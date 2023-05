Klíčová slova

infekční mononukleóza • Epstein-Barrové virus (EBV) • povlaková angína • lymfadenitida • horečka • hepatosplenomegalie

Výskyt EBV infekce je celosvětový, ale zatímco v rozvojových zemích dochází spíše k časnému inaparentnímu promořování, rozvoj infekční mononukleózy je typičtější pro rozvinuté země, kde se děti setkávají s virem o něco později. K promořování EBV však i u nás dochází většinou inaparentně, protilátky má 90–95 % dospělých. K manifestní primoinfekci pod obrazem infekční mononukleózy dochází nejčastěji u adolescentů a mladých dospělých zřejmě v souvislosti se stylem života (nemoc z líbání – kissing disease), ale výjimkou nejsou ani onemocnění mladších dětí či dospělých.

Mononukleóza je vzácná u dětí pod 3 roky věku a u lidí starších 40 let. V České republice se počet případů v posledních deseti letech příliš nemění a každoročně se pohybuje mezi 2000–3000. V r. 2008 bylo v EPIDATu hlášeno 2563 onemocnění.(1) EBV se přenáší na citlivé osoby slinami séropozitivních jedinců při líbání, konzumaci stejného jídla či pití z jedné láhve, přenést se může i krví. Po přenosu dochází k infekci epiteliálních buněk dutiny ústní a k šíření do B-lymfocytů, které vyvolávají silnou cytotoxickou reakci T-lymfocytů. Právě tyto lymfocyty jsou podkladem pro atypickou lymfocytózu charakteristickou pro EBV infekci.

Po prodělání EBV infekce zůstávají některé B-lymfocyty infikovány celý život a při reaktivaci latentní infekce může dojít k periodickému asymptomatickému vylučování EBV slinami. Tato exkrece je častější u pacientů imunodeficitních. Nakažlivost onemocnění není příliš vysoká a jedná se obvykle o sporadická onemocnění. Inkubační doba není úplně jasná, podle epidemiologických studií se odhaduje na 30–50 dní.(2) Klinický obraz EBV infekce závisí na formě onemocnění, a to od nejčastější inaparentní infekce přes typickou infekční mononukleózu až po vzácné, život ohrožující onemocnění.

Většina manifestních EBV infekcí trvá obvykle 2–3 týdny. Infekční mononukleóza má řadu typických příznaků, a jsou-li přítomny, je diagnóza obvykle jasná už z klinického obrazu. Jsou však i případy, kdy většina typických příznaků chybí. Onemocnění může začít náhle nebo prodromálními příznaky, které trvají několik dnů. Mohou se objevit bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů, kloubů, malátnost, únavnost, nechutenství, pocení, zimnice, subfebrilie, ale i protrahovaná horečka, která může dosahovat až 40 stupňů C a může trvat i 10–14 dnů. K typickým příznakům infekční mononukleózy patří vedle horečky výrazná povlaková angína s krční lymfadenopatií (Obr.).

Zvětšené jsou hlavně submandibulární uzliny, ale i další krční uzliny, případně uzliny axilární či ingvinální. Krční lymfadenopatie může být jednostranná či oboustranná a někdy dobře viditelná pouhým okem. Uzliny nejsou spontánně bolestivé a jsou volně pohyblivé, i když někdy se mohou vyskytnout i tužší pakety. Pacienti mívají ucpaný nos, dýchají otevřenými ústy, bývá výrazná rinolalie, která se projevuje huhňáním; může být i foetor ex ore. Na patře se mohou objevit petechie (Holzelovo znamení), bývají i otoky víček (Bassův příznak). Na kůži se vzácně vyskytuje i makulopapulózní exantém různého charakteru, stejně vzácný je i subikterus či ikterus.

Přes polovinu pacientů má splenomegalii, o něco méně častá je hepatomegalie. Nekomplikovaná infekční mononukleóza nevyžaduje hospitalizaci; ta je ale někdy nutná při výskytu komplikací, které se mohou objevit v akutní fázi onemocnění nebo až po ní, nejvíce pak ve druhém až třetím týdnu onemocnění. Nejčastější komplikací je obstrukce dýchacích cest(3) na podkladě výrazné hypertrofie tonzil a krční lymfadenopatie, občas se vyskytují i komplikace neurologické a hematologické, ostatní (nefrologické, plicní, kardiální či ruptura sleziny) jsou velmi vzácné. Naopak postižení jater je prakticky součástí onemocnění (80–90 % případů) a projevuje se většinou jen mírným zvýšením transamináz a někdy lehkou hyperbilirubinémií.

Neurologické komplikace se objevují u méně než 1 % nemocných, postižena může být centrální i periferní nervová soustava (CNS). Mohou se projevit jako aseptická meningitida, meningoencefalitida, popsány byly i encefalomyelitida, Guillain-Barré syndrom, Bellova paréza či neuritida optiku.(4, 5, 6) Hematologické komplikace pod obrazem lehčí trombocytopenie jsou běžné, ale projevy krvácení jsou vzácné. Popsány byly i neutropenie, autoimunitní hemolytická anémie či hemofagocytární syndrom. Raritní komplikací je ruptura sleziny,(7) se kterou jsme se u dospělého pacienta jednou setkali i na naší klinice.

Na tuto komplikaci může upozornit bolest břicha v levém horním kvadrantu vyzařující do oblasti levé lopatky, někdy však tato bolest chybí a může dojít rovnou k hemoragickému šoku. Důležité je proto zabránit případnému poranění v oblasti sleziny. Renální postižení je vzácné, popsány byly proteinurie a mikroskopická hematurie, velmi vzácně selhání ledvin, snad na podkladě intersticiální nefritidy. Stejně vzácné je postižení srdce, popsány byly odchylky ST úseku na EKG, myokarditida či perikarditida. Na plicích se velmi vzácně mohou objevit intersticiální pneumonie, popsána byla i rabdomyolýza. Úmrtí na infekční mononukleózu byla popsána, ale dochází k nim vzácně.

Může se jednat o následek výše popsaných komplikací, zejména obstrukce dýchacích cest, ruptury sleziny či postižení CNS, nebo následek nekontrolované lymfoproliferace vzniklé v odpovědi na primoinfekci EBV. Tato nadměrná proliferace Ba T-lymfocytů známá pod názvem Duncanův syndrom je vázána na X chromosom, vyskytuje se u chlapců a má velmi těžký, mnohdy fatální průběh v důsledku fulminantní hepatitidy či hemofagocytárního syndromu.(8) Pokud chlapci přežijí, může se u nich i s odstupem rozvinout lymfom či Diagnostikovat infekční mononukleózu lze mnohdy již z klinického obrazu protrahované povlakové angíny s lymfadenopatií, hepatosplenomegalií a zvýšenou únavností nereagující na antibiotika a doprovázené typickými laboratorními nálezy hepatopatie a změnami v krevním obraze.

V jaterních testech bývá obvykle mírné zvýšení transamináz provázené někdy lehkou hyperbilirubinémií, ale subikterus či ikterus se vyskytuje vzácně (jen asi v 5 % případů). Opakovaně jsme se však u infekční mononukleózy setkali i s normálními hodnotami jaterních testů. Bílý krevní obraz je charakterizován normálním či zvýšeným počtem leukocytů; v diferenciálu je typická lymfocytóza. Převažují lymfocyty a monocyty, časté jsou i atypické lymfocyty a lymfoidní monocyty. V prvním týdnu onemocnění nemusí být ještě změny v krevním obraze typické, lymfocytóza vrcholí ve 2.–3. týdnu, pak dochází k postupné normalizaci.

Obr. – Povlaková angína u infekční mononukleózy (foto Hanuš Rozsypal)

Asi 90 % případů infekční mononukleózy lze diagnostikovat průkazem heterofilních protilátek, zbytek pak průkazem specifických EBV protilátek. Heterofilní protilátky byly poprvé popsány Paulem a Bunnellem a jsou pozitivní u infekční mononukleózy EBV etiologie. Jedná se o protilátky aglutinující či hemolyzující zvířecí erytrocyty. K jejich stanovení slouží Paul-Bunnellova reakce (aglutinace beraních erytrocytů, modifikací je průkaz koňských erytrocytů) nebo Ericssonova reakce (OCH test, hemolýza hovězích erytrocytů). Zjištěný titr heterofilních protilátek je nejvyšším ředěním, při kterém dochází k aglutinaci zvířecích erytrocytů, a jeho výše závisí na zvoleném základním ředění.

Obecně platí, že podezření na EBV infekci je při titrech 1 : 40 a vyšších, stovkové titry již pro infekci obvykle bezpečně svědčí. Falešná negativita heterofilních protilátek je obvyklá u malých dětí do 5 let, ale výjimkou není ani u starších dětí či adolescentů. V případě negativity Paul-Bunnelovy či Ericssonovy reakce a trvajícím podezření na EBV etiologii onemocnění je třeba doplnit vyšetření specifických EBV protilátek. Vzácně se mohou vyskytnout i falešně pozitivní titry, někdy v souvislosti s jiným onemocněním (hepatitida, lymfom). Heterofilní protilátky se mohou objevit hned na počátku či až v průběhu onemocnění, délka jejich přetrvávání závisí na zvolené reakci.

Aglutinace koňských erytrocytů je citlivější než aglutinace beraních či hemolýza hovězích erytrocytů. Aglutininy koňských erytrocytů mohou přetrvávat u 3 pacientů déle než rok, aglutininy beraních či hemolyziny hovězích erytrocytů klesají rychleji a vyšší titry přetrvávají déle než rok jen asi u 1 pacientů. Vyšetření specifických EBV protilátek není obvykle nutné a volíme je při negativitě heterofilních protilátek či při podezření na jinou než EBV etiologii infekční mononukleózy. Stanovují se protilátky proti kapsidovému antigenu (VCA), časnému (EA) a jadernému antigenu (EBNA). Jejich kombinace pomůže určit, zda se jedná o primoinfekci, chronickou EBV infekci, její exacerbaci či anamnestické titry (viz Tab.).

Jako první stoupají během klinického onemocnění protilátky proti EA následované protilátkami proti VCA, poslední se objevují protilátky proti EBNA. Protilátky EA IgM jsou pozitivní u většiny pacientů a objevují se již v prvním týdnu infekce, IgG pak ve druhém týdnu. Protilátky proti EA vrcholí 3.–4. týden a mohou přetrvávat asi 2 měsíce, někdy déle. Také IgM anti VCA jsou typické pro akutní EBV infekci, jsou pozitivní u většiny pacientů a přetrvávají 4–8 týdnů, IgG protilátky pak celoživotně. Vzestup protilátek EBNA IgM a IgG začíná až 3–4 týdny po začátku onemocnění u všech pacientů.

Zatímco protilátky EBNA IgM vymizí během 5–6 měsíců, IgG přetrvávají celý život. Kauzální terapie infekční mononukleózy neexistuje, je pouze symptomatická. Podání antibiotik u povlakové angíny EBV etiologie nemá smysl, pokud vyloučíme bakteriální (zejména streptokokovou) etiologii, případně duální infekci, se kterou jsme se na naší klinice opakovaně setkali. V těchto případech je antibiotická terapie nutná, lékem volby je penicilin, u alergiků na penicilin pak antibiotika makrolidová, linkosamidy či cefalosporiny I. generace. Kontraindikovány jsou aminopeniciliny; jejich podání je zbytečné jednak vzhledem k dobré citlivosti streptokoků na penicilin a jednak k velmi častému rozvoji výrazného svědivého červeného makulopapulózního exantému při jejich podání u EBV infekce. U pacienta se přitom obvykle nejedná o typickou alergii na aminopeniciliny a po vyšetření protilátek s negativním výsledkem jimi může být léčen i později.

Symptomatická terapie je podobná terapii nekomplikované virové hepatitidy. Zpočátku mají pacienti klidový režim, jaterní dietu, případně hepatoprotektiva, v případě nedostatečného příjmu tekutin infúze krystaloidů a glukózy. U obstrukce dýchacích cest je nutná hospitalizace, v terapii se uplatňují kortikoidy parenterálně. Kortikoidy lze použít také u autoimunitní hemolytické anémie a u těžké trombocytopenie; u neuroinfekcí CNS se podává antiedematózní terapie manitolem, případně kortikoidy, u ruptury sleziny bývá nutná splenektomie.

Diferenciálně diagnosticky může mononucleosislike syndrom s negativními heterofilními protilátkami vyvolat i CMV (dominují vysoké horečky a hepatopatie, typická povlaková angína i lymfadenopatie je méně častá než u EBV etiologie), vzácněji i Toxoplasma gondii, 6. herpetický virus (HHV6), herpes simplex virus, adenovirus, mononucleosis-like syndrom je typický i pro virus lidské imunodeficience HIV.(9) Kompletní diferenciální diagnostika povlakových angín není předmětem tohoto sdělení, je popsána v jiném příspěvku.

Prognóza onemocnění je s výjimkou závažných komplikací většinou dobrá, po prodělání onemocnění by měli být pacienti sledováni přibližně 6 měsíců, někdy i déle v závislosti na jaterních testech.

Vakcinace proti EBV zatím není k dispozici, ale jsou již zprávy o testování vakcín ve fázi I a II.(10)

MUDr. Helena Ambrožová, Ph. D. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Na Bulovce, I. infekční klinika

e-mail: ambrozoh@fnb.cz

Literatura

1. www. EPIDAT.cz

2. HALLE, TJ., EVANS, AS., NIEDERMAN, JC., et al. Infectious mononucleosis at the United States Military Academy. A prospective study of a single class over 4 years. Yale Biol Med, 1974, 47, p. 82–195.

3. GLYNN, FJ., MACHLE, T., KINSELLA, J., et al. Upper airway obstruction in infectious mononucleosis. Eur J Emerg Med, 2007, 14, No. 1, p. 41–42.

4. GRILLO, E., DA SILVA, RJ., BARBATO, F., et al. Epstein-Barr virus acute encefalomyelitis in a 13-year old boy. Eur J Paed Neurol, 2008, 12, p. 417–420.

5. BAHADORI, HR., WILLIAMS, VC., TUNER, RP., et al. Acute disseminate encefalomyelitis following infectious mononucleosis. J Child Neurol, 2007, 22, p. 324–328.

6. ERBEN, Y., GONZALES HOFMANN, C., STEINMETZ, H., et al. Isolated neuritis of the oculomotor nerve in infectious mononucleosis. Neurovirol, 2008, 79, p. 462–464.

7. SZOKO, M., MATOLESY, A., KOVACS, G. Spontaneous splenic rupture as a complication of infectious mononucleosis. Orv Hetil, 2007, 148, p. 1381–1384.

8. HUGLE, B., ASTIGAMAGA, I., HUTER, JI., et al. Simultaneous manifestation of fulminant infectious mononucleosis with haemophagocytic syndrome and B-cell lymphoma in X-linked lymfoproliferative disease. Eur Pediatr, 2007, 166, p. 589–593.

9. HUL, C., TAMUARO, D. Diagnostic evaluation of mononucleosilike illness. Am J Med, 2007,120, p. 911e 1–8.

10. BALFOUR, HH. Epstein-Barr virus vaccine for the prevention of infectious mononucleosis – and what else? J Infect Dis, 2007, 196, p. 1724–1726.