává protrombotické a prokonstrikční účinky. Navíc glukóza rovněž indukuje tvorbu reaktivních forem kyslíku a zvýšení exprese p47phox, klíčové komponenty NADPH oxidázy generující superoxidové radikály (Obr. 3).

Tvorba cytokinů mononukleáry je stimulována brzy po příjmu glukózy spolu s tvorbou MMP a TF, čemuž odpovídá zvýšení NADPH oxidázy. Současně je snížena dostupnost NO díky zvýšené hladině superoxidových radikálů, které váží NO za vzniku peroxynitritu. To vyvolává prokonstrikční, proagregační a protrombotický efekt. Skrze indukci MMP může glukóza podporovat destabilizaci ateromových plátů a vyvolat tím trombózu. Hyperglykémie tak navozuje prostředí oxidativního stresu, zánětu, vazokonstrikce, destičkové hyperagregability a trombózy. Proinflamatorní a protrombotický efekt glukózy je přitom velmi výrazný.(23–26)

Vliv inzulínu

Inzulín naproti tomu potlačuje zmíněné tři hlavní proinflamatorní transkripční faktory (NF-?B, AP-1 a EGR-1). Geny regulované těmito transkripčními faktory a kódující monocytární chemoatraktanty – protein 1, ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule), MMP (matrix metaloproteinázy), TF (tkáňový faktor) a PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor 1) – jsou rovněž inzulínem inhibovány (Obr. 3). Infúze inzulínu nadto potlačuje pro-MMP-1 a PAI-1 u pacientů s AIM, inhibicí kolagenázy MMP-1 může inzulín pomoci stabilizaci ateromových plátů.

Inzulín by potenciálně mohl rovněž inhibovat protrombotický a prokonstrikční proces zprostředkovaný aktivitou trombinu přes MMP-1/PAR-1. Inzulín má navíc silný antioxidační efekt supresí volných kyslíkových radikálů a exprese p47phox NADPH oxidázy. Dva další důležité efekty inzulínu zahrnují vazodilataci a inhibici agregace trombocytů. Tyto efekty jsou zprostředkovány zvýšeným uvolňováním NO a zvýšenou aktivitou NO syntetázy endotelu a krevních destiček.

Vzhledem k tomu, že trombocyty obsahují serotonin a histamin, tak inhibice trombocytů se může rovněž podílet na protizánětlivém účinku inzulínu.(23–26) Benefit infúze inzulínu a udržení normoglykémie byly již prokázány u chirurgických (především kardiochirurgických) pacientů,(7, 18, 27) u pacientů s popáleninami,(28) ale i na nechirurgických JIP.(8, 29, 30) Protizánětlivý efekt inzulínu byl potvrzen i v experimentu po aplikaci endotoxinu nebo u pacientů s těžkou formou hyperglykémie včetně diabetické ketoacidózy. Podobně pozitivní protizánětlivý a kardioprotektivní efekt inzulínu byl prokázán i u akutního infarktu myokardu.(26) Nadto, inzulín jako anabolický hormon by mohl pomoci zvládat katabolický stav navozený těžkým zánětem.

Hyperglykémie a pacient v intenzívní péči

Přes všechny tyto skutečnosti byla hyperglykémie dlouho považována za „protektivní“ mechanismus právě u pacientů v kritickém stavu, kdy je tak buňkám nabízeno supranormální množství lehce dostupné energie ve formě glukózy. Tento přístup byl změněn až díky Leuvenské studii,(7) publikované v roce 2001. Tato studie totiž ukázala, že zvýšená hladina cukru v krvi u pacientů v intenzívní péči významně zvyšuje riziko orgánových komplikací i celkovou úmrtnost, a naopak intenzívní inzulínovou terapií (IIT) – tj. udržováním striktní normoglykémie 4,4–6,1 mmol/l, můžeme snížit jak mortalitu, tak množství orgánových komplikací spojených s kritickým stavem.

Tyto závěry byly potvrzeny i dalšími studiemi, a to nejen na chirurgických pacientech.(18, 29, 30)

Leuvenská studie prokázala snížení mortality z 20,2 % na 10,6 % (při pobytu na JIP > 5 dní) a snížení incidence těžkých nozokomiálních infekcí, akutního renálního selhání, jaterního selhání, polyneuropatií kritických stavů, svalové slabosti, anémie a zkrácení celkového pobytu na JIP. Další studie ukázaly, že hladina glykémie může být nezávislým prediktorem mortality na JIP u traumatických pacientů a že je spojena i s prodlouženou dobou umělé plicní ventilace. Stejně tak byl prokázán vztah mezi hyperglykémií a mortalitou, tíží neurologického postižení, intrakraniální hypertenzí a délkou hospitalizace u závažných poranění hlavy a spojení se zhoršeným funkčním zotavením u cévních mozkových příhod.

Normoglykémie vs. protektivní efekt inzulínu

Víme, že inzulín má řadu pozitivních metabolických efektů, o to významnějších u pacientů JIP: protizánětlivý, antioxidační, antitrombotický, profibrinolytický, vazodilatační a antiapoptotický účinek, významná je rovněž prevence endoteliální dysfunkce. Podrobná analýza dat první Leuvenské studie ukázala, že právě snížení glykémie a udržování normoglykémie, spíše než celkové množství podávaného inzulínu, bylo spojeno s protektivním efektem IIT na morbiditu a mortalitu.(31)

Tento závěr je podpořen i studiemi na zvířecích modelech, které byly nastaveny právě k oddělení efektů glukózy a inzulínu. Na modelu protrahovaného kritického stavu byly testovány kombinace infúze vysoké dávky inzulínu vs. normální dávky inzulínu, a hyperglykémie vs. normoglykémie. V obou hyperglykemických ramenech byly jaterní a kardiální mitochondriální funkce mnohem více postiženy než v ramenech normoglykemických, kde skupina s vysokou dávkou inzulínu vykazovala větší postižení než s normální dávkou inzulínu.( 32, 33)

Hypoglykémie

Ač o celkovém konceptu kontroly glykémie v intenzívní péči panuje v zásadě shoda, rozdílné názory panují především o cílové hodnotě glykémie, která je nutná k dosažení uvedených efektů. Hlavním důvodem jsou obavy z potenciálně vyššího výskytu těžkých hypoglykémií při těsné kontrole glykémie a postižení (sedovaného) pacienta až ireverzibilním poškozením mozku či srdečními arytmiemi. Riziko hypoglykémie při nasazení inzulinoterapie je o to více vnímáno, že u JIP pacientů není tak jednoduché rozeznat časné známky hypoglykémie.

I krátkodobá hypoglykémie je proto obecně považována za daleko zásadnější problém než protrahovaná hyperglykémie. Dobře to ilustruje kanadská studie, které se zúčastnilo 233 sester a 84 lékařů JIP z 5 univerzitních nemocnic. Jako hranice významné hypoglykémie byla respondenty vnímána již hodnota 4 mmol/l! Obecně za významnou hypoglykémii lze přitom považovat glykémie 10 mmol/l a jako významnější u diabetiků, přestože víme, že naopak právě u nediabetiků či dosud nediagnostikovaných diabetiků má hyperglykémie největší negativní vliv na celkovou prognózu.(35) Hypoglykémie je jasně nejproblematičtější částí intenzívní inzulinoterapie. Je jasné, že čím větší bude snaha o udržení normoglykémie, tím při poměrně rychle se měnícím stupni inzulinorezistence i sekrece inzulínu bude vyšší riziko i výskyt hypoglykémií. A právě nepoznaná hypoglykémie u komatózního pacienta je tou hlavní obavou z IIT. Je ale třeba říci, že nejsou dostupná žádná data, která by ukazovala na klinicky významný negativní efekt krátkodobé, „biochemické“ hypoglykémie, a to především na časné či pozdní neurologické následky.

V doposud publikovaných randomizovaných studiích se výskyt hypoglykémií ve skupinách IIT pohyboval mezi 5–17 %, přesto měli pacienti zařazení do těchto skupin signifikantně lepší outcome. Na druhou stranu byly kvůli vysokému výskytu hypoglykémií předčasně ukončeny dvě rozsáhlé studie – VISEP Study a GLUCONTROL Study, které se ihned staly hlavními argumenty proti IIT v intenzívní péči.

Studie VISEP je německá prospektivní otevřená randomizovaná multicentrická studie, s plánovaným zařazením 600 pacientů (17 regionálních center) do čtyř studijních ramen (2krát 2 design). Sledována byla volba tekutinové resuscitace (hydroxyetyl škrob vs. ringer laktát) a IIT s cílem 4,4–6,1 mmol/l. Studie byla sice předčasně z bezpečnostních důvodů ukončena po zařazení 488 pacientů pro vysoký výskyt hypoglykémií (17 %), přesto ale nelze v žádném případě její výsledky používat jako jednoznačný argument proti snaze o striktní udržování normoglykémie u kriticky nemocných pacientů.

Už samotný design je více než diskutabilní jak pro velmi nízký počet plánovaných pacientů (a tím nedostatečnou statistickou potenci studie), tak pro komplikovaný model 4 studijních ramen, navíc při velkém množství zúčastněných center, což celou studii extrémně zatěžuje rizikem neznámých interakcí a obtížné interpretace. Vychází tak zhruba 28 pacientů na centrum, což při individuální rozmanitosti a současně obecné obtížnosti kontroly glykémie v intenzívní péči de facto znemožňuje objektivní hodnocení – nelze pak vůbec rozlišit, zda vyšší výskyt hypoglykémií jde na vrub nevhodnosti IIT jako takové, jak tvrdí autoři,(36) či jde pouze o organizační problém nedostatečně zvládnuté kontroly glykémie v některých centrech. Nepodařilo se navíc ani normoglykémie vůbec dosáhnout (průměrná hodnota glykémie v „intenzívní skupině“ byla 6,2 mmo/l vs. 8,4 mmo/l ve standardní skupině).

Obr. 2 – Inzulínová signalizační kaskáda. Upraveno podle Van den BERGHE GJ. Clin Invest, 2004. SHC – Src homology 2 domain containing protein; PKB – Proteinkináza B; JNK – c-Jun N-terminal kináza; ERK – Extracellular Signal-Regulated kináza; MAPK – Mitogen Activating Proteinkináza; IRS – Insulin Receptor Substrate; IGFBP-1 – Insulin-like Growth Factor Binding Protein–1

Druhá zmiňovaná studie, GLUCONTROL Study, proběhla s podporou ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) v 7 zemích a na 21 JIP s cílovým počtem 3500 pacientů a primárním cílem snížení JIP mortality o 4 %. Srovnávána byla opět intenzívní kontrola glykémie (4,4–6,1 mmo/l) vs. standardní (7,8–10 mmol/l). I tato studie byla předčasně zastavena, tentokrát po 1100 pacientech, pro nesplnění cílů a vysoké riziko hypoglykémií.

Ani výsledky této studie nelze použít proti intenzívní kontrole glykémie. Ve skupině IIT byla sice vyšší mortalita (13 % vs. 10 %; p = 0,25), ale nesignifikantní. Navíc obě skupiny byly velmi heterogenní. Jako zásadní pro selhání studie se ukázalo nedostatečné zvládnutí inzulínového protokolu, kdy studie byla spuštěna po pouhé 2týdenní fázi jeho implementace. Výsledkem pak bylo nesplnění cílů studie (průměrná glykémie v „intenzívní“ skupině byla 6,5 mmol/l = 28 % v cílovém rozmezí vs. 8,0 mmol/l = 55 % v cílovém rozmezí u skupiny standardní léčby) či paradoxně vysoký výskyt těžkých hypoglykémií ( 8, umělá plicní ventilace > 96 hodin, pooperační komplikace, nozokomiální infekce či aplikace kortikoidů.(35, 42)

Diskusi o negativním vlivu hypoglykémie na prognózu pacientů v intenzívní péči navíc komplikují i recentní studie, které ukazují, že větší poškození než sama hypoglykémie může vyvolat naopak reperfúze glukózou při rychlém návratu k normoglykémii či dokonce přestřelení do hyperglykémie kvůli exogenně podané glukóze, což je nejčastější doporučený postup u pacientů na JIP s hypoglykémií. Rychlá infúze glukózy aktivací neuronální NADPH oxidázy dramaticky zvyšuje oxidativní stres buněk, smrt neuronů pak primárně odpovídá vysoké nadprodukci superoxidů při reperfúzi glukózy. Stupeň produkce superoxidů a neuronální smrti se signifikantně zvyšuje se zvyšující se koncentrací glukózy během reperfúzního období. Výsledky tak ukazují, že vyšší hladina glykémie následující po hypoglykemickém kómatu může iniciovat neuronální smrt mechanismem zahrnujícím aktivaci neuronální NADPH oxidázy a uvolnění extracelulárního zinku.(43)

Na druhou stranu ale nelze v současné době ani vyloučit, že epizody hypoglykémie mohou působit proti výhodám těsné kontroly glykémie či mít doposud nediagnostikovaný negativní dopad na pacienty. Vzhledem k tomu, že vyšší mortalita byla pozorována u pacientů se spontánními hypoglykémiemi než u pacientů s hypoglykémiemi v průběhu IIT, lze předpokládat, že výskyt hypoglykémií při těsné kontrole glykémie spíše identifikuje rizikové pacienty, než že by se jednalo o rizikový faktor jako takový.

Optimální cílová hodnota glykémie

Jestliže lze říci, že bazální koncept kontroly glykémie v intenzívní péči byl vesměs přijat, rozhodně to neplatí o její intenzitě. Zásadní neshoda panuje v cílové hladině glykémie u pacientů v intenzívní péči. Na jedné straně stojí radikální názor striktní kontroly glykémie k cílové hladině 4,4–6,1 mmo/l, který je podpořen argumenty z obou Leuvenských studií, kde byl významný rozdíl u pacientů s pobytem na JIP > 3 dny v nemocniční mortalitě mezi skupinou s průměrnou glykémií > 8,3 mmol/l vs. s glykémií v rozmezí 6,1–8,3 mmol/l vs. glykémií Ani odpověď na otázku, která skupina pacientů může profitovat z IIT nejvíce, není vůbec jednoduchá. Dosud publikované studie, které podpořily koncept intenzívní kontroly glykémie, proběhly převážně na chirurgických pacientech (Van den Berghe 2001 – chirurgičtí pacienti,(7) Finney 2003 – chirurgičtí pacienti,(29) Furnary 2003 – kardiochirurgičtí pacienti,(45) Krinsley 2004 – interní/chirurgičtí pacienti(30)), pouze druhá Leuvenská studie proběhla na čistě interní populaci pacientů.(8) Její výsledky již sice nebyly tak jednoznačné, především co se týče mortality, ale pozitivní dopad na morbiditu, a to u pacientů vyžadujících intenzívní péči déle než 3 dny, byl opět prokázán. Obě velké randomizované studie na smíšené populaci pacientů (VISEP a GLUCONTROL) bohužel selhaly, další dvě studie pak pozitivní efekt IIT nepotvrdily,(46, 47) výsledky očekávané studie NICE-SUGAR zatím nejsou k dispozici. Zatím víme, že cílenou skupinou jsou jistě nediabetici či doposud nediagnostikovaní diabetici,(35) kteří na vysokou a náhle vzniklou hyperglykémii nejsou nijak adaptovaní. Dále z dosavadních studií víme, že profitující skupinou jsou určitě chirurgičtí pacienti, a to především po kardiochirurgických výkonech, a dále pacienti s pobytem na JIP 3 a více dní.(8) Zatímco chirurgického pacienta i nediabetika lze prospektivně snadno identifikovat, tak pacienta, který bude pooperačně vyžadovat intenzívní péči déle než 3 dny, již tak snadno dopředu identifikovat nelze. A to ani při použití skórovacích schémat, např. APACHE II nebo SAPS II. Podle dostupných údajů ale lze předpokládat, že pozitivní efekt normoglykémie platí i pro interní JIP pacienty s primárně kardiovaskulárními, respiračními, gastrointestinálními či onkologickými onemocněními. Možnosti kontroly glykémie v intenzívní péči Jestliže samotná otázka udržování normoglykémie u pacientů v intenzívní péči je poměrně složitá, pak vlastní „realizace“ je ještě mnohem komplikovanější. Dynamika hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů je extrémně variabilní, a to jak díky individuálním rozdílům rozvoje inzulínové rezistence při obtížně srovnatelných průbězích kritického stavu jednotlivých pacientů, tak i díky externím pertubacím, jako jsou farmakologické či jiné intervence. Dnes je již jasné, že pro adekvátní kontrolu glykémie u pacientů na JIP je nutná kontinuální i. v. aplikace inzulínu, která umožňuje lepší adaptaci na změny inzulínové rezistence. Největším problémem pak zůstává právě aplikační režim inzulínu = inzulínový protokol. V průběhu posledních let bylo vytvořeno (a publikováno) velké množství různých inzulínových protokolů, a to jak pro chirurgické, tak i interní JIP, s různou mírou efektivity, spolehlivosti či bezpečnosti. Původním přístupem je tzv. „ad hoc protokol“, jehož základem je rozhodnutí lékaře, případně sestry u lůžka. Efektivita takovéhoto „protokolu“ je velmi nízká, nejpodstatnější složkou je zkušenost a intuice. Významný obrat v kontrole glykémie přinesly až opravdové, dodnes používané protokoly ve formátu tabulky či nomogramu. Přes všechnu snahu ale dlouhodobým výsledkem je málokdy opravdu normoglykémie.(48) Dalším stupněm je proto elektronizace protokolů, která zjednodušuje a zrychluje orientaci v protokolu, ale také snižuje riziko lidského faktoru a omylu či chybné interpretace. Nejmodernější algoritmy jsou pak již založeny na patofyziologickém modelu predikce změn glykémie, což často předčí i zkušenost a intuici personálu JIP. Nejnověji jsou tyto prediktivní algoritmy schopné do svého rozhodovacího procesu vřadit i informace o nutričním příjmu a výrazně tak zpřesnit odhad vývoje glykémie, či adaptativně měnit svůj rozhodovací interval.(49) Zavedení důslednější kontroly glykémie u pacientů v intenzívní péči má ale i poměrně velký dopad na práci ošetřujícího personálu. Kontrola glykémie zahrnuje vedle vlastního rozhodnutí také odběr krevního vzorku a jeho zpracování (odeslání do laboratoře, zpracování na analyzátoru či na bedside glukometru). Průměrná doba nutná k jedné „kontrole glykémie“ je 5–7 min, což při standardním intervalu 1–4 h vyžaduje 30–120 min práce sestry za 24 h. Čas potřebný ke změně rychlosti infúze inzulínu od začátku náběru se značně liší podle urgence výsledné hodnoty glykémie. Při sledování compliance intenzívní kontroly glykémie byl při hypoglykémii průměrný čas od zjištění výsledku do terapeutického zásahu 2–3 min, zatímco při hyperglykémii 10–11 min.(50) Pro úspěšnou implementaci inzulínového protokolu je nutno nejdříve pochopit i řadu bariér jeho zavedení. K těmto bariérám patří především zvýšená pracovní zátěž, nedostatečné vnímání benefitů intenzívní kontroly glykémie personálem a jeho nedostatečná motivace. Stejně tak ale i strach z hypoglykémie, podcenění vzdělávání JIP personálu, nedostatečná komunikace, nesprávné nutriční postupy apod. Vliv může mít i typ instituce. Snadnější implementaci lze očekávat na univerzitním pracovišti než v okresní nemocnici. Přístup se často liší v iniciálním přijetí protokolu lékaři a hlavně sestrami, v podrobnosti protokolu, v autonomii sesterského personálu či v jeho kontinuálním vzdělávání. Je jasné, že intenzívní kontrola glykémie zvyšuje léčebné náklady kvůli vyšší spotřebě materiálu a četnějším kontrolním náběrům glykémie. Proti tomu ale stojí snížené náklady na léčbu komplikací spojených s hyperglykémií. V Leuvenské studii byly náklady na intenzívní kontrolu glykémie vyčísleny na 144 euro oproti 72 euro/pacienta při konvenční léčbě, náklady na celkovou léčbu ale 7931 euro vs. 10 569 euro/pacienta. Krinsley pak snížení celkových nákladů při intenzívní kontrole glykémie vyčíslil na 1580 USD/pacienta.(51) Závěr

Vyjma kardiochirurgických pacientů nelze s jistotou říci, že IIT obecně snižuje mortalitu pacientů na JIP. Je však prokázané, že snižuje výskyt komplikací spojených s kritickým stavem – polyneuropatií, infekcí a akutního renálního selhání. Chrání rovněž centrální i periferní nervový systém před sekundárními inzulty a zlepšuje rehabilitaci pacientů s poraněním CNS či po cévní mozkové příhodě. Dále zkracuje dobu umělé plicní ventilace a vysoce pravděpodobně dobu pobytu na JIP i celkovou dobu hospitalizace. Vedle zlepšení outcome pacientů navíc prevence uvedených komplikací výrazně snižuje celkové náklady na léčbu kriticky nemocných pacientů.

Na základě analýzy podskupin pacientů publikovaných studií se zdá, že výše zmíněné pozitivní efekty intenzívní inzulinoterapie platí nejen pro kardiochirurgické a traumatické pacienty, ale též pro interní pacienty JIP s primárně kardiovaskulárními, respiračními, gastrointestinálními či onkologickými onemocněními. Snad jedinou skupinou pacientů, u které nebyl prokázán pozitivní efekt těsné kontroly glykémie (tj. striktní normoglykémie 4,4–6,1 mmo/l) během jejich pobytu na JIP, jsou pacienti s již přítomným diabetes mellitus, a to především s již nasazenou léčbou inzulínem. Za optimální hladinu glykémie u těchto pacientů lze považovat rozmezí 5–8,5 mmol/l. I pro ně však platí, že vyšší hladiny glykémie již výrazně zhoršují jejich celkový outcome.(45)

Obr. 3 – Prozánětlivý efekt glukózy a protizánětlivý efekt inzulínu. Upraveno podle DANDONA, P. J Clin Invest, 2005. ICAM – Inter-Cellular Adhesion Molecule; NO – nitric oxide; NF-κB – Nuclear Factor kappa B; eNOS – Endothelial Nitric

Oxide Synthese; iNOS – Inducible NOS; IκB – Inhibitor of kappaB kinase; TNF-α – Tumor Necrosis Factor α; NADPH – Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; MMP – matrix metaloproteinázy; MCP-1 – monocytechemotactic protein-1; IKKβ – Inhibitor of NF-κB kinase β; IL – interleukin

Poděkování Vznik tohoto článku byl podpořen grantem Univerzity Karlovy v Praze č. 44407 a VZ MSM 0021620819. Poznámka: Úplný seznam použité literatury (188 citací) je k dispozici u autorů článku.

MUDr. Jan Bláha, MUDr. Petr Kopecký, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny e-mail: jan.blaha@lf1.cuni.cz

Literatura

1. MIZOCK, BA. Alterations in carbohydrate metabolism during stress: a review of the literature. Am J Med, 1995, 98, No. 1, p. 75–84.

2. KERSTEN, JR., MONTGOMERY, MW., GHASSEMI, T., at al. Diabetes and hyperglycemia impair activation of mitochondrial K(ATP) channels. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2001, 280, No. 4, H1744–1750.

3. VERMA, S., MAITLAND, A., WEISEL, RD., at al. Hyperglycemia exaggerates ischemia-reperfusion-induced cardiomyocyte injury: reversal with endothelin antagonism. J Thorac Cardiovasc Surg, 2002, 123, No. 6, p. 1120–1124.

4. KEHL, F., KROLIKOWSKI, JG., MRAOVIC, B., at al. Hyperglycemia prevents isoflurane-induced preconditioning against myocardial infarction. Anesthesiology, 2002, 96, No. 1, p. 183–188.

5. CAPES, SE., HUNT, D., MALMBERG, K., at al. Stress hyperglycaemia and increased risk of death after myocardial infarction in patients with and without diabetes: a systematic overview. Lancet, 2000, 355, No. 9206, p. 773–778.

6. SAKAMOTO, T., OGAWA, H., KAWANO, H., at al. Rapid change of platelet aggregability in acute hyperglycemia. Detection by a novel laser-light scattering method. Thromb Haemost, 2000, 83, No. 3, p. 475–479.

7. Van den BERGHE, G., WOUTERS, P., WEEKERS, F., at al. Intensive insulin therapy in the critically ill patients. N Engl J Med, 2001, 345, No. 19, p. 1359–1367.

8. Van den BERGHE, G., WILMER, A., HERMANS, G., at al. Intensive insulin therapy in the medical ICU. N Engl J Med, 2006, 354, No. 5, p. 449–461.

9. LANGOUCHE, L., MEERSSEMAN, W., VANDER PERRE, S., at al. Effect of insulin therapy on coagulation and fibrinolysis in medical intensive care patients. Crit Care Med, 2008, 36, No. 5, p. 1475–1480.

10. MARFELLA, R., QUAGLIARO, L., NAPPO, F., at al. Acute hyperglycemia induces an oxidative stress in healthy subjects. J Clin Invest, 2001, 108, No. 4, p. 635–636.

11. WILLIAMS, SB., GOLDFINE, AB., TIMIMI, FK., at al. Acute hyperglycemia attenuates endothelium-dependent vasodilation in humans in vivo. Circulation, 1998, 97, No. 17, p. 1695–1701.

12. ELLGER, B., LANGOUCHE, L., RICHIR, M., at al. Modulation of regional nitric oxide metabolism: Blood glucose control or insulin? Intensive Care Med, 2008, 34, No. 8, p. 1525–1533.

13. RASSIAS, AJ., GIVAN, AL., MARRIN, CA., at al. Insulin increases neutrophil count and phagocytic capacity after cardiac surgery. Anesth Analg 2002, 94, No. 5, p. 1113–1119, table of contents.

14. CAPES, SE., HUNT, D., MALMBERG, K., at al. Stress hyperglycemia and prognosis of stroke in non-diabetic and diabetic patients: a systematic overview. Stroke, 2001, 32, No. 10, p. 2426–2432.

15. ROVLIAS, A., KOTSOU, S. The influence of hyperglycemia on neurological outcome in patients with severe head injury. Neurosurgery, 2000, 46, No. 2, p. 335–342; discussion p. 342–333.

16. SCHETZ, M., VANHOREBEEK, I., WOUTERS, PJ., at al. Tight blood glucose control is renoprotective in critically ill patients. J Am Soc Nephrol 2008, 19, No. 3, p. 571–578.

17. BUTLER, SO., BTAICHE, IF., ALANIZ, C. Relationship between hyperglycemia and infection in critically ill patients. Pharmacotherapy, 2005, 25, No. 7, p. 963–976.

18. GALE, SC., SICOUTRIS, C., REILLY, PM., at al. Poor glycemic control is associated with increased mortality in critically ill trauma patients. Am Surg, 2007, 73, No. 5, p. 454–460.

19. YENDAMURI, S., FULDA, GJ., TINKOFF, GH. Admission hyperglycemia as a prognostic indicator in trauma. J Trauma, 2003, 55, No. 1, p. 33–38.

20. ZICK, Y. Molecular basis of insulin action. Novartis Found Symp, 2004, 262, p. 36–50; disucssion p. 50–35, p. 265–268.

21. McCOWEN, KC., MALHOTRA, A., BISTRIAN, BR. Stress-induced hyperglycemia. Crit Care Clin, 2001, 17, No. 1, p. 107–124.

22. Van den, BERGHE G. How does blood glucose control with insulin save lives in intensive care? J Clin Invest, 2004, 114, No. 9, p. 1187–1195.

23. ALJADA, A., GHANIM, H., MOHANTY, P., et al. Insulin inhibits the pro-inflammatory transcription factor early growth response gene-1 (Egr)-1 expression in mononuclear cells (MNC) and reduces plasma tissue factor (TF) and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) concentrations. J Clin Endocrinol Metab, 2002, 87, No. 3, p. 1419–1422.

24. DANDONA, P., ALJADA, A., MOHANTY, P., et al. Insulin inhibits intranuclear nuclear factor kappaB and stimulates IkappaB in mononuclear cells in obese subjects: evidence for an anti-inflammatory effect? J Clin Endocrinol Metab, 2001, 86, No. 7, p. 3257–3265.

25. DHINDSA, S., TRIPATHY, D., MOHANTY, P., et al. Differential effects of glucose and alcohol on reactive oxygen species generation and intranuclear nuclear factor-kappaB in mononuclear cells. Metabolism, 2004, 53, No. 3, p. 330–334.

26. CHAUDHURI, A., JANICKE, D., WILSON, MF., et al. Anti-inflammatory and profibrinolytic effect of insulin in acute ST-segment-elevation myocardial infarction. Circulation, 2004, 109, No. 7, p. 849–854.

27. VOGELZANG, M., Van der HORST, IC., NIJSTEN, MW. Hyperglycaemic index as a tool to assess glucose control: a retrospective study. Crit Care, 2004, 8, No. 3, R122–127.

28. JESCHKE, MG., KLEIN, D., HERNDON, DN. Insulin treatment improves the systemic inflammatory reaction to severe trauma. Ann Surg, 2004, 239, No. 4, p. 553–560.

29. FINNEY, SJ., ZEKVELD, C., ELIA, A., et al. Glucose control and mortality in critically ill patients. JAMA, 2003, 290, No. 15, p. 2041–2047.

30. KRINSLEY, JS. Effect of an intensive glucose management protocol on the mortality of critically ill adult patients. Mayo Clin Proc, 2004, 79, No. 8, p. 992–1000.

31. Van den BERGHE, G., WOUTERS, PJ., BOUILLON, R., et al. Outcome benefit of intensive insulin therapy in the critically ill: Insulin dose versus glycemic control. Crit Care Med, 2003, 31, No. 2, p. 359–366.

32. ELLGER, B., DEBAVEYE, Y., VANHOREBEEK, I., et al. Organ dysfunction in critical illness: impact of maintaining normoglycemia and glycemia-independent insulin actions. Critical Care, 2006, 10(Suppl. 1), p. 248.

33. VANHOREBEEK, I., ELLGER, B., De VOS, R., et al. Protection of mitochondria by intensive insulin therapy in critical illness: blood glucose control or insulin? Critical Care, 2006, 10(Suppl. 1), S101 (p. 241).

34. Van den BERGHE, G. First do no harm … hypoglycemia or hyperglycemia? Crit Care Med, 2006, 34, No. 11, p. 2843–2844.

35. RADY, MY., JOHNSON, DJ., PATEL, BM., et al. Influence of individual characteristics on outcome of glycemic control in intensive care unit patients with or without diabetes mellitus. Mayo Clin Proc, 2005, 80, No. 12, p. 1558–1567.

36. BRUNKHORST, FM., ENGEL, C., BLOOS, F., et al. Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis. N Engl J Med, 2008, 358, No. 2, p. 125–139.

37. CRYER, PE. Hypoglycemia, functional brain failure, and brain death. J Clin Invest, 2007, 117, No. 4, p. 868–870.

38. VRIESENDORP, TM., DEVRIES, JH., VAN SANTEN, S., et al. Evaluation of short-term consequences of hypoglycemia in an intensive care unit. Crit Care Med, 2006, 34, No. 11, p. 2714–2718.

39. MITCHELL, I., KNIGHT, E., GISSANE, J., et al. A phase II randomised controlled trial of intensive insulin therapy in general intensive care patients. Crit Care Resusc, 2006, 8, No. 4, p. 289–293.

40. AUER, RN., OLSSON, Y., SIESJO, BK. Hypoglycemic brain injury in the rat. Correlation of density of brain damage with the EEG isoelectric time: a quantitative study. Diabetes, 1984, 33, No. 11, p. 1090–1098.

41. SCHLENK, F., NAGEL, A., GRAETZ, D., et al. Hyperglycemia and cerebral glucose in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Intensive Care Med, 2008, 34, No. 7, p. 1200–1207.

42. VRIESENDORP, TM., Van SANTEN, S., DEVRIES, JH., et al. Predisposing factors for hypoglycemia in the intensive care unit. Crit Care Med, 2006, 34, No. 1, p. 96–101.

43. SUH, SW., GUM, ET., HAMBY, AM., et al. Hypoglycemic neuronal death is triggered by glucose reperfusion and activation of neuronal NADPH oxidase. J Clin Invest, 2007, 117, No. 4, p. 910–918.

44. EGI, M., BELLOMO, R., STACHOWSKI, E., et al. Variability of blood glucose concentration and shortterm mortality in critically ill patients. Anesthesiology, 2006, 105, No. 2, p. 244–252.

45. FURNARY, AP., GAO, G., GRUNKEMEIER, GL., et al. Continuous insulin infusion reduces mortality in patients with diabetes undergoing coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg, 2003, 125, No. 5, p. 1007–1021.

46. GANDHI, GY., NUTTALL, GA., ABEL, MD., et al. Intensive intraoperative insulin therapy versus conventional glucose management during cardiac surgery: a randomized trial. Ann Intern Med, 2007, 146, No. 4, p. 233–243.

47. TREGGIARI, MM., KARIR, V., YANEZ, ND., et al. Intensive insulin therapy and mortality in critically ill patients. Crit Care, 2008, 12, No. 1, R29.

48. WILSON, M., WEINREB, J., HOO, GW. Intensive insulin therapy in critical care: a review of 12 protocols. Diabetes Care, 2007, 30, No. 4, p. 1005–1011.

49. BLAHA, J., KOPECKY, P., MATIAS, M., et al. Comparison of three protocols for tight glycemic kontrol in cardiac surgery patiens. Diabetes Care, 2009, Feb. 5 [Epub ahead of print]

50. MALESKER, MA., FORAL, PA., McPHILLIPS, AC., et al. An efficiency evaluation of protocols for tight glycemic control in intensive care units. Am J Crit Care, 2007, 16, No. 6, p. 589–598.

51. KRINSLEY, JS., JONES, RL. Cost analysis of intensive glycemic control in critically ill adult patients. Chest 2006, 129, No. 3, p. 644–650.